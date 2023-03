Ist Clemens Arvay ein Märtyrer?

Eine Seite ist geneigt, medialem Mobbing die Schuld am Suizid von Clemens Arvay zu geben. Die andere weist jede Mitverantwortung von sich und bezieht sich auch auf ein Posting von Arvay wenige Wochen vor seinem Tod zu Ent-Täuschung in seiner Beziehung. Ehe wir es uns versehen, machen wir Arvay zu einem Märtyrer auch als Gegengewicht zur Instrumentalisierung von Lisa-Maria Kellermayr. Immer wieder ist von einer toxischen Beziehung Arvays die Rede, wie man bei Userpostings etwa beim Standard oder bei tkp.at sehen kann. Es wird auch auf Twitter angeführt und dies keineswegs nur von denjenigen, die eine Ausrede für ihre Häme zu Arvays Lebzeiten benötigen. Zurückzuführen ist toxische Beziehung auf toxikon pharmakon, was schlicht Pfeilgift bedeutet, wobei toxikon der Pfeil ist. Heute wird toxisch in allen möglichen Kombinationen metaphorisch verwendet, was weit von der früheren klaren Diagnose wegführt. Darauf weist dieser Artikel hin, der auch die Schwierigkeiten beschreibt, zwanghaft kontrollierendes Verhalten als solches zu erkennen und nicht mit Liebe zu verwechseln.

Natürlich bietet toxische Beziehung einen Begriff, um etwas in Worte zu fassen, ist aber zugleich zu allgemein; ausserdem wird der nicht-toxische Teil gerne zu Empathen gemacht. Oft ist es subtile psychische Gewalt und nicht immer eigentlich offensichtliche Kontrolle wie das Zerstören von Eigentum oder das Unterbinden des Zugangs zu finanziellen Ressourcen. Man kommt je nach Studie zu anderen Ergebnissen, wer stärker betroffen ist – mal sind es Frauen, mal Männer, mal ist es ausgeglichen. Als Laiendiagnose ist toxische Beziehung zu 90 % falsch, denn nicht jedes Kommunikationsdefizit ist schon toxisch; man kann eher sagen, dass viele Beziehungen dysfunktional sind und beide Partner dazu beitragen. Neben wechselseitigen Demütigungen gibt es aber auch selbstverliebte dominante Partner, die dennoch bei etwas bei der oder dem anderen andocken; so ergänzen sich z.B. Bindungs- und Verlassensängste. Es grenzt an Ironie, dass Medien, die Arvay oder andere wegen Corona ablehnen, auch ganz unwissenschaftlich von toxischen Beziehungen sprechen, ohne diesem Begriff auf den Grund zu gehen.

Toxische Beziehung?

So warnte der „Kurier“ am 29. Mai 2022 die Leserinnen und Leser vor solchen Verbindungen anhand des Prozesses von Amber Heard gegen Johnny Depp. Man gehe hier im Gegensatz zu einer gesunden Beziehung nicht gestärkt aus einer Krise hervor, sagt die zitierte Expertin Katharina Schuldner. Sie spricht von Lovebombing in der Anfangszeit der Beziehung, weil man da mit Aufmerksamkeit überschüttet wurde; später möchte man diesen Zustand unbedingt wieder herstellen. Das aber ist ohne das Modewort toxisch charakteristisch für einige Beziehungen, die in häuslicher Gewalt enden, da es sich um ungesunde Aufmerksamkeit handelt. Menschen mit gesundem Selbstbewusstsein würden da Unbehagen empfinden und sich abwenden. Wenn nun bei Arvay sozusagen Pfeilgift ins Spiel kommt, knüpft es daran an, dass auf der Seite der sogenannten Massnahmengegner auch immer wieder übertrieben wurde. Dies mit dem Effekt, dass dir am Rande von Demos einige sofort erzählen, wie ungeheuer gefährlich dieses und jenes sein soll, auch abseits von „der Giftspritze“.

Kann es sein, dass Arvay unsachliche Kritik und Häme auch per Wikipedia mehr kränkten als viele andere, dass er immer wieder an seine frühere mediale Beliebtheit dachte und unaufhörlich beweisen wollte, dass er doch dazugehört? Dass seine Freundin vom öffentlichen Bild Arvays angezogen wurde und feststellen musste, dass er zutiefst verunsichert ist? Wenn so eine Krise stärkend durchlebt wird, müsste sie sich mit den Pfeilen gegen ihren Partner befassen und diesen nicht bloss tröstend die Spitze nehmen wollen. Es ändert nämlich nichts, wenn man dennoch damit allein ist und kein erfolgreicher Widerstand stattfindet, der etwa thematisieren kann, wie Standard, Falter und Wikipedia mit anderen Menschen umgehen. Wie der Nachruf in der Roten Fahne zeigt, kam Arvay von der Kritik an Konzernen und Kapitalismus zum Widerstand gegen den Impfzwang. Als Linker wird er nicht die psychischen Reaktionen von Individuen auf Unterdrückung zu ihrem persönlichen Anpassungsproblem machen, sondern die Lösung in Solidarität und gemeinsamem Kampf sehen. Es bringt daher auch wenig, generell bei anderen Narzissmus und Toxizität zu vermuten oder sie pauschal zu Psychopathen zu erklären. Das schliesst nicht aus, dass es in Einzelfällen, die auf beiden Seiten ins Rampenlicht drängen, nicht doch zutrifft. Gerne sieht sich die Szene der „Erwachten“, die allen Corona-Schikanen standhielten, auch als menschlich besser an. Hier aber gibt es all die Defizite im Umgang miteinander genauso wie auf der anderen Seite; ausgeprägt ist oft eine vorfeministische Abwertung von Frauen. Warum wohl wird betont, dass Arvay so sanft und ruhig medial aufgetreten ist? Weil das dem reaktionären Männerbild einiger nicht entspricht, sodass man(n) auch versteht, dass er „zu schwach“ war, der Häme standzuhalten?

Viele Menschen sind mehr oder minder anonym unendlich mutig und ziehen über diejenigen her, die sich mit ihrem Namen, ihrem Wissen und ihren Positionen aus dem Fenster lehnen. Und wenn diesen Personen zugesetzt wird, haben sie nichts als ein paar Smileys und aufmunternde Worte parat. Dabei ist keiner, der tatsächlich etwas tut, perfekt und auch nicht dazu da, einem passiven Publikum jeden Wunsch zu erfüllen. Nicht besser ist es oft untereinander bei denen, die sich exponieren, denn da erwarten manche ganz selbstverständlich Solidarisierung, ohne selbst je solidarisch zu sein. Sie scheinen mitunter besonders betroffen von Arvays Suizid, weil sie dafür Schuldige ausmachen können. Im Grunde aber hätte jeder und jede mehr von der politischen und der psychischen Dimension unserer Erfahrungen verstehen können und so auch Arvays Postings als Hilferufe erkennen können. Das Posting auf Facebook zur toxischen Beziehung klingt im Rückblick nämlich so, als würde er schon an uns appellieren, ihn richtig in Erinnerung zu behalten. Er richtete zudem eine Webseite ein, auf der er Videos veröffentlichen wollte (vielleicht, um eine Alternative zu Youtube zu haben), wo er aber nichts hochgeladen hat. Wie üblich stark verkürzt und mit falschen Schlussfolgerungen berichtet report24 über eine Diskussion bei Servus TV, bei der Raphael Bonelli und Eva Glawischnig aufeinander trafen. Natürlich ist es gut, dass Bonelli Mobbing gegen Arvay im Fernsehen ansprechen konnte; zugleich aber war er an politischen Zusammenhängen nie interessiert, weil er Angst hatte, dadurch zum Verschwörungstheoretiker zu werden. Dass Glawischnig Diskriminierung Ungeimpfter verharmlost, war genau so zu erwarten. Schliesslich kommt sie von den Grünen und war dann bei Novomatic; sie deckte das anlassige Verhalten von Peter Pilz, als er noch bei den Grünen war.

Raphael Bonelli

Mit welch harten Bandagen wir es immer noch zu tun haben, zeigt der Rückzieher von Gesundheitsminister Johannes Rauch, der plötzlich „keine Versöhnung mit Wissenschafts-Gegnern“ will. Dies ist Wasser auf den Mühlen von Hatern, die bei Arvay unwissenschaftlich auf eine toxische Beziehung hinweisen (Mobbing ist übrigens wissenschaftlich anerkannt). Am 25. Oktober 2022 interviewte das Weekend-Magazin Innenminister Gerhard Karner, der wie Verteidigungsministerin Klaudia Tanner dem Kabinett von Innenminister Ernst Strasser angehörte. Strasser war Präsident der Österreichisch-russischen Freundschaftsgesellschaft, was von Bedeutung ist angesichts von Karners Behauptungen wie dieser: „Manche Medien – und da spiele ich auf die sozialen Medien an – entwickeln sich in Teilbereichen zu solchen Brutstätten (= der Radikalisierung, denn danach wurde er gefragt). Dort geht es sehr schnell und auch einfach, dass sich Menschen radikalisieren. Das hat mit den Corona-Demonstrationen begonnen, wo sich Rechts- und Linksradikale verbündet haben. Sehr viele sind dann vom Corona-Leugner-Lager ins Putin-Versteher-Lager gewechselt. Der Staatsschutz beobachtet hier sehr genau.“ Dieser hätte wirklich einiges zu tun, aber wegen des massiven Einflusses des Kremls in Österreich, der sich auf alle Parteien erstreckt.

