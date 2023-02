Warum glauben Leute QAnon-Quatsch?

Es ist keineswegs so, dass die QAnon-Ideologie von anderen Vorstellungen klar abgetrennt ist oder dass bloss bestimmte Gruppen in der Bevölkerung dafür anfällig sind. Kriterien wie Delegitimierung von Politik, Framing des Westens und Imaginieren einer bösen globalen Elite treffen sehr oft auf Erklärungsmuster zu. Grundsätzlich sollte sich jeder fragen, ob eine vermeintliche Information oder eine These ihn zu Aktivität oder Passivität verleiten will bzw. ob Verstand oder Emotionen angesprochen werden und ob alles hoffnungslos erscheint oder realistische Ansätze vertreten werden. Man sollte auch alle mit demselben Maß messen, also „alternativ“ nicht weniger an Sorgfalt verlangen als „mainstream“, was sich nicht nur auf Medien bezieht. Natürlich sollte einiges auf den ersten Blick hanebüchen wirken, aber wenn Menschen dennoch daran glauben, hat es sehr viel mit ihnen selbst zu tun. Zugleich erscheinen aber manche Akteure, die ihnen einen Bären aufbinden, durch andere in einem scheinbar seriösen Kontext.

Nun gibt es oft übergroßes Verständnis, wenn jemand (vermeintlich) auf „unserer Seite“ schlampig oder gar nicht recherchiert oder die Nerven verliert. Müsste man sich dann aber auch nicht fragen, ob eine „mainstream“-Person Gründe für Fehler haben kann, die vielleicht sogar nachvollziehbar sind? Tatsache ist auch, dass auf „unserer Seite“ alle möglichen Egomanen und Hochstapler sein wollen, bei denen uns oft Instinkt und Hausverstand ausreichend warnen müssten. Nicht vergessen werden darf, dass zwei Gruppierungen mit teilweiser Überschneidung und mit eigenen Medien bei Reaktionen auf Corona-Massnahmen andockten: Anhänger von Wladimir Putin und Rechtsextreme; sie vereinnahmten Menschen, die unorganisiert Orientierung suchten.

Q-Anhänger Veikko Stölzer

Im Reigen gegenseitiger Einladungen zu Zoom-Calls sollten wenigstens diejenigen, die andere dazuholen (oder die sie im Corona-Ausschuss befragen), sich ansehen, mit wem sie es zu tun haben. User haben in der Regel weder die Zeit noch die Gelegenheit, sich etwa Postings von Akteuren überall auf Social Media anzusehen. Es macht auch einen Unterschied, ob jemand fast nur oder ausschließlich per Video präsent ist oder auch in schriftlicher Form. Dort fallen nämlich fehlende Belege viel eher auf und man wird als aufrichtiger Verfasser auch darauf achten, in Details exakt zu sein (etwa dass jemand Erwähnter auch mit seinen gegenwärtigen Funktionen genannt wird). Dass Schaumschläger und Panikmacher auch da und dort belegte Fakten einflechten, verleiht ihnen noch keine Glaubwürdigkeit, wie man oben beim QAnon-Anhänger Veikko Stölzer sehen kann. Ironischer Weise entstammen Fakten in der Regel dem Mainstream; wenn solche Leute von „Recherche“ sprechen, meinen sie damit kein korrekt ausgeübtes journalistisches Handwerk. Stölzer kann man nach den ersten Minuten mit Gewaltfantasien gegen Politiker (die sich permanent wiederholen) ruhig wegklicken, doch Postings bei Youtube zeigen, dass es bei vielen ankommt. So vergessen Menschen vollkommen, dass man sich mit Politik auch direkt kritisch auseinandersetzen kann.

QAnon nicht nur in Australien

Für Stölzer ist typischer Weise Donald Trump der grosse Retter und er lobt auch John F. Kennedy Jr., an dessen Wiederkehr viele Anons ernsthaft glauben. Trump hatte nicht nur mit dem mit Staatsoligarch Oleg Deripaska verbundenen Paul Manafort als Wahlkampfmanager Putin-Bezug. Allerdings kann man diesen auch bei den Demokraten feststellen, doch reale Widersprüche sind viel schwerer auszuhalten als Qanon-Erklärungen. Völliges Ausblenden von Wirklichkeit gibt es auch bei den Anhängern von William Toel, die begeistert beiseite schieben, dass Deutschland im Zweiten Weltkrieg als verbrecherisches Regime besiegt wurde. Hier wendet sich Peter Altmann entsetzt von Toel und dessen Fans ab, von denen manche Adolf Hitler auf Telegram als von Gott gesandt bezeichnen. Dazu animierte sie aber Toel selbst, der sich als Bote Gottes verkauft und suggeriert, er könne Hitlers Sohn sein. Nun ist Toel wenigstens 1945 geboren, doch über Q-Posts wurde behauptet, Angela Merkel (Jahrgang 1954) sei Hitlers Tochter. Es ist häufig so, dass Q-Anhänger 2021 bei der Inauguration von Joe Biden hoffnungsfroh per Zoom gemeinsam darauf warten, dass „Donald Trump und das Militär“ alles übernehmen (und sie warten weiterhin). Nur wenige lassen sich zu Aktionen wie „Sturm auf das Capitol“ oder auch versuchter „Sturm auf den Reichstag“ hinreissen. Auch wenn Medien in Schnappatmung verfallen sind, sollte man sich doch ansehen, wer jeweils dabei war und wie Leute vernetzt sind. Der Glaube an QAnon, an Reichsbürger-Ideologie, an eine „satanische Elite“, an Mind Control und vieles andere geht noch weiter. Dabei wirkt geradezu stimulierend, dass „mainstream“ nicht nur in Medien kein Platz war für Kritik an C-Massnahmen oder dafür, wie es Menschen mit dem ausgeübten Druck eigentlich geht; wo sollten sie andocken als bei denen, die sie „verstehen“?

QAnon und Evangelikale

Es ist nicht verwunderlich, wenn sich dann einige in den diversen Lockdowns ein neues Weltbild basteln, welches der Algorithmus von Youtube speist. Das Video oben weist auf wichtige Elemente von QAnon hin, mit denen die „Satanic Panic“ der 1980er Jahre wiederbelebt wird. Damals wurde Fiktion wie „Rosemaries Baby“ in vermeintlich echte Berichte wie „Michelle Remembers“ weiterentwickelt. Dies führte zur Verfolgung vieler Unschuldiger, wobei im McMartin Preschool Trial auch Tunnels fantasiert wurden, aus denen ja jetzt bei QAnon „Trump und die White Hats“ Kinder befreien sollen. Der Glaube an „Tunnels“ taucht auch auf bei Gesprächspartnern für eine etwas reisserische Reportage des Schweizer Fernsehens. Auch in der Schweiz (und in Deutschland und bei uns) scheint QAnon etwas zu bestätigen, das nicht bewiesen werden kann. Wir haben es also mit Beweislastumkehr in Form von Zirkelschlüssen zu tun. Dazu kommt die Vorstellung, Kinder würden (auch) geopfert, um ihnen verjüngendes Adrenochrom zu entnehmen, das sich im Übrigen künstlich herstellen lässt. Siehe auch hier u.a. zu Xavier Naidoo, der mit Oliver Janich über die Adrenochrom-Verschwörung sprach. Bei der „Satanic Panic“ mischen meist Fundi-Christen mit; sie findet aber auch willige Unterstützer bei denen, die mit einer „satanischen Elite“ sich selbst als vermeintliche Aufdecker darstellen wollen. Dazu gehören, wie ich hier aufzeige, auch QAnon-Anhänger Janich und Marcel Polte, der etwa von Thorsten von ZensurNEINdanke interviewt wird oder Wolfgang Eggert, der sich angeblich auch mit Geheimdiensten auskennt.

Marcel Polte und Adrenochrom

Thorsten wollte kürzlich mit Jo Conrad eine Veranstaltung mit Monika Donner in Worpswede durchführen, gegen die es Proteste gab; auch Conrad pusht das Narrativ von der „satanischen Elite“ (Thorsten sprach danach mit Donner, und dies tat auch Conrad). All dies hat nichts mit echtem politischem Widerstand zu tun, sondern lenkt von diesem lediglich ab. Man kann dies an einem Beispiel festmachen: Britischen Diplomaten zufolge ist unser Verteidigungsministerium „praktisch eine Abteilung der GRU“. Dies gilt es zu prüfen (es spricht einiges dafür) und dies würde auch Monika Donners Aufruf zur Gehorsamsverweigerung an Beamte einen anderen Aspekt abgewinnen. Da sie aber Putin unterstützt und (deswegen)? auch noch dank Hans Peter Doskozil Ministerialrätin wurde, ist das sicher nicht gemeint und muss daher von anderen thematisiert werden. Ihren eigenen Worten zufolge ist Donner dennoch die „ausgewiesenste Expertin“ für die österreichische Neutralität. Dies sagt sie im Video unten bei einer Kundgebung am 29. Jänner 2023 in Salzburg, bei der zuerst Catherine Thurner sprach. Sie konferiert virtuell mit einigen, unter anderem mit Jo Conrad, und scheint der Welt um uns nur mehr mit abgeklärter Passivität begegnen zu wollen. Wer QAnon und Toel anhängt, wird aber darin bestätigt, dass es geheime gute Kräfte im Hintergrund schon richten werden und dass sie oder er dann auf der Seite der Gewinner sein wird.

Thurner und Donner

Bei QAnon denken einige daran, dass dies ja russischen Geheimdiensten gelegen kommen müsste, wenn es nicht ohnehin von ihnen ausgeht. Doch zugleich gibt es mit C auf Telegram und VKontakte ein russisches Q ebenfalls mit anonymen Botschaften und der Behauptung, Putin sei CIA-Agent; der Krieg in der Ukraine soll Russland militärisch ausbluten. Wikileaks zufolge soll die Vermutung zutreffen, dass C die Rache amerikanischer Geheimdienste für Q ist. Bei aller berechtigten Kritik am Umgang mit Julian Assange sollte man sich doch auch die Rolle von Wikileaks neu ansehen. Die Übereinstimmungen zwischen Q-Anhängern, Reichsbürgern und offizieller russischer Politik verleitet manche zu voreiligen Schlüssen, auch wenn es Verbindungen gibt. Es gibt nämlich auch eine russische Spielart von Reichsbürgern, die den Staat nicht anerkennen und ihn für eine in der Briefkasten-Hochburg Delaware registrierte LLC halten. Mit Trump und Toel scheinbar an ihrer Seite glauben viele bei uns, dass eine Art Jüngstes Gericht kommt; zumindest dürfen Ungläubige nicht mit in die nächste Dimension springen. Es war erst beim Erdbeben von Lissabon 1755, das mit einem Tsunami und mit einer Feuersbrunst kombiniert war, dass sich die Ideen der Aufklärung auch angesichts einer Katastrophe durchsetzten. Der Marques de Pombal vertrieb schliesslich die Jesuiten aus Portugal, die den Tod von einem Drittel der Einwohner Lissabons für ihre Zwecke als Strafe Gottes nutzen wollten. Er organisierte den Umgang mit den Verwüstungen und baute die Stadt erdbebensicher wieder auf. Auch das „Königreich Deutschland“ von Peter Fitzek ist vom Prinzip her kein neuer Gedanke, denn in den Seaforts in der Themsemündung, die im Zweiten Weltkrieg errichtet wurden, entstand „Sealand“ auf einer Plattform. Zuerst war es der Sänger und Politiker Screaming Lord Sutch, der in einem der Seaforts den Piratensender Radio Sutch betrieb; ihm folgten andere, die einander schon mal die Sender abnahmen.

Ausstueg aus Saseks Sekte

Bei Ivo Sasek, seiner Sekte OCG (Organische Christus Generation) und seinem Klagemauer TV plus Anti-Zensur-Koalition und -Konferenzen haben viele keine Berührungsängste. Was im Video über die OCG gesagt wird, weist Parallelen zu den sektenartigen Zügen bei QAnon und Toel auf. Denn wir können sehr wohl ein historisches Beispiel heranziehen; die bolschewistische Operation Trust um eine falsche monarchistische Organisation. Dies verselbständigte sich so sehr, dass heutige Historiker unmöglich sagen können, was von denen stammt, die sich das ausdachten und was von Anhängern kommt. Die Operation diente als Honigfalle für Gegner und sollte durch Täuschung echter Opposition diese hinhalten, ablenken und auch physisch elimieren. Das Pathos von Q- und Toel-Gläubigen lässt erahnen, wieviel Leidenschaft für eine vermeintlich gute Sache damals im Spiel war. Natürlich wissen nicht nur russische Geheimdienste um die erfolgreiche Operation und betrachten sie bis heute als vorbildlich. Zugleich kennen viele Bücher des britischen Journalisten Sefton Delmer, der im Zweiten Weltkrieg an einer Propagandaoperation mittels vorgeblich deutscher Sender beteiligt war. Er mischte tatsächliche Fakten mit Desinformationen, was viele Nachahmer fand; Stasi und KGB verschlangen seine Werke. Es ist bezeichnend, dass Toel behauptet, in Bletchley Park hätten die besten Experten der Welt eine bis heute andauernde perfekte allumfassende Mind Control-Operation gegen „die Deutschen“ ausgeheckt, um den einzigartigen „deutschen Geist“ zu vernichten. Er nennt nur ein überprüfbares Detail, und das ist der Name von Sefton Delmer, den es ja wirklich gab. Das Wirken von Monika Donner passt auch hervorragend dazu, da für sie die Deutschen von Angloamerikanern vernichtet werden.

