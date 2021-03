Sebastian Kurz und die Korruption

Die Ereignisse überschlagen sich: während versucht wird, das Abriegeln von Gemeinden zur neuen Normalität zu machen, belastet eine Hausdurchsuchung bei der Hygiene Austria die Regierung Kurz. Eigentlich waren es Ermittlungen gegen Menschenhandel und Schwarzarbeit, die auf die Spur der Umetikettierung chinesischer FFP2-Masken brachten. Wir sollten uns nicht wundern, dass hierzulande so rigide diese Masken durchgesetzt werden, deren Tragen leicht zur Qual wird. Austria made in China waren auch die FFP2-Masken, die alle über 65 per Post zugeschickt bekamen; und natürlich bezog sie auch das Parlament mit Präsident Wolfgang Sobotka. Wir sollten uns auch fragen, welche Koruption mit Tests verbunden ist, die jetzt „gratis“ in Apotheken angeboten werden und was mit den über die COFAG verteilten Abermilliarden an Unternehmen passiert ist.

Die FPÖ fordert einen U-Ausschuss zum gesamten Corona-Komplex, will aber auch Ideen und Kräfte für einen Neustart nach Kurz sammeln. Wir werden dabei auch nicht darum herumkommen, kommunistische Agenten zu identifizieren und zu verfolgen, die das seit Jahren vorbereiteten, was 2020 für einen Corona-Putsch genutzt wurde. Heute ist der Verfassungsschutz freilich damit beschäftigt, Maskenfreie in Supermärkten zu jagen. Das Bundesheer muss hingegen unsere Reisefreiheit behindern, statt gegen den hybriden Krieg gegen uns selbst aufzutreten.

Pressekonferenz von Herbert Kickl

Herbert Kickl, der an der Kundgebung teilnehmen wird, die am 6. März um 13 Uhr am Wiener Maria Theresien Platz beginnt, stellt im Video oben den Zusammenhang zwischen Korruption und Regime Change der. Es geht eben nicht nur darum, wie das Umfeld des Kanzlers mit den Bereichen verbandelt ist, die man als Krisengewinnler bezeichnen kann, wenn zugleich Schülerinnen von der Polizei fürs Spazierengehen oder auf den Bus warten bestraft werden oder sie Eltern bei Demos droht, ihnen die Kinder wegzunehmen. Der kommunistischen Agenda dienen auch NGOs wie das Rote Kreuz, was im Grunde schon bei derMasseneinwanderung 2015 deutlich wurde. Nun wurde bekannt, dass Bundesrettungskommandant Gerry Foitik, der durch Corona- und Überwachungsfanatismus auffiel, 20.000 im Monat verdient und davon das Gesundheitsministerium zunächst die Hälfte und dann 25 % übernommen hat. Wir müssen uns auch über den Ibiza-U-Ausschuss hinausgehend ansehen, wie Kurz an die Macht kam und wer auf diese Weise die Regierung zu 100 % in der Hand hat. Den Abgründen, die wir bei der COFAG noch entdecken werden, gingen die Privatisierungen der Ära Schüssel/Grasser voraus, die es um ein Haar auch mit grüner Beteiligung gegeben hätte.

.@steffi_krisper beginnt mit der heutigen Befragung im #IbizaUA und stellt gleich einmal fest: Die ÖVP hat im Wahlkampf 2017 fast das Doppelte von dem ausgegeben, was gesetzlich erlaubt war – es ist also sicher NICHT alles mit rechten Dingen zugegangen. https://t.co/LkYUdsdGYY pic.twitter.com/2IumCosFrm — Das Neue Österreich (@neos_eu) March 3, 2021

Neues aus dem Ibiza-U-Ausschuss

Wenn im Ibiza-Ausschuss jetzt das Umfeld von Kurz an die Reihe kommt, sollten wir bei Berater Stefan Steiner auch daran denken, dass seine Schwägerin Klaudia Tanner Verteidigungsministerin wurde. Sie kommt ganz sicher nicht auf die Idee, dass das Heer als „strategische Reserve“ der Republik gegen eine Corona-Angst-PsyOp auftreten und keinen virtuellen Nationalfeiertag begehen sollte. Sieht man sich die Netzwerke um Kurz an, sind sie mit jenen anderer Parteien verbunden und man erkennt immer Verbindungen nach Russland und China. Eben wurde auch medial hochgepusht, dass ein Mitarbeiter von Peter Pilz gegenüber der Korruptionsstaatsanwaltschaft behauptete, Kurz habe sich 2018 im Urlaub auf Mallorca von einer befreundeten Unternehmerin einladen lassen. Der Pilz-Mann wurde sofort einvernommen und die WKSTA legte einen Akt an, Kurz reagierte mit einem Hintergrundgespräch. Freilich demonstriert dies einmal mehr, dass die Justiz als Instrument fungiert, denn bei Eurofighter wurde alles von ihr ignoriert, was Pilz-Lügen widerlegt. Es passt ins Bild, dass Bundespräsident Alexander van der Bellen jetzt meint, die Justiz solle in Ruhe arbeiten, denn er ist seit den 1980er Jahren mit Pilz und Heinz Fischer verbandelt.

Die #Justiz soll in Ruhe arbeiten können. Es ist die Aufgabe der Staatsanwaltschaften, dass sie Verfahren entweder zur Anklage bringt oder einstellt, wenn sich ein Verdacht nicht erhärtet. Dabei ist alles abzuwägen, was für und gegen Beschuldigte spricht. pic.twitter.com/SCGiSIIkEJ — A. Van der Bellen (@vanderbellen) March 2, 2021

Van der Bellen und die Justiz

Nicht ohne Grund weist Kickl darauf hin, dass SPÖ und NEOS voll auf Corona-Linie sind; sie traten auch gegen Kundgebungen auf und Pamela Rendi-Wagner können sog. Lockdowns gar nicht arg genug sein. Allerdings gibt es mit Hans Peter Doskozil – einem Komplizen von Peter Pilz, Alfred Gusenbauer, Wolfgang Brandstetter, Christian Pilnacek und anderen bei Eurofighter – einen scheinbaren Gegenpol in der SPÖ, der die Corona-Farce an sich nicht in Frage stellt. Wir müssen sehr aufpassen, was jetzt passiert, damit die gleichen Kräfte im Hintergrund, die Kurz und dann auch Türkisgrün installierten, nicht in anderer Verkleidung weiterregieren. Denn es gibt einige Organisationen, Firmen, Gruppen, Vereinigungen, auch Parteien und Medien, auf die der Geheimdienst-Fachbegriff einer Frontorganisation zutrifft. Wie auf diesem Wege der Staat sukzessive übernommen und geplündert wird und dass es keine Stelle gibt, die dagegen auftritt, habe ich umfassend in meinem Blog analysiert. Die Staatsanwaltschaften ignorieren nicht zufällig jede Eingabe von mir, weil auch sie diese Netzwerke schützen.