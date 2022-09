„Preise runter!“ – der schwache Protest des ÖGB

Nach eigenen Angaben brachte der ÖGB im ganzen Land am 17. September 2022 32.500 Menschen auf die Strasse. Dies verblasst gegenüber C-Protesten, an denen schon mal in Wien 100.000 und mehr Personen teilnahmen. Dazu müsste man noch all jene Spaziergänge zählen, die nach wie vor in manchen Orten stattfinden. Es ist aber jene Häme nicht angebracht, die einige jetzt auch auf Social Media an den Tag legen. Bei aller berechtigten Kritik sollten ÖGB und Arbeiterkammer ja unsere Interessen vertreten, sodass Delegitimierung der falsche Weg ist. Vom Ablauf her gab es Kundgebungen in den Bundesländern und man sammelte sich in Wien beim Hauptbahnhof und zog dann weiter zum Karlsplatz, wo eine Bühne aufgebaut war. Den Abschluss des Demozugs bildeten Links und KPÖ, die ein paar Mandate auf Bezirksebene innehaben, und andere Linke in Gruppen oder individuell.

Dort ging es politischer zu als vorne, wo her oder weniger brav marschiert wurde oft mit Jacken von GPA, vida oder Pensionistenverband. Wie ein Blick auf die Webseite zu den Kundgebungen verrät, sprachen überall Spitzenfunktionäre aus dem. Bereich SPÖ. Am letzten roten Parteitag im Juni 2021 wurde ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian mit 98,98 % der Delegiertenstimmen in den Vorstand gewählt. Pensionistenchef Peter Kostelka erhielt 97,97 % und der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig 97,97 %. Nicht wegen der Ergebnisse, sondern weil alle in den Parteigremien stromlinienförmig die C-Agenda, Sanktionen, Klima-Massnahmen, illegale Masseneinwanderung und alles vertreten, was Österreich auch finanziell in den Abgrund treibt, handelt es sich um Scheindemokratie, wie sie z.B. für Russland typisch ist.

Demo beim Hauptbahnhof

Das wird vielen Teilnehmern nicht bewusst gewesen sein. Und doch gab es eine Abstimmung mit den Füssen, weil viele kein Bedürfnis hatten, sich nach den paar Reden von bestens bezahlten Spitzenfunktionären noch mit anderen auszutauschen. Jeder weiss, dass Katzian, ÖGB-Vizepräsidentin Corinna Schumann, AK-Präsidentin Renate Anderl und ÖGB-Sekretär Willi Mernyi (er moderierte) keine Ahnung davon haben, wie es der Bevölkerung wirklich geht. Es sind jedoch einige noch nicht soweit zu erkennen, dass diejenigen, die jetzt „Preise runter!“ rufen mit dem ersten Lockdown schon für „Preise rauf!“ kämpften. Daas diese Clique, diese Nomenklatura zwar für uns fatale Sanktionen unterstützt, zugleich aber keiner im SPÖ-Vorstand einen Einwand gegen die Ehrung Alfred Gusenbauers vor einem Jahr hatte.

Unterwegs durch die Prinz Eugen Strasse

Man sah einige Personen mit Masken, die wohl noch brauchen werden, bis sie erkennen, dass ÖGB und Co. sie auch mit völlig überzogenen Reaktionen auf C verraten haben. Besonders strikt ist das C-Regime in Wien und daher auch bei der Wiener SPÖ. Mit dem Versprechen „Wien gibt Kraft“ schenkten die Genossen recht guten Kaffee aus; einer wurde aber regelrecht aggressiv, als ich diese Kundgebung mit den selbstorganisierten C-Protesten von viel mehr Leuten verglich. Als ich meinte, dass es besser wäre, das Putin-Netzwerk in der SPÖ loszuwerden als uns mit Sanktionen zu schaden, und u.a. Martin Schlaff erwähnte, wollte mir ein anderer Recht geben. Der agressive Typ wollte ihm verbieten, mit mir überhaupt zu reden. Katzian und Anderl könnten doch von wegen Millionärssteuer, die sie fordern, in den eigenen Reihen anfangen. Es gibt aber immerhin weitere Proteste abseits des ÖGB, zum Beispiel am 1. Oktober ab 16 Uhr auf dem Ballhausplatz (organisiert vom Mosaik-Blog, der auch jetzt dabei war). Man hätte die Kundgebung etwas aufpeppen können, in dem Betroffene zu Wort kommen, die wirklich wissen, was Armut ist. Doch dann wäre wohl unweigerlich Thema gewesen, dass die SPÖ via Stadt Wien massiv für Teuerung sofort und bei Wien Energie spekuliert hat. Immerhin unterstützte Michael Ludwig die Kundgebung per Presseaussendung, der er Taten im eigenen Bereich folgen lassen muss.

Bei der Demo

Agitation betreibt auch Peter Pilz‘ Ex-Redakteur Thomas Walach, der jetzt die Social Media Kommunikation der SPÖ leitet. Geradezu lächerlich waren Geplänkel im Vorfeld, dass eine Demoteilnahme Rechtsextremer unbedingt verhindert werden müsse. Gemeint waren wie stets nicht nur tatsächlich Rechtsextreme, sondern alle Menschen, die bereits bei C-Protesten pauschal diffamiert wurden. Dabei hätten Anderl, Katzian, Mernyi und Co. bereits Mitte März 2020 die erste Kundgebung organisieren müssen, als klar war, dass eine desaströse Dynamik in Gang gebracht wird. Die Menschen wurden im Stich gelassen und lernten, sich selbst zu organisieren. Das erfolgt freilich abseits der Sozialpartner und ist meist informell, bedeutet aber gegenseitigen Rückhalt. Über kolportierte Kosten von über 700.000 Euro inklusive Inserate für die kleine ÖGB-Demo können sie daher nur lachen. Die nöchste aus den C-Protesten hervorgegangene Kundgebung findet am 18. September ab 13 Uhr auf dem Heldenplatz statt, mit internationalen Gästen, die zuvor bei der Better Way Conference waren, mit anschliessender Demo am Ring ab 16.30 Uhr.

Jeder finanzielle Beitrag zu meinen aufwändigen Recherchen ist herzlich willkommen:

Alexandra Bader, Erste Bank, AT 592011100032875894 BIC GIBAATWWXXX

Vielen Dank!

Für Inputs und Feedback etc. bin ich auch telefonisch erreichbar unter +43 (0)66499809540