Zum Wirbel um Drag Queen-Lesungen

Es ist zunächst unverständlich, dass zur Lesung eines verkleideten Mannes für Kinder in Begleitung ihrer Eltern Kundgebungen veranstaltet werden. Drag gibt es schliesslich nicht nur als Unterhaltung in Clubs für Erwachsene und es hat nicht zwangsläufig eine sexuelle Konnotation. Kinder werden die Begegnung mit einer Dragqueen wohl unter Spass an der Kostümierung, an Personen einordnen, die sie in ihrer Fantasie darstellen. Es scheint, als würden zwei Seiten an Kindern zerren und damit vor allem etwas über sich selbst sagen. Eine Dragqueen wird definiert als Mann, der in künstlerischer oder humoristischer Absicht eine Frau darstellt und dafür auch einen Namen kreiert. Man weiss nicht genau, woher der Begriff stammt; wahrscheinlich kommt er von „drag“ für am Boden schleifen, was sich auf die Schleppe eines Kleides bezieht. Einer Legende zufolge ist „drag“ eine Abkürzung, die Shakespeare bei seinen Stücken ab den Rand schrieb, für „dressed as a girl“, da zu seiner Zeit Männer Frauenrollen spielten.

Kritiker:innen sehen Drag als sexualisierend, doch das muss nicht der Fall sein; alle erinnern sich wohl noch an Dame Edna Everage als alter ego des australischen Komikers Barry Humphries. Die Drag Queen Story Hour kommt aus den USA und fand dort erstmals 2015 statt; weil Fronten auch bei Demos aufeinander prallen, finden sich „normale Eltern“ zwischen zwei Stühlen. Zwar wirkt es harmlos, wenn schrill „weiblich“ gekleidete Männer Kindern Bücher vorlesen, es wird aber erwachsene Sexualität dekonstruiert und kindliche Sexualität rekonstruiert. Bis in die 1960er Jahre war Drag nicht unbedingt mit einer sexuellen Komponente versehen; nun wurde es politisiert gegen heterosexuelles Patriarchat und gegen sexuelle Hierarchien. Sexualität soll „gleichberechtigt“ wahrgenommen werden, was auch bedeutet, dass es Kinder diskriminieren würde, ihnen nicht zuzubilligen, dass sie einverstanden sein könnten. Das erinnert fatal an lange tabuisierte Auswüchse der Kinderläden, die eigentlich eine positive Entwicklung darstellten. Die Zielgruppe der Drag Queen Story Hour besteht nicht nur aus kleineren Kindern, da von Fünf- bis Zwölfjährigen die Rede ist. Mit anderen Worten sind wir damit schon in einer Altersgruppe, in der einige wollen, dass sich Heranwachsende für ein anderes Geschlecht entscheiden. Biologisch bleibt es bei zwei X-Chromosomen (Frauen) oder XY (Männer), was sich weder hormonell noch operativ ändern lässt.

Wien ist queer! #dragistNOTacrime



Das ist unsere Solidarität, unsere Community, unser Zusammenhalten.



Es sind unsere Acts, Redebotschaften von Betroffenen und Aktivist*innen, unser Stolz auf das queere Wien.



Es war euer Frühaufstehen am Sonntag um Sieben: Danke!#w1604 pic.twitter.com/qF4R2REHlA — LINKS (@linkswien) April 16, 2023 Ist Wien queer?

Mit der Drag Queen Story Hour wird ein Konzept aus den USA auf Europa übertragen; jenseits des Atlantiks konnte sie Fuss fassen, weil Büchereien pluralistische Angebote machen sollen. Wer mit Kindern lustig und schrill sein will, muss sich vielleicht nicht unbedingt so als Frau verkleiden, wie sich kaum eine Frau jemals anziehen würde. Holzschnittartig klingen die von Medien mit Begeisterung zitierten Phrasen etwa über eine „von Geschlechterzwängen befreite Gesellschaft“. Wer auch nur leise Bedenken anmeldet oder gar zu einer Kundgebung kommt, muss gleich ein böser „Nazi“ sein. Freilich fordern einige gleich, die Türkis Rosa Lila Villa zuzusperren, in deren Cafe am 16. April 2023 eine Lesung mit Freya van Kant stattfand, der Miss Tuntenball 2019. Damit erteilen sie den Errungenschaften der LGBTIQ-Bewegung eine Absage, was aber irgendwie auch provoziert wurde. Auf Twitter wurde eifrig mit dem Hashtag #w1604 Stimmung gemacht, oft mit dem Zusatz #DragIsNotACrime und der kryptischen Feststellung „Wien bleibt stabil“. Es wird impliziert, dass wer z.B. gegen Stadtautobahnen protestiert, Migrationshintergrund hat oder sich als Feministin versteht, gegen den „rechtsextremen“ Protest aufstehen müsse. Unterwerfung war hingegen angesagt, als es um Corona ging und man unterwarf auch gleich Kinder mit, die man jetzt vor demonstrierenden „Nazis“ schützen will.

In der Villa trat Freya van Kant auf, die sich über grosses Medieninteresse freuen konnte und sich auch der Kundgebung zeigte. Natürlich liegen diejenigen schief, die generell gegen LGBTIQ auftreten und offenbar in total intolerante Zeiten zurückwollen. Die andere Seite will aber nicht wahrhaben, dass längst Teenager dazu gedrängt werden, sich hormonell und mit Operationen verändern zu lassen. Oft sind dies Mädchen, bei denen eher keine Genderdysphorie vorliegt, sondern deren Probleme per Psychotherapie abgeklärt werden sollten. Eltern verzweifeln, weil sie gegenüber Infos im Internet und Videos h.B. von Mädchen, die sich stolz die Brüste entfernen liessen, nur wenig Einfluss haben (siehe dieses Interview mit einer betroffenen Mutter in der „Emma“). In manchen Ländern werden Therapeuten verfolgt, weil sie zuwenig transfreundlich sind, wenn sie psychische Ursachen eines Wunsches nach Geschlechtswechsel feststellen. Wenig überraschend gehört auch Jan Böhmermann zu denen, für die um Kinder besorgte Menschen „Nazis“ sind. In Deutschland ist das Selbstbestimmungsgesetz umstritten, das einen formalen Geschlechtswechsel pro Jahr ermöglicht. Längst sind Frauenräume durch Männer als Pseudo-Frauen gefährdet, die nicht ohne Grund Frauen vorbehalten sind. Das beginnt beim Frauenbad in Zürich und endet bei Frauenberatung, Sport und Umkleideräumen. Und unten posiert Werner Kogler neben Candy Licious, was für viel Spott sorgte.

Für ein Klima der Vielfalt. Solidarität mit Candy Licious und der ganzen LGBTIQ-Community #Dragisnotacrime 🌈 pic.twitter.com/wOKsPDsxq2 — Werner Kogler (@WKogler) April 16, 2023 Kogler und die Klima-Vielfalt

Viele kritisieren zu Recht, dass das Programm einer kleinen Minderheit der Mehrheit geradezu doktrinär vorgegeben wird. Es genügt aber, von sich selbst auszugehen, etwa wenn ich als Frau möchte, dass Mädchen und Burschen nicht an bestimmtes Verhalten gebunden werden. Freya van Kant las den Kindern eine Geschichte vor, in der die Prinzessin den Prinzen rettet. Dazu brauchen wir aber keine Drag Queen, die ja Identitäten in Frage stellt und nicht bestärkt. Ein Mädchen kann sich vorstellen, Prinzen zu retten, nicht indem es Hormone nimmt, sondern indem es Frauen in vielen Berufen erlebt. Der Girls‘ Day z.B. beim Bundesheer trägt dazu weit mehr bei als Drag-Lesungen, die als Highlight des virtue signalling verkauft werden. Werner Kogler kam uns nicht nur mit einem „Klima der Vielfalt“, sondern auch mit „Klimaglück“ gegen Putin. Wenn die Grünen eine Frauensprecherin haben, sollte ihre Solidarität nicht in erster Linie einem Mann gelten, der sich als Frau verkleidet, sondern Frauen und ihren tatsächlichen Bedürfnissen. Diese waren aber auch bei Corona egal, und für Frauen spürbare negative Folgen von Massenmigration thematisieren auch nur „Nazis“. Paradox ist die Debatte über TERF (trans-exklusiver Radikalfeminismus als Beleidigung), denn Selbstbestimmung über den eigenen Körper wurde ja bei Corona von Aktivisten in Abrede gestellt.

Jeder finanzielle Beitrag zu meinen aufwändigen Recherchen ist herzlich willkommen:

Alexandra Bader, Erste Bank, AT 592011100032875894 BIC GIBAATWWXXX