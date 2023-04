Das Rennen um den SPÖ-Vorsitz startet

Das Rennen um den SPÖ-Vorsitz wird von drei Bewerbern auf unterschiedliche Weise bestritten. Zwischen 24. April und 10. Mai 2023 werden rund 150.000 zum Teil neue Mitglieder dazu befragt. Die grösste (interne) Breitenwirkung erzielt Andi Babler, dessen Auftritte am leichtesten zugänglich sind und daher auch am stärksten besucht werden. Wie bei einer Wahl ist es aber kein Präjudiz, da Parteien bzw. Personen auch von den Menschen gewählt werden, die einem Kandidaten nicht eben noch persönlich begegnet sind. Als Bundesrat, Bürgermeister und ehemaliger Funktionär der Sozialistischen Jugend kann Babler schwer behaupten, selbst „Basis“ zu verkörpern. Zugleich aber ist klar, dass die ehemaligen Minister Pamela Rendi-Wagner und Hans Peter Doskozil natürlich zum „Establishment“ in der SPÖ gehören und ausserhalb der Partei viel bekannter sind als Babler. Doskozil versucht sich Basis-affin zu geben, während Rendi ihre Basisferne noch extra betont, indem sie „vier Altkanzler“ unterstützen, was stolz per Pressemeldung verkündet wird. Kritisch wird am ehesten über Babler berichtet, indem man ihm frühere oder aktuelle Positionen vorhält; ein wenig bekommt auch Rendi ab, während es an Doskozil fast nichts auszusetzen gibt.

Vermutlich spiegelt diese unterschiedliche Behandlung wider, wie die Befragung der Parteimitglieder ausgehen soll. Ein zusätzlicher Unsicherheitsfaktor wurde geschaffen, indem man auch keinem der Kandidaten die Stimme geben und dies kundtun kann (online: keine*r ankreuzen, brieflich: nichts ankreuzen). Damit wird ein eindeutiges Ergebnis weniger wahrscheinlich, was erst recht für unklare Verhältnisse sorgt. Der Kampf um die Gunst der Mitglieder wird von Babler und Doskozil besonders intensiv betrieben, während Rendi überhaupt nicht auf Tour geht. Das wirkt so, als hätte sie ohnehin schon aufgegeben, zumal sie es als 2017 quer eingestiegene Politikerin und seit 2018 Parteichefin sowieso schwerer hat. Auch Anhängerinnen und Anhänger von Andi Babler bedauern ihr passives Verhalten, weil sie doch immerhin die erste Frau an der Spitze der SPÖ ist.

Andi Babler im Hanuschhof

Christian Kern ist nicht unter den „vier Altkanzlern“ auf Rendis Seite; es war aber er, der sie im Herbst 2018 überfallsartig zu seiner Nachfolgerin designierte. Doskozil war zwar schon Chef der burgenländischen SPÖ geworden und hätte an Rendis Stelle übernehmen und nach Wien gehen können. Er sollte jedoch Hans Niessl als Landeshauptmann beerben, was sonst der mit allen Mitteln ausgeknockte Norbert Darabos hätte tun müssen. Es wäre jedenfalls nicht leicht zu argumentieren gewesen, dass dies nicht der Fall ist. Doskozil disqualifiziert sich freilich nicht nur durch den Umgang mit Darabos für jedes politische Amt; so betrachtet hätte sich die SPÖ auch die Befragung ersparen können. Wenn daraus aber eine Bewegung entsteht, der sich viele anschliessen und die „die Partei zurückholt“, wie Babler es ausdrückt, hat Doskozil unabsichtlich einmal Gutes bewirkt. Wenn Babler auftritt, hat er ein Heimspiel und redet lange frei; er knüpft an seine Erfahrungen auch drei Jahre als Schichtarbeiter an. Er berichtet vom Heranwachsenden in Traiskirchen mit Semperit als Betrieb, der auch den Kindern der Beschäftigten einiges geboten hat.

Einfach sensationell (oder so)

Als das Semperit-Werk von Continental übernommen wurde, ging es schrittweise bergab; Ähnliches passierte überall in Österreich. Indem Rendi-Wagner Alfred Gusenbauer für sich werben lässt, erteilt sie den Menschen eine Abfuhr, die so etwas bedauern. Denn Gusenbauer steht auf der Seite von Spekulanten, Autokraten und Oligarchen und lässt sich dafür fürstlich entlohnen. Natürlich sprach Babler diejenigen besonders an, die mit der Sozialdemokratie auch ein Gefühl von Sicherheit verbinden. Er bezog sich nicht nur auf Bruno Kreisky, sondern auch auf Viktor Adler, der gegen die Ausbeutung z.B. der Ziegelarbeiter am Wienerberg kämpfte (eine nach Adler benannte Auszeichnung der SPÖ erhielt auch Gusenbauer). Auch damals ging es um den Umgang des Kapitals mit der Natur; heute müssen wir das Klima schützen und uns auf Millionen Klimaflüchtlinge einstellen, während die Superreichen so weitermachen wie bisher. Es empört Babler ungemein, dass Menschen in Armut oft mit Kindern, Kranke, Pflegebedürftige, Pensionisten zu Bittstellern gemacht und gedemütigt werden, während die Regierung 47 Milliarden für Corona-Hilfen hinauswarf. Da wurde nämlich nicht gefragt, da musste man nichts begründen und hinterher hiess es, dass es halt „Überförderung“ gab.Freilich setzte keiner der drei SPÖ-Kandidaten der Corona-Agenda etwas entgegen. Rendi impfte höchstpersönlich, Doskozil veranstaltete eine Impflotterie und Babler war stolz auf 87% Impfquote bei den über 12jährigen in Traiskirchen.

Rendi Wagner über die SPÖ

Auch eine Oppositionspartei kann einiges zustande bringen, wenn sie sich kritisch verhält, statt bei allem mitzumachen, wenn es nur dramatisch genug dargestellt wird. Dann hätte die SPÖ Menschen für sich gewonnen, die in Erinnerung an die Corona-Zeit die FPÖ als Alternative betrachten und die auch meinen, die SPÖ habe sich von ihren eigentlichen Inhalten entfernt. Längst ist gerade die Wiener SPÖ selbst ein Garant für Teuerung, da mag Babler noch so mitreissend im idyllischen Hof eines Gemeindebaus sprechen. Und wenn er an alle appelliert, Beschäftigte mit Migrationshintergrund als Leute von uns anzusehen, ändert dies nichts an der Vermischung von Migration und Asyl, die viele der SPÖ ankreiden. In der Praxis ist da auch von Rendi und Doskozil nichts anderes zu erwarten, auch wenn vor allem Babler damit assoziiert wird.

PS: Alle drei Kandidaten haben Webseiten; auf jener von Pamela Rendi-Wagner gibt es inhaltliche Positionen, aber keine Termine. Bei Andi Babler finden wir Inhalte, Tour-Termine und Unterstützer, bei Hans Peter Doskozil verhält es sich ebenso. Es empfiehlt sich, auf Facebook, Twitter und Instagram zu schauen, wo Auftritte angekündigt werden. In Wien wollen Teile der SPÖ mit allen Bewerbern (an drei unterschiedlichen Abenden) sprechen, etwa die Wiener Bildung oder der BSA.

