Manipulation und Resignation

Wenn es um Oligarchen geht und wenn eine NATO-Debatte angezettelt wird, kann man gut sehen, wie Details ihre Wirkung entfalten, die ohne den passenden Kontext präsentiert werden. Auch Experten tappen in diese Falle, wenn sie sich vielfach auf mediale Darstellungen verlassen, statt selbst zu recherchieren. Elisabeth Schimpössl, die unten zu sehen ist, lebt in UK und erliegt einem Irrtum, wenn sie meint, Österreich spiele keine Rolle für Oligarchen. Sie misst politische Korrumpierbarkeit auch nur an Ibizagate-Klischees über die FPÖ, statt etwa Oleg Deripaska mit ÖVP, SPÖ und NEOS in Verbindung zu bringen. Interessantes Detail am Rande: ehe sie unten zu Wort kommt, wird Bernard Amann interviewt, der 2019 für die Liste Pilz kandidierte. Denn Peter Pilz war daran beteiligt, gemeinsam mit Ex-Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil Airbus für russische Interessen zu attackieren. Ausserdem half er tatkräftig mit, die Verantwortung des jetzigen Strabag-Aufsichtsratsvorsitzenden Alfred Gusenbauer für den Eurofighter-Vergleich zu verschleiern.

Ohne das Gesamtbild steht Komplizenschaft mit Putins Zielen isoliert da, zumal nun Ex-Aussenministerin Karin Kneissl in die Sanktionsliste der EU aufgenommen werden soll. Wenn es um „Destabilisierung und Desinformation“ geht, müssten sich einige selbst auf eine schwarze Liste setzen, die nun vorgeben, dagegen vorzugehen. Kneissl wiederum fand keinen Anklang beim Putin-Netzwerk in Österreich; als parteilose politische Quereinsteigerin war sie da eine Außenseiterin. Doch mit ihrer Person wird auch auf ähnliche Weise abgelenkt wie in Deutschland mit Ex-Kanzler Gerhard Schröder. Ein wichtiges Thema ist bei uns freilich auch, dass NATO-Fans wieder einmal ihre Stunde gekommen sehen. In der Regel waren sie wie Christian Segur-Cabanac schon heillos damit überfordert, auch nur die Souveränität Österreichs zu verteidigen. Denn nicht ohne Grund halten britische Diplomaten das Verteidigungsministerium für eine Art Abteilung der GRU; die Befehlskette beim Heer ist gekapert.

Video der Vorarlberger Nachrichten

Sowohl im Mainstream als auch alternativ wird nicht ehrlich über Neutralität diskutiert, wie etwa „Welt“ und „NZZ“ oder apolut.net und tkp.at zeigen. Man würde zunächst annehmen, dass alternativ doch bestimmt recherchiert wird, aber auch hier dienen meist dieselben Narrative wie im Mainstream als Ausgangspunkt; wie diese gepflegt werden, sieht man etwa beim ORF. Aber doch nicht bei C, mag man da einwenden; doch was wird hier wirklich vertreten? Wird die C-Agenda in angemessener Weise für übertrieben gehalten und wird das Große Ganze auch korrekt erklärt? Nach bald drei Monaten Krieg drängt sich der Verdacht auf, dass dieser zumindest für uns so etwas wie Corona 2.0 ist. So neu ist es nicht, dass Unmengen an Geld ausgegeben werden, während alles für uns teuer wird, wenn leere Regale prophezeit werden und Alternativen zu Öl und Gas propagiert werden. Viele bekommen automatisch Schnappatmung bei einem Beitrag der „Welt“, doch sie sieht nicht genau hin. Wenn ein General unter Druck gesetzt wird, triumphieren Medien, wollen aber gar nicht wissen, ob so etwas auch bei uns möglich ist.

Selektive Wahrnehmung

Unten ist dann davon die Rede, dass der Militärgeheimdienst GRU jetzt eine wichtigere Rolle übernimmt; es wird aber immer wieder das „Gerüchten“ verwendet. Wir erfahren jedoch nicht, dass die russische Militärdoktrin vom Dezember 2014 ohnehin den Einsatz von Geheimdiensten vorsieht. Oder dass die GRU das österreichische Verteidigungsministerium unterwandert hat, denn dies würde wohl Ibiza-Narrative relativieren, auf die sich auch Elisabeth Schimpössl bezieht. Es wirkte bei der C-Agenda weniger verwirrend, als dass man das Gefühl hatte, sich doch auf einige verlassen zu können. Doch tatsächlich wurde keine schlagkräftige Bewegung ins Leben gerufen, was vielleicht kein Zufall ist. Es gibt immer noch alle, die absoluten Blödsinn behauptet haben, und jetzt ist Affenpocken ihr neuestes Lieblingshobby. Wie zur Bestätigung kandidiert Alexander van der Bellen wieder als Bundespräsident, nachdem er unsere verfassungsmässigen Rechte mit Füssen trat und Impfen statt Neutralität pushte. Wenn auch die ÖVP angeschlagen scheint, gibt es kaum eine vertrauenswürdige Alternative zu ihr. Das trifft nicht nur wegen C auch auf die SPÖ zu, denn sie ist tief in Korruption verstrickt. Es entsteht wieder einmal der Eindruck, dass Widerstand eh zecklos sei, aber vielleicht sollen wir dies einfach hinnehmen.

Die „Welt“ und die GRU

Es hebt sich nämlich positiv von all jenen ab, die eine gar nicht mal so kleine Fangemeinde mit wohlwollenden Kräften im Hintergrund unterhalten, die auf unserer Seite sein sollen. Zugleich gibt es einige, die zwar nicht an gute Helfer glauben, sondern Politik verstehen wollen, dabei aber rasch falsch abbiegen. Von Wichtigtuerei sind hingegen die meisten Bemerkungen über den Krieg geprägt, sodass der ehemalige Fremdenlegionär und Soldat der Bundeswehr Thomas Gast zu den wohltuenden Ausnahmen gehört. Manche Menschen glauben allen Ernstes, dass sie jede Aktion derjenigen in den Himmel loben müssen, denen sie die Daumen halten. Das verhindert natürlich auch, dass sie sich zum Beispiel mit Korruption in der Ukraine und da unter anderem mit Putins Netzwerk befassen. Man kann immer wieder Verbindungen herstellen, sofern man nicht der Faszination von Panzern liegt. Zum Beispiel, wenn die lange Nacht der Forschung am 20. Mai im Cape 10 in Wien wie eine perfekte Klima-Agenda aussieht. Zugleich ist beim Sozialzentrum Cape 10 aber Oleg Deripaskas Geschäftspartner Siegfried Wolf an Bord; ebenso Nathalie Benko, Hans Peter Haselsteiner, Wolfs PR-Mann Josef Kalina, Andreas Matthä von den ÖBB und viele andere. Wieder einmal geht es um das russische Netzwerk, was übrigens auch auf die ÖBB zutrifft.

Video von Thomas Gast

Gerade wurde gemeldet, dass die Kanzler Olaf Scholz und Karl Nehammer nach Davos fahren, wo übrigens das Bundesheer traditionell die Luftraumsicherung übernimmt. Wer aber meint, mit dem World Economic Forum hätten nur sie und jene Young Global Leader, die jetzt für Finnland und Norwegen der NATO beitreten wollen, übersieht etwas. Denn auch Wladimir Putin und Oligarchen wie Deripaska gehören zu Klaus Schwabs Gästen, was kein Widerspruch zu Wolodymyr Zelenskij sein muss, auch wenn Putin und Deripaska jetzt nicht da bei sind. inzwischen bleibt uns nicht nur wegen Davos „die Impfpflicht“ nicht erspart, und auch die Plandemiekoordination GECKO existiert noch. Sicher waren die Massendemos höchst ermutigend, aber was haben sie langfristig erreicht? Oder haben nun genug Leute mehr Ahnung vom politischen System, um diesen im zweiten Anlauf entschlossen entgegentreten, wo jetzt noch deutlicher ist, dass unsere Gesellschaft zerstört werden soll? Werden wir das Momentum erfassen und uns allem stellen, oder lassen wir uns wieder in ablenkende Diskussionen verstricken?

