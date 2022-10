Dietrich Mateschitz und die Heuchler

Der am 22. Oktober verstorbene Unternehmer Dietrich Mateschitz wird von Wikipedia ganz unterschiedlich behandelt, je nachdem, ob es der Eintrag auf Deutsch ist oder der auf Englisch. Für „unser“ Klientel soll es vor allem um behauptete „Nähe zu Rechtspopulismus“ und um „Verharmlosung der Corona-Pandemie“ gehen. Auf Social Media wird da schon mal „Schwurbelsender“ für Servus TV und für Mateschitz „Rechtsextremer“, Natsi und „Rassist“ (mit kroatischem Vater) verwendet. Besonderes Aufsehen erregt der Vorwurf fehlender Erbschaftssteuer aus den Reihen der SPÖ; diese wurde aber abgeschafft, als der Kanzler Alfred Gusenbauer hiess. Zugleich wurde nie kritisiert, dass Gusenbauer und Martin Schlaff in den Pandora Papers aufscheinen und Recherchen des kroatischen Journalisten Domagoj Margetic zufolge Geld auch am Balkan gewaschen haben.

Es wird gänzlich absurd, wenn diejenigen, deren neuer Hero Thomas Schmid heisst, sich auf Mateschitz einschiessen. Denn es ist schwer vorstellbar, dass sich Schmid quasi auf Mateschitz‘ Schoss breitmachte, um Steuererleichterungen gegen Gefälligkeiten zu versprechen. Überhaupt wird bewusst unterschätzt, in welchem Ausmaß Mateschitz wirtschaftlich brachliegenden Regionen auf die Füsse half und was er für österreichische Kultur getan hat; er legte auch Wälder an. Sicher man sich seine Sportförderung ansehen und kritisieren, dass es sich meist um risikoreiche Beschäftigungen handelt. Wenn aber etwa Cliffdiver sich bei von Red Bull gesponserten Bewerben messen, fragt sich, warum Frank Stronachs Leidenschaft für Pferderennen nie im Fokus stand (nicht ganz ungefährlich für Mensch und Tier). Übrigens züchtete Mateschitz ebenfalls Pferde, schon länger Haflinger und schliesslich auch Trakehner, denen Servus TV eine Produktion widmete. Es ist schlicht so, dass niemand dazu gezwungen wird, von einer Klippe zu springen oder Zuckerzeug zu trinken und Servus TV zu schauen.

Zu den Angriffen auf Mateschitz

Mateschitz hielt sich von Medien fern; es gab um ihn keinen Reigen an Politikern und Prominenten, wie wir es von Fotostrecken etwa von Rene Benko kennen. Im Jahr 2017 gab Mateschitz ausnahmsweise ein Interview, in dem er politische Ansichten äusserte und illegale Masseneinwanderung kritisierte (die heute noch schlimmer ist). Der „Kurier“ folgt stets Narrativen, die er mit Fake News „untermauert“, wirft aber Mateschitz vor, er habe mit Servus „Schwurblern“ Platz geboten und zeigen wollen, wie sehr er recht hat. Beim „Talk im Hangar 7“ auf Servus TV kam stets auch die Mainstream-Seite zu Wort, jedoch ebenso Menschen mit anderen Positionen wie später auch bei „Links. Rechts. Mitte.„. Das ist dann auch ein Hauptvorwurf, denn eigentlich müsste man solche Leute ja komplett ignorieren – sie können sich doch auf Telegram-Kanälen austoben, aber „anständige“ Medien geben ihnen keine Bühne. So aber mussten ORF, ATV und Puls 4/24 etwas durchlässiger werden und luden gelegentlich doch auch „Abweichler“ ein. Dabei sind die Produkte des Red Bull Media House in vielem durchaus konventionell und überschreiten unsichtbare Grenzen nicht; doch aus der Sicht des Mainstream ist auch das zu wenig konventionell.

Mein Beileid gilt der Familie Mateschitz. Gleichzeitig darf man betrauern, dass es keine #Erbschaftssteuer gibt. Sie würde jetzt mindestens 3 Mrd Euro für den so dringenden Ausbau der sozialen Pflege mit besseren Leistungen und Arbeitsbedingungen bringen.https://t.co/4lExKAdz5a — Markus Marterbauer (@MarterbauerM) October 23, 2022 Viel beachteter Tweet der AK

Nur für wenige Jahre gab es das schon vor dem Start misstrauisch beäugte „Addendum“ mit einer Redaktion, die aus dem Mainstream kam und interessante Recherchen durchführte. Doch sie war dabei nicht wirklich konsequent, sondern blieb nicht an den Themen dran; heute gibt es die Beiträge noch als Online-Archiv. Obwohl oder weil ich mich teilweise mit denselben Personen und Verbindungen befasste, blockte die Redaktion übrigens ab; offenbar war man ganz dem Mainstream verhaftet. Bei C wäre es auch kritischer gegangen als „Addendum“ und Servus TV an den Tag legten; dennoch stiess dies auf massive Ablehnung (und hatte andererseits die Zustimmung vieler anderer). Mateschitz äußerte sich übrigens zum ersten Lockdown im April 2020 in „Addendum“, den er ökonomisch für einen Schuss ins Knie hielt. Vielleicht sah man seinen Einsatz als besonders perfide Strategie, weil er auch für Brauchtum und Heimat steht und dies mit seinen Medien, aber auch mit Hotels, Gasthäusern und Höfen ausdrückte. Man darf natürlich so tun als ob – siehe Alexander van der Bellens Wahlkampf mit Trachtenkapelle -, es aber nur ja nicht ernst meinen; Mateschitz wird Tassilo Walentin gewählt haben. Nun wird Mateschitz auch vorgeworfen, dass er nicht „geimpft“ ist und seinen Bauchspeicheldrüsenkrebs nicht mit Chemotherapie sondern alternativ behandeln liess. Das ist für jene „Blase“ ein weiterer Beweis dafür, dass Mateschitz neben der Spur war, welche nie bei plötzlichen und unerwarteten Todesfällen nachfragt.

Überall Nachrufe auf Dietrich

„The Red Bull“ #Mateschitz.



Schade, dass bei all diesen Artikeln vergessen wird auf das braune Gedankengut hinzuweisen, das er tagtäglich verbreitet hat.



Kleine Kostproben: https://t.co/H3Zbamk1SMhttps://t.co/0lzW6OvbQWhttps://t.co/HRi9jVP8gs — Dario Schramm (@darioschramm) October 23, 2022 SPD-Tweet

Dario Schramm posiert auf Twitter mit Olaf Scholz und liess diesen perfiden Tweet los. Er verlinkt zur „taz“ gegen Servus TV mit Verweis auf das DÖW, Ibizagate-Akteur Jan Böhmermann gegen Mateschitz und auf „Focus“ gegen „Addendum“ noch ehe der Name des Mediums feststand. Das DÖW soll jetzt auch gegen Soldaten mitmischen, die sich zur Verfassung und damit zur Neutralität bekennen. Übrigens befindet sich der neue teilweise bezogene Firmensitz des Mateschitz-Imperiums in einer ehemaligen Kaserne in Salzburg, die verkauft wurde, als via Kabinettschef im Verteidigungsministerium illegal „regiert“ wurde. Davon profitierten auch Strabag und Raiffeisen, was keine grosse Überraschung ist, da der Strabag-Aufsichtsratsvorsitzenden Alfred Gusenbauer mit der Unterwanderung des BMLV durch die GRU zu tun hat. Selbst bei einer Würdigung von Mateschitz als Sammler historischer Flugzeuge muss Servus TV als vermeintliche Plattform für „Schwurbler“ getadelt werden; die Webseite „Austrian Wings“ ist aber auch von Narrativen beeinflusst, wenn es um Eurofighter geht. Gerne wird Mateschitz vorgeworfen, fast schon ein „Guru“ mit Anhängern zu sein, Red Bull „wie eine Sekte“ zu führen, weil auch Ex-Angestellte nichts Schlechtes über ihn sagen wollen. Das kommt von denen, die selbst jeden Menschen erbarmungslos verfolgen, der denkt und Dinge kritisch prüft. Sie überbieten sich in Schmeicheleien, wenn sie über Geschäftsleute berichten, die das Narrativ verbal eifrig bestätigen.

