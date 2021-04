Kontrollen im Burgenland

Wenn Rendi-Wagner erwacht

Sehr klare Worte von SPÖ-Chefin Rendi-Wagner an ihren burgenländischen Parteifreund Doskozil: Die Öffnung ist zu früh, das Risiko ist zu hoch, er muss die Verantwortung dafür tragen. #ZiB2 — Armin Wolf (@ArminWolf) April 16, 2021

Medien vermuten einen Machtkampf in der SPÖ zwischen Pamela Rendi-Wagner und Hans Peter Doskozil, der sich bis zum Parteitag am 26. Juni zuspitzen wird. Es ist aber die Wahl zwischen Pest und Cholera, auch wenn der Corona-Fanatismus bei Rendi-Wagner ausgeprägter ist, denn beide stehen für Korruption. Sie sind unendlich weit von dem entfernt, wofür die Sozialdemokratie stehen sollte , und dies nicht nur, weil sie Quereinsteiger sind. Es mag Zufall sein oder auch nicht, dass Gerhard Zeiler , der vor vier Jahren auch als Parteichef in Frage gekommen wäre, jetzt darüber spricht , wie ihn damals Christian Kern ausgebootet hat. Mit ihm an der Spitze der SPÖ hätte es wohl keine Kurzzeit-Gesundheitsministerin Rendi-Wagner gegeben und wohl auch keine Parteichefin. Möglich, dass er Doskozil in seiner früheren Funktion als Verteidigungsminister behalten hätte; aber ob er dann auch dessen Intrigen gegen Ex-Minister Norbert Darabos und gegen Airbus geduldet hätte? Eine Pandemie, die uns korruptes politisches Personal verkauft , sollten wir mit allergrößter Skepsis betrachten, statt den Alarmismus Rendi-Wagners zu loben. Sie war nicht nur außerstande, die Interessen der Bevölkerung wahrzunehmen, sie deckt auch korrupte Genossen wie Doskozil und sieht weg, wenn einige bei Oligarchen mehr als nur anstreifen. Es ist absurd, dass Doskozil auch von ihr wegen einer Beendigung des fragwürdigen Lockdowns heftig kritisiert wird, aber nie wegen Darabos, Airbus und Commerzialbank im Visier war. Sein ehemaliger Sprecher Helmut Marban steht siehe unten dafür, dass die Polizei Doskozil deckt, wie sie vorher Hans Niessl deckte, und dabei geht es auch um Oligarchen . Es ist auch kein Wunder, dass nichts herauskam, als ein Whistleblower 2015 auf Luftgeschäfte bei der Commerzialbank hinwies, denn Staatsanwaltschaft und Kripo dürfen nur unbedeutenden Fällen nachgehen. Wer sich nun also einreden lässt, es gäbe in der SPÖ unterschiedliche Fraktionen und dass man Alternativen hätte , lügt sich in die eigene Tasche. In Wahrheit bog die Partei schon vor Jahren falsch ab und man brachte diejenigen zum Schweigen, die davor warnten. Darüber sollte sich niemand freuen, der einem anderen politischen Lager angehört, sondern sich besser fragen, welche politischen Ereignisse man im Rückblick anders bewerten muss.In den letzten Wochen wurde ausgiebig darüber diskutiert , mit welchen Leuten Sebastian Kurz den Ballhausplatz eroberte und wie er Vizekanzler Reinhold Mitterlehner 2017 absägte. Ein Jahr zuvor wurde Kanzler Werner Faymann weggemobbt , indem man ihn schliesslich in einer konzertierten Aktion am 1. Mai ausbuhte. Heute erscheint dies schon deshalb unvorstellbar, weil die SPÖ zum zweiten Mal „wegen Corona“ auf den Maiaufmarsch verzichtet. Dies ist ebenso gezielte Demontage der Sozialdemokratie wie eine Parteichefin , die reglos dazustehen scheint, bis jemand das Wort „Corona“ in den Mund nimmt. Es macht durchaus Sinn, jemanden wie sie zu installieren, wenn man einen Regime Change in Österreich (und nicht nur hier) vorhat und Widerstand der grössten Oppositionspartei verhindern will (die man zuerst aus dem Bundeskanzleramt verdrängte). Je weniger Ahnung jemand von Politik hat, desto einfacher wird es, weil jahrelange Erfahrung auch dabei hilft, gehypte Ereignisse zu relativieren.Ironischer Weise ist auch bei der FPÖ von einem Machtkampf die Rede, die ebenfalls spätestens im Juni einen Parteitag abhalten muss. Dabei würde Norbert Hofer eine Abstimmung gegen Herbert Kickl wohl verlieren, wenn dieser bereit ist, gegen ihn zu kandidieren. Grundsätzlich muss man bei jeder Partei fragen, wen sie wirklich vertritt; bei Hofer fiel auch auf, dass er sich positiv zum „Volkskongress“ der Kommunistischen Partei Chinas äußerte. Wie Beate Meinl-Reisinger von den NEOS gehörte er teilweise dem Kuratorium der Austrian Chinese Business Association an, dessen Präsident Kern ist. Es mögen bloss gezielt lancierte Gerüchte gewesen sein, doch Rendi-Wagner und Hofer sollen sich beide Kurz angedient haben, falls er der Grünen überdrüssig ist. Wir dürfen bei Medien nicht erwarten, dass sie objektiv berichten, denn wehe denen, die eigene Positionen vertreten. Armin Wolf zeigt, wie Desinformation funktioniert: er kritisierte nie, dass Rendi-Wagner nichts zu Doskozil einfällt, wenn es um etwas anderes geht, weil für ihn Korruption nicht der Rede wert ist. Es zählt einzig das Corona-Narrativ, das zum Mass aller Dinge werden muss.

Typisch ORF

Deshalb ist verständlich, dass sich immer mehr Menschen vom Mainstream abwenden und in alternativen Kanälen informieren. Freilich muss man auch dort aufpassen, wie das Beispiel des eifrig herumgereichten amerikanischen Professors William Toel zeigt, der viele begeistert, während andere an einen PsyOp Soldier denken. Er schwärmt von Deutschland und den Deutschen, aber auch vom zutiefst spirituellen Wladimir Putin. Man findet vieles auf YouTube nicht mehr, weil es zu kritisch war, wohl aber viele Videos, die uns helfen, unsere Lage einzuschätzen. Etwa bei Timeline mit historischen Dokumentationen auch über Spionage siehe Film über die Cambridge Five , von denen Kim Philby Wien im Februar 1934 erlebte, worauf Graham Greene im Dritten Mann anspielte . Vieles kommt einem bekannt vor, nur dass man damals mit dem Schiff nach Russland floh und heute siehe Jan Marsalek mit dem Flugzeug. Wenn wir den Wirecard-Skandal! berücksichtigen, sehen wir, dass auch die SPÖ mit Akteuren zu tun hatte. Dies passt dazu, dass das Umformen der Sozialdemokratie zu verdeckten Operationen gehören kann, die man rekonstruieren kann, wenn man viele Puzzleteile zusammenfügt.