Nach der Wahl ist vor der nächsten Wahl

Alexander van der Bellen hat wie erwartet bei der Bundespräsidentenwahl auf Anhieb eine Mehrheit der abgegebenen Stimmen erhalten (56,2 %). Dies hat damit zu tun, dass er nie kritisch unter die Lupe genommen wurde, sondern der Mainstream und vier von fünf Parlamentsparteien für ihn warben. Es ist sicher auch ein Faktor, dass er sich nie einer Diskussion mit seinen Herausforderern stellte und bei handverlesenen Auftritten nie in Bedrängnis geraten konnte. Mit ihm stand ein System zur Disposition, dessen Abgründe auch die meisten derjenigen nicht kennen, die sich für ihn ins Zeug legten. Ob das Angebot der Opposition ausreichend war, um Unzufriedenheit aufzufangen, ist jedoch die Frage. Walter Rosenkranz von der FPÖ wurde zwar Zweiter (17,9 %), war jedoch sicher nicht die beste Wahl, die seine Partei treffen konnte. Überraschend gut schlug sich Dominik Wlazny (8,4 %), der als Wiener Phänomen auch in den Bundesländern präsent war. Die Kandidaten mit gewisser medialer Unterstützung Tassilo Wallentin (8,3 %) und Gerald Grosz (5, 5 %) konnten zufrieden sein angesichts dessen, dass sie vollkommen auf Wahlkampf verzichteten.

Untergegangen sind Heini Staudinger (1,5 %) und Michael Brunner (2,1 %), der damit auch die Endlichkeit der Partei MFG anzeigt. Man sieht auf Bildern von der letzten Demo in Wien, dass viele Menschen alles andere als Fans von van der Bellen sind. Das bedeutet jedoch nicht, dass sie ihn gemeinsam mit ihrem Umfeld erfolgreich abwählen können. Es bleibt aber der Eindruck, dass „van der Biden“ das Amt ohnehin nicht mehr ausüben kann und des Ehrgeizes von Gattin Doris Schmidauer wegen noch einmal angetreten ist. Da der Präsident aber einer Agenda dient, die er von Heinz Fischer übernommen hat, ist es nicht so simpel. Ausserdem hätte es keinen gemeinsamen Kandidaten aller Parteien ausser der FPÖ auf andere Weise geben können. Die Wahlbeteiligung lag mit 66 % (man erinnere sich an die EU-Volksabstimmung 1994) höher als bei Fischers Wiederwahl 2010, an der nur 53,6 % der Wahlberechtigten teilnahmen.

Demo am 8.Oktober in Wien

Wie mit dem nun artikulierten Frust umgegangen wird, zeigt etwa eine Diskusion bei Puls 24 über das „schräge“ Rennen um die Hofburg, das bloss eine „Polit-Show“ war. Eingeladen werden unter anderem Heide Schmidt, die van der Bellen unterstützte, Eva Glawischnig, die von den Grünen zu Novomatic wechselte, und Rudi Fussi, der Lisa Maria Kellermayr betreute und einen Rahmenvertrag mit der Wirtschaftskammer hat. 2017 wurde Glawischnig noch als Nachfolgerin von van der Bellen an der Spitze der Grünen von Flora Petrik attackiert, die neue Vorsitzende der Grünen Jugend war. Verteidigt wurde Glawischnig bei einer ORF-Diskussion von Fussi, der mit Tal Silberstein kooperierte und Petrik in die Mangel nahm, was Glawischnig schwach erscheinen liess. Später warf Glawischnig alles hin und Petrik kandidierte bei der vorverlegten Wahl für die KPÖ; ihre Kritik an Glawischnig wirkte immer aufgesetzt und war nie nachvollziehbar.

Demo am 8. Oktober in Wien

2016 gewann van der Bellen in einem überlangen Wahlkampf gegen Norbert Hofer von der FPÖ. Zweifel an seiner Amtsfähigkeit gab es auch damals, wenngleich diese nicht so offen artikuliert wurden. Wie heute durfte der Kandidat nicht kritisch betrachtet werden, was besonders für seine Biografie galt. 2017 starteten Grüne (mit Peter Pilz) und FPÖ (mit Walter Rosenkranz) einen weiteren Eurofighter-U-Ausschuss, in dem die Rolle von Alfred Gusenbauer beim Eurofighter-Vergleich 20007 verschleiert werden sollte. Es ist kein Zufall, dass die Haselsteiner Familien-Privatstiftung mit Gusenbauer im Vorstand van der Bellen 2022 mit 50.000 Euro unterstützte. Um abzulenken tat Pilz jetzt so, als würde er van der Bellen übelnehmen, dass dieser ÖVP-Korruption kaum kritisierte. Dieses Märchen verbeitete auch der Pilz-Kumpel Wolfgang Fellner: „Wilder Pilz-Querschuss am Tag vor der Wahl“ heisst es am 10. Oktober 2022 in „Österreich“. „Und dann noch der Querschuss seines einstigen Doktoranden und Politik-Freundes Peter Pilz. Der hatte erklärt, an diesem Sonntag ’sicher nicht‘ VdB zu wählen, weil sich dieser nicht von ÖVP-Korruption distanziere.“ Bereits das Wort „Doktorand“ ist Desinformation, da Pilz „seine“ Dissertation nicht selbst verfasste. Und van der Bellen tat mit Heinz Fischer noch mehr für ihn, denn er nahm ihn gegen Spionagevorwürfe in Schutz. Dazu kommt, dass Pilz Teil von SPÖ-Korruption ist und beispielsweise Gusenbauer und Hans Peter Doskozil deckt.

Demo am 8. Oktober in Wien

Mit entsprechendem Hintergrundwissen sagen Bilder die Wahrheit, welche diese im Wahlkampf eigentlich zudecken sollten. Dies ist der Fall, wenn sich van der Bellen und Fischer am Würstelstand des ehemaligen Fischer-Wahlkampfleiters von 2010 Stefan Sengl einfinden. Oder auch, wenn Sporthilfe-Präsidentin Susanne Riess-Hahn Arnold Schwarzenegger einen Preis im Beisein von van der Bellen überreicht siehe unten. Riess heiratete kürzlich (mit Sebastian Kurz und Rene Benko unter den Gästen) EU-Kommissar Johannes Hahn, der früher Chef der Novomatic war; deren Gründer Johann Graf investierte in Benkos Signa, in deren Beirat Riess sitzt. Der grösste Kunde von TPA ist Signa; man „prüfte“ auch Wirecard CEE in Graz und die Commerzialbank Mattersburg, bei der Wüstenrot mit Chefin Riess einige Millionen verlor. Es überrascht nicht, dass Rene Benkos rechte Hand Gusenbauer Graf berät und dass Riess erster Ehemann Michael Passer für Magna und für Benko tätig war. Wenn Schwarzenegger in Wien ist, übernachtet er (wie Tal Silberstein) in Benkos Park Hyatt Hotel. Sein Klimagipfel in Wien wird von Benkos Geschäftspartner Klemens Hallmann gesponsert; zu Benkos Gästen gehört auch van der Bellen.

Kommunistische Langzeitstrategie?

Für Ärger sorgt auch, dass Masken-Fanatismus bei der van der Bellen-Wahlparty zelebriert wurde; wie nach der Wahl in Niedersachsen soll nach „unserer“ Wahl das C-Regime wieder verschärft werden; die Grünen kündigten dies sofort an. Pilz-Kumpel Fellner verbreitet inzwischen „das heißeste Gerücht des Wahlabends“, nämlich dass Christian Kern und Dominik Wlazny, die sich kürzlich trafen, bei der nächsten Wahl gemeinsam antreten könnten. Kern gehört wie van der Bellen zum hiesigen Putin-Netzwerk, das sorgsam von seinem Biografen Robert Misik zugedeckt wird. Dass Wlazny für das „current thing“ von C bis Ukraine ist, passt ins Bild, denn andere treffen auf weit weniger mediales Wohlwollen. Und auch wenn sein Abschneiden so toll wieder nicht ist, gibt sich van der Bellen zufrieden.

Jeder finanzielle Beitrag zu meinen aufwändigen Recherchen ist herzlich willkommen:

Alexandra Bader, Erste Bank, AT 592011100032875894 BIC GIBAATWWXXX

Vielen Dank!

Für Inputs und Feedback etc. bin ich auch telefonisch erreichbar unter +43 (0)66499809540