Wie korrupt ist Sektionschef Pilnacek?

Es ist wirklich keine Überraschung, dass jetzt bekannt wird, wie der Sektionschef im Justizministerium Christian Pilnacek Ermittlungen gegen Finanzminister Gernot Blümel beeinflusste. Doch man ist noch nicht bereit, sich bisherige „clamoröse“ Verfahren anzusehen, bei denen er ein entscheidendes Wort mitzureden hatte. Vor einigen Monaten wurde bekannt, dass er in einer Justiz-Besprechung zu anhängigen Eurofighter-Verfahren meinte, „daschlogt’s es“, was jedoch nicht für Ermittlungen gegen Ex-Minister Norbert Darabos galt. Ausserdem ist es wohl kein Zufall, dass in Graz – mit seiner Gattin als Gerichtspräsidentin – die Identitären verfolgt und ein paar naive Träumer wegen Hochverrat verurteilt wurden. Zugleich scheint die Justiz außerstande, in einem Sumpf an Skandalen den Zusammenhang zwischen miteinander Verbundenem zu erkennen. Hingegen bekommen gewöhnliche Bürgerinnen und Bürger, die sich mit der Materie befassen, ein Gespür für Muster, die sich hinter Preisabsprachen, der Überbewertung von Immobilien, Scheinverhandlungen, Pleiten, der Wahl von Anwälten, Wirtschaftsprüfern, Masseverwaltern und Co. abzeichnen. Ausserdem wissen sie, dass nicht nur Pilnacek bei Verdacht strafbarer Handlungen Anzeigepflicht hat, aber gewisse Netzwerke schützt.

Pilnacek steht zwar wegen Ermittlungen im Fokus, die nach Ibizagate 2019 begannen, man kann seinen Hintergrund aber auch von den Eurofightern her erklären, da es um die gleichen Netzwerke geht. „Daschlogt’s es“ bedeutet, dass die Beschaffung von Eurofighter Typhoon, die 2002 von der Regierung Schüssel I beschlossen und 2003 von der Regierung Schüssel II umgesetzt wurde, ausser Streit zu stehen hat. Nun ist gegen den Jet an sich nichts einzuwenden; Pilnacek hat aber die Umstände zu decken, unter denen sie erfolgte und die mit Magna und den für EADS interessanten Russland-Kontakten des Konzerns zu tun hatten. Und was gehen diese die Republik Österreich an, kann man sich fragen, doch damals war Karl Heinz Grasser Finanzminister, der von 1998 bis 2000 bei Magna beschäftigt war und eigentlich für MiG-29 war. Grasser wird auch mit Privatisierungen verbunden; 2003 gab es das „Geheimprojekt Minerva“ zum Verkauf der VOEST an Magna, an dem auch Vertreter dieses Konzerns mitwirkten. Kein Fun Fact: auch Doskozil gegen Airbus 2016/17 mit Ukraine-Lobbying-Partnern Gusenbauers hiess „Geheimprojekt Minerva“- ein Schelm, wer aufgrund der gleichen Netzwerke an einen Zusammenhang denkt!

Wenn bei uns doch gerade die Menschen an den Hebeln der Macht so sind: dann sollte es zumindest Konsequenzen geben. Viel Unsägliches- nie Konsequenzen: so schwächt man Demokratie und stärkt #Kleptokratie. #Pilnacek #Blümel #ThomasSchmid #Kurz #ÖVP

https://t.co/uRhlK778G9 — Stephanie Krisper (@steffi_krisper) April 2, 2021

Die NEOS und Pilnacek

1998 begann die Zusammenarbeit von Magna mit dem russischen Autokonzern GAZ, der zu dieser Zeit noch planwirtschaftlich geführt war und der heute mit dem Ex-Magna-CEO Siegfried Wolf die Firma MAN in Steyr übernehmen soll. Bei Schüssel I war Herbert Scheibner Verteidigungsminister und war eher ein Fan schwedischer Saab Gripen, stimmte dann aber Eurofightern zu; als der eigentlich unzuständige Grasser MiG pushte, wurde er aussen vorgehalten. Lobbyist Alfons Mensdorff-Pouilly erhielt auf den Cent genau 20 % jener Summe, die Scheibner später über mehrere Kanäle bekam. Darauf wiesen die NEOS 2020 bei einer Pressekonferenz hin und erwähnten, dass Scheibner diese Gelder auch ab 2009 über die Alpine Bau erhielt; dass Gusenbauer exakt dann dort Aufsichtsrat wurde, wollten sie nicht so gerne hören. Nach Scheibner wurde Günther Platter Minister, der 2007 ins Innenressort wechselte; Schüssels Plan, Grasser zum nächsten ÖVP-Chef zu machen scheiterte. Wenn wir uns bewusst machen, was Pilnacek bei Eurofighter „daschlogn“ sollte, verstehen wir auch, warum er auf Blümel aufpasst und puncto Casinos Austria-Ermittlungen mit dem Aufsichtsratsvorsitzenden Walter Rothensteiner und mit Ex-Vizekanzler Josef Pröll sprach, gegen die ermittelt wird. Wenn wir uns Eurofighter genau ansehen, wird klar, dass sowohl die NEOS als auch „Zackzack“ (das Nachfolgeprojekt der Liste Pilz) als Komplizen Pilnaceks diskreditiert sind.

Habe gerade einen ausführlichen Kommentar über das "System Pilnacek" fertig gemacht. Es geht nicht nur um einen Mann. Es geht um das politisch-mediale System Österreichs. Morgen VM auf @RedaktionZack. — Thomas Walach (@ThomasWalach) April 2, 2021

Zackzack und Pilnacek

In der aktuellen Berichterstattung über Blümel, Bundeskanzler Sebastian Kurz und ÖBAG-Chef Thomas Schmid geht leicht unter, dass ihre politische Laufbahn bei Wolfgang Schüssel begann, der nach 2006 nicht mehr Kanzler, aber noch zwei Jahre lang Klubobmann war. Und wenn es um Pilnacek geht, empört man sich über seine Absprachen mit dem Kabinettschef im Finanzministerium Clemens-Wolfgang Niedrist; er empfand Ermittlungen gegen Blümel als „Putsch“. Pilnacek hatte keine Probleme damit, den illegal 2007 bis 2016 „Minister spielenden“ Kabinettschef im Verteidigungsministerium Stefan Kammerhofer vor Ermittlungen zu schützen. Mithin müsste er unter anderem gegen sich selbst wegen Hochverrat ermitteln lassen, da um jeden Preis verhindert werden musste, dass der Minister nach Platter das Sagen im BMLV hat. Norbert Darabos beauftragte den Leiter der Finanzprokuratur Wolfgang Peschorn mit Eurofighter-Ausstiegsverhandlungen und widerrief dies auch nie; dies ist Aussagen von ihm und Peschorn im Eurofighter-U-Ausschuss 2017 zu entnehmen. Wie mit Alfred Gusenbauer und Hans Peter Doskozil abgesprochen und von Pilnacek und Ex-Justizminister (und damals auch Vizekanzler) Wolfgang Brandstetter unterstützt zeigte Pilz am 22. Juni 2017 Darabos als Bauernopfer an. Der Eurofighter-Vergleich war das Resultat von Scheinverhandlungen im Interesse der Hintermänner nicht nur der Regierung Gusenbauer. Die Justiz hätte binnen weniger Minuten realisieren können, dass der U-A 2017 (und nicht nur er) eine Farce war, die auch sie in die Irre führen sollte. Von Anfang an wurde ignoriert, dass zahlreiche Zeugen beschreiben konnten, wie Darabos abgeschottet wurde und dass er sich nicht dagegen wehrte; dass ihm via Kammerhofer erteilte Anweisungen von Gusenbauers Hintermännern untergejubelt wurden. Auch die Nötigung eines Ministers (dann Abgeordneten und Landesrats) ist für Pilnacek ein Kavaliersdelikt, das man der Kräfte hinter Schüssel, Gusenbauer, aber auch Kurz wegen decken muss. Es sagt im Grunde schon alles, dass die „Spendenralley“ für Kurz – wie es Reinhold Mitterlehner im Ibiza-U-Ausschuss nannte – im August 2016 als Initiative von Siegfried Wolf begann. Zum Geschäftspartner von Oligarch Oleg Deripaska kommt noch Oligarch Dmytro Firtash, für den Josef Prölls Ex-Sprecher Daniel Kapp tätig ist und der auch mit Ex-Vizekanzler Michael Spindelegger und verbandelt ist. In Firtashs von Raiffeisen geleastem und von der Avcon Jet betreutem Privatjet flog Kurz vor einem Monat von Israel nach Österreich.

Oe1, Falter und Pilnacek

Nun wird berichtet, dass Pilnacek die ÖVP betreffende Ermittlungen behindern wollte und dies mit einem geheimen Ordner belegt wird, den die Staatsanwaltschaft auf seinem Computer gefunden hat. Die Frage ist aber auch, warum er bei Eurofighter in die falsche Richtung lenkte und Hochverrat im Verteidigungsministerium nicht verfolgenswert fand. Geht es nicht immer um das gleiche Netzwerk, das gedeckt wird, um eines, das beim Kreml andockt? Vergessen wir nicht, dass auch gegen Wolfgang Brandstetter ermittelt wird, der nach dem „Putsch“ gegen Mitterlehner im Mai 2017 anstelle von Kurz Vizekanzler wurde. Weil ich wissen wollte, wer Darabos bedroht, was im Hintergrund abgeht, sorgte auch der nunmehrige ÖVP-Verfassungsrichter Brandstetter mit dafür, dass kriminelle Elemente in der Justiz mir alles raubten, auch meine Wohnung. Auch kein Fun Fact ist, dass viele „clamoröse“ Ermittlungen wohl auch dank Pilnacek nicht ernsthaft betrieben wurden, wenn es um andere Angehörige des Netzwerkes ging; man denke an Martin Schlaff oder Rene Benko oder auch Peter Pilz – und warum wird Firtash nicht an die USA ausgeliefert oder die Commerzialbank-Affäre so zahm behandelt verglichen mit deutschen Wirecard-Ermittlungen?!