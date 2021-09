Achtsam in den Untergang?

Wir erinnern uns, dass der erste sog. Corona-Lockdown für viele Menschen Gelegenheit zum Durchschnaufen war. Und dass Achtsamkeit, Yoga und Meditation beliebter denn je waren, während uns eine „neue Realität“ oktroyiert wurde. Achtsamkeit entstand als Mindfulness in den USA, begründet von Jon Kabat-Zinn, der 2015 beim Weltwirtschaftsforum in Davos jeden Morgen ungeheuer gefragte Meditationen anbot. Da sollten wir stutzig werden und wissen wollen, ob nicht auch Achtsamkeit gegen uns gewendet werden kann. Als Methode ist sie nämlich wertfrei dem gegenüber, was ich tue, sodass dies auch anderen Schaden zufügen kann, und ich komme damit noch besser klar. Kabat-Zinn bediente sich beim Buddhismus, der jedoch das rechte Tun betont, sodass ein Söldner niemals achtsam handeln kann. Eher schon denkt man auch bei Davos an „Achtsam Morden„, wie der Start einer Krimireihe zum Thema Achtsamkeit heisst. Autor Karsten Dusse ist Rechtsanwalt wie sein alter ego Björn Diemel, das Probleme löst, indem es Mandanten umbringt und dann ausnützt, dass es alle Vollmachten hat. In einem Interview meinte Dusse einmal sarkastisch, dass ein achtsamer Mörder jemanden einen Felsen hinunterstürzt und dann die schöne Aussicht geniesst.

Inzwischen ist bereits die Rede von Toxic Mindfulness, weil Achtsamkeit und Meditation z.B. Traumata oder Depressionen noch verstärken. Es kann auch sein, dass uns Politiker achtsam absurde Einschränkungen oktroyieren, auf die wir achtsam mit Meditation und Waldspaziergängen reagieren. Wenn das irgendwie bekannt vorkommt, dann soll es das auch. Denn hier haben wir einen weiteren Grund, warum die Bevölkerung nicht mit breitem Widerstand auf alles reagierte, was ihr unter dem Deckmantel Corona verkauft wurde. Wie Corona rational zu bewerten ist, wie Menschen durch Propaganda manipuliert werden und welche Netzwerke aktiv sind, habe ich immer wieder untersucht. Achtsamkeit ist ein weiterer Aspekt, der uns davon abhalten soll, zu kämpfen. Natürlich haben auch im Widerstand und bei Kundgebungen präsente Menschen meditiert – ich erinnere an die Ignorance Meditation mit Kai Stuht und Ken Jebsen. Es sollte deutlich werden, dass jedes Instrument gebraucht oder missbraucht werden kann und positiv wirkt, wenn es uns stärkt und Kraft gibt, uns aber nicht lähmen darf. Gegen „achtsame Söldner“ (auch „unsere“ Regierungen?) hilft es nicht, uns in uns selbst zu versenken, sondern wir müssen ihnen entgegentreten.

Krisenliteratur von Hofer/Aldi

Es ist nichts dagegen einzuwenden, in Alternativen zu denken, vegan zu werden, sich mit anderen auf Telegram auch zum Austausch von Unterstützung und Waren zu organisieren. Dies sollte aber für eine Auseinandersetzung mit denen stärken, welche die Rahmenbedingungen für uns alle mit einem endlosen Strom an Lügen verändern. Viele driften immer weiter in eine Parallelwelt, in der wir uns nicht fürchten sollen, weil angeblich gute Kräfte im Hintergrund das Ruder herumreißen. Dann ist jeder Schritt, der uns immer mehr Bewegungsfreiheit nimmt, nur ein neuerlicher Beweis dafür, dass die Guten ganz besonders viel Material gegen die Bösen in der Hand haben werden. Wer jedoch den Widerstand gegen das sich entfaltende Corona-Regime selbstkritisch betrachtet, wird feststellen, dass nahezu nichts verhindert wurde. Es gibt Kundgebungen und Demonstrationen, jedoch keine permanenten Aktionen, die mit wenigen sich abwechselnden Teilnehmern mal da, mal dort Präsenz zeigen. Wer sich engagiert (oder auch nicht), ist allerdings auch gefordert, mit einem veränderten Alltag zurechtzukommen, was besonders für Eltern eine Herausforderung ist. Da liegt es dann nahe, sich zu sagen, man müsse positiv denken, das Gute an der Situation erkennen und dass alles einen tieferen Sinn habe.

Protest in Wien

In Wahrheit standen schon die ersten Corona-Inserate unter dem Motto „Achtsam Morden“, weil viele den Aufruf, sich von anderen fernzuhalten und quasi selbst einzusperren, nicht verkrafteten. Wer das Pech hatte, in einem Heim zu leben, wurde besonders mit Corona gequält. Eine Angstkampagne zu fahren ist psychologische Kriegsführung, die keine legitime Regierung gegen ihr Volk einsetzt. Damit sind wir wieder bei Netzwerken und auch bei Recherchen zu Davos und zur Bill and Melinda Gates-Stiftung, die der Club der klaren Worte thematisiert und die man von seiner Webseite herunterladen kann. „Achtsam Morden“ fand geradezu zwangsläufig auch in ärmeren Ländern wegen unserer Lieferketten statt, wobei viele Menschen schlicht ihre Felder nicht bestellen durften. Lockdown, was für Umschluss im Gefängnis steht, überlebt nur, wer über genug Ressourcen verfügt bzw. dort zu Hause ist, wo es Nahrung im Überfluss gibt. Bevor 2015 in Davos mit Jon Kabat-Zinn meditiert wurde, lud 1995 Michail Gorbatschows Global Brain Trust zu einem Kongress. Danach war der Begriff Globalisierung in den Schlagzeilen, doch es fiel auch auf, dass bekannte Namen aus der esoterisch-spirituellen Szene wie Shirley McLaine oder Deepak Chopra die Initiative unterstützten. Dieser Artikel von damals nennt einige der Teilnehmer und erwähnt, dass Gorbatschow und Co. „eine neue Zivilisation für uns alle“ schaffen wollen.

Aus der „Welt„

Mit von der Partie war auch Zbgieniew Brzezinski, der von „Tittytainment“ für die grosse Masse an nicht mehr benötigten Arbeitskräften sprach. Mit anderen Worten werden sie vor dem Fernseher geparkt und ruhiggestellt. Ich habe vor ein paar Jahren über den Global Brain Trust und die Entwicklung seither unter dem Titel „Unsere Zukunft: Armut für fast alle?“ geschrieben. Was Gorbatschow angeht, so zeigt nicht zuletzt die Regierung von Angela Merkel, dass nicht „der Westen“ den Kommunismus besiegte, sondern Letzterer erfolgreich über viele Jahre Subversion betrieben hat. Im Jahr 1995 war Boris Jelzin russischer Präsident, dessen Tochter Tatjana mit ihrem zweiten Mann Walentin Jumaschew auf Wunsch des Oligarchen Oleg Deripaska in Österreich eingebürgert wurde. Jumaschew leitete Jelzins Präsidentschaftskanzlei und spielte eine wichtige Rolle beim Übergang zu Wladimir Putin, dessen Berater er ist. Wir können sowohl die deutsche als auch die österreichische Regierung eindeutig zuordnen, sodass wir uns über keine „Corona-Massnahme“ wundern brauchen; Deripaska besuchte übrigens auch das WEF. Was „Achtsam Morden“ als Ding der Unmöglichkeit betrifft, sollte man das unten eingebundene Interview mit dem buddhistischen Mönch Matthieu Ricard ansehen.

Matthieu Ricard

Der Schweizer Sender SRF interviewte auch Jon Kabat-Zinn, nachdem er mit den Besuchern des WEF 2015 meditiert hatte. Damals ging es um „Global Risk Management“ unter anderem mit Bill und Melinda Gates, die wie Jack Ma vom chinesischen Alibaba-Konzern zu den Unterstützern des WEF gehören. Wie üblich half das Bundesheer der Schweiz bei der Luftraumsicherung und beteuerte, dass dadurch keine zusätzlichen Kosten entstehen. Bei Bundesheer, Bundeswehr und anderen Armeen fällt auf, dass sie bei Corona mitmachen, ohne zu bedenken, dass „Massnahmen“ eine Falle sein können, um Staaten zu schwächen und zugleich deren Bevölkerung an Kontrolle zu gewöhnen. Der amerikanische Arzt und Politiker Ron Paul, dessen Sohn Senator Rand Paul ist, spricht hier über Joe Bidens Ankündigung, alle unehrenhaft aus der Army zu entlassen, die sich nicht impfen lassen. Nicht ganz zu Unrecht befürchten viele, dass die Einsatzbereitschaft gefährdet ist. Zumal einige Menschen anbetracht der deutschen Pathologiekonferenz „die Impfung“ wohl eher mit „Achtsam Morden“ als mit „Schutz“ assoziieren. Viele machen die Erfahrung, dass andere für Fakten nicht empfänglich sind; um damit klarzukommen, wird dann oft auf Achtsamkeit zurückgegriffen. Das Video unten erklärt, warum wir irrationalem Verhalten nicht mit Logik begegnen können. Deshalb gibt es Geimpfte, die zugleich annehmen, dass sie geschützt seien und Ungeimpften unterstellen, diese seien eine Gefahr für sie.

Zur Massenpsychose

Nicht ohne Grund wurde uns sofort verboten, uns zu versammeln; sonst hätte es längst viele Infoabende, Podiumsdiskussionen und Kongresse gegeben. Dies wäre vital für die Heranbildung eines Gruppengefühls, das all jene sehr wohl haben, die gehätschelt dem Narrativ folgen, da sie meist schon vor Corona diese Funktion hatten. Auch dies lässt sich nicht wegmeditieren, weil du in deiner Achtsamkeit gleich wertvoll und wichtig bist wie xy, die oder der aber jeden Tag daran mitwirkt, deine Rechte zu verletzen. Merith Streicher ist u.a. Traumatherapeutin und im Video unten zu sehen; sie weiss, wie man Programmierungen begegnet, die uns in Angst halten und lähmen sollen. Unter Verfassungsklarheit ist zu verstehen, dass die Bestimmungen der Bundesverfassung keinen Zwang hergeben. Dies sollten Bundespräsident und Verfassungsgerichtshof klarstellen, um jenen die Unsicherheit und Angst zu nehmen, die von Corona-Massnahmen verwirrt werden. Durch gemeinsame Handlungen, die Ritualcharakter haben, können wir uns befreien, etwa wenn wir uns der Masken entledigen. Auf der Verstandesebene gibt es ja einiges zu realisieren, etwa dass häufig taktische Spiele mit Scheinopposition stattfinden. Dies ist Hegelsche Dialektik mit These – Antithese – Synthese und soll uns ablenken, damit wir Dingen nicht auf den Grund gehen.

Merith Streicher bei Michael Sassmann

Dazu kommt aber, dass es auch infantilisiert, von Regierung und Medien wie kleine Kinder behandelt zu werden, denen man selbst das Hände waschen erklären muss. Viele können zwar meditieren (wenigstens ein bisschen) oder achtsam sein, nicht aber in die Gänge kommen, wenn es um sie und uns alle geht. Sie warten, dass irgendjemand anderer z.B. Ministerien anruft oder zusätzlich zu denjenigen recherchiert, die damit ohnehin beschäftigt sind. Es sollen auch andere der Politik Dampf machen, sodass alles auf wundersame Weise wieder so wie früher ist. Und manche sind zwar aktiv, arbeiten aber immer noch Ego-Probleme ab, die in diesen Zeiten der reine Luxus sind. Ironischer Weise sind die meisten eher bereit, sich auf etwas vorzubereiten, indem sie mehr einkaufen, als zu verhindern, dass passiert, was sie eigentlich vermeiden wollen. Die Alternative zu einer „Regierung“, die ein Blackout in Kauf nimmt, ist ein Slogan der Proteste gegen Schwarzblau in den 2000er Jahren: „Wir gehen, bis ihr geht!“ Weil Corona eine Religion, ein Kult, eine sozialistische Ideologie ist, entwickeln auf der anderen Seite mystische Zugänge Attraktivität. Ich würde da mehr denn je Belege fordern, weil man in einem schwer fassbaren Bereich noch leichter manipulieren kann.

