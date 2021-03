Warum Doskozil die Bevölkerung verrät

Die Opposition kann im Bundesrat die ewig neuen, mit Corona verkauften Gesetze blockieren, mit denen jetzt Eintrittstests im Handel eingeführt werden sollen. Dies wird jedoch an der SPÖ Burgenland scheitern, deren Chef Hans Peter Doskozil schon oft als Tiger losgesprungen, aber als Bettvorleger gelandet ist. Davon sind jetzt viele enttäuscht, die sich von ihm mehr erwartet hätten, aber nicht bedenken, dass seine gesamte Karriere auf Lügen basiert. Er begann im November 2008 im Büro von Landeshauptmann Hans Niessl und war zunächst für den überschaubaren Fuhrpark und die Chauffeure zuständig. In diesem Monat wurde in Winden am See an einer Durchzugsstrasse in einem vernachlässigten Haus eine Wohnung auf ein Jahr angeblich für Walentin Jumaschew und Familie, den Schwiegervater des Oligarchen Oleg Deripaska angemietet, die dort nie gesehen wurden. Es ist nicht anzunehmen, dass Niessl, der dort jeden Tag vorbeifuhr, und Doskozil keine Ahnung hatten; es ging darum, die Jumaschews in Österreich einbürgern. Walentin Jumaschew war Geschäftspartner von Deripaska, Chef der Präsidialkanzlei seines Schwiegervaters Boris Jelzin und ist Berater von Wladimir Putin.

Sein Name taucht wie jener von Deripaska und anderen mit Österreich-Bezug in den als FinCEN Files bekannt gewordenen Geldwäsche-Verdachtsmeldungen in den USA auf. Für die Einbürgerung der Jumaschews setzte man sich beim Deripaska-Partner Magna (erfolgreich) ein, in Gestalt von Günther Apfalter (Europa- und jetzt auch Asien-Chef des Konzers) und Franz Schnabl (damals Magna-Sicherheitschef, jetzt an der Spitze der SPÖ NÖ). Doskozil wiederum wurde 2010 Niessls Büroleiter, 2012 burgenländischer Polizeichef und Anfang 2016 Verteidigungsminister. Er bekam auch nichts davon mit, dass es 2011 den Spatenstich für ein Reitdorf in Goberling gab, mit dem russischen „Investor“ Wladimir Antonov, Strabag-Vorstand Peter Krammer und Finanzlandesrat Helmut Bieler. Die Strabag sollte schlüsselfertig liefern, es gab auch eine Menge Grund sehr günstig dazu, aber Antonov bezahlte nie eine Rechnung.

Wahlplakat 2017

Internationale Berichte weisen darauf hin, dass er mit Geldwäsche in Verbindung gebracht wird und der Pleite der litauischen Snoras Bank; er hatte auch mit der Meinl Bank zu tun. Diese hiess am Ende Anglo-Austrian Bank und wird gerade liquidiert, worin der Deripaska-Partner Hans Peter Haselsteiner und Rene Benko, der 2010 in Deripaskas Hotel Aurelio in Lech am Arlberg heiratete, involviert sind. Auch bei der AAB spricht man von Geldwäsche; den „Russian Desk“ betreute Matvei Hutman, den wir heute bei Palmers und Hygiene Austria finden. Doskozil hat natürlich auch keine Ahnung, wie die Commerzialbank Mattersburg Pleite gehen konnte, obwohl/weil das Land für die Revision der Kreditgenossenschaft zuständig war, die als Fast-Alleineigentümer fungierte. Denn man delegierte dies an TPA, die auch die Bank selbst prüften, deren grösster Kunde Benkos Signa ist und die auch Wirecard CEE in Graz prüften. Zuständig war der Wirtschaftslandesrat, den man jedoch umging, um es über den Schreibtisch von Bieler abzuwickeln (ab Dezember 2017 dann über Doskozil).

Mail an Willy Wimmer, 4.6.2017

Bieler war dabei nur Statist ist wie beim Spatenstich, denn er musste alles „sein“ Büro entscheiden lassen, was Amtsmissbrauch ist, sofern er dazu nicht gezwungen wurde. Er beschrieb mir so den Job eines Regierungsmitgliedes, wobei es Anfang Juni 2017 siehe Mail nach einem Telefonat um Ex-Verteidigungsminister Norbert Darabos (damals Landesrat) und den Eurofighter-U-Ausschuss ging. Darabos wurde im Ministerium von Kabinettschef Stefan Kammerhofer abgeschottet, der illegal Minister spielte (für den russischen Geheimdienst?). Kammerhofer wurde dann von Doskozil und ÖBB-Chef (später Bundeskanzler) Christian Kern als Abteilungsleiter ohne Arbeit bei den ÖBB verräumt. 2007 beauftragte Darabos als nie widerrufener Ministerwille den Leiter der Finanzprokuratur Wolfgang Peschorn mit Eurofighter-Ausstiegsverhandlungen, was jedoch ebenfalls rechtswidrig von Bundeskanzler Alfred Gusenbauer und seinen Hintermännern sabotiert wurde. So kam es zu Scheinverhandlungen ab dem 24. Mai 2007 zwischen den alten Bekannten Meinhard Lukas (heute Rektor der Linzer Kepler-Universität und Businesspartner von Gusenbauer, Haselsteiner, Kern) und Helmut Koziol, die in einen Vergleich mündeten.

Doskotzil „ehrt“ Darabos

Obwohl Darabos kein Handlanger von Oligarchen, Mafia, Geheimdiensten sein wollte, galt er lange als potentieller Nachfolger Niessls. Man brauchte ein Narrativ, um Doskozil zu inthronisieren, der als angeblicher Kämpfer gegen Korruption inszeniert wurde. Er ging einen Pakt mit dem Abgeordneten Peter Pilz ein, der Darabos per U-Ausschuss demontieren und ihm selbst dabei helfen sollte, Airbus zu attackieren. Dies wiederum liegt – wie auch das Kaltstellen von Darabos – im Interesse Russlands und Chinas, wo man die bislang übermächtige Konkurrenz von Airbus und Boeing aufmischen will. Es verbindet Doskozil nicht als Einziges mit der jetzigen Regierung und ihrer Korruption, weil er zum gleichen Netzwerk gehört. Nicht nur im U-Ausschuss 2017 gab es Falschaussagen in Serie, denen die Justiz bislang nicht nachgegangen ist. Sie ermittelte immerhin fast drei Jahre gegen Darabos, ohne – in Verletzung der Strafprozessordnung – jemals an Entlastenden interessiert gewesen zu sein, das ja Gusenbauer und das russische Netzwek belastet hätte. Zeugen für Druck auf Darabos wurden nie befragt, und weil ich recherchiere, werde ich auch über Mafia-Handlanger in der Justiz selbst eingeschüchtert. Die Skrupellosigkeit Doskozils kann man nicht besser illustrieren als mit dem Bild oben von 2020, wo Doskozil Darabos ehrt, der immer noch von Doskozils Mafia-Hawerern bedroht, abgeschottet, überwacht wird. Meine Fragen an das Büro Doskozils – ob sich Darabos jetzt endlich frei bewegen darf, wenn seine „Verdienste“ gewürdigt werden usw. – blieben natürlich unbeantwortet.

Wahlkampf 2019/20

Man sieht hier, wie Doskotzil im Wahlkampf inszeniert wurde, auch bewusst mit überholten Rollenklischees. Er hatte nie Bezug zu echter Landesverteidigung, was ihn mit Offizieren verbindet, die 2020 psychologische Kriegsführung Chinas nicht erkennen wollten. Gegenwärtig redet sich die SPÖ auch wieder einmal die Commerzialbank-Affäre schön, die einige Parallelen zu Wirecard aufweist. Was das Burgenland und den Handel betrifft, war es auch ohne Plandemie für viele Geschäfte schwer, über die Runden zu kommen; ein kleines Einkaufszentrum am Rande einer Kleinstadt war oft das Ende für mehrere Läden in der Hauptstraße. Man kann daher wohl zu Recht sagen, dass Doskozil mit der Zustimmung zu Eintrittstests dem Einzelhandel den Todesstoss versetzt. Immerhin gibt es ein Emoji, mit dem die Leute ihren Unmut kundtun können: 🤮

PS: Die NEOS stellen sich gerade als supersauber hin und kündigen an, eine Sachverhaltsdarstellung gegen Kurz wegen Falschaussagen bezüglich der ÖBAG mit Thomas Schmid im Ibiza-U-Ausschuss einzubringen. Dabei vergessen sie, dass sie selbst Falschaussagen z.B. bei den Eurofightern decken und so die Justiz in die Irre führen, sie haben nichts übrig für Opfer von Korruption und Organisierter Kriminalität. Erleben wir jetzt Deripaska – Haselsteiner – NEOS als Instrument zur Demontage von Kurz – S. Wolf (dazu Reinhold Mitterlehner im Ibiza-U-Ausschuss) – Deripaska mit Doskozil – Gusenbauer – Deripaska am Rand stehend?