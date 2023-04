Der SPÖ-Vorsitz und die Frauenfrage

Nur vier Frauen und 69 Männer wollen Chefin oder Chef der SPÖ werden; die gegenwärtige Parteichefin Pamela Rendi-Wagner soll Gelassenheit an den Tag legen und keinen Wahlkampf betreiben, wird via Medien ausgerichtet. Man liest auch, dass hinter ihr das Establishment stehe (was immer damit gemeint ist) und natürlich Frauen, während sich Hans Peter Doskozil (Landeshauptmann) und Andi Babler (Bürgermeister und nun auch Bundesrat) als Kandidaten der Basis verstehen. Es ist klar, dass Narrative vermittelt werden, die Männer begünstigen, an denen keinerlei Kritik geübt wird, während Frauen schnell in Frage gestellt werden. Doch Rendi-Wagner überlässt den Herausforderern auch das Feld, in dem sie ihre Präsenz als Parteichefin für sich sprechen lassen will. Es müssen gar nicht alle Medien auf Doskozil, seinen Berater Christian Kern und Andi Babler einsteigen, da auch auf das reagiert wird, was wenige schreiben.

Unten sieht man eine Schlagzeile vom 3. April 2023 von der Titelseite von „Österreich“, dessen Herausgeber Wolfgang Fellner sich von Doskozils Impflotterie inspirieren liess. Tags darauf verrät das Blatt „Warum Doskozil Kern will – und Bablers Joker“; Kern könnte Kanzlerkandidat werden. Wer dieser Joker ist, erfahren wir nicht, nur dass auch Babler als Parteichef einen anderen Spitzenkandidaten vorschlagen könnte. Es klingt beinahe so, als würde Rendi gar keine Rolle mehr spielen; allerdings galt es bereits als „aggressiv“, dass sie sich gegen ständige Untergriffe Doskozils wehrte. Kämpferisch aufzutreten wird immer noch bei einem Mann bewundert (ohne genau hinzusehen, wer er ist und worum es geht), während es bei einer Frau zu gemischten Reaktionen führt. Der „Standard“ fragt gerade, ob die SPÖ ein Frauenproblem hat, denn Frauen werden entmutigt, wenn eine von ihnen heruntergeschrieben wird. Dass nicht mehr Frauen kandidieren, hat auch damit zu tun, dass sie Rendi nicht schaden wollen; Männer denken nicht so.

„Österreich“ am 3. April 2023

Tatsächlich hat nicht nur die SPÖ aber ein Männerproblem, weil Vorgaben von Männern widerspruchslos hingenommen werden und sich andere (auch so manche Frau) dabei dranhängen. Zwar zeugen 100 Unterstützerinnen für Rendi von Solidarität mit einer Parteichefin, die 2017 als Quereinsteigerin kam. Doch wo setzen Frauen bestimmte Sichtweisen durch und mit welchen Themen befassen sie sich? Wie war es vereinbar, von weiblicher Selbstbestimmung zu sprechen und für Impfzwang einzutreten? Warum beschäftigen sich rote Politikerinnen häufig mit Sozialem, aber so gut wie nie mit Landesverteidigung? Ich wäre in der SPÖ eine absolute Exotin, wie man unter anderem an meinen „vielen extrem heiklen Fragen“ für Doskozil sieht. Sie befassen sich z.B. mit Korruption und mit der Manipulation des Eurofighter-U-Ausschusses auf Kosten von Norbert Darabos und zum Nutzen auch von Alfred Gusenbauer. Rendi hingegen posierte im März 2022 mit „fünf Altkanzlern“, als sie den Kanzleranspruch stellte und zeichnete Gusenbauer für angebliche Verdienste um die Sozialdemokratie aus. Und wenn jetzt berichtet wird, dass Rene Benkos Signa in Deutschland eine Milliarde Euro in den Sand setzte, war auch Rendi einst unter seinen Gästen. Dies hat wiederum mit Gusenbauer zu tun, doch wenn Doskozil Rendi kritisiert, weil sie letzte Woche Wolodymyr Selenskijs Video-Rede im Parlament nicht lauschte, muss man seine Anbindung an das Kreml-Netz ansprechen.

Bei Benko (c Andreas Tischler)

Oben steht Rendi mit Helmut Brandstätter von den NEOS und Thomas Drozda (damals SPÖ-Bundesgeschäftsführer) im Jahr 2019 vor Benkos „Sponsorwand“. Bei Benko investiert NEOS-Gönner Hans Peter Haselsteiner (mit Gusenbauer an Bord), doch Brandstätter war auch einmal Herausgeber des „Kurier“. Damit kommt Raiffeisen ins Spiel, eine für Russland wichtige Bank, die auch Benkos Kreditgeber und an der Strabag beteiligt ist. Benko investierte bei „Kurier“ und „Kronen Zeitung“ und erhielt auch Kredit von der Sberbank Europe, die Raiffeisen erwerben will. Brandstätter unterstützte Doskozil und Peter Pilz sowohl gegen Airbus als auch gegen Darabos. Als Thomas Drozda mit Christian Kern im Mai 2016 in die Regierung kam, wurde Michael Rendi Drozdas Kabinettschef. Auch Events, bei denen Pamela Rendi-Wagner Franz Vranitzky oder Heinz Fischer die Ehre erwies, lassen sie als von Männern gemachte (und abhängige?) Frau erscheinen; diese und andere Genossen wurden ja nie kritisch betrachtet. Die Verleihung der Viktor-Adler-Plakette an Gusenbauer wurde von Franz Schnabl angeregt; mit Hans Niessl, Heinz Fischer, Gusenbauer und Werner Faymann waren auch all jene Politiker anwesend, für die Darabos erfolgreich wahlkämpfte und die ihn verraten haben.

Rendi ehrt Gusenbauer (Facebook)

Petra Gerster ging in einer Zeit zum Fernsehen, als man annahm, dass sie maximal zehn Jahre Nachrichten moderieren könnte und dann „zu alt“ dafür ist. Sie blieb aber das Gesicht der „heute“-Nachrichten im ZDF bis 2021; danach sprach sie mit Sandra Maischberger für den unten eingebauten Podcast. Sie machte Schlagzeilen mit Gendern (per Sprechpausen) und sie wurde auch gefragt, wie man „vor Millionenpublikum altert“ (ist das bei Männern inzwischen auch schon Thema?). Der Podcast wurde aufgenommen, als die Regierung von Olaf Scholz jener von Angela Merkel nachfolgte (eine Ampel streben auch Doskozil und Babler an). Gerster erinnert daran, dass Merkel zuerst als „Kohls Mädchen“ und dann als „Mutti“ bezeichnet wurde. Sie findet es gut, dass nun die „harten Ressorts“ Inneres, Verteidigung und Äusseres zugleich mit Frauen besetzt werden und verbindet grosse Hoffnungen mit Annalena Baerbock. Es wirkt vielleicht oberflächlich, doch natürlich weiss Gerster, dass Frauen immer anders bewertet werden. Sie bekam noch zu hören, dass „eine richtige Frau viel zu emotional für Nachrichten“ sei, also in Tränen ausbrechen müsste, wenn sie über Katastrophen und Kriege spricht. Man traut Frauen so vieles nicht zu, nicht nur bestimmte Ressorts. Und nach wie vor werden etwa Belästiger, die ihre Macht ausnützen, nur dann zur Strecke gebracht, wenn sich nehrere Frauen melden; daran änderte auch #MeToo nichts. Besser könnte dies kaum illustriert werden als dadurch, dass Peter Pilz mit Kremayr & Scheriau zeitweise den gleichen Verleger hatte wie das Buch „Geradegerückt“ von Beate Hausbichler („Standard“) et al, das auf einer Serie im „Standard“ beruht. Zwar befinden sich keine Politikerinnen unter den Frauen, deren Biografie feministisch korrigiert wird. Es geht aber immer wieder um Politik, etwa wenn Bill Clinton um hunderttausende Dollar für Reden gebucht wird, während es die studierte Psychologin Monica Lewinsky bei der Jobsuche schwer hat. Übrigens wurde Clintons Verbindung zum Lifeball als Quelle für Spenden geknüpft, als Gusenbauer Kanzler und Fischer Bundespräsident war.

Petra Gerster im Podcast

Im Buch kommt auch Bettina Wulff vor, über die aus sexistischem Blickwinkel berichtet und die via Suchmaschinen diffamiert wurde, oder Yoko Ono, die nichts für das ihr zugeschriebene Auseinanderbrechen der Beatles konnte („Yoko Ono-Effekt“ – die Frau als ewiger Sündenbock). Auf der Rückseite von „Geradegerückt“ wird gefragt: „Was glaubt sie, wer sie ist?“ Und erklärt: „Berühmte Männer kommen mit allem davon, Frauen im Rampenlicht verzeihen wir: nichts …. Schmutzkübelkampagnen sorgen dafür, dass widerständige Frauen als schwierig, undankbar und labil gelten.“ Warum rücken „Standard“ und Co. nicht gerade, was sie bisher über Rendi-Wagner, Doskozil, Babler, Kern und andere berichtet haben? „Geradegerückt“ müssen Narrative über das bisherige Handeln der Personen werden, statt sich darauf einzulassen, über davon losgelöste politische Positionen zu diskutieren. Sonderlich emanzipiert ist natürlich vor allem Doskozil nicht, der ein Angebot an zu kurz gekommen Männer zu sein scheint. Aber Rendi hängt nicht nur von der Förderung durch Männer ab, sie stellt andere erst dann in Frage, wenn diese die allzu sehr attackieren. Andi Bablers Ehefrau Karin Blum ist seit Langem politisch aktiv, inzwischen Gemeinderätin in Traiskirchen und soll die Stadtpartei schupfen, also „ihm“ den Rücken freihalten. Unweigerlich fragt sich, wo „sie“ eigentlich eine Bühne hat und wie weit sie sich politisch ausleben kann.

