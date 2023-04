Warum scheitern Kleinparteien?

Im Zuge der Corona-Proteste wurde die MFG gegründet, die zeitweise grossen Zulauf hatte. Diesen konnte sie jedoch nur in Oberösterreich und in ein paar Gemeinden auch in Wählerstimmen umsetzen. Es liegt unter anderem daran, dass sie sich nicht Rahmenbedingungen stellte, die man als neue Partei zunächst kaum beeinflussen kann. Doch vor allem machte die MFG Schlagzeilen mit internen Querelen, die dazu führten, dass ein Akteur nach dem an deren meist lautstark das Handtuch warf ohne Rücksicht auf anstehende Wahlen. Es waren stets Männer, die ihrem Frust nach wenigen Monaten Politik Luft machten und manchmal mit einer eigenen Liste so vergeblich wie die MFG kandidierten. Ein Beispiel, das viel mit diversen Abgängen bei der MFG zu tun hatte, ist Gerhard Pöttler, der Spitzenkandidat von Wir sind Salzburg (WIRS), gegen den ein Waffenverbot verhängt wurde.



Man kann im Video unten vergleichen, welche Figur Pöttler, Patrick Prömer von der MFG und Kay-Michael Dankl von KPÖ Plus vor der Salzburger Landtagswahl machten. Pöttler spricht sofort davon, dass das Programm der MFG ja von ihm stamme und ergänzt dann noch weitere Namen; man wirft sich gegenseitig vor, doch so wenig Mitglieder zu haben. Dankl hat es hingegen einfacher, ist aber auch gleich dabei, was eine kleine Oppositionspartei bewirken kann. Er erwähnt einen in der Stadt Salzburg eingerichteten Kautionsfonds, der Menschen zinsenlosen Kredit gewährt, wenn sie umziehen und sich die Kaution nicht leisten können (gilt auch für Asylberechtigte mit positivem Bescheid). Deutlich wird, dass der Moderator eine emotionale Verbindung zu Dankl aufbaut. Das sollten ihm Pöttler und Prömer aber nicht vorwerfen, weil sie sich schlicht unsympathisch präsentieren. Natürlich gibt es einiges zu sagen zum Erfolg der KPÖ Plus; zum Beispiel, dass es sie ohne den Ausschluss der Jungen Grünen 2017 aus den Grünen nicht geben würde.

WIRS, MFG und KPÖ Plus vor der Wahl

Das Momentum war für die MFG wohl am grössten, als die Impfpflicht im Winter 2021/22 auf Schiene gebracht und überall im Land demonstriert wurde. Es wurde jedoch nicht genutzt, weil die politische Analyse unzureichend war und sich einige auf einem Egotrip befanden und intransparent agierten. Man muss gerade als neue Bewegung auf wenige oft wiederholte Inhalte setzen, zugleich aber auch den Kontext dieser Positionen im politischen System kennen. Dies führt zur Frage, wie es möglich war, ohne kritische Prüfung eine Unzahl an angeblich notwendigen mit Corona begründeten Massnahmen zu setzen. Man hätte Zustrom zur MFG und zu Demos als Potenzial für politischen Aktivismus sehen müssen, statt im Grunde an einer Parallelwelt zu basteln, die auch rund um die Bundespräsidentenwahl 2022 offensichtlich wurde. Diese Welt führte auch zu eigenen Erzählungen zum Krieg in der Ukraine, die nicht selten mit jenen des Kreml übereinstimmen. Eine grundsätzliche Absage an eine Regierung, die uns im Stich lässt – statt die Ursachen dafür zu suchen – erleichterte diese Haltung. Wissen über das Funktionieren von Ministerien, öffentlicher Verwaltung, Politik und Medien wurde nicht extra erworben. Schliesslich profitierte die FPÖ davon, dass sie bei Corona in Opposition war und auch an Demos und Kundgebungen teilgenommen hat und auch am Ball bleibt.

Gerhard Pöttler bei Kundgebung in Salzburg

Von den Medien fühlen sich neue Akteure auf der politischen Bühne nicht zu Unrecht benachteiligt und geframed. Zugleich aber wirkt es unprofessionell, wenn sie dafür in alternativen Medien meist mit vertraulichem Du angesprochen werden und es sich nicht um Interviews mit auch kritischen Fragen handelt, sondern eher um Plauderei unter Freunden. Man kann ruhig mit jemandem per Du sein, ist aber z.B. bei einer Pressekonferenz immer noch besser per Sie. Ausserdem verraten eilige Rückzüge nach kurzer Tätigkeit, dass viele gerade für politische Funktionen nicht geeignet sind, wenn sie schon ohne Mandate nur wenig aushalten. Denn selbst unter optimalen Bedingungen, also ohne Druck und Krisen, an denen zumindest andere mitwirken, ist es höchst anstrengend, einige Ämter auszuüben. Dennoch sahen sich viele schon als Bundespräsident oder Minister und orteten Versagen bei anderen deshalb, weil sie eine bestimmte Berufserfahrung nicht haben, die in einem von vielen Bereichen hilfreich sein mag (das wird z.B. beim Thema Verteidigung geradezu zelebriert). So wurde auch alles in den Sand gesetzt, was sich abseits der bisherigen Parteien durch Corona hätte manifestieren können; man bereitete sich auch nicht darauf vor, dass die Bedeutung von Corona abnehmen wird und anderes in den Vordergrund tritt.



