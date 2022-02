Was hat der Krieg mit mir zu tun?

Es ist ein seltsames Gefühl, Krieg über Social Media zu verfolgen, doch wenn man auch an hybride Kriegsführung denkt, ist er längst bei uns angekommen. Einige überbieten sich in virtueller Entschlossenheit gegenüber Wladimir Putin und wollen nicht wahrhaben, dass ideologische Subversion über viele Jahre auch bei ihnen verfängt. Gerade in Medien und Politik sollte man aber recherchieren können, zumal oft wenige Mausklicks reichen, um auf Zusammenhänge aufmerksam zu werden, mit denen man sich befassen muss. Es ist auch eine Ironie des Schicksals, dass die britische Journalistin Catherine Belton im Jahr 2020 ein Buch mit diesem Titel veröffentlicht hat: „Putin’s People. How the KGB Took Back Russia and Then Took on the West“. Genau das passiert ja und findet nicht bloss militärisch statt, sodass die Kilometer Luftlinie von uns bis zur ukrainischen Grenze nicht der entscheidende Faktor sind.

Es ist natürlich verwirrend, denn wenn der Mainstream über Verbindungen von Politikern und Banken nach Russland schreibt, werden wesentliche Fakten weggelassen, sodass es nur scheinbare Kritik darstellt. Mit dem verdeckten Krieg Russlands habe ich tatsächlich einiges zu tun, weil ich Erfahrungen mit offenbar aus dem Hinterhalt orchestrierten Schikanen einordnen wollte und viel recherchierte. So setzte ich ein komplexes Puzzle von Verrat auf vielerlei Ebenen und Kollaboration auch von einigen zusammen, die nicht wissen, wem sie wirklich dienen. Warum Subversion erfolgreich ist, versteht man basierend auf den Unterschieden zwischen einem kommunistischen und einem demokratischen System. Letzteres lädt mit dem Bekenntnis zu Offenheit und Dialog auch seine Gegner ein, die viele mit allergrößter Freundlichkeit behandeln. Das zugleich erfolgte Bashing zuletzt von Putin in den Medien treibt ihm neue Anhänger zu, die daraus schon den Schluss ziehen, dass er ein „Guter“ sein muss.

Ausserdem sind viele Menschen darauf geprägt worden, „Befreiungsbewegungen“ zu glorifizieren und später die NATO-Osterweiterung (die wenig am Mindset beim Militär und oft auch bei der Ausrüstung änderte) und verdeckte Operationen nur von NATO-Staaten anzuprangern. Wie ich auch hier analysiere, ist die Bewegung gegen C-Maßnahmen oft, aber nicht vollständig deckungsgleich mit dem Personen Kreis, der jetzt Putin verteidigt. Wenn man es nicht durchdenkt, setzt man leicht Fake News bei C damit gleich, dass auch alles gelogen sein muss, was je über Geopolitik berichtet wurde. Man kann feststellen, dass C-Proteste und ihre Teilnehmer strategisch als „nützliche Idioten“ genutzt werden sollen, die man gegen Regierungen in Stellung bringt, die durch Korruption, Verrat, Erpressung, Angst und Unwissenheit geschwächt sind. Ausserdem kultivieren einige Leute tatsächlich die Vorstellung, dass Putin uns von Osten her von denen befreien wird, über die zwei Jahre lang die C-Agenda oktroyiert wurde. Wenn es um Kräfte im Hintergrund geht, wird alles Mögliche angeführt, nicht aber an hier von Yuri Bezmenov beschriebene ideologische Subversion gedacht. Wenn es um Klaus Schwab und das World Economic Forum geht, darf einfach nicht sein, dass auch Putin dazugehört – dass es um mehr als ein paar Fotos geht, dokumentiere ich hier.

Please, I don't want this hear stories about why it's not scripted.. The Sooner we realise everything is theatre the better pic.twitter.com/4yO0cqI5RX — 𝙍𝙄𝙎𝙀𝙈𝙀𝙇𝘽𝙊𝙐𝙍𝙉𝙀 (@risemelbourne) February 24, 2022 Putin und das WEF

Einige meinen, man müsse doch Putin „als Mensch“ sehen und beschreiben ihn dann als selbst isoliert „wegen C“ oder komplett durchgeknallt. Zugleich habe er nichts mit den Geschäften von Oligarchen oder gar der russischen Mafia zu tun, was aber verkennt, wie der KGB die Weichen für die Wirtschaft nach dem Ende der Sowjetunion stellte. Es liegt auf der Hand, dass Putin die C-Agenda demonstrativ aufrechterhalten muss, wenn diese ein wesentlicher Faktor bei der Destabilisierung des Westens ist. Natürlich hat er eine Rolle im Rahmen eines Netzwerkes übernommen, das mit ideologischer Subversion, wirtschaftlichem und politischem Einfluss westliche Staaten unterwandert. Eines der Produkte von Subversion sind Parteien als gelenkte Opposition, wie man an den C-hörigen NEOS gut sieht, deren Sponsor Hans Peter Haselsteiner Geschäftspartner des für den russischen Staat tätigen Oligarchen mit Diplomatenpass Oleg Deripaska ist. Die NEOS empören sich zwar offiziell über Putin, deckten jedoch im Eurofighter-U-Ausschuss den Putin/Deripaska-Mann Alfred Gusenbauer und attackierten Ex-Minister Norbert Darabos als Bauernopfer. Darabos kam einst über Gusenbauer in die Regierung und hätte dem Bundesheer gerade aufgrund seiner Biografie sehr viel über russische Subversion etwa via SPÖ sagen können. Er wurde (wird) abgeschottet, überwacht, bedroht, weil er keine russische Marionette sein wollte und das Heer inklusive Geheimdienste wollten ihn nicht schützen. So wurden auch auf Schiene gestellt, dass man beim gekaperten Heer weder Masseneinwanderung noch später C als Falle erkennen konnte (durfte).

Kontrollierte Opposition



Wir erleben überall falsche Freunde der Ukraine, etwa Volkshilfe-Präsident Michael Häupl, der mit dem verstorbenen Moskauer Bürgermeister und Stalinisten Juri Luschkow befreundet war. Dessen Witwe Elena Baturina machte nicht nur Geschäfte mit Hunter Biden, ihr Anwalt in Österreich Leo Specht ist Geschäftspartner Gusenbauers. Häupl deckte immer den Umgang mit Darabos und jede Gewalt gegen mich, weil ich wissen wollte, was gespielt wird. Die Pressesprecherin der Volkshilfe Romana Bartl war für die Liste Pilz tätig, die kandidierte, nachdem Pilz den Eurofighter-UA 2017 zugunsten Gusenbauers in die Irre geführt hatte. Man braucht sich jetzt nicht lustig machen über Bürgermeister Michael Ludwigs „humanitäre Hilfe“ in Form von FFP2-Masken für die Ukraine. Denn da er von Heinz Fischer protegiert wurde und über das System der SED dissertierte, passt er schlicht ins Bild. Dass Christian Kern sein Aufsichtsratsmandat bei den russischen Staatsbahnen niederlegte, zeugt nicht von Anstand, denn der Lobbyist der Kommunistischen Partei Chinas ist immer noch Geschäftspartner von Haselsteiner und Gusenbauer. Er brachte ausserdem den Gusenbauers russischen Herren dienenden Ex-BMLV-Kabinettschef Stefan Kammerhofer als Abteilungsleiter ohne Arbeit bei den ÖBB sozusagen als Belohnung für Landesverrat unter. Kern unterstützte den Angriff von Ex-Minister Hans Peter Doskozil, den er heute berät, mit Pilz und ehemaligen Ukraine-Lobbying-Partnern Gusenbauers (zur Zeit von Viktor Janukowitsch) auf Airbus, als er Kanzler war. Ausserdem deckte er Einsetzung und Manipulation des Eurofighter-UA und wurde später Kooperationspartner eines wichtigen Zeugen, der Gusenbauers Rolle und Darabos‘ Situation verschleiern half.

Russland annektiert die Krim. – MV sagt #Russlandtag.

Russland verstößt gegen Waffenstillstand. – MV sagt #Russlandtag.

Russland beschneidet Meinungs- und Pressefreiheit. – MV sagt #Russlandtag.

.

Vielleicht ist heute der Tag, alles zu ändern!https://t.co/PFiXuwyF8O — KATAPULT MV (@katapult_mv) February 24, 2022 Subversion in Mecklenburg-Vorpommern

Der obige Tweet verweist auf einen Artikel zu einem von Gazprom und North Stream 2 gesponserten Russlandtag. Damit sind wir auch schon in Österreich, da die Gazprom an der OMV beteiligt ist, die zur ÖBAG gehört. Ex-Kanzler Sebastian Kurz wollte einmal, dass Deripaska-Partner Siegfried Wolf die staatliche Beteiligungsgesellschaft verwaltet; es wurde dann der inzwischen berüchtigte Thomas Schmid. Nun steht Edith Hlawati an der Spitze der ÖBAG, die von der Kanzlei Cerha Hempel kommt, welche die Sberbank Europe mit Aufsichtsratsvorsitzendem Wolf vertritt. Wolf ist übrigens Partner von Deripaska beim Autoproduzenten GAZ, dessen Fahrzeuge auch beim Einmarsch in die Ukraine zu sehen sind. 1998 begann die Kooperation von Magna, wo Wolf CEO war und der spätere Finanzminister Karl Heinz Grasser Manager, mit GAZ und Russland, die ein wichtiger Faktor bei der Beschaffung von Eurofightern werden sollte. Geschäftsführer von North Stream 2 ist Matthias Warnig, den Putin aus dessen Zeit beim Ministerium für Staatssicherheit kennt. Hans Jörg Schelling (ÖVP) war Aufsichtsratsvorsitzender der Volksbanken (2012 bis 2014) und Finanzminister (2014 bis 2017 mit Thomas Schmid im Kabinett), wobei die Volksbanken 2012 ihre Osteuropa-Töchter an die Sberbank verkauften und Schelling North Stream 2 nach seiner Ministerzeit beriet.

Das Büro der Gazprom in Wien ist in der Löwelstrasse; im selben Haus hatten Specht und Gusenbauer längere Zeit ihr Büro und im Nachbarhaus befindet sich die SPÖ. Kern wurde übrigens über Gusenbauer russischer Aufsichtsrat, der seinerseits dem Berliner Think Tank des früheren Bahnchefs Wladimir Jakunin angehörte, der Putin noch vom KGB her kennt. Das Benko-Raiffeisen-„profil“ drückt sich natürlich sehr vorsichtig aus, denn Raiffeisen ist wie Deripaska und Haselsteiner an der Strabag mit Gusenbauer als Aufsichtsratsvorsitzendem beteiligt. Rene Benkos Signa (eine „Front“?) mit Gusenbauer bekommt/bekam u.a. von Raiffeisen, Sberbank Europe und Bank of China Kredit und lukrierte einige hundert Millionen Euro deutsche Corona-Hilfen. Das Magazin „Kontrast“ des SPÖ-Parlamentsklubs schafft es nicht, auch Gusenbauer bei Verbindungen zu Russland zu erwähnen. Im „profil“ kam vor ein paar Wochen vor, dass Siegfried Wolf Häuser in der Elisabethstrasse in der Wiener City besitze (als Strohmann?) und – wie ÖVP-Spender Alexander Schütz, dessen Gattin Exxpress.at herausgibt – an den Putin-nahen ukrainischen Oligarchen Dmytro Firtash vermietet. Heruntergespielt wird Wolfgang Schüssels Sitz im Aufsichtsrat des russischen Ölkonzerns Lukoil mit Zentrale am Wìener Schwarzenbergplatz schräg gegenüber der Sberbank Europe. Denn zuvor war er beim Mobilfunker MTS, wo ihm Putin-Berater Walentin Jumaschew nachfolgte. Dieser wurde samt zweiter Ehefrau, Boris Jelzins Tochter Tatjana und gemeinsamer Tochter unter mithilfe von Gusenbauer, Specht, Landeshauptmann Hans Niessl, in dessen Büro Doskozil gerade begonnen hatte, und von Franz Schnabl und Günther Apfalter von Magna auf Wunsch Deripaskas eingebürgert. Schnabl hat auch Verbindungen zu Andrej Kotchetkov und vergiesst als Präsident des Arbeiter Samariter Bundes Krokodilstränen über die Ukraine.

Man tat im November 2008 so, als hätten die Jumaschews eine Wohnung in einem heruntergekommenen Haus am täglichen Weg Niessls von Frauenkirchen nach Eisenstadt gemietet und nach einem Jahr waren sie Staatsbürger (mit echtem Wohnsitz dann in der Elisabethstrasse). Dass nicht Darabos, sondern Doskozil Niessl nachfolgte, wurde via Eurofighter-UA samt mit Gusenbauer und Doskozil akkordierter Anzeige von Pilz gegen Darabos scheinbar plausibel gemacht. Catherine Belton, die in London russischen Einfluss studieren kann, erwähnt in ihrem Buch einige Personen mit Österreich-Bezug, zum Beispiel die Jumaschews, Deripaska, Firtash, Jakunin, aber auch Martin Schlaff, der wie und mit Putin vor den Ende der Sowjetunion Tarnfirmen errichtete und später Gusenbauer förderte. Es wirkt reichlich bizarr, wenn Russland jetzt mit symmetrischer und asymmetrischer „Vergeltung“ für Sanktionen droht, denn was nicht nur ich beschreibe und erlebe, ist asymmetrischer Krieg, bei dem ohne jede Skrupel alle Rechte integrer Personen verletzt und Staaten geplündert und destabilisiert werden.

