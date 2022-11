Zerplatzt die Koalition – und was dann?

Es ist fast ausgeschlossen, dass der Misstrauensantrag gegen die Regierung eine Mehrheit findet, der am 2. November im Parlament gestellt werden soll. Wir erleben viel Show, die uns ablenken und Hoffnungen wecken soll. Und doch wurde ja im Mai 2019 nach Ibizagate Sebastian Kurz das Misstrauen ausgesprochen. Dafür aber war erforderlich, dass sich sein Koalitionspartner FPÖ gegen ihn wandte. Aufgrund der Enthüllungen um die Einvernahme von Thomas Schmid durch die Korruptionsstaatsanwaltschaft hoffen jetzt viele, dass die Grünen zumindest vereinzelt dem Antrag zustimmen, was schon für eine Mehrheit reichen würde. Doch es ist wie gesagt Show, sodass auch blosses Kommentieren Gefahr läuft, zum angestrebten Effekt beizutragen.

Und dennoch kann man einen anderen Weg bestreiten, wozu das unten eingebundene Gespräch von Paul Brandenburg mit Hans Georg Maaßen anregen soll. Brandenburg wurde als integrer Arzt bekannt, der eines Morgens das SEK im Wohnzimmer stehen hatte. Maaßen war Präsident des Verfassungsschutzes und engagiert sich innerhalb der CDU in der Werte-Union. Seine Beobachtungen zur Verwandlung auch der CDU/CSU sind aus österreichischer Sicht von wegen türkise ÖVP nachvollziehbar. In Deutschland ist vielen bewusst, dass die Regierung eine kommunistische Strategie umsetzt, was Maaßen gerade vom Geheimdienst-Hintergrund her bestätigt. Ein großes Thema ist jetzt, dass künftig auch Kritik am Krieg (an den „Falschen“) mittels Paragraf 130 des Strafgesetzbuches (Volksverhetzung) verfolgt wird. Es bringt mit sich, dass politische Meinungsäußerung nachrichtendienstlich beobachtet wird und es keine Privatsphäre in Chats mehr gibt. In Österreich befasst sich das Bundesheer mit sog. staatsfeindlichen Tendenzen, was Soldaten meint, die sich zur Verfassung inklusive Neutralität bekennen.

Hans Georg Maaßen

Bereits im Frühjahr wurde beschlossen, das Teilen von Links zu russischen Propagandasendern unter Strafe von bis zu 50.000 Euro zu stellen. Die EU ruft inzwischen zur Denunziation von Verstößen gegen die Sanktionen via Whistleblower-Tool auf. Die Linie für die Anwendung von Paragraf 130 bei unseren Nachbarn lässt sich erahnen, wenn Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die Verteidigung der Ukraine quasi zum deutschen Staatsziel erklärt. So weit entfernt ist das nicht von der Politik „unserer“ Regierung, bloss Waffenlieferungen fehlen noch. Wenn wir auch noch C-Massnahmen und illegale Masseneinwanderung berücksichtigen, muss ein Ende mit Schrecken der Koalition zwischen ÖVP und Grünen sofort sein. Doch die Alternative ist mangels echter Opposition wohl noch schrecklicher, da eine Ampel wie in Deutschland angestrebt wird. Maaßen hilft beim Verstehen der Vorgänge, weil er von der Veränderung der Konservativen spricht und auf Agenten hinweist, die bei der Wende in (neuen) politischen Bewegungen platziert wurden. Auch in Österreich waren ostdeutsche und russische Agenten präsent, was ebenfalls politische Abläufe und Karrieren bis heute erklärt. Auch Grüne sind politisch heimatlos, nicht nur Bürgerliche. Die Grünen gegen lmpfpflicht und 2G entstanden, weil begründet mit C eine Agenda ohne jede Diskussion durchgezogen und in der Partei gemauert wurde.

Neuwahlen?

Paradoxer Weise ist das einzige halbwegs vernünftige Regierungsmitglied der dritte grüne Gesundheitsminister seit 2020 Johannes Rauch. Nicht von ungefähr erzählt Maaßen aber, dass ihn kürzlich ein Grüner ansprach, um ihm zu sagen, dass er die richtige Position bei Migration hat und nicht die eigene Partei. Wie mehr Gewalttdelikte auch gegen Frauen mit Annalena Baerbocks versprochener „feministischer Aussenpolitik“ zusammengehen, verraten uns die Grünen nicht. Wohl aber sollen sich einheimische Frauen offenbar kulturfremden Männern unterordnen, die in der System ausnutzen und Asylbetrug auf unsere Kosten begehen. Von der Ampel wird dies vermehrt mit Staatsbürgerschaft belohnt, was auch der feuchte Traum hiesiger noch nicht miteinander koalierender Parteien ist, die zu gewalttätigen Ausschreitungen von Asylbetrügern schweigen. Asylbetrüger verhöhnen uns und echte Flüchtlinge, da sie die Rechte des Gastlandes mit Füssen treten und es ausnutzen; wenn der Staat sich nicht vor ihnen schützt, gibt er sich auf. Dies wird auch deutlich, wenn Minister wie Robert Habeck oder bei uns Werner Kogler das eigene Land (in fremdem Auftrag?) destabilisieren; ein Hörer spricht Maaßen daher auf Klaus Schwab an. „Führende“ Politiker besuchen die Privatveranstaltung (wie Maaßen betont) WEF, deren Luftraum das Bundesheer sichert. Man muss sich auch ansehen, wer Young Global Leader ist oder Global Shaper wie „unsere“ Justizministerin Alma Zadic.

Armin Wolf und die ÖVP

Nun wird die ÖVP als einzig korrupte Partei dargestellt, weil sie einer Ampel noch im Wege steht, wenngleich sie in vielem eh einknickt. Eine Ampel wird zum Beispiel von Natascha Strobl (Anhängerin totalitärer Vorstellungen a la Zero Covid) im „Standard“ gefordert. Man sehe sich an, wie Armin Wolf – buchstäblich voller Sendungsbewusstsein – im ORF mit ÖVP-Generalsekretär Christian Stocker umspringt. Thomas Schmid wird jetzt von der Kanzlei Soyer vertreten und bietet sich der WKStA als Kronzeuge an, welche die Einvernahmeprotokolle an Medien weitergibt. Diese gelten als das Nonplusultra auch für Wolf; Schmid wird am 3. November im Ausschuss befragt, dessen Vorsitz dann Doris Bures führt, deren Tochter bei Soyer arbeitet. Weil WKStA, Medien und alle Parteien Korruption decken, die mit bestimmten Figuren im hiesigen Putin-Netzwerk in Verbindung steht, griff ich nach umfangreichen Recherchen zur Selbsthilfe. Ich verfasste basierend auf Fakten die „streng geheimen Gusenbauer-Pilz-Chats“ und habe auch schon eine Fortsetzung geschrieben. Der Zeitraum, um den es geht, ist zwar bei Schmid und der ÖVP von Interesse, nicht jedoch bei SPÖ, Grünen und Liste Pilz, obwohl die Politik miteinander verwoben ist. Gelingt die Sprengung der Koalition, steht der verlogenste Wahlkampf bevor, den wir uns vorstellen können.

Jeder finanzielle Beitrag zu meinen aufwändigen Recherchen ist herzlich willkommen:

Alexandra Bader, Erste Bank, AT 592011100032875894 BIC GIBAATWWXXX

Vielen Dank!

Für Inputs und Feedback etc. bin ich auch telefonisch erreichbar unter +43 (0)66499809540