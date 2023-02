Schon wieder eine Neutralitätsdebatte!

An Verlogenheit nicht zu überbieten ist die Debatte über die österreichische Neutralität. Einige Akteure mit einer ganz anderen Agenda werden dafür verwendet, die breite Masse zu manipulieren. Diese soll sich dann befetzen und sich gegenseitig vorwerfen, auf jemanden reingefallen zu sein – auf EU und NATO oder auf Wladimir Putin. Es erinnert an die Wehrpflicht-Volksbefragung 2013, als mit zwei Personenkomitees der Eindruck einer tatsächlichen Frontstellung erweckt wurde. Der Pro Putin-Blog tkp.at empört sich scheinbar über die Initiative „Unsere Sicherheit„, die an den Bundespräsidenten appelliert und die Neutralität abschaffen will. Bei dieser Initiative, die bloss virtuell existiert, gehören jedoch einige zum Kreml-Netz in Österreich oder docken bei ihm an. Wir finden den gerne vom Fernsehen eingeladenen Rudi Fussi, der mit Alfred Gusenbauer und Christian Kern verbunden ist, oder Robert Misik. Auch zwei Ex-Minister, Herbert Scheibner und Friedhelm Frischenschlager, unterstützen es, Journalisten wie Gusenbauer-Freund Rainer Nowak und Margareta Kopeinig (zeitweise für Hans Peter Doskozil tätig), aktive und Ex-Militärs wie Günter Höfler und Christian und Philipp Segur-Cabanac und einige andere.

Die Militärs sollte man fragen, warum sie nie etwas dagegen unternommen haben, dass das Verteidigungsministerium eine Art Abteilung der GRU wurde. Sicher sind auch einige unbedarft und in bester Absicht an Bord, doch sie werden bestimmt nicht die Linie dieser Initiative vorgeben. Auch Veit Dengler ist dabei und veröffentlichte gerade mit Rainer Nowak einen Kommentar im „Standard“ unter dem Titel „Neutralität schützt Österreich nicht“. Es wird erst richtig interessant bei Denglers Wikipedia-Eintrag, denn er konzipierte 2011 mit Matthias Strolz die Gründung einer neuen Partei. Diese wurde im Oktober 2012 gegründet mit Strolz als Vorsitzendem und Dengler als Stellvertreter. Dengler war von Jänner bis Oktober 2013 Geschäftsführer der neuen Partei NEOS, dann wurde er CEO der NZZ-Mediengruppe. 2015 startete die NZZ als einziges Produkt außerhalb der Schweiz und als Feldversuch ein kostenpflichtiges Online-Angebot in Österreich, das 2017 wieder eingestellt wurde. Leiter dieser Redaktion mit Sitz in Wien war zunächst Michael Fleischhacker, der wie Rainer Nowak von der „Presse“ kam. Im Wikipedia-Eintrag dazu wird auf Beratung durch Rudi Fussi verwiesen und auf Lukas Sustala (heute ist er Leiter des NEOS-Lab) als Chefredakteur ab 2016. Unmittelbar vor Denglers Ausscheiden bei den NEOS fanden am 29. September 2013 Nationalratswahlen in Österreich statt.

Diskussion 2022

Beim ORF diskutierten Alexander van der Bellens Vorgänger Heinz Fischer, Irmgard Griss (Ex-NEOS-Abgeordnete und bei „Unsere Sicherheit“), Anton Pelinka und Erich Cibulka von der Offiziersgesellschaft über die Neutralität. 2013 wurden die NEOS in der Schlussphase des Wahlkampfes extra nochmal von Hans Peter Haselsteiner unterstützt, der auch ihr Ministerkandidat war (heute will Haselsteiner den NEOS in den Kärntner Landtag helfen). Auch das Team Stronach schaffte den Einzug ins Parlament, während das BZÖ an der 4 %-Hürde scheiterte. Damals baute die Strabag unter anderem das Olympische Dorf in Sotchi; seit 2007 ist Staatsoligarch Oleg Deripaska an ihr beteiligt. Wladimir Putin besuchte Wien im Mai 2007, als Verträge der Strabag mit dem russischen Staat und Staatsoligarch Viktor Vekselberg unterzeichnet wurden. Zunächst beteiligte sich Deripaska auch an Magna und Hochtief; Magna wollte 2009 mit der Sberbank Opel übernehmen. Nicht von ungefähr meint Michail Chodorkowski, Putins Einfluss auf Österreich sei „riesig“; hier stehen auch Auftragskiller auf Abruf bereit; Putin-Gegner leben hier gefährlich (manch ein Politiker weiss das). Es hilft Putin jedoch auch die Feigheit der meisten ungemein und dass sie sich allen anbiedern und keine fünf Minuten nachdenken wollen, ob denn richtig ist, was sie tun; dies erklärt auch das Totalversagen von Militärs wie Cibulka. 2013 wurde Haselsteiner zwar nicht Minister, aber die NEOS machten ihn dann gleich auch zum ORF-Stiftungsrat (wo er Martin Schlaffs Mann Norbert Steger begegnete), bis ihn 2020 Anita Zielina von der NZZ ablöste. Haselsteiner spendete für die Wahlkämpfe von Alexander van der Bellen 2016 und 2022. Van der Bellen verteidigte mit Heinz Fischer Peter Pilz gegen (berechtigte) Spionagevorwürfe; für Pilz sollte später tkp-Gründer Peter F. Mayer kandidieren. Van der Bellen fand es auch richtig, dass die Telekom über Martin Schlaff Geschäfte mit der Russenmafia macht (an VdB appelliert „Unsere Sicherheit“).

Klaudia Tanner

Die Österreicher haben die Neutralität im Herzen, meint Verteidigungsministerin Klaudia Tanner. Doch was wirklich Sache ist, zeigt ein Verfahren am Landesgericht Klagenfurt, das Oleg Deripaska (zum Schein?) gegen die Strabag wegen Entzug der Aktionärsrechte angestrengt hat. Auch dank Deripaska wurde Alfred Gusenbauer 2010 Aufsichtsratsvorsitzender, was er bis heute ist; dies kann ebenso wie die Unterstützung der NEOS und van der Bellens durch Haselsteiner Teil einer verdeckten russischen Strategie sein. Oligarchen versuchen überall mittels Anwälten, denen sie jedes Honorar der Welt zahlen, auf vielerlei Weise gegen Sanktionen vorzugehen, die sie als Teil einer Kleptokratie ansehen. Einer dieser Anwälte ist Gusenbauer-Partner Gabriel Lansky, für dessen Kanzlei Michael Ikrath tätig ist, den wir auch bei „Unsere Sicherheit“ finden. Richter müssen sich international vernetzen und nicht selten erkennen, dass man einiges leider gar nicht bestrafen kann. Tatsächlich gehören alle Eigentümer der Strabag – man denke auch an Raiffeisen mit Generalanwalt Erwin Hameseder (zugleich Milizbeauftragter des Bundesheers) – zum selben mit dem Kreml verbundenen Netz. Es ist sicher auch kein Zufall, dass die NEOS Gusenbauer im Eurofighter-U-Ausschuss deckten, denn hier ging es auch darum, russische Subversion in der Landesverteidigung zu verschleiern; dabei halfen auch Medien wie der „Kurier“ mit Hameseder als AR-Vorsitzendem. Charakteristisch für Putins falsche Gegner ist, dass alles rasch in Superlativen wie „brutal“ und „grauenhaft“ abgehandelt wird, es aber nie konkret wird und der massive russische Einfluss der Elefant im Raum bleibt. Es erweist sich als wirksam, wenn falsche Gegner Menschen beschimpfen, die sich für Frieden einsetzen und sicher auch einige Illusionen über Putin haben. Jüngst tobte sich wieder einmal Werner Kogler aus, der natürlich auch bloss im Glashaus sitzt.

Am 26. Oktober 2022

Wer bei Corona einiges an Wissen erworben und Proteste organisiert hatte, fühlte sich oft auch zum Experten oder zur Expertin für Geopolitik und Neutralität berufen. Dabei gaben aber alternative Medien die Richtung vor, deren eigentlicher Zweck ohnehin Kreml-Propaganda ist. Es ist daher kein Wunder, wenn diese Szene sich jede sachliche Kritik an Daniele Ganser oder Seymour Hersh verbittet und sich daran gewöhnt hat, die NATO als Feindbild zu betrachten. Natürlich ist die Neutralität nur durch die NATO gefährdet und nicht durch Russland, das hier praktisch eine verdeckte Sowjetrepublik führt und so den Staatsvertrag verletzt. Dass Vertreter des Kreml-Netzes die Neutralität in Frage stellen (oder/und Hilfslieferungen in die Ukraine schicken), ergibt aber durchaus Sinn. Denn zum einen soll jedwede etablierte Subversion auch in einer Zeit nach Putin weiter bestehen, zum anderen hätte es wohl besonderen Reiz, einen heimlichen Satelliten in die NATO einzuschleusen. Jedweder Schlagabtausch über die Neutralität ist orchestriert, wie man an Diskussionen und Aussendungen sehen kann. Teilnehmer müssen nicht Bescheid wissen und können aufrichtig hinter ihrer Überzeugung stehen, die nicht anhand der Wahrheit zustande kam.

PS: Auch der Leiter der Diplomatischen Akademie Emil Brix ist bei „Unsere Sicherheit“ und gibt sich in Medien bei Bedarf Russland-kritisch. Als Brix noch Botschafter in Moskau war, postete er 2017 stolz auf Twitter ein Foto von sich und Innenminister Wolfgang Sobokta. Bei dessen Moskau-Besuch stand auch ein Essen mit Jan Marsalek von Wirecard auf dem Programm, organisiert von der Österreichisch-russischen Freundschaftsgesellschaft; später floh Marsalek über Österreich nach Russland.

Jeder finanzielle Beitrag zu meinen aufwändigen Recherchen ist herzlich willkommen:

Alexandra Bader, Erste Bank, AT 592011100032875894 BIC GIBAATWWXXX

Herzlichen Dank!