Lüge unter „Truthern“ – wie Manipulation funktioniert

Als vor einem Jahr Russland die Ukraine angriff, wechselten viele auf Social Media von „Ich bin geimpft!“ zu „Stand with Ukraine!“. Dies liess sich gut beobachten, doch zugleich erwiesen sich zahlreiche Gegner von Corona-Massnahmen als Anhänger Wladimir Putins. Es spiegelt sich wider im Zuspruch zu auch vorher beliebten Telegram-Kanälen mit Ausnahme des Kanals von Boris Reitschuster, der als ehemaliger Russland-Korrespondent keine rosarote Brille aufhat. Telegram gilt häufig als Alternative zu Facebook, Twitter und Youtube, weil es keine Zensur gibt. Sofern so konträre Gruppen analysiert werden, gibt es kaum Überschneidungen; gezielte Propaganda auf Social Media beeinflusst uns nicht unbedingt, weil Ansichten ähnlich sind, ob man bestimmte Sujets wahrgenommen hat oder nicht. Aufklärung hilft nur bedingt, weil sie rational erfolgt und Menschen erreichen soll, die kurz emotional getriggert werden.

Dabei mag mitspielen, dass auch Faktenchecker nur selten in die Tiefe gehen, sondern bei oberflächlichen Details bleiben, die man dann ständig voneinander abschreibt. Und doch gibt es Hoffnung, weil beide Seiten im Grunde immer um das „richtige“ Narrativ zu 1945 kreisen. Es ist unverständlich, wie manche heute noch Verbrechen relativieren oder bezweifeln können. Zugleich aber übersehen andere, die vor allem diese Haltung kritisieren, wie sich eine umfassende Erzählung genau um diese Frage etablieren kann. Dabei geht es auch, aber nicht nur um Reichsbürger, deren Vorstellungen weit in die Gesellschaft hineinreichen. Für viele Menschen, die sich „erwacht“ fühlen, ist es vollkommen normal, eine militärische Zusammenarbeit mit Putin anzustreben.

Neue Erkenntnisse über Reichsbürger

„Allianz“ nennen Reichsbürger eine Verbindung zwischen russischer Armee und „Heimatschutzverbänden“ statt Bundeswehr; notwendige Kritik an Bundeswehr und Bundesheer bleibt so aussen vor. Im Wesentlichen lässt sich so zusammenfassen, was viele befeuert durch viele Youtube-Videos glauben: Deutschland war im Ersten Weltkrieg unschuldiges Opfer der Briten (und Österreich gehört auch irgendwie dazu). Im Zweiten Weltkrieg waren es dann wieder die Briten und wieder kamen die Amerikaner hinzu, die Deutschland seither gemeinsam unterjochen. Auf der Seite Deutschlands (und Österreich ist ebenfalls dabei) steht Russland, an dem keinerlei Kritik geübt werden darf (siehe hier Petr Bystron von der AfD). Wer sich nicht mit Geschichtsrevisionismus aufhält und historische Schuld anerkennt (und damit auch abhakt), wendet sich wohl der Gegenwart zu. Da aber sollte man sich nicht etwa das System Putin ansehen, weil jeder Bericht darüber ja bloss Propaganda sein soll. Putins nützliche Helfer unter uns wärmen eifrig alte Verschwörungstheorien auf und vermischen sie mit Neuem. Weil ihre Fans selten wissen, was Recherche von blossen Behauptungen unterscheidet, lassen sie sich leicht triggern. So wird berechtigte Ablehnung überzogener C-Massnahmen eingefangen, umgelenkt und diskreditiert, bevor sie eine unabhängige und realistische politische Kraft werden kann.

Video von 2022

Welch unfassbarer Schwachsinn verkauft wird, sieht man am Video oben mit dem Anhänger von QAnon Oliver Janich. Über dessen Freilassung jubelt unter anderem Andrea Drescher (bei tkp.at), die auch bei „Neue Wahrheit“ schreibt, wo Videos von Wolfgang Eggert, der oben mit Janich spricht, über eine die Welt beherrschende satanische Sekte beworben werden. Hier sieht sich Catherine Thurner (Janich-Unterstützerin und Toel-Fan) als „durchchristet“ und unterstellt anderen „Baphomet-Rituale“; sie spricht mit Jo Conrad, über den es einiges zu sagen gibt; beide appellieren an totale Passivität. Der Satanismus stamme aus der Ukraine, erfahren wir im Video oben, und auch Aleister Crowley war Satanist (echt jetzt?). Darstellungen mit Hufen und Hörnern verweisen zunächst mal auf Pan, sind also pagan; Satanismus gab es zuerst als literarische Vorstellung von John Milton. Die immer dem KGB unterworfene russisch-orthodoxe Kirche wirft den ukrainischen Streitkräften wiederholt Satanismus vor (auch LGBTQ ist Satanismus). Vielleicht ist extreme Propaganda nicht überraschend, denkt man an die absurde „Ärzteverschwörung„, mit der besonders Juden zur Zeit Josef Stalins verfolgt wurden; auch das während des Krieges nützliche Jüdisch-Antifaschistische Komitee stand im Visier. Anregungen holte sich das Regime in der CSSR, wo plötzlich gegen überwiegend jüdische Parteikader wegen angeblicher Verschwörung vorgegangen wurde („Der Slansky-Prozess„). Die Protagonisten im Video bringen auch Freimaurer mit Baphomet in Verbindung wie der Hochstapler und Satitiker Leo Taxil, der damit im Frankreich des 19. Jahrhunderts für Aufregung sorgte und über frei erfundene Baphomet-Rituale von Freimaurern schrieb („Der Teufel im 19. Jahrhundert“). Die von Nuoviso versammelten „Experten“ scheinen auch nicht zu begreifen, dass die amerikanische „Church of Satan“ einen parodistischen Aspekt aufweist und Baphomet verwendet; das heute gebräuchliche Baphomet-Bild stammt von Eliphas Levi im 19. Jahrhundert. Bei „Oliver Janich investigativ“ fanden wir 2020 „Corona – Die satanische Freimaurer-Verschwörung„. Ich würde ja „Putin und der Kommunismus“ spannend finden, aber das wäre dann doch zu nahe an der Realität.

Putin zur Annexion ukrainischer Regionen

Tatsächlich sollen Fans manipuliert werden, die nur zu gerne überall „satanische Umkehr“ wittern und bald alle und alles als feindlich erleben, aber willig dem russischen Narrativ folgen. Satan ist unverzichtbarer Bestandteil der QAnon-Ideologie, wobei man darin Verstrickten mit Geduld und der Suche nach Gemeinsamkeiten in anderen Bereichen begegnen sollte. In psychologischer Wirkung und Verselbständigung erinnert QAnon an die bolschewistische Operation Trust; wie damals wird Widerstand kanalisiert und neutralisiert. Stets geht es gegen böse Mächte im Hintergrund, nie kann man sich konkret mit jemandem auseinandersetzen, muss also auch nicht zeigen, was man so drauf hat. Mit absurden Stories ohne einen einzigen Beleg lassen sich ganz easy herumgereichte Videos füllen – siehe Benjamin Fulford, auch verlinkt im Ticker von William Toel-Anhänger Traugott Ickeroth, der Fake News als echt verkauft und von der Reichsbürger-Razzia betroffen war. Akteure wie Fulford behaupten Bullshit unter Berufung auf angebliche Geheimdienstquellen; wo es irgendeine Form von Beleg gibt, wird alles verdreht. Aus Unruhen in Peru samt beschädigter Bahngleise wird die Besetzung von Machu Piccu durch Inka; Touristen dürfen aus Sicherheitsgründen nicht dorthin und Inka waren immer nur Angehörige der Herrscherkaste, von der übrigens die holländische Königin Maxima abstammt. Als Oliver Janich, der virtuell zur Tötung von Politikern aufgerufen hatte, im August 2022 auf den Philippinen verhaftet wurde, hiess es, er habe gerade Auf1 ein Zoom-Interview über Verstrickungen von Politikern mit Freimaurern geben wollen.

Handlanger stefan Magnet

Seltsamer Weise interessierten sich aber Auf1 und andere österreichische Unterstützer von Janich nie für die Rolle von Freimaurern wie Hans Peter Haselsteiner, Gabriel Lansky, Hannes Jarolim, Helmut Brandstätter oder Michael Pilz, dem Anwalt von Franz Schnabl. Auf1, dessen Gründer Stefan Magnet (einst in U-Haft wegen Verstössen gegen das Verbotsgesetz in der Zeit seiner Zugehörigkeit zum „Bund freier Jugend„) Corona-Hilfen bezog, hat aber auch eine Adresse in Rene Benkos Goldenem Quartier. Bei Benko investiert die Haselsteiner Familien-Privatstiftung; Haselsteiner und Lansky kooperieren und sind auch über Alfred Gusenbauer verbunden. Für Attila Hildmann ist der Pergamonaltar im Berliner Pergamonmuseum der „Thron des Satans“, dort würden nachts Rituale zelebriert und Kinder geopfert; Objekte im Museum wurden mit Säure attackiert. Der Pergamonaltar ist eine Rekonstruktion der Ausgrabungen im türkischen Bergama und mit Darstellungen griechischer Götter versehen; logischer Weise geht es um Polytheismus und nicht um Satanismus. Wer zu den Anhängern von Janich, Hildmann und Co. gehört, erfährt nicht die Ursachen für das Weltgeschehen, sondern wird davon abgelenkt und mit monotonen Video sediert. Oft wird als Recherche verkauft, wo keine stattfindet und imaginäre Redaktionen sollen Professionalität suggerieren. Wenn geköderte Fans tatsächlich mit den Ergebnissen von Recherche anderer konfrontiert werden, fühlen sie sich meist unbehaglich. Denn man kommt auf bislang nicht breit kommunizierte Details, erkennt Zusammenhänge und steht vor Widersprüchen, stellt immer wieder eigene bisherige Erkenntnisse in Frage und muss alles ergänzen. Würde man an einer der live gestreamten Videokonferenzen in der „Blase“ teilnehmen, würde man in einer Minute mehr Fakten auf den Tisch legen als die anderen in zwei Stunden.

PsyOp mot William Toel

Häufig sagen Menschen, sie seien schon damit überfordert, ein paar Links anzuklicken; ich meine nicht mal meine Analysen, sondern da ein kurzer Artikel, dort Angaben im Firmen-ABC zu Aufsichtsräten und Eigentümern. Die Leute sind erschöpft, weil sie dazu gemacht wurden; auch von William Toel, vor dem andere vergeblich warnten und der das eingangs beschriebene Narrativ der untergebutterten Deutschen bedient. Er behauptet u.a., dass in Bletchley Park nicht bloss der Code von Enigma geknackt wurde, sondern auch eine Mind Control-Operation gegen die Deutschen ausgeheckt. In seiner Schrift dazu sucht man fast verzweifelt nach Überprüfbarem; immerhin erwähnt er Sefton Delmer, der an britischen Operationen beteiligt war. Scheinbar deutsche Sender sollten wahre Informationen mit Desinformationen mischen. Tatsächlich wurden Delmers Bücher dann aber von Stasi und KGB begierig gelesen (siehe Christopher Nehrings Buch „Die 77 grössten Spionage-Mythen“), was auch dem Problem mit Toel und Co. nahekommt. Unten sehen wir, wie Auf1 die beliebte Lüge von angeblich so freien und unabhängigen alternativen Medien aufwärmt; man hat jetzt natürlich auch gleich Janichs Anwalt Markus Haintz interviewt. Auf1 bezieht sich auf Putin, um Deutschlands Souveränität in Frage zu stellen, im Gleichklang mit tkp.at und auch Report24, wo ausserdem Reiner Füllmich – um davonschwimmende Felle zu retten? – von Eugenik spricht.

Frei und unabhängig?

Während Janich wieder frei ist, sitzt Michael Ballweg in Haft in Stuttgart-Stammheim. Man muss weit runterscrollen beim Youtube-Kanal von Martin Lejeune, weil er viele kritische Videos zu Lützerath machte; dann aber findet man ein Interview mit einem Demonstranten für Ballweg, der auch zu Zeiten der RAF Polizist war. Lejeune berichtet auch auf seinem Blog über eine Weihnachtsfeier für Ballweg vor dem Gefängnis. Unten sehen wir ein Interview mit zwei Frauen, die am Protest teilnahmen; eine drückt sogar Enttäuschung darüber aus, dass sie bei den verhafteten Reichsbürgern nicht andocken konnte. Literatur über die APO und die RAF und Erinnerungen von damals politisch sozialisierten Menschen zeigen, wie leicht viele auf eine bestimmte Schiene kamen. Dabei gab es Alt-Kommunisten und eine Neue Linke, die im Grunde Maos Kulturrevolution an deutschen (österreichischen, französischen etc.) Universitäten umsetzen wollte. Dies zeichnet z.B. Bettina Röhl in ihrem Buch „Die RAF hat euch lieb“ nach (eine der Abbildungen zeigt übrigens den Titel von „kronkret“ vom 8. Oktober 1970: „Sex mit dem Satan – Exklusiv-Report über geheime Sex-Orgien, schwarze Messen und okkulte Liebesfeste“). Wie heute bedeutete ungerechtfertigte Repression gegen Unbeteiligte in der Zeit der Angst vor Terror, dass so erst recht Unterstützer erzeugt wurden. Stefan Aust war Zeitzeuge und daran beteiligt, dass Bettina Röhl und ihre Zwillingsschwester Regine nicht wie von Ulrike Meinhof gewünscht in einem palästinensischen Waisenlager aufwuchsen, sondern nach Deutschland zurückkehrten. 2020 erweiterte er sein dickes Buch „Der Baader-Meinhof-Komplex“ zuletzt; in dieser Ausgabe fallen etwa Aussagen von Ulrich Scholze in selbstkritischer Distanz auf. Wer sich rekrutieren liess, so Scholze, war der Überzeugung, dass Reformbestrebungen den Kapitalismus stabilisieren. Dies wurde durch den Druck der Strafverfolgungsbehörden und durch reißerische Berichterstattung bestätigt. Es galt die Devise: „Leute, hinter denen die Bullen her sind, stehen mir immer noch näher als die Bullen.“ Es kam hinzu, dass einige Leute über Gefangenenbesuche und Kritik an Haftbedingungen gewonnen wurden. Klaus Jünschke kam über das Sozialistische Patientenkollektiv zur RAF und erklärte dann die Dynamik in einer aufeinander angewiesenen Gruppe. Man wagte nicht, auszusprechen, dass man aussteigen wollte, weil man befürchtete, dass der andere auch so denkt. Man wusste, man käme nicht mehr zurück, wenn man einmal für ein paar Tage ausbricht.

Protest vor Stuttgart-Stammheim

Immer häufiger wollten Leute in Ruhe gelassen werden, deren Hilfe man verlangte, oder sie sagten traurig, dass „die“ eh alle kriegen würden. Keiner aber sagte, „was machst du denn für einen Scheiß, schlaf dich erstmal aus“, denn die Autorität der Gruppe wurde nicht angezweifelt. Wir können natürlich die Zeit damals weder inhaltlich noch von den technischen Möglichkeiten her in die Gegenwart übertragen; dennoch fällt auf, dass auch die RAF die USA im Visier hatte. Heute könnte eine Gruppe kaum auf diese Weise untertauchen und Kommunikation, aber auch Gruppenbildung findet vor allem virtuell statt; dies schätzten wohl auch Reichsbürger falsch ein. „Damals“ liessen offenbar mehrere Geheimdienste einfach machen, ohne einzugreifen; die Reisen deutscher Terroristen in den Nahen Osten erfolgten über Ostberlin. Unverständlich scheint, dass Meinhof und Co. von Ali Hassan Salameh Schiessen lernten, der für das Olympia-Attentat mit Geiselnahme von München 1972 verantwortlich war, bei dem auch die Freilassung von RAF-Gefangenen gefordert wurde. Die inhaftierte Meinhof begrüsste es; die CIA führte Salameh und wusste ab 1973 auch Bescheid über seine Rolle in München, was für sie nichts änderte; 1979 wurde er vom Mossad getötet. Bei der Radikalisierung der APO war der Verfassungsschutz mit von der Partie in einer Mischung aus Molotowcocktails und Waffen zur Verfügung stellen, geplante Aktionen sabotieren und Leute preisgeben (etwa Andreas Baader). Auch später stellte sich immer wieder die Frage nach seiner Rolle; 1977 wurden die von BKA-Präsident Horst Herold geschaffenen Möglichkeiten zur Rasterfahndung nicht voll ausgeschöpft, als Hanns Martin Schleyer entführt und ermordet wurde. Wir sollten uns nun fragen, warum vermeintliche „Truther“ uns Schwachsinn erzählen und wer diese eventuell gewähren lässt.

Jeder finanzielle Beitrag zu meinen aufwändigen Recherchen ist herzlich willkommen:

Alexandra Bader, Erste Bank, AT 592011100032875894 BIC GIBAATWWXXX

Vielen Dank!

Für Inputs und Feedback etc. bin ich auch telefonisch erreichbar unter +43 (0)66499809540