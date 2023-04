Warum pusht Correctiv Julian Hessenthaler?

Mittels Presseaussendung macht die Rechercheplattform Correctiv darauf aufmerksam, dass sie Julian Hessenthaler interviewt hat. Dieser hatte eine Haftstrafe wegen eines Drogendeliktes verbüßt, was seine Fans als reine Inszenierung betrachten. Correctiv weist in der Aussendung auf einen umfassenden Artikel und das Interview von 70 Minuten Dauer hin. Er sei der Überzeugung, dass es massive Bemühungen russischer Nachrichtendienste gibt, auf europäische Entscheidungsträger Einfluss zu nehmen. Dies war eines seiner Motive bei der Herstellung des Ibiza-Videos, für das bekanntlich Ex-FPÖ-Chef Heinz Christian Strache in eine Falle mit einer falschen Oligarchin gelockt wurde. Oliver das Gupta war an der Veröffentlichung der Ausschnitte aus den heimlichen Aufnahmen im Mai 2019 beteiligt. Er verwendet auf Twitter ein Bekenntnis zur Pressefreiheit als Bannerbild und postete den Hinweis zu einer Journalismus-Veranstaltung mit Hessenthaler. Weil ich die simple Frage „Hessenthaler ist Journalist?“ stellte, blockierte er mich. Kann sein, es ging um drei Gesprächsabende mit Hessenthaler im Volkstheater in Wien in Kooperation mit Correctiv.

Correctiv rühmt sich akribischer Recherche, scheint sich aber in diversen Gerichtsakten verloren zu haben, was mit entsprechendem Bias ganz leicht passiert. Wir wissen daher aber auch, was wir von Correctiv-Behauptungen z. B. zu Corona zu halten haben, denn da stand das Ergebnis ebenfalls im Vorhinein fest. Natürlich können auch von Correctiv und anderen erwähnte Details Menschen darauf hinweisen, dass sie da und dort etwas übersehen haben oder falsch einschätzten. Das müssten Correctiv und Co. dann aber auch der anderen Seite zugestehen, was nie der Fall ist. Es ist ohnehin immer etwas einfacher, wenn man die Rahmenbedingungen in einem Land aus Erfahrung kennt; sonst muss man sich einiges erklären lassen und betrachtet es dann wohl durch den Filter derjenigen, mit denen man darüber sprach. Eine andere Möglichkeit ist eine Verbindung zwischen Vorgängen im eigenen Land mit denen anderswo; dies hilft sehr wohl bei der Bewertung.

Hallo Österreich, Servus. Ich habe mit @correctiv_org die letzten 6 Monate Julian Hessenthaler begleitet, die 40.000 Seiten Akten durchforstet, mit Wegbegleiter*innen und Anwälten gesprochen. Eine irre Geschichte, doch es wurde noch irrer! Lest selbst: 1/ https://t.co/CKM6QNNoiK — Jean Peters 👉🏻 @Jean@tldr.nettime.org (@jeangleur) April 17, 2023 Tweet zu Hessenthaler

Was nach sehr viel Arbeit und Akribie klingt, muss man relativieren, denn wer sich mit komplexer Materie beschäftigt, kommt im Verlauf von Wochen oder Monaten auch leicht auf tausende Seiten Material, würde er oder sie alles ausdrucken. Sehr oft geht es dabei aber darum, dass man etwas sucht, weil man Assoziationen hat oder sich fragt, wie alles zusammenhängt, Details abklären muss. Bei der Hessenthaler-Recherche eines ganzen Teams war offenbar der Rahmen durch all diese Akten vorgegeben, ähnlich wie wenn Unterlagen der Korruptionsstaatsanwaltschaft bei Florian Klenk und seinem Hawerer Peter Pilz landen. Der Zweck der Veröffentlichungen von Correctiv, Klenk, Pilz und anderen liegt darin, ein Narrativ zu kreieren, das von möglichst vielen Menschen geglaubt wird, sodass kritische Fragen und andere Erkenntnisse als störend und lästig empfunden werden. Es war dafür unabdingbar, Hessenthaler zum „Whistleblower“ und „Helden“ zu stilisieren, um von seiner Biografie und den Hintergründen des Kompromats abzulenken.

Im Correctiv-Artikel zum Hessenthaler-Interview wird peinlich vermieden, den Anwalt beim Namen zu nennen, der mit ihm die Ibiza-Falle aufbaute. Kann das damit zu tun haben, dass man nach seinen Motiven fragt, wenn er Erwähnung findet? Wollte Ramin Mirfakhrai nur einem ehemaligen Strache-Bodyguard helfen, wofür er Hessenthaler beizog oder geht es darum, dass er wie sein Anwalt Richard Soyer aus der Kanzlei Lansky kommt? Was ist damit, dass Thomas Schmid nun mit Soyer als Vertreter Kronzeuge für die WKStA werden will? Oder dass Soyer und Lansky Kasachstan vertreten, Lansky als Oligarchenanwalt und Anwalt der russischen Botschaft in Wien bekannt ist? Hessenthaler hätte also ganz leicht etwas gegen russischen Einfluss unternehmen können, statt am Ende diesen gar zu unterstützen. Das Correctiv-Team hätte sich anschauen können, was Strache vor der Ibiza-Falle vom 24. Juli 2017 politisch getan hat. Es wäre auf den von Pilz und Strache mit Grünen und FPÖ eingesetzten Eurofighter-U-Ausschuss gestossen, auf den ich Correctiv vergeblich aufmerksam machen wollte. Ein ganzes Team hätte mit Leichtigkeit meine Recherchen zur Manipulation des UA, zu falschen Beweisaussagen, vielleicht sogar einem gefälschten Beweismittel und Hintergründen, die auf russische Nachrichtendienste hinweisen, überprüfen können.

„Ibiza war Planung bis Ausführung 48 Stunden“, erzählt Julian Hessenthaler im CORRECTIV-Interview. Er hat das Ibiza-Video gedreht. Zum ersten Mal seit seiner Freilassung erzählt der Macher detailliert , wie es zustande kam. https://t.co/9kusrXhdJD — CORRECTIV (@correctiv_org) April 17, 2023 Correctiv auf Twitter

Correctiv zitiert Hessenthaler mit dieser Ansage: „Es liefert eine Blaupause dafür, wie man einen politisch unbeliebten Akteur ausschaltet, indem man ihn einfach strafrechtlicher Vergehen beschuldigt.“ Man möchte zeigen, wie Justiz und Politik mit Menschen umgehen, die Missstände ans Tageslicht bringen; Hessenthaler wird sich deswegen auch an den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte wenden. Das Zitat kann aber auch auf die einem Drehbuch für den Eurofighter-UA folgende Anzeige von Pilz gegen Ex-Minister Norbert Darabos angewandt werden. In diesem Fall wollen sich aber Medien und Correctiv lieber nicht mit Fakten beschäftigen. Nachdem am 17. Mai 2019 Ausschnitte aus den Ibiza-Aufnahmen publik gemacht wurden, gab es eine anonyme Anzeige wegen vermutetem Postenschacher bei den Casinos Austria. Diese führte zu all den Verfahren, die seither wegen Ibiza und ÖVP-Korruption geführt werden. Strache wollte der falschen Oligarchin den Kauf der „Kronen Zeitung“ anbieten, erwähnt Correctiv und vergisst, dass Rene Benko an ihr beteiligt ist, der gerade in Deutschland eine Milliarde Euro in den Sand gesetzt hat. Benko ist einer der wichtigsten Kunden der Sberbank Europe gewesen, die jetzt Raiffeisen erwerben will, eine für Russland wichtige Bank. Raiffeisen gehört zu Benkos Kreditgebern und ist wie Hans Peter Haselsteiner und Oleg Deripaska an der Strabag beteiligt. Aufsichtratsvorsitzender der Sberbank Europe war Deripaska-Partner und Porsche-Aufsichtsrat Siegfried Wolf, der Putin anbot, für ihn jetzt Autos zu bauen. Correctiv „recherchierte“ bei Florian Klenk, der wie der Porsche-Clan am „Falter“ beteiligt ist, und bei Irmgard Griss von den von Haselsteiner gesponserten NEOS. Correctiv erwähnt den deutschen Menschenrechtsanwalt Wolfgang Kaleck, der einmal einen Kommentar im „Spiegel“ schrieb, in dem er auf die Eurofighter-Affäre anspielte, ohne zu wissen, was wirklich passiert war. Nicht mit Namen kommt Hessenthalers deutscher Anwalt Johannes Eisenberg vor, dessen Verbindungen recht interessant sind. Hingegen wird Hessenthaler, der sich selbst „Intelligence Analyst“ nennt, als „historische Figur“ bezeichnet.

Vor allem ist es aber auch das erste Mal, dass Hessenthaler in Freiheit vor einer Kamera spricht. Das ganze Interview seht ihr hier. Danke an dieser Stelle nochmal an @Volkstheater_W und @vogeskay! 6/ https://t.co/IAETMpk5YY — Jean Peters 👉🏻 @Jean@tldr.nettime.org (@jeangleur) April 17, 2023 Kooperation mit dem Volkstheater

Der ehemalige Klubobmann der FPÖ Johann Gudenus kommt in der Story vor, weil er ja auch auf Ibiza dabei war; dem „Intelligence Analysten“ fiel jedoch nie dessen Tätigkeit in der Österreichisch-Russischen Freundschaftsgesellschaft auf. Zu „Novomatic zahlt alle“ (Strache auf Ibiza) sollte einem einfallen, dass der Glücksspielkonzern dann seine Anteile an den Casinos Austria an die tschechische Sazka Group verkaufte. Ausserdem investierte Novomatic-Gründer Johann Graf bei Benko und sass mit dem mit Lansky verbundenen AR-Vorsitzenden der Strabag Alfred Gusenbauer im Beirat der Signa, an der Haselsteiner Anteile hält. Hessenthaler hätte bloss Intelligence analysieren müssen, um sich russische Subversion in Österreich vorstellen zu können. Auch wenn sich Hessenthaler in einer dramatischen Geste an Bundespräsident Alexander van der Bellen wandte (Correctiv zeigt seine Mail), hätte er diesen zunächst politisch einordnen müssen. Correctiv wollte eine Stellungnahme von Gert Schmidt, der sich auch mit Florian Klenk kritisch auseinandersetzt, aber wegen eines laufenden Verfahrens nichts sagen will, bei dem Hessenthaler mit Fussfessel und Anwalt als Beobachter erschien. Der Anteil von Schmidt an der Entzauberung von Hessenthaler und Mirfakhrai war allerdings ziemlich gross.



PS: Die österreichischen Anteile an Casinos Austria oder OMV verwaltet die ÖBAG. An deren Spitze hätte Sebastian Kurz Siegfried Wolf gewollt, aber nicht durchsetzen können; so wurde es Thomas Schmid. Die jetzige ÖBAG-Chefin Edith Hlawati kommt von Cerha Hempel, der Kanzlei, welche die Sberbank Europe vertritt. Im Volkstheater ist übrigens Natascha Strobl regelmässig in der Reihe „Gegenwartskunde“ mit Gästen zu sehen, die Andi Babler bei der SPÖ-Mitgliederbefragung unterstützt.

