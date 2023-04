Welche Bedeutung haben die Pentagon-Leaks?

Das „Pentagon Leak“ erinnert nicht zufällig an die Pentagon Papers vor vielen Jahren. Ausserdem wird auf Edward Snowden vor zehn Jahren verwiesen, der heute mit Familie in Russland lebt. Jack Teixeira scheint jedoch ohne politische Motive geheime Dokumente veröffentlicht zu haben, um anderen in seiner Chatgruppe zu imponieren. Der 21jährige gehörte zur Air National Guard und wurde am 13. April in seinem Elternhaus verhaftet. Es heisst, er sei Gamer, Waffennarr, gläubig, gegen diesen Krieg und mit Hang zu Verschwörungstheorien. Aber das sind Beschreibungen aus der Presse, die klischeehaft klingen; in den USA nennt man ihn nicht „mole“, in deutschsprachigen Medien aber sehr wohl „Maulwurf“ oder man behauptet, er habe „das Pentagon ausspioniert“ siehe „Kurier“. Tatsächlich hat ein Personenkreis von 1,5 Millionen Amerikanern Zugang zu als geheim eingestuften Dokumenten. Das bedeutet jedoch nicht, dass alle jedes Papier zu jeder Zeit ansehen können oder überhaupt jemals so etwas lesen. Dennoch kommen die USA nun in Erklärungsnot und müssen auch begründen, warum ein relativ junger Mann Dokumente zunächst abschreiben und dann ausdrucken und privat fotografieren konnte.

Teixeira ging am 26. September 2019 zur National Guard, als er erst 17 war und wurde im September 2022 einberufen, um auf der Otis Air National Guard Base in Cape Cod, Massachusetts Dienst zu tun; er gehörte dem 102nd Intelligence Wing an. Dort hatte er Zugang zu einem internen Computersystem des Militärs, d.h. zum Joint Worldwide Intelligence Computers System (JWICS) mit Top secret-Dokumenten, die er lesen und ausdrucken konnte. Ironischer Weise durfte er kein Handy in den Dienst mitnehmen aus Sicherheitsgründen. Die kleine Gruppe von 20 bis 25 Personen auf Discord, die sich mit Waffen, militärischer Ausrüstung und Gott befasst, heisst „Thug Shaker Central“, Teixeira hatte den Usernamen OG. Man nimmt an, dass er den anderen zunächst imponieren wollte, indem er Dokumente abschrieb und ihnen Geheimdienstarbeit erläuterte. Doch die anderen User (auch aus Russland und der Ukraine) waren mehr an Videos über Ausrüstung interessiert. Teixeira wurde kühner und begann, Dokumente auszudrucken, zu fotografieren und zu posten, wobei er die Bilder offenbar nicht zugeschnitten hat. Am Rand sichtbare Details waren dann recht nützlich für die Ermittler; ausserdem bezahlte er Rechnungen von Discord. Er schärfte den anderen ein, dass sie die Aufnahmen unter keinen Umständen verwenden dürfen, doch sie tauchten zunächst auf anderen Discord-Kanälen wie jenem von wow_mao auf und schliesslich auf russischen Telegram-Kanälen. Ab diesem Moment bekam es Teixeira mit der Angst zu tun, den jetzt eine lange Haftstrafe erwartet.

Mark Esper bei CNN

Wir können also nicht mit edlen Absichten im Hintergrund rechnen, sollten aber bedenken, dass Teixeira erst 14 war, als der US-Wahlkampf 2016 mit seiner Polarisierung auch via Social Media stattfand. Später sollte 4chan, wo die Dokumente auch auftauchten, eine grosse Rolle spielen, als QAnon in virtuelle Erscheinung trat. Der bislang bekannte Ablauf ist durchaus plausibel, zumal man jungen Soldaten auch anvertraut, andere anzuleiten; Disziplin soll verhindern, dass sie dabei leichtsinnig werden. Manche meinen freilich, dass Teixeira ja in Wirklichkeit den Russen Desinformationen zuspielen sollte, weil es dieses Szenario als banales Leak gar nicht geben könne. Ein Beispiel dafür ist der Blog tkp.at, wo von einer „Kriegslist der USA“ mit Teixeira als Bauernopfer die Rede ist; die Dokumente werden als „NATO-Papiere“ bezeichnet, was sie nicht sind. Es ist in etwa so, wie wenn man die österreichische Sicherheitsstrategie als „EU-Papier“ tituliert. Was den vermuteten Schaden betrifft, sagt Ex-Verteidigungsminister Mark Esper wenig überraschend, dass besonders geleakte Informationen über Russland schmerzen. Denn diese zeigen, wie sehr amerikanische Dienste ihr russisches Gegenüber, das russische Militär und auch Wagner infiltriert haben und lassen die eingesetzten Methoden der Aufklärung erkennen. Vermeintlich so kritische Alternativmedien stürzen sich vor allem darauf, was Diagramme zu Schlachtfeldbedingungen und streng geheime Satellitenaufnahmen aussagen. Und darauf, dass mehrere NATO-Staaten Spezialkräfte in der Ukraine einsetzen, was offiziell u.a. als Schutz für Botschaftspersonal erklärt wird. Skeptisch ist da etwa Gerhard Mangott, der Schritte in Richtung Kriegsbeteiligung sieht.

Democracy Now

Im Podcast „Was tun, Herr General?“ mit Erhard Bühler sind die Leaks in Folge #106 ab Minute 9 erstmals Thema, noch ehe Teixeira gefasst wurde. Bühler spricht auch von Schutzaufgaben, weil alles andere Kriegsbeteiligung wäre, was die NATO unbedingt vermeiden will. Es ist auch nicht so, dass der Ukraine Zielkoordinaten zur Verfügung gestellt werden, aus demselben Grund. Wohl aber dient Aufklärung auch dazu, die Ukraine vor russischen Plänen zu warnen. Bühler hält die Dokumente für authentisch, meint aber, dass zumindest in einem Fall etwas beim Weiterverbreiten verändert wurde. Aus 72 verlorenen russischen Flugzeugen wurden schlecht retuschierte 7, bei Panzern ist es ähnlich. In Folge #107 betont Bühler, dass es keine NATO-Kriegsbeteiligung gibt; die Ukraine darf Waffen auch nicht gegen das russische Staatsgebiet einsetzen. Nicht alles, was sich in den Leaks findet, sind tatsächlich geheime Infos, weil etwa die Verluste beider Seiten auch seriösen Webseiten zu entnehmen sind und der Verbrauch an Munition bekannt ist. Man kann vieles öffentlichen Quellen entnehmen und Rückschlüsse ziehen, etwa wenn es am 15. April heisst, dass Moskau die traditionellen Paraden mit Panzern und Militär am 9. Mai absagt; offenbar muss man mit Kräften haushalten, statt sie für Vorbereitung und Durchführung dieser Feiern zu binden. Die Ukraine wies sofort Einschätzungen ihrer Pläne in den Leaks zurück, weil diese auch vor den USA geheim gehalten werden. Wie Bühler aber erklärt, ist einiges auch bereits veraltet und anderes nur eine Bewertung; das Problem besteht daher vor allem im Vertrauensverlust. Jack Teixeira musste eine Vereinbarung über lebenslange Schweigepflicht unter Strafandrohung bei Verletzung unterschrieben, als er Top security clearance erhielt.

Al Jazeera zu den Leaks

Im Beitrag oben geht Al Jazeera auch auf Unterstützung für Teixeira ein, der in Russland als Held gefeiert wird. In den USA loben ihn unter anderem Moderator Tucker Carlson von Fox News und die MAGA-Republikanerin Marjorie Taylor Greene, worauf auch tkp.at erfreut hinweist. Es mag zunächst seltsam erscheinen, dass Teixeira aus der Trump-Ecke verteidigt wird, wo man Law and Order für sich in Anspruch nimmt, passt aber ins Bild, da ja nun Joe Biden Präsident ist. „Zufällig“ tritt Seymour Hersh wieder mit Behauptungen an die Öffentlichkeit, die wir hier in der Übersetzung von Thomas Röper hören können. CIA-Chef William Burns habe Wolodymyr Selenskij eine Liste mit den Namen von 35 Beamten überreicht, die in Korruption verwickelt sind. Erhaltene Waffen und Ausrüstung werden nicht im Kampf eingesetzt, sondern zur Gänze über Tarnfirmen vertickt. Um 400 Millionen Dollar sei Diesel von der Ukraine ausgerechnet in Russland gekauft worden, wie ein „sachkundiger Geheimdienst-Mitarbeiter“ Hersh verriet; Putin und seine Oligarchen verdienten daran. Burns war wirklich vor ein paar Monaten bei Selenskij, dem US-Geheimdienstinfos bereits das Leben gerettet haben. Hersh spricht von einem totalen Bruch zwischen Weissem Haus und CIA auch wegen der Sprengung von Nord Stream, mit der ja auch Hersh wieder auf der Bildfläche war. Wer jetzt Hersh alles unbesehen glaubt und sich empört, blendet in der Regel aus, dass Wladimir Putin Kleptokrat und ehemaliger KGB-Agent ist.

When secret U.S. slides leaked out yesterday, Russian propaganda channels quickly reposted them — but after a little photoshop. Suddenly, 43.5k 🇷🇺 fatalities turned to 17.5k, while 17.5k 🇺🇦 KIA became 71.5k. Russian vehicle losses shrank from 6,004 to 600. Spot the differences. pic.twitter.com/8lyoWaKcwj — Yaroslav Trofimov (@yarotrof) April 7, 2023 Manipulierte Dokumente

Korruption in der Ukraine ist nicht wirklich überraschend, doch einige vergessen gern, dass der 2014 angeblich weggeputschte Viktor Janukowitsch das Land ebenfalls ausbeutete. Bei den Leaks fällt auf, dass es wieder einmal um die „Aufklärung“ von „Freunden“ durch die USA geht – Israel, Südkorea, Ägypten und auch die Ukraine. Wenn Medien vor Ort waren, als Jack Teixeira auf der Veranda seines Elternhauses auf das FBI wartete, hat das natürlich etwas von Inszenierung. Und doch spricht alles dafür, dass Teixeira weder vorgeschoben wurde, um anderen etwas unterzujubeln, noch ein Bauernopfer im eigentlichen Sinn ist. Erstaunt ist man aber zu Recht, dass die Amerikaner zuerst so ein Theater um Edward Snowden veranstalteten und dann nichts daraus lernten.



