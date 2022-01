2022 wird unser Jahr!

Wir wachen seit bald zwei Jahren auf mit dem Griff zum Handy, das uns sofort mitteilt, dass der Albtraum andauert. Was für uns so klar ist, verwirrt andere immer noch und lässt sie gefügig reagieren. Doch wenn man sich z.B. in Wien einen Platz in der Sonne am letzten Tag des Jahres 2021 sucht, ist vieles von Erinnerungen an Kundgebungen geprägt. Etwa der Maria Theresien-Platz, wo man auf den Stufen des Denkmals sitzen kann und viele Reden zur Aufklärung über „Corona“ hielten. Natürlich soll der Irrsinn weitergehen, wie etwa der Jubel der SPÖ über eine neue „Impfstrasse“ in Wien zeigt. Es war auch zu erwarten, dass nun von einem neuerlichen „Lockdown“ die Rede ist – ein weiterer Begriff, der uns 2019 noch nichts gesagt hätte. Weit vom Weg abgekommen ist auch das Bundesheer, das stolz darauf ist, bei der Plandemie nicht Lunte gerochen zu haben.

Zunehmend wenden sich die Menschen von Politik und Medien ab, wobei einige zunächst noch an übertriebene Reaktionen auf Corona glauben, die sich dann halt verselbständigt haben. Es zählt aber, wer die Mehrheit auf sich vereint, und da müssten auch „Geimpfte“ endlich erkennen, dass sie in Wahrheit „Gepflanzte“ sind. Diese Gruppe ist auch nicht homogen, weil viele sich unter Druck „impfen“ haben lassen. Sie murren immer stärker über absurde „Regeln“, was nicht mehr weit davon entfernt ist, „Corona“ in Frage zu stellen. Was sich die Leute auch per Gaslighting als „richtiges“ Verhalten haben antrainieren lassen, es spricht stets einer echten Gefährdung Hohn. Insofern sind alle, bei denen dies nicht wirkt, schon deswegen auf der Siegerstrasse, weil sie das durchgehalten haben. Ausserdem bestätigt uns gerade die Gewalt, mit der gegen unseren Willen ein Impfzwang durchgesetzt werden soll. Wenn wir das Ruder herumreißen wollen, müssen wir die Verbindungen zwischen Korruption und Corona herstellen, was über Maskendeals und Containerfirmen hinausgeht. Bei aller gebotenen Skepsis zeigt dies die FPÖ ganz gut auf auch mit Blick auf den Korruptions-U-Ausschuss. Dennoch muss man mehr berücksichtigen, nicht dass am Ende andere ebenso korrupte Corona-Parteien das Ruder übernehmen.

Auf dem Ballhausplatz am 30.Dezember

Es wird viel Wirbel um den Wechsel von Ex-Kanzler Sebastian Kurz zu Palantir-Gründer Peter Thiel in die USA veranstaltet. Die FPÖ weist darauf hin, dass er zu Palantir selbst als börsennotiertem Unternehmen nicht gehen kann, weil in Österreich gegen ihn ermittelt wird. Er ist aber auf jeden Fall in einem Netzwerk, das mit Big Data und Überwachung reich wird und an der Schaffung einer digitalen ID interessiert ist. Thiels Verachtung für Aufgaben des Staates ruft jedoch bei denen Empörung hervor, die Laura Rudas‘ Engagement bei Palantir okay fanden. Ihr Onkel Andreas ging im Jahr 2000 zu Magna, um Alfred Gusenbauer unmittelbar vor der Angelobung von Schwarzblau in der SPÖ-Zentrale Platz zu machen. Die Nichte brachte im Parlament alles durcheinander, indem sie Bundes- und Landespolitiker verwechselte und fungierte in der Löwelstrasse auch auch als Aufpasserin für Norbert Darabos; soviel zu „Spitzenpersonal“ aus Österreich für internationale Konzerne. Bei Palantir und Silicon Valley muss man auch an Christian Kern, den Darwin’s Circle, Eveline Steinberger-Kern und das Innovation Club Network denken. Laura Rudas sitzt im Verwaltungsrat des Schweizer Medienkonzerns Ringier, der die Corona-Agenda pusht. Palantir hat unter anderem mit britischen Patientendaten zu tun, wie eine Klage zeigt; Palantir ist ausserdem beim europäischen Cloud-Projekt Gaia-X an Bord. Ausgerechnet George Soros distanzierte sich vor ein paar Wochen von Palantir, einem Unternehmen, in das er investierte.

Pressekonferenz am 30. Dezember

Soros und sein Sohn Alexander sind auch dem World Economic Forum in Davos und Christian Kern, Sebastian Kurz, Heinz Fischer und Alexander Schallenberg verbunden. Was Palantir angeht, ist man hier auch an der Schaffung einer digitalen ID beteiligt, deren Umsetzung das Ende jeder persönlichen Freiheit darstellt. Nun wollen sich Internet-Giganten auch Unterwasserkabel unter den Nagel reissen, also zentrale Teile der Infrastruktur. Wenn sich das ÖVP-nahe „Volksblatt“ freut, dass Kurz „Global Strategist“ bei Thiel wird, handelt es sich wohl um etwas Vorgeschobenes. Das meine ich doppeldeutig, denn es soll seine berufliche Zukunft legitimieren, gibt aber zugleich seiner politischen Vergangenheit ein Alibi. Als ich Laura Rudas so salopp als „Aufpasserin“ für Darabos bezeichnete, war sie nicht die einzige, zumal auch Überwachungstechnik eingesetzt wird. Diese war früher eher auf Personen von Interesse gerichtet, während man heute auch allgemeine Kommunikation beobachten und in Echtzeit auswerten kann. Was dann noch übrigbleibt an Privatsphäre und Freiheit, sollen Grüner Pass und digitale ID zerstören. Wegen der „Impfpflicht“ sollen bei uns automatisch Strafverfügungen an diejenigen ausgeschickt werden, die nicht „geimpft“ sind, wenn das neue Gesetz in Kraft tritt. Damit Einsprüche nicht zu langen Verwaltungsstrafverfahren führen, soll extra Personal auf unsere Kosten eingestellt werden.

Am Donaukanal in Wien

Es passt alles auf beängstigende Weise zusammen, nur dass viele immer noch eher sagen, „der Kaiser trägt Negligee und Strapse“ statt „der Kaiser ist ja nackt“. Sie machen also bis zu einem gewissen Grad mit, statt die Farce als solche zu benennen und versuchen auch, das Corona-Narrativ innerhalb des Narrativs zu widerlegen. Sicher muss man Menschen dort abholen, wo sie stehen, aber zugleich scheuen viele davor zurück, das Ausmaß des „Bösen“ zu realisieren, dem sie ausgesetzt sind. Wenn wir Korruption untersuchen, dürfen wir nicht bei der ÖVP haltmachen. Das sieht man zum Beispiel an Großspender Hans Asamer, der von den Bundesforsten Grund erwarb, um dort den Wald zu roden. Da die Bundesforste zur ÖBAG gehören, denkt man sofort an Thomas Schmid, der Georg Spiegelfeld einen Posten als Aufsichtsrat verschaffte. Doch es geht auch um Rene Benko, der um 50 Cent pro Quadratmeter Grund in einem Tiroler Naturpark erwerben wollte; ausserdem gibt es da einen Jagdpachtvertrag. Benkos rechte Hand ist Alfred Gusenbauer, der wie Hans Peter Haselsteiner in die Signa investiert; nebenbei bekommt Benko Kredit von Raiffeisen, der Sberbank Europe, der Bank of China. Es lohnt auch, sich mit Asamer zu befassen, denn bei Asamer Baustoffe ist die Strabag an Bord; Asamer war in das Libyen-Abenteuer von Jan Marsalek involviert, der deswegen 20 Millionen von der Kontrollbank erhielt. Deren Aufsichtsvorsitzender Robert Zadrazil ist zugleich CEO der UniCredit Bank Austria mit Eveline Steinberger-Kern im Aufsichtsrat.

Testcontainer am Stubentor in Wien

Diese Testcontainer haben übrigens nichts mit der Firma von Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein zu tun; wohl aber war CHV noch 2015 insolvent. An der Firma Lifebrain, die Corona-Tests nicht nur in Wien auswertet, beteiligte sich die Haselsteiner Familien-Privatstiftung mit Gusenbauer im Vorstand bereits 2013. Bleiben wir jedoch bei der Bauwirtschaft, d.h. bei Zement, wo Perlmooser von LaFarge übernommen wurde. Auf dem alten Firmengelände von Perlmooser in Kirchbichl in Tirol residiert jetzt Balmung Medical mit Engelbert Leobacher, der einige Corona-Aufträge von Ministerien erhalten hat. Er erregte Aufsehen, als er mit „der“ Antonov, dem grössten Flugzeug der Welt An-225 Antigen-Tests aus China importierte. Dies erfolgte über Linz-Hörsching und es wurde Anfang Dezember 2021 wiederholt, wobei diese Antigen-Fracht für deutsche Schulen bestimmt war. Detail am Rande zur Zement-Connection: bei LaFarge ist der SPÖ-Abgeordnete Christoph Matznetter CFO, den wir auch mit Gusenbauer, Gabriel Lansky, der Austrian Chinese Business Association, bis 2020 der Österreichisch-russischen Freundschaftsgesellschaft und der Wirtschaftskammer verbinden. Unsere Macht liegt darin, uns Machtspielen zu verweigern, uns nicht zu fügen, was man auch im Alltag sehen kann. Zu Silvester waren auch ohne Silvesterpfad sehr viele Menschen in der Wiener Innenstadt, es gab auch einen Demospaziergang und lautere und längere Knallerei als zuvor (so übereinstimmende Beobachtungen).

Zero Covid-Anhängerin Natascha Strobl

Ein Neuwahlszenario darf in dem Jahr, in dem Impfzwang und damit Totalüberwachung durchgesetzt werden sollen, nicht wie üblich aussehen. Natascha Strobl war einmal Sprecherin des VSStÖ und unterstützt Zero Covid; ihre „politikwissenschaftlichen“ Analysen glänzen dadurch, dass sie wesentliche Faktoren ausblenden und einer Agenda folgen. Wer am 7. Jänner auch noch Geld dafür bezahlt, in die Irre geführt zu werden, wird bestimmt nichts über Laura Rudas und Palantir oder die Milliardäre Hans Peter Haselsteiner, Rene Benko, Martin Schlaff, Oleg Deripaska und die SPÖ hören. Strobl blockiert mich schon lange auf Twitter (deshalb hier ein Screenshot aus dem Posting eines anderen Users), weil ich mir nicht gefallen liess, dass sie Kritik an den Methoden von Tal Silberstein als „antisemitisch“ brandmarkte. Als ich im neuen Jahr zum Schwedenplatz ging, wo viele feierten, dachte ich an den Kontext dessen und ein anderes Neujahr, den Beginn von 2007, als die Regierung Gusenbauer gebildet wurde. Der ehemalige burgenländische Landesrat Helmut Bieler sagte mir Jahre später, dass Darabos damals bei einer Silvesterfeier meinte, er solle Verteidigungsminister werden und Skeptikern erwiderte, „ich habe es ihnen versprochen“. Wo andere vielleicht „wow“ dachten, wäre einzig „verdammte Sch*****“ angebracht gewesen. Dass die Situation in der SPÖ – die ja hofft, von Neuwahlen zu profitieren – heute nicht anders ist, zeigt Pamela Rendi-Wagners Pushen der Zwangsimpfung. Nicht von ungefähr zeichnete sie Gusenbauer letzten Sommer mit der Viktor Adler-Plakette für angebliche Verdienste um die Sozialdemokratie aus (Adler rotiert im Grab). „Staatsgeheimnisse“ als Vorwurf allein an Kurz sind in Strobls Posting ein besonders absurder Scherz, denn sie sah ja wie all ihre Genossen weg, als auf dem Rücken von Darabos die Befehlskette in der Landesverteidigung ausgehebelt wurde. Auch dies führt schnurgerade in die Gegenwart, weil das Bundesheer brav bei der Plandemie mitmacht und die gesamtstaatliche Krisenkoordination GECKO leitet.

Silvester in Wien

Es sind die gleichen Medien, die uns Corona-Bären aufbinden und Scheingefechte zwischen Volksfront von Judäa und Judäischer Volksfront als innenpolitische Auseinandersetzungen verkaufen. Daher kann man nicht genau sagen, was passiert, wenn dem immer mehr Menschen den Mittelfinger zeigen. Man inszeniert auch, wenn es darum geht, innerhalb von Parteien Scheinalternativen zu präsentieren wie Hans Peter Doskozil oder Rendi-Wagner in der SPÖ. Bei Kundgebungen in Grossbritannien und Irland wird oft „We’re Not Gonna Take It“ von Twisted Sister gesungen, was auch bei uns ausgezeichnet passt. Wir lassen das eben nicht mehr mit uns machen, auch wenn Alternativen zur Manipulation erst langsam Gestalt annehmen. Wer sich verweigert, stellt kritische Fragen und merkt, dass man abblockt, was ihn aber erst recht bestärkt. Deshalb gehört zu den Gesprächen mit neuen Demo-Bekanntschaften immer auch, sich über den jeweiligen Erkenntnisprozess zu unterhalten und einander Infos in alternativen Medien zu empfehlen. Die Regierung verbindet ihr Schicksal mit dem Impfzwang, sodass sie wachsender Widerstand in die Defensive drängt und umso verzweifelter um sich schlagen lässt.

PS: Es gibt mehrere Demokalender, in denen Termine in ganz Österreich angekündigt werden. Auf der Webseite des Parlaments sollte man Stellung nehmen zu: Ministerialentwurf zur Impfpflicht (164/ME), selbständiger Antrag zur Impfpflicht (2173/A) und zum Abänderungsantrag zu Arzneimittelgesetz und Gentechnikgesetz (1289 d.B. siehe auch dieser Artikel). Derzeit herrscht grosse Aufregung um gefälschte Impfnachweise im Austria Center in Wien; dort wickelt der Arbeiter Samariter Bund alles ab, dessen Präsident Franz Schnabl zum Netzwerk von Siegfried Wolf und Oleg Deripaska gehört.

