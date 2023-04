Salzburg-Wahl: Putin ante Portas?

Bei den Landtagswahlen in Salzburg konnten sich FPÖ und KPÖ Plus über starke Zugewinne freuen, während die anderen Parteien Stimmen verloren haben. Der FPÖ kam neben Frust über Corona-Massnahmen sicher auch zugute, dass sich die Menschen bei Teuerung im Stich gelassen fühlen. Die KPÖ Plus setzte wie in Graz erfolgreich auf das Thema Wohnen, das in Salzburg aufgrund sehr hoher Mieten besonders wichtig ist. Die doch wieder-Erste ÖVP kritisierte denn auch den „Populismus“ von Parteien „an den Rändern“, also FPÖ und KPÖ, die sich die Gesamtsituation zunutze machten. Zeitweise sah es so aus, als sei das Rennen um den ersten Platz ziemlich knapp. Letztlich aber liegen doch ein paar Prozent zwischen ÖVP und FPÖ. Die ÖVP kommt auf 30,4 % der Stimmen, die FPÖ auf 25,8 %, die SPÖ auf 17,9 %, die KPÖ auf 11,7 %, die Grünen auf 8,2 % und die NEOS fielen mit 4,2 % aus dem Landtag.



An der Zusammensetzung des Bundesrats ändert sich nichts durch das Wahlergebnis. Eine Koalition der ÖVP mit der SPÖ hätte in Salzburg, wo der Proporz abgeschafft wurde, einen leichten Übergang. Am Wahlabend hiess es kurzfristig, dass nur ÖVP-FPÖ möglich sei (oder eine Dreierkoalition), doch dann wanderte ein Mandat von der KPÖ zur ÖVP. Die Sitzverteilung lautet daher: ÖVP 12 Mandate (-3), FPÖ 10 (+3), SPÖ 7 (-1), KPÖ 4 (+4) und Grüne 3 (+/- 0). Von den nüchternen Zahlen abgesehen hat die SPÖ noch in Erinnerung, dass sie 2004 Wahlsiegerin war und mit Gabi Burgstaller die erste und einzige Landeshauptfrau stellte. Die Grünen wird schmerzen, dass sie in der Stadt Salzburg weit hinter der KPÖ liegen, die 2019 in den Gemeinderat einzog. Die ÖVP kommt auf 24,4 %, die KPÖ auf 21,8 %, die FPÖ auf 20,2 %, die SPÖ auf 16,9 %, die Grünen kommen auf 11,0 % und die NEOS auf 4,2 %. Besonders über den Erfolg der KPÖ wird heftig und auch untergriffig diskutiert, wie man z.B. bei Exxpress.at sieht; einem Online-Medium, das mit Sebastian Kurz und Wladimir Putins Freund Siegfried Wolf verbunden ist. Ein großes Problem bei einigen Reaktionen ist, dass Sozialdemokratie, Kommunismus, Stalinismus, KPÖ und Kapitalismuskritik durcheinander gebracht werden und viele auch nicht wissen, ob sie Putin nun als Kommunisten betrachten sollen oder nicht. Einen Tiefpunkt setzt Christian Ortner (der auch für Exxpress.at schreibt) in der „Presse“, indem er Andi Babler, der SPÖ-Chef werden will, „sozialistische Wiederbetätigung“ unterstellt.

Ein „Beben“ – echt jetzt?

Man tut sich bestimmt leichter, die FPÖ einzuschätzen, zumal sie Gegner von Corona-Massnahmen auffangen wollte. Die Menschen haben sich wohl gemerkt, dass Landeshauptmann Wilfried Haslauer Einkaufen bis auf wenige Ausnahmen von einem digitalen „Grünen Pass“ abhängig machte. Er war damit ein Wegbereiter für den Ausschluss „Ungeimpfter“ aus vielen Geschäften und ihre Verbannung aus Kinos, Bädern, Theater usw. Natürlich war er bei jener Landeshauptleutekonferenz, welche „die Impfpflicht“ auf den Weg brachte („zufällig“ haben auch andere LHs seither stark bei Wahlen verloren siehe Peter Kaiser und Johanna Mikl-Leitner; Günther Platter trat nicht mehr an). Verfassungsministerin Karoline Edtstadler brachte sich stark in den Wahlkampf ein; sie wurde berüchtigt u.a. mit der Feststellung, dass „Ungeimpfte“ eigentlich kein Recht mehr hätten, in Österreich zu wohnen, und dass man solche Arbeitnehmer ohne weiteres kündigen kann. Es liegt bittere Ironie darin, dass Wohnen in Salzburg auch mit Job für viele unerschwinglich ist, was Edtstadler kalt lässt. Und da will die ÖVP „Extremisten“ anderswo ausmachen, statt vor der eigenen Tür zu kehren; auch Parallelen zur CDU zu entdecken?

Wer mit wem?

Um das Phänomen KPÖ Plus zu erklären, beginnen wir bei Flora Petrik, der Tochter der grünen Landtagsabgeordneten im Burgenland Regina Petrik, die im Jänner 2017 Bundessprecherin der Jungen Grünen wurde (erstmals wurde sie 2012 in einer Presseaussendung erwähnt) Schon 2016 spalteten sich die Grünen Studierenden von der grünen Studentenorganisation GRAS ab; es fiel damals auf, dass es Kritik an Präsidentschaftskandidat Alexander van der Bellen gab. Diese Kritik wurde auch per Presseaussendung der Jungen Grünen artikuliert, deren Sprecher Kay-Michael Dankl jetzt Spitzenkandidat der KPÖ Plus war. Die Jungen Grünen begannen, sich auf Parteichefin Eva Glawischnig einzuschiessen, kaum dass Flora Petrik Dankl abgelöst hatte. Petrik beklagte fehlende Mitbestimmung in den Grünen und erinnerte daran, dass die Jungen Grünen sich ehrenamtlich sehr für van der Bellen eingesetzt hatten, sich aber die Partei als undankbar erweist. Petrik schrieb Glawischnig einen offenen Brief, in dem sie auch der GRAS vorwarf, undemokratisch und autoritär zu sein. Den Ausschluss der Jungen Grünen – die mit den Grünen Studierenden Gegenkandudaturen unterstützten – aus den Grünen wollten Petrik und Co. nicht hinnehmen; es gab dazu auch eine Pressekonferenz, die per Aussendung zusammengefasst wurde.

Das „profil“ zur Wahl

Seitens der Grünen reagierte Bundesgeschäftsführer Robert Luschnik, dass die Partei eine neue Jugendorganisation aufbaut. Danach fand das erste und letzte Treffen der vor sieben Jahren gegründeten Jungen Grünen mit Glawischnig statt, wie Petrik in einer Aussendung berichtete. Bei der Suche nach Flora Petrik auf der Webseite der APA findet man auch Solidaritätserklärungen der Jungen Grünen Tirol und Vorarlberg und Infos zu bislang aus Rücksicht auf die Grünen nicht veröffentlichten Analysen zum Zustand der Partei. Luschnik wird von Petrik vorgeworfen, er verbreite „Falschinformationen und Verschwörungstheorien“; beider Büros befanden sich am Rooseveltplatz 4/5, 1090 Wien. Glawischnig erlitt „einen Allergie-Schock“ und meldete sich via Wolfgang Fellners „Österreich“ zurück; die Vorstellung, dass sie zurücktrete, sei absurd; den Jungen Grünen strecke sie die Hand hin, aber es gäbe keine Vertrauensbasis mit Petrik. Es kam dann zu einer Diskussion bei „Im Zentrum“ mit Eva Glawischnig, Flora Petrik, Anton Pelinka und Rudi Fussi, der Petrik attackierte und mit SPÖ-Berater Tal Silberstein kooperierte. Dabach sprach Petrik via Aussendung von dem, was die Jungen Grünen mit Glawischnig so alles aufbauen werden; „es geht uns um die Sache, nicht um Posten“ (jo eh). Mir kam diese öffentlich geführte Auseinandersetzung über mehrere Wochen auch als Ex-Grüne merkwürdig vor; es war, wie wenn ein Schalter umgelegt wurde mit der Wahl von Petrik.

Flora Petrik geht zur KPÖ

Auf den „Rausschmiss durch Eva Glawischnig“ wurde mit einer „Flora-Tour durch alle Bundesländer“ reagiert. Bekanntlich trat Glawischnig im Mai 2017 eine Woche nach ÖVP-Chef Reinhold Mitterlehner zurück; die Jungen Grünen „dankten“ ihr und sahen „eine Chance für einen Neuanfang“. Am Tag nach der Wahl Liste der Grünen für die vorverlegte Nationalratswahl gaben die Jungen Grünen eine PK, bei der die gemeinsam mit der KPÖ die Kandidatur als „Mitmachplattform“ KPÖ Plus ankündigten. Damit war die Katze aus dem Sack, doch zunächst hatte die KPÖ Plus keine Chance bei Wahlen; in Salzburg kam man aber 2019 mit Kay-Michael Dankl in den Gemeinderat. In Wien schloss sich die KPÖ mit anderen zu Links zusammen, was zumindest einige Mandate auf Bezirksebene 2020 garantierte. Wer jetzt wegen der Erfolge der KPÖ in der Steiermark und von KPÖ Plus in Salzburg Putin ante Portas fürchtet, sollte sich weitere Details ansehen: Robert Luschnik war bis Jänner 2017 grüner Klubgeschäftsführer, kooperierte mit Doris Schmidauer und spielte auch eine Rolle im van der Bellen-Wahlkampf 2016. Er wurde dann Bundesgeschäftsführer der Grünen und ist seit 2019 Bundesgeschäftsführer der NEOS, die von Oleg Deripaskas Partner Hans Peter Haselsteiner gesponsert werden. Der Sprecher von Deripaskas Partner Siegfried Wolf Josef Kalina betreibt mit Peter Hajek, den wir weiter oben im Podcast des „profil“ hören konnten, ein Meinungsforschungsinstitut. Am „profil“ sind Raiffeisen und Rene Benko beteiligt; alle sind miteinander verflochten und auch mit dem Kreml-Netz. 2017 brachten die Grünen mit Peter Pilz gemeinsam mit Heinz Christian Strache von der FPÖ einen Eurofighter-U-Ausschuss auf Schiene, in dem die Verantwortung für den Eurofighter Vergleich von Alfred Gusenbauer auf Norbert Darabos abgewälzt wurde. Auch das hat mit fremden Interessen zu tun, siehe „viele extrem heiklen Fragen“ an Pilz‘ Verbündeten Hans Peter Doskozil. Interessant ist, dass Regina Petrik offenbar unberührt war von der Kampagne ihrer Tochter gegen die Parteichefin. Sie wollte sich auch nie ansehen, was wirklich warum im UA lief, obwohl Pilz 2017 erfolgreich gegen die Grünen kandidierte und Darabos damals Mitglied der burgenländischen Landesregierung war.

PS: Dem gehypten Julian Hessenthaler zufolge hat nur die FPÖ ein Putin-Problem, was nicht den Tatsachen entspricht. Auch unter den Anhängern von Andi Babler ist der Erfolg der KPÖ Thema, bezogen auf linke Positionen, die sie etwa in Wien vermissen. Eva Glawischnig ging übrigens zu Novomatic, was gut ins Bild passt.

Jeder finanzielle Beitrag zu meinen aufwändigen Recherchen ist herzlich willkommen:

Alexandra Bader, Erste Bank, AT 592011100032875894 BIC GIBAATWWXXX