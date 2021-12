Widerstand: Der Jänner wird entscheidend

Uns trennt noch ein knappes Monat von der geplanten Einführung einer Corona-Impfpflicht. Auch wenn der Widerstand immer stärker wird, sollten wir realistisch bleiben, denn die Regierung verbindet ihr Schicksal damit. Man merkt dies an Aussagen von Kanzler Karl Nehammer und auch daran, dass nun auch Zuckerbrot in Form von 500 Euro angeboten werden soll. Zugleich gibt es immer mehr Stellungnahmen auf der Parlamentswebseite zur Impfpflicht und damit verbundenen Gesetzesentwürfen. Die ARGE Daten weist in ihrer Stellungnahme darauf hin, dass automatisch Strafbescheide an alle ausgeschickt werden sollen, die nicht als „geimpft“ aufscheinen. Damit wird unser bisheriges Rechtsverständnis auf den Kopf gestellt und wir wissen, dass auch „Geimpfte“ rasch zu „Ungeimpften“ mutieren können; man rechnet aber mit einer Flut an Einsprüchen.

Es wird kein bösartiges Klischee ausgelassen, um die Menschen zu diffamieren, die jeden Tag in vielen Orten Spazierengehen. Besonders einfallsreich ist das nicht, doch man versucht häufig, es „wissenschaftlich“ zu untermauern. Neulich wurden Daten der Statistik Austria herangezogen, die freilich davon ausgeht, dass „Geimpfte“ diesen Status freudig und freiwillig errungen haben. Diese seien alles in allem höher gebildet als „wir“ und imstande, Peer Reviews auf Englisch zu lesen. Nun informieren „wir“ uns häufig auch keineswegs nur auf Englisch, aber „sie“ blenden vollkommen aus, dass „wir“ ihnen ja vergeblich internationale Experten empfehlen. Die des Englischen mächtige „Bildungselite“ konnte dann leider nichts mit einem englischsprachigen Text von mir zum Netzwerk des Oligarchen Oleg Deripaska anfangen. Dabei wird er ja manchmal erwähnt, wenn es um seinen Geschäftspartner Siegfried Wolf geht, der nicht nur bei der ÖVP andockt. Ausserdem hat die Eurofighter-Affäre, die ihn einholt, viele Facetten, die der Mainstream nie behandelt hat.

Kundgebung am 30. Dezember in Wien

Was uns so alles entgegengeschleudert und nachgesagt wird, lohnt nicht mehr der Reaktionen. Man sollte aber wissen, dass andere im Rahmen einer Massenpsychose getriggert wurden, die stets bei persönlichen Schwachstellen ansetzt. Diese Mechanismen erklärt Hans Joachim Maatz im Gespräch mit Boris Reitschuster, wobei er offenbar nicht an Kalkül denkt. Natürlich ist es verständlich, wenn Menschen mit ihren Nerven am Ende sind, die „wegen Corona“ Angehörige nicht sehen durften, im Job mit „Regeln“ und zunehmend auch Impfzwang konfrontiert sind und erleben müssen, dass auch Kinder nicht verschont werden. Die Hauskrankenpflegerin Sonja motivierte auch andere „Ungeimpfte“ in ihrer Firma, sich nicht unter Druck setzen zu lassen und wurde plötzlich nach 13 Jahren in diesem Betrieb gekündigt. Man sperrte ihr das Diensthandy, löschte ihre Mails und schied sie sofort aus dem System aus, als hätte es sie nie gegeben. Solch albtraumhafte Erfahrungen wie aus einer anderen Realität machen jetzt einige Personen, doch das gab es auch vorher, wohl weil Politik, Verwaltung, Medien schon auf das jetzige Ziel hin zugerichtet wurden und jetzt auch keiner die Verantwortung übernehmen will.

In München sind jetzt Spaziergänge verboten per „Allgemeinverfügung zur präventiven Gefahrenabwehr“, was die Polizei passender Weise auch am Geschwister Scholl-Platz per Lautsprecher durchsagt. Österreich hat GECKO, die „gesamtstaatliche Pandemiekoordination“, deren militärischer Leiter Rudolf Striedinger davon abrät, „getarnte Proteste der Corona-Leugner“ (wie es die „Kronen Zeitung“ nennt) zu Silvester zu besuchen. Wir können aber eines von GECKO lernen, nämlich unsere Expertise in vielen Bereichen zu bündeln. Das geht in Richtung eines Schattenkabinetts oder besser eines Kabinetts des Lichtes, das eine Alternative zur Bundesregierung darstellt. Im Erkenntnisprozess vieler, die auch durch Kontakte bei Demos gestärkt werden, beginnt es oft bei guten Experten im Bereich Medizin. Doch es ist auch wichtig, tatsächlich gesamtstaatlich zu analysieren und auch zu berücksichtigen, dass „die Pandemie“ schlicht eine Falle darstellte, in die das Militär nie tappen hätte dürfen. Dass sich (noch) keine Gruppen bildeten, die an einem Kabinett des Lichts arbeiten, mag auch mit dem sofortigen Verhindern von Versammlungen mit dem ersten „Lockdown“ zu tun haben.

PS: Es gibt mehrere Demokalender, in denen auch z.B. Feiern am 31. Dezember wie ab 17 Uhr auf dem Schwarzenbergplatz in Wien angekündigt werden. Auf der Webseite des Parlaments sollte man Stellung nehmen zu: Ministerialentwurf zur Impfpflicht (164/ME), selbständiger Antrag zur Impfpflicht (2173/A) und zum Abänderungsantrag zu Arzneimittelgesetz und Gentechnikgesetz (1289 d.B. siehe auch dieser Artikel). Derzeit herrscht grosse Aufregung um gefälschte Impfnachweise im Austria Center in Wien; dort wickelt der Arbeiter Samariter Bund alles ab, dessen Präsident Franz Schnabl zum Netzwerk von Siegfried Wolf und Oleg Deripaska gehört.

