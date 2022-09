Better Way Conference – Die Medienkonferenz

Bei der Better Way Conference stehen medizinische und gesellschaftliche Fragen im Mittelpunkt, doch es geht auch um alternative Medien, die häufig erst als Reaktion auf Berichte über „die Pandemie“ entstanden sind. Nach der ersten Konferenz im Mai 2022 in Bath stand nun Vösendorf bei Wien auf dem Programm, beginnend am 15. September (bis 17.) und abgerundet mit einer Kundgebung am 18. September am Heldenplatz und einer Pressekonferenz am 19. September. Allein schon das Erlebnis, anderen zuzuhören und unter sich zu sein (wo man sonst doch so oft vom Mainstream attackiert wird und es stets verlogene Bekenntnisse zur Pressefreiheit gibt), war aufbauend. Vielfach entstanden neue Medienformate aus der Notwendigkeit heraus im Wortsinn von „die Not wenden“.

Da wurden Proteste gestreamt, um dem ganzen Land zu zeigen, dass sie vollkommen friedlich ablaufen; so schlossen sich dann immer mehr Menschen an. Oder es gab vor Ort einfach kein Medium, in dem auch nur ein bisschen Raum für Kritik an C-Massnahmen war; man gründete dann halt selbst ein Online-Magazin. Dass die alternative Medienszene heftig bekämpft wird, zeigen neue Beiträge im Mainstream, auf die ich später auch eingehen werde. Manch ein Teilnehmer schaffte es nicht nach Wien aus Gründen, die nichts mit C-Regeln für Reisen zu tun hatten und war online präsent. Anwesend war Glen Jung aus Kanada, der bei den Trucker-Protesten war und davon spricht, dass Öffentlich-Rechtliches Fernsehen in den 1960er Jahren entstand. Die damaligen Mitarbeiter waren davon beseelt, die Wahrheit zu sagen gerade auch im Licht des Vietnam-Krieges. Wer aber heute beim Fernsehen ist, hat längst vergessen, dass er auf den Schultern von Giganten steht.

Better Way Media Conference

Man muss nun die Wahrheit so oft wiederholen, bis sie wahr wird, weil Medien Teil eines Netzes an Korruption sind. Vielen fällt es schwer zu realisieren, dass wir in einer Welt der Lügen leben. Stef Manzini gründete mit anderen die Stattzeitung für die Bodensee-Region als Antwort auf C-Propaganda. Sie war lange bei einer Lokalzeitung tätig, bekam aber Schwierigkeiten, als sie kritische Fragen stellte, denn dies sei Aktivismus, wie sie bei der Konferenz sagte. Manzini erzählte von heftigen Reaktionen schon im Vorfeld auf einen Vortrag von Daniele Ganser zum Krieg in der Ukraine, zu dem die Stattzeitung eingeladen hatte (es wurden letztlich zwei Vorträge vor 850 Personen). Die „Omas gegen Rechts“, die Wikipedia so beschreibt, waren vor Ort und beschimpften die Besucher. Es ist verständlich, dass Manzini – wie sie auch in Vösendorf betonte – die Nase voll davon hat, dass so oft geradezu stereotyp unterstellt wird, C-Kritiker etc. seien alle sehr weit rechts.

Auszug aus dem Programm

Die „Omas“ sind in Österreich und Deutschland aktiv und wurden von der ehemaligen Moskau-Korrespondentin des ORF Susanne Scholl, der Pastorin und Psychotherapeutin Monika Salzer, die Kolumnen in der „Kronen Zeitung“ schreibt und von Anna Ohnweiler (SPD, früher CDU, aus Rumänien) gegründet. Als die österreichische Ärztin Lisa Maria Kellermayr Suizid beging, übernahm die Lokalpresse am Bodensee die gängige Darstellung, wonach Hassmails schuld gewesen seien. In Wirklichkeit wurde sie auch von ihren Unterstützern instrumentalisiert und war damit überfordert; auch die „Omas“ benutzten ihren Tod dann gegen C-Kritiker. Chantelle Baker aus Neuseeland berichtete von C-Protesten, die in einem Land überraschend waren, wo man kaum demonstriert. Als wochenlang vor dem Parlament campiert wurde, überzeugte Livestream den Rest des Landes von der friedlichen Natur der Aktion, so dass immer mehr Menschen kamen, um sich anzuschliessen. Chantelle wurde von Facebook suspendiert und wird von ihrem Vater Leighton begleitet, der früher an der Spitze der Konservativen Partei stand und wie seine Tochter am 2022 Wellington Protest teilnahm, der von Kanada inspiriert war und bei dem Polizeibrutalität zu beklagen war. Den Bakers ist klar, dass es um ein Social Credit System und um totale Kontrolle geht; es braucht jetzt neue Medien, die auch ein wenig naiv sein sollten, um eben keine Agenda zu pushen.

China: Zero-Covid policy still going on



police parade suspected Covid rule-breakers through streets

and thousands are starving in lockdown pic.twitter.com/4blcNdTr4e — Songpinganq (@songpinganq) September 5, 2022 Von Tengra geteilter Tweet

Yohan Tengra aus Indien berichtete online vom häufig erfolgreichen juristischen Kampf gegen C-Regeln. Man sieht hier auch die Bill and Melinda Gates Foundation vor Gericht und einzelne Menschen gehen zur Polizei, wenn ihr Recht auf Aufklärung als Patient verletzt wird. Wir diskutieren hier ja über leere Versprechen von Reiner Füllmich, Verantwortliche zu klagen, daher ist der Beitrag aus Indien ermutigend. Will Dove ist Journalist und gehört zur Organisation Strong and Free Canada; auch seine Präsentation erfolgte virtuell. Er interviewte viele Personen aus allen Bereichen und stellte fest, dass sie nicht auf das vorbereitet waren, was mit C umgesetzt wurde. Längst ist er bei einem geplanten Zusammenbruch der Versorgungsketten und dabei, dass die Folgen der C-Impfung das Gesundheitssystem überlasten werden. Die Menschen werden demoralisiert, weil sie dann den Willen zu kämpfen verlieren. Freiheit wird durch Angst und Einschränkungen ersetzt. Der Dollar verliert immer mehr an Wert, und während westliche Armeen geimpft werden, hat China 1,2 Millionen Mann unter Waffen, die wahrscheinlich nicht geimpft sind. Dove meint, dass Widerstand sehr wohl erfolgreich ist; man darf sich eben nicht fügen. Er sagt auch, dass inzwischen sehr viele Ärzte erkannt hätten, dass „die Impfung“ ein Fehler war.

Monica Smit

Monica Smit ist Journalistin und bei Reignite Democracy Australia; sie wurde bei Protesten festgenommen, verbrachte 22 Tage in Einzelhaft und wurde zu einer Strafe auf Bewährung verurteilt. Veränderung geht nicht so schnell, wie wir es uns wünschen; meint sie; wir befreien uns langsam von den Ketten. Piotr Szlachtowicz aus Polen brachte einen Whistleblower mit, der zum Beispiel Bilder von leeren Krankenhausbetten zeigt, die wegen C freigehalten wurden. Er wurde von Kollegen immer wieder erstaunt gefragt, ob er denn ungeimpft keine Angst habe. Für positiv und negativ getestete Patienten wurde das gleiche Material verwendet. In der Öffentlichkeit stehende Personen, die das C-Narrativ vertreten, verhielten such nicht so, als bestünde irgendeine Gefahr. Szlachtowicz ist Radiojournalist und sagt, dass sein Großvater in einem sowjetischen Gefängnis starb. Er meinte, man muss um Freiheit kämpfen, weil das Leben sonst sinnlos ist. Und ohne Meinungsfreiheit gibt es auch keinen Grund zu leben (Szlachtowicz und andere kommen auch im Corona-Ausschuss aus Vösendorf zu Wort). Robert Cibis von Oval Media zeichnet die Ausschusssitzungen auf und ist Filmemacher; er spricht davon, dass er bis C auf der anderen Seite war, ohne es gewusst zu haben. Der Frust Medienschaffender ist für ihn verständlich; er erinnert an frühere Impfkampagnen etwa in der Weimarer Republik, wobei Zwang nicht immer erfolgreicher ist als die Kombination von Propaganda und Freiwilligkeit. Österreich wird immer wieder von den Gästen gelobt für hartnäckigen massiven Widerstand, der die Impfpflicht zu Fall brachte.

Eventpyramide Vösendorf

Online aus Sansibar ist Roger Bittel dabei, der früher zahlreiche Proteste streamte. Er sagt nun, dass verschiedene seiner Youtube-Kanäle gelöscht wurden, interviewte aber kürzlich Reiner Füllmich auf Youtube. Die anderen sind uns immer ein paar Schritte voraus, daher müssen wir strategisch besser werden. Er machte die Erfahrung, dass oft Fake News geteilt werden; da sollten wir vorsichtiger sein. Der Medizinjournalist Jeffrey Jaxen von The Highwire aus den USA grüsste ebenfalls online und befasste sich auch früher mit mangelhafter Sicherheit von Impfungen. Er erzählte, dass ihm jetzt Ärzte und Schwestern unter der Hand berichten, dass sie etwas Falsches behaupten müssen. Nämlich dass vor allem Ungeimpfte in Spitäler eingeliefert werden, wo es sich doch umgekehrt verhält. Es wird die Parole ausgegeben, dass man möglichst grosse Angst schüren müsse. In UK wurden ein paar der Experten, die der Regierung dazu geraten haben, zu Whistleblowern, weil die Politik zu weit gegangen ist. Angst lähmt die Menschen und verhindert, dass sie kritisch denken. Man sollte dann tief durchatmen und sich und andere fragen, wie man sich bei etwas fühlt. In Neuseeland wurde die chinesische Zero Covid-Politik angewandt – ein einziger positiver Test und Lockdown für zwei Millionen Menschen. Diese Politik hat übrigens auch in Deutschland und Österreich Anhänger, die im Mainstream gepusht werden, obwohl (weil?) sie eine totalitäre Ideologie vertreten. Jaxen spricht von Zensur, die das Verbreiten von Informationen behindern soll; und doch haben wir bessere Möglichkeiten denn je, selbst Content zu machen. 2017 begann das Shadowbanning, von dem Betroffene zunächst nichts merkten, die halt weniger Feedback hatten. Sofort wurde es zur Verschwörungstheorie erklärt, der Project Veritas bewies es. Inzwischen sind interne Mails von Facebook bekannt, die belegen, dass das von FB unterstützte CDC selbst desinformiert und Zensur von allem vorgibt, das zu „vaccine hesitancy“ führen kann.

Maria Hubmer-Mogg und Stefan Magnet

Maria Hubmer-Mogg stellte Stefan Magnet vor als „a man of truth, a real fighter for freedom“; er warb dann für sein Medium Auf1, das so sehr im Visier des Mainstream stehe, weil es stets die Wahrheit sage (leider ist Magnet tatsächlich sehr weit rechts). Mittlerweile gibt es auch ein Büro in Berlin und gemietete Werbeflächen auf LKWs verkünden „Hier rollt die Revolution“. Aktuell arbeitet sich ZAPP (NDR und ARD) an Auf1 und Apolut ab, lässt aber den Ex-Polizisten Uwe Sailer zu Wort kommen, der für das russische Netzwerk hetzt und desinformiert. Es ist nur auf den ersten Blick ein Widerspruch, dass Magnet dabei war, als Heinz Christian Strache 2016 einen Vertrag mit der Putin-Partei Einiges Russland unterzeichnete. Im C-Widerstand gilt es als ausgemachte Sache, dass die Ursache der Probleme amerikanisch bzw. angloamerikanisch ist, was Konzerne einschliesst. Daran ändert nichts, dass man ein umfangreiches Netzwerk russischer und chinesischer Einflussnahme rekonstruieren kann, weil hier all die Mechanismen greifen, die bei C-Jüngern sehr wohl erkannt werden. Dies gilt auch für die „Größen“ der Szene wie Robert Malone (siehe Malone Institute), der online für Q & A zur Verfügung stand. Der Erfinder der mRNA-Technologie macht sich natürlich auch Gedanken über geopolitische Hintergründe und fürchtet einen „neuen Faschismus“, wobei der alte ja von links kam und wir ohnehin mit Begriffen aus dem 20. Jahrhundert nicht weit kommen.

ZAPP über „alternative“ Medien?

Malone verweist auf den Ursprung der Trusted News Initiative, die eigentlich gegen russische Desinformation gerichtet war und praktisch vom britischen Geheimdienst ins Leben gerufen wurde. Tatsächlich nimmt TNI nicht nur auf C Bezug, sondern auch auf die britischen Wahlen 2019. Natürlich erwähnt er, dass die Bill and Melinda Gates Foundation überall involviert ist und auch Barack Obama immer wieder mitmischt. Das WEF zielt auf eine Fusion von Staat und Konzernen ab, was wiederum Korporatismus ist, den Benito Mussolini wollte (der aber nicht weit entfernt ist vom Staatsmonopolkapitalismus). Bei Wikispooks habe man direkt zusehen können, wie Einträge zu CIA-Agenten auch in der Wayback Machine verschwanden. Medien sind durchsetzt mit Agenten und mit Personen von Technologiekonzernen, meint Malone. Weniger in Österreich, aber anderswo sieht man schon die nächste konzertierte Aktion für eine Impfung gegen Affenpocken. Malone bringt als Beispiel für erfolgreiche Zensur in vielen Ländern, dass kaum über das Labor in Wuhan und C berichtet wurde. Was Biowaffen, Russland und die Ukraine betrifft, arbeitet Robert f. Kennedy Jr. von Children’s Health Defense an einem neuen Buch.

Jeder finanzielle Beitrag zu meinen aufwändigen Recherchen ist herzlich willkommen:

Alexandra Bader, Erste Bank, AT 592011100032875894 BIC GIBAATWWXXX

Vielen Dank!

Für Inputs und Feedback etc. bin ich auch telefonisch erreichbar unter +43 (0)66499809540