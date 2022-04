Warum Neuwahlen nichts ändern

Für viele ist die ÖVP so skandalbehaftet, dass es eher früher als später Neuwahlen geben muss, nach denen sie dann aus der Regierung verdrängt sein wird. Umfragen zufolge ist derzeit aber nur eine Mehrheit aus SPÖ und ÖVP realistisch; auch SPÖ, Grüne und NEOS würden nicht über die erforderlichen mindestens 92 von 183 Mandate gelangen. Bei aller gebotenen Skepsis erscheint es plausibel, dass es letztlich doch keine Koalition ohne die ÖVP geben könnte. Eigentlich müssten Wahlen jetzt ein hochpolitisches Ereignis sein, zuerst wegen C und jetzt auch wegen des Krieges in der Ukraine. Gegner der Regierung sind sich paradoxer Weise mit deren Unterstützern einig, dass man auf keinen Fall ein realistisches Bild von Politik inklusive ihren Skandalen zeichnen darf. Dies würde nämlich dazu führen, dass es eine echte Wahl gibt und wir nicht länger gepflanzt werden können. Was weltpolitisch und in Russland passiert, hat auch für uns Bedeutung, doch damit setzen sich viel zu wenige ernsthaft auseinander. Gerade ist es geboten, sich ein wenig über die Gazprombank schlau zu machen, deren CEO Andrej Akimow angeblich vom KGB kommt. In der Debatte in Österreich wurde nun daran erinnert, dass Gazprom-Chef Alexej Miller Wladimir Putin 2014 nach der Annexion der Krim nach Wien begleitete. Bundeskanzler war damals Werner Faymann, Vizekanzler hingegen Michael Spindelegger, der später für den Oligarchen Dmytro Firtash tätig sein sollte.

Aussenminister war Kanzler in spe Sebastian Kurz, während zunächst Reinhold Mitterlehner, der 2016 mit dem russischen Orden der Freundschaft ausgezeichnet wurde, Spindelegger nachfolgte. Aktuellen Berichten zufolge wurde der frühere Vizechef der Gazprombank Wladislaw Awajew mit Frau und Tochter tot aufgefunden, was Mord oder Selbstmord kombiniert mit Mord gewesen sein kann. Wer in Rubel für russisches Gas zahlen möchte, muss ein entsprechendes Konto bei der Gazprombank eröffnen. Viele hyperventilieren bei diesem Thema und übersehen, dass es auch ein einflussreiches Putin-Netzwerk gibt, ohne das politische Entscheidungen anders fallen und uns nicht schaden würden. Dies gilt es zu berücksichtigen, wenn der Besuch von Kanzler Karl Nehammer bei Putin bewertet wird.

Nehammer bei Putin

Menschen mit phantastischen Thesen über Regierungen sehen Putin (und Donald Trump und manchmal auch Xi Jinping) in einem heldenhaften Kampf gegen dunkle Kräfte; dabei soll die Ukraine eine zentrale Rolle spielen. Wie bei „Verbinde die Punkte“ wird geradezu bewundert, wie Putin mit Generälen umspringt (die an vorderster Front sein müssen) und dass er offenbar auch Verteidigungsminister Sergej Schoigu zusetzt, über den es sogar Vergiftungsgerüchte gibt. Welche Rückschlüsse lässt dies aber auf „unsere“ Politiker zu, die oft ungeeignet, überfordert oder von der Rolle wirken? Politik für Dummies sieht etwa so aus wie im Kanal „Neue Normalität“, aus dem ich unten ein Beispiel einbaue. Personenschutz und Dienstwagen sind keine Privilegien, sondern notwendige Begleiterscheinungen. Es ist auch absolute Selbstüberschätzung, Politiker zu bewerten, ohne je recherchiert und ohne überhaupt Bezug zur Politik zu haben. Was Korruption betrifft, fällt auf, dass selbst Pseudo-Ermittlungen gegen SPÖ-Landeshauptmann Hans Peter Doskozil wegen der Pleite der Commerzialbank Mattersburg inzwischen eingestellt wurden. Ohne russisches Netzwerk hätte er nie Karriere gemacht, doch dieses schützt ihn dann auch, solange er zu gebrauchen ist. Für Dummies ist es natürlich nicht erforderlich, Hintergründe zu kennen und eine verdeckt verfolgte fremde Agenda zu erkennen. Wenn es um die Grünen geht, hätte die innerparteiliche Opposition gegen C-Massnahmen mehr Beachtung verdient. Selbstverständlich kann man momentane Vertreter der Partei wie Vizekanzler Werner Kogler nicht erst jetzt kritisch betrachten.

„Neue Normalität“

Ganz sicher wird im Herbst der Bundespräsident gewählt, was alternative Kandidaten zu Alexander van der Bellen bedeutet, den man sich auch näher ansehen muss. Ausserdem ist klar, dass bei jeder Wahl die österreichische Neutralität ein Thema sein wird, die jetzt bei Demos angesprochen wird. Van der Bellen unterstützte die Unterordnung des Bundesheers unter das C-Diktat; es sei daran erinnert, dass er am Nationalfeiertag zum „Impfen“ in die Hofburg einlud. Nicht von ungefähr war in der „Financial Times“ davon die Rede, dass das Verteidigungsressort praktisch eine Abteilung des russischen Militärgeheimdienstes GRU ist. Am ehesten werden in Österreich noch Gesundheitsminister miteinander verglichen bzw. für die mangelhafte Beantwortung von Fragen getadelt. Unten sehen wir Maria Rauch-Kallat, die Ministerin der Regierung von Wolfgang Schüssel war. Sie tritt immer wieder bei oe24 auf, und wenn man genau hinhört, kommt halbwegs kaschierte Ideologie zum Vorschein. Schüssel war später Aufsichtsrat zuerst bei RWE, dann auch beim russischen Mobilfunker MTS und schließlich bei Lukoil. Rauch-Kallat ist mit dem Lobbyisten Alfons Mensdorff-Pouilly verheiratet, der in die Eurofighter-Affäre verwickelt und Aufsichtsrat bei ÖVP-Spender und Firtash-Vermieter Alexander Schütz ist.

Rauch-Kallat bei Fellner

Es ist auch wichtig, sich bisherige Besetzungen in anderen Ministerien anzusehen bzw. wer Kanzler oder Bundespräsident wird. Dabei geht es etwa um das Finanzministerium, aber auch um Innen- und Verteidigungsministerium und um die Justiz. Dann erkennt man, dass eine Agenda durchgezogen wird, egal wer ein Ressort übernimmt und eigentlich per Verfassung Entscheidungsfreiheit hat. Auf scheinbare Gegensätze fallen alle herein, die Peter Pilz folgen, der sich gerade zu Justizministerin Alma Zadic äussert, die zuvor bei ihm Abgeordnete war. Ausserdem führt Pilz ein Gespräch mit Ex-Kanzler Christian Kern vor Publikum, der russischer Aufsichtsrat war, Geschäftspartner von Hans Peter Haselsteiner und Alfred Gusenbauer und Lobbyist für China ist. Kern berät Doskozil, für den Pilz den Eurofighter-U-Ausschuss manipulierte, wobei auch Gusenbauers Verantwortung für den Eurofighter-Vergleich und Druck auf Ex-Minister Norbert Darabos vertuscht wurden. Wir sehen unten, wie sich Propaganda etabliert, wobei ein User postete, dass seine Verwandten in den USA Wort für Wort das Gleiche glauben wie in Transnistrien interviewte Personen. In unseren nächsten Wahlkämpfen wie auch in laufenden politischen Auseinandersetzungen spielt eine Rolle, dass die einen mit einem negativen Reflex auf Putin reagieren, während andere ebenso reflexartig russische Propaganda wiedergeben.

Recherche in Transnistrien

Tatsächlich wollen beide Seiten nichts wissen von der Vorgangsweise eines Netzwerks, das Geheimdienstmethoden anwendet und dem auch einige von jenen dienen, die lautstark scheinbar gegen Putin auftreten. Weil Politik über Jahre delegitimiert wurde, nimmt jeder Zweite an, er würde alles ohnehin viel besser machen; nicht von ungefähr bildeten sich mehrere neue Parteien aus dem Protest gegen C-Massnahmen. Zugleich wurde Journalismus entwertet, sodass Recherche überflüssig erscheint und ein Facebook-Posting ohne Quellenangabe neben sorgfältiger Analyse steht oder dieser sogar überlegen ist. Es fehlen längst Kriterien, um Politik und über diese Berichtende einzuordnen und zu differenzieren. Zugleich wird die ohnehin gerne mystifizierte Welt von Geheimdiensten noch weiter entrückt, um Desinformationen zu verbreiten. Wer sich noch nie damit befasst hat, spricht jetzt stolz von „White Hats“, die in einer weltweiten Operation finstere Akteure ausknocken oder weist in Postings auf die CIA hin, weil man nicht von Russland sprechen „darf“. Ein neuer Aspekt dabei sind die „Guardians of the Looking Glass“, was wie eine Kombination aus Guardians of the Galaxy und der Episode „Through the Looking Glass“ wirkt. Es gibt auch „Imaginations through the looking Glass“ der Heavy Metal-Band Blind Guardian oder das Buch „Alice Through the Looking Glass„, doch jetzt geht es um einen Apparat, mit dem Geheimdienste in die Zukunft sehen sollen. Das hat nichts mit „Third Eye Spies„, also Remote Viewern zu tun, sondern mit angeblichen Versuchen, die Zukunft zu korrigieren („Shifting the timelines“).

„Guardians of the Looking Glass“

Das Looking Glass soll ein sumerisches Artefakt sein, das US-Soldaten im Irak gefunden haben; nun soll eine Gruppe von Geheimdienstlern und Militärs Vorhersagen veröffentlichen, um die Zukunft zu verändern. Obwohl/weil dies unschwer als Desinformation zu erkennen ist, verbreitet es sich sofort und einige beziehen sich darauf. Ein Vergleich zur via QAnon kreierten Vorstellungswelt drängt sich auf, denn auch hier wird davon abgelenkt, dass man etwaigen Hintergründen auch durch zuweilen recht mühsame Recherche auf die Spur kommen kann. Wie beim Umgang mit Politik allgemein ist vieles „open in plain sight“, aber wir laufen Gefahr, es durch Manipulation nicht zu erkennen. Darauf wies Yuri Bezmenov schon vor vielen Jahren hin, der die zunächst unmerkliche Veränderung unserer Wahrnehmung durch von anderen erschaffene Haltungen beschrieb. Man erkennt Desinformationen nur schwer, wenn diese Überzeugungen schmeicheln, zu denen wir wahrscheinlich auch durch Desinformationen gelangt sind. Dazu zählt in Österreich etwa, dass nur die ÖVP korrupt ist oder dass wir jemals wirklich neutral waren. Außerdem ist die FPÖ keine echte Opposition, sondern gehört auch ohne Heinz Christian Strache zum russischen Netzwerk.

Diese Recherchen erfordern sehr viel Aufwand und sind in dieser Form einzigartig. Es ist immer notwendig, alles neu zu bewerten und weitere Puzzleteile zu einem sehr komplexen Bild hinzuzufügen. Davon profitiert jeder, der mit einzelnen Bereichen in Berührung gekommen ist oder der sich fragt, wie etwas einzuordnen ist. Als Grundlage für weitere Recherche, für parlamentarische Untersuchungen, für Ermittlungen der Justiz eignet es sich auch sehr gut. Es kommt oft darauf an, durch Zufall an eine mögliche Verbindung überhaupt mal zu denken, um sie und einiges mehr zu finden.

