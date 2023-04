Antifa, Waldheim-Affäre und Rechtsextremismus

Antifaschismus gehörte zur Gründungslegende der DDR und wurde auch dazu benutzt, Kritiker zu framen; eine unabhängige Antifa entstand erst spät. Man ging davon aus, dass Faschismus ausschliesslich eine Erscheinungsform eines ums Überleben kämpfenden Kapitalismus ist. In der Sowjetunion wurden oft Verschwörungen gegen den Staat vermutet, die auch von Juden angeblich getragen wurden (siehe auch Slansky-Prozess in der CSSR). Es genügte schon, jemanden nicht aufgehalten zu haben, der vermeintlich zu Stalins Zeiten zu einer trotzkistischen Gruppe gehörte. Dies zeigt die Geschichte der Autorin Jewgenia Ginzburg, deren Leben privilegiert war, bis sie im Gulag landete, weil sie kein „Verbrechen“ gestehen wollte, das sie nicht begangen hatte (siehe Film „Mitten im Sturm“). Man schuf für diese und andere Gelegenheiten Artikel 58 im russischen Strafgesetzbuch, der mit behaupteter Subversion und Umsturzversuchen argumentiert. Parallelen dazu finden sich auch in China, wo man heute gegen Personen vorgeht, die tatsächlich Kritik äusserten, wie der Fall des Bloggers Ruan Xiuhoan zeigt. Gerade wurde in Russland der Oppositionelle Wladimir Kara-Mursa zu 25 Jahren Haft verurteilt. 1933 wurde in Nazi-Deutschland eine Verordnung zur Abwehr heimtückischer Diskreditierung der nationalen Regierung erlassen. Der russische Artikel 58 hatte seine Entsprechung z.B. in Artikel 54 in der Ukraine und Artikel 63 in Belarus.

In Westdeutschland wurde die Antifa in ihren Aktionsformen vom Kommunistischen Bund geprägt, von dem einige wie Winfried Kretschmann dann zu den Grünen wechselten. Heute erleben wir ein nur mit starkem Polizeiaufgebot zu verhinderndes Aufeinanderprallen von Antifa und häufig nur vermeintlich Rechtsextremen. Dies wurde vor zwei Wochen in Wien deutlich anlässlich einer Drag Queen-Lesung für Kinder. Die eine Seite sah Queer und Co. als Beleg für die richtige antifaschistische Gesinnung, die andere ging aus den Corona-Protesten hervor und fürchtete „Frühsexualisierung“ von Kindern. Beide Seiten wissen wenig übereinander und wohl auch über jene Fragen, bei denen sie einander gegenüberstehen. Ortwin Rosner sprach bei einem Symposium der Antiimperialistischen Koordination zur „Umdeutungsoperation“, durch die Antifa und Antisemitismus Glaubwürdigkeit verlieren, über die Veränderung des österreichischen Antifa-Begriffes durch die Waldheim-Affäre.

Ortwin Rosner

Rosner wurde im „Standard“ zensiert wegen seiner abweichenden Meinung bei Corona und war im Jahr 1986 19 Jahre alt, bekam die Debatte also mit und kann seine Erinnerungen neu einordnen. Er spricht von einer Zäsur, weil es erstmals eine Medienkampagne gegen einen Politiker gegeben habe. Tatsächlich aber wurden Vorwürfe gegen Kurt Waldheim, den Präsidentschaftskandidaten der ÖVP, nur von „profil“ und „Arbeiter Zeitung“ wirklich gepusht. Regisseurin Ruth Beckermann wurde damals zur Aktivistin und weist darauf hin, dass auf der Strasse sehr viel diskutiert wurde, was wir ja inzwischen grösstenteils in den virtuellen Raum verlagert haben. Ich sehe es wie Beckermann, dass vieles aufgebrochen ist, was bislang tabuisiert wurde; viele fragten die Generation der Eltern oder Großeltern erstmals wirklich hartnäckig danach, was sie in der NS-Zeit und im Krieg getan hatten. Gerade weil Waldheim auf „Pflichterfüllung“ auswich, erkannte man in ihm den gewöhnlichen Österreicher, den Vater oder Großvater. Dazu kommt, dass zuvor nur durch die Ausstrahlung der Fernsehserie „Holocaust“ im Jahr 1979 über die Geschichte der Familie Weiss eine breite Diskussion angezettelt wurde. Natürlich ging es bei der Waldheim-Affäre weniger um Vergangenheitsbewältigung als um langfristige politische Strategien; wir dürfen auch nicht vergessen, dass damals die UdSSR noch existierte.

Waldheims Angelobung

Der „Spiegel“ mit Hans Peter Martin brachte übrigens ein gefälschtes Telegramm, das Waldheim Beteiligung an der Deportation vom 68.000 Juden unterstellt. Der „Urstalinist“ Alfred Hrdlicka schuf mit Manfred Deix und Peter Turrini „Waldheims Pferd“ aus Holz, das bei Aktionen stets dabei war und Waldheims Reisen begleitete. Die Idee dazu stammte von Kuno Knöbl vom ORF, der auch in die Gründung der Grünen involviert war. Rosner erwähnt, dass Waldheim international isoliert war (obwohl Ex-UN-Generalsekretär) und daher der neue Bundeskanzler Franz Vranitzky umso mehr reiste. Als Jörg Haider an die Spitze der FPÖ gewählt wurde, kündigte Vranitzky die Koalition mit den Blauen auf, sodass es zu Neuwahlen kam. Vranitzky übernahm das Amt von Fred Sinowatz, der im Landesparteivorstand der SPÖ Burgenland ankündigte, dass man Waldheims braune Vergangenheit thematisieren werde. Dies sagte die ehemalige Landtagsabgeordnete Ottilie Matysek aus, der alle anderen widersprachen, u.a. weil Ex-Landeshauptmann Theodor Kery davon abgeraten hätte, wäre es denn erörtert worden. Wann immer ihm seine – Kerys – NS-Vergangenheit vorgeworfen wurde, ging es nämlich nach hinten los. Tatsächlich sollte die ÖVP „Jetzt erst recht!“ mit Waldheim plakatieren; nach dessen Sieg bei der Wahl trat Sinowatz zurück, was er zuvor schon angekündigt hatte. Im März 1985 wollte Sinowatz, dass Waldheim als gemeinsamer Kandidat aufgestellt werde, doch unmittelbar darauf gab ÖVP-Chef Alois Mock bekannt, dass er von seiner Partei nominiert wird. In der FPÖ schwenkte Jörg Hauser von einer Unterstützung des SPÖ-Kandidaten Kurt Steyrer zu einer Waldheims.

Waldheim 1986

Man kann in Waldheims Biografie Anhaltspunkte für ein ganz anderes Bild entdecken, denn er war nicht nur im diplomatischen Dienst und beteiligt an den Staatsvertragsverhandlungen, sondern auch Aussenminister der Regierung Klaus. 1968 ordnete er an, die österreichische Botschaft in Prag zu schliessen und keine Flüchtlinge aufzunehmen; diese Weisung wurde aber von Botschafter Rudolf Kirchschläger ignoriert, der 50.000 Visa ausstellte; die Regierung wollte die Sowjetunion nicht provozieren. 1970 gewann die SPÖ die absolute Mehrheit bei Nationalratswahlen; Waldheim kandidierte 1971 vergeblich bei der Bundespräsidentenwahl. In jenem Jahr erschien sein Buch „Der österreichische Weg. Aus der Isolation in die Neutralität.“ im Molden-Verlag (Fritz Molden gehörte dem Widerstand gegen das NS-Regime an und beriet „profil“-Gründer Oscar Bronner bei der Gründung des „Standard“). Waldheim fungierte von 1972 bis 1981 als UN-Generalsekretär; die Bewertung für eine dritte Amtszeit scheiterte am Veto Chinas. Er habe die USA (wegen Vietnam) und Israel (Palästinenser-frage, Jom Kippur-Krieg) verärgert, heisst es in seinem Wikipedia-Eintrag. Waldheims Gattin Elisabeth trat der NSDAP bei und ging im August 1945 mit der zuvor in der Steiermark geborenen Tochter nach Baden bei Wien, also in die sowjetische Besatzungszone. Ein wenig erinnert dies an den deutschen Pastor Horst Kasner, der Tage nach der Geburt von Tochter Angela 1954 in die DDR übersiedelte, in der es 1953 einen niedergeschlagenen Volksaufstand gab.

Antifa auch kritisch betrachtet

Einiges lässt sich nur im Rückblick betrachten: Als Vranitzky mit der FPÖ brach, trat Embargo-Händler Martin Schlaff, der auch Verbindung zu Wladimir Putin hatte, der SPÖ bei. Schlaff förderte dann den in der FPÖ unterlegenen Norbert Steger, aber auch Alfred Gusenbauer und Christian Kern. Vranitzky gehörte von 1997 bis 2011 dem Aufsichtsrat von Magna an, was auch auf das Kreml-Netz hinweist; man sollte sich überdies fragen, ob diese Bemerkungen eines Ex-KGB-Offiziers über österreichische Bankdirektoren stimmen. Im Zuge der Affäre um Jeffrey Epstein wurde auch dessen Tätigkeit für Leslie Wexner bekannt, der mit Charles und Edgar Bronfman kooperierte. Die amerikanische jüdische „Far Right“-Politikerin Laura Loomer kandidiert für die Republikaner und befasst sich auch (verschwörungstheoretisch?) mit dem Unterstützer der Demokraten Edgar Bronfman. Er verstarb 2013 und setzte beim WJC nicht nur hinsichtlich Waldheim Akzente, sondern bemühte sich auch um die Ausreise von Juden aus der Sowjetunion. Die Affäre Waldheim fing im Grunde erst an mit seiner Wahl, denn bei der Angelobung als Bundespräsident fehlten die Botschafter der USA, der Sowjetunion und Chinas. 1987 kam Waldheim in den USA auf die Watch List; in Österreich wurde eine Historikerkommission gebildet. Bei der nächsten Wahl trat Thomas Klestil an, der zuvor als österreichischer Botschafter vergeblich versuchte, die Haltung der USA zu Waldheim zu verändern (seine Witwe Margot Klestil-Löffler wurde später Botschafterin in Russland, sein Sohn Stefan war im Aufsichtsrat von Wirecard).

Corona-Demo und Antifa

Richard Rohrmoser ist der Autor des Buches „Antifa – Porträt einer linksradikalen Bewegung“ und kommt im weiter oben eingebundenen ZDF-Beitrag zu Wort. Er verweist auf Veteranentreffen, die niemanden störten ausser der in den 1970er- und 1980er-Jahren entstandenen Autonomen Antifa. Diese Gruppierungen recherchierten akribisch und erkannten Gefahren oft früher als der Verfassungsschutz; sie enttarnten einige Neonazis. Im Video tritt auch der frühere Aktivist Bernd Langer auf, der das bekannte Logo mit den bei den schräggestellten Fahnen entworfen hat. Es ist nicht alles mit Österreich vergleichbar, denn in Deutschland ist die NPD nicht verboten, wohl aber bei uns. In Deutschland wurde die KPD 1956 verboten und ihr Vermögen eingezogen und bestand illegal in Bayern weiter; 1968 konnte sie sich als DKP neu gründen. Zur Antifa gehört der Verein der Verfolgten des Naziregimes, der in der DDR anfangs auch Abgeordnete stellte und bei dem im Westen Mitglieder der SPD nicht aktiv sein durften. In der sowjetischen Besatzungszone wurden 1946 SPD und KPD zwangsweise zur SED vereinigt. In Österreich verlor die KPÖ rasch an Bedeutung, war aber stets in Geneinden und im ÖGB vertreten und eine der reichsten kommunistischen Parteien; heute gehört sie zwei Landtagen an und stellt die Bürgermeisterin in Graz. Was das Umfeld Autonomer betrifft, fehlte in Österreich das Thema Atomenergie nach Zwentendorf weitgehend, das in Deutschland sehr viele Menschen auf die Strasse brachte (Gorleben, Wackersdorf, Castor-Transporte). Ausserdem sind in Deutschland amerikanische Atomwaffen stationiert, wogegen aber auch bei uns protestiert wurde. Ortwin Rosner wies in seinem Vortrag auf das 1947 geschaffene Verbotsgesetz hin, das NS-Wiederbetätigung unter Strafe stellt und 1992 um Leugnung und Verharmlosung des Holocaust erweitert wurde. Während leicht festzustellen ist, ob jemand z.B. NS-Devotionalen verkauft oder sammelt, wird es nun vage und man begab sich langfristig in den Bereich vermeintlicher Analogien. Schliesslich wurden auch andere zu „Leugnern“ gestempelt, sobald sie ein Narrativ kritisch bewerteten (Corona, Klima). Heute sind jene Menschen bereits 80 Jahre alt, die 1943 geboren wurden, also den Krieg als kleine Kinder erlebt hatten. Erst wenn fast niemand mehr am Leben ist, der konkrete Erinnerungen haben kann, wurde in den letzten Jahren immer mehr an Gedenkkultur geschaffen, die man sich viel eher gewünscht hätte. Damit wird das Gedenken denjenigen übergeben, die u.U. keine Scheu vor leichtfertigen Vergleichen haben. Absolut alles kann dann im Namen des „Nie wieder!“ gefordert werden, ohne dass Bezug zu NS-Verbrechen besteht. Rosner meinte, die Faschismus-Analysen seien zusehends oberflächlicher geworden, während früher bewusst war, dass Faschismus in jedem von uns stecken kann. Indem aber das „Böse“ auf andere projiziert wird, kann man im Namen des Antifaschismus „böse“ sein, ohne zur Verantwortung gezogen zu werden.

Der „stern“ 2022

Rosner sieht eine umgedrehte Antifa seit den 1980er Jahren nicht nur in Österreich, aber bei uns kann man es an Waldheim und Haider bzw. an den Reaktionen auf sie festmachen. Auch Bernd Langer siehe ZDF spricht von diesem Zeitraum; die Veränderung bringt im Beitrag eine Radfahrerin auf den Punkt, die wissen will, warum die Antifa bei Corona zur Handlangerin staatlicher Repression wird, die sie ja sonst bekämpft. Dies ist auch die Rolle medial präsenter Expert:innen für Rechtsextremismus, die sich in der Regel mit Corona, Gender, Putin, Klima, Rassismus und Faktenchecken ebenfalls „auskennen“. In erster Linie wiederholen sie sich aber, indem sie ein Erklärungsmuster permanent anwenden, ohne Fragen zu stellen. Ein Beispiel dafür ist Pia Lamberty, aber wir sollten auch an Natascha Strobl denken, die 1986 gerade mal ein Jahr alt war und jetzt Andi Babler beim Kampf um den SPÖ-Vorsitz unterstützt. Das Video des „stern“ ist typisch für den pädagogischen Ansatz, Menschen gar nicht auf Augenhöhe zu begegnen, die protestieren. Dies treibt sie erst recht den Medien zu, die sich als scheinbare Alternative anbieten, aber auch einer Agenda folgen. Es wird dann nicht einmal wirklich über solche Angebote recherchiert, wie eine lange und inhaltsleere Darstellung von Correctiv über Auf1 zeigt. Doch Correctiv ist auch bei Ibiza und Julian Hessenthaler nicht gerade sorgfältig, sondern will ein Narrativ bestätigen. Auf1 und andere wollen Leute auf-/einfangen, die vom Mainstream sofort in die Ecke gestellt werden, ohne dass man überhaupt mit ihnen redet. Ein Resultat ist, dass viele wirklich absurde Annahmen übernommen haben und sich vor Korrekturen ihrer Weltsicht verschliessen, auch weil man ihnen u.a. mit Mainstream-Quellen widerspricht. Wenn Auf1 und Co. „die Globalisten“ wie auf einem Schild vor sich tragen, erinnert dies ein wenig an verdächtige „Kosmopoliten“ oder auch „jüdische Kosmopoliten“ in der Sowjetunion.

