Warum verraten uns Regierungen?

Nun ist fast allen klar, dass es bei der „Corona-Krise“ nicht wirklich um ein Virus geht; die letzten Verteidiger der „Massnahmen“ haben wohl auch Probleme damit, ihren Irrtum einzugestehen. In der Debatte darüber, wie all dies möglich ist, tun sich selbst Kritiker oft damit schwer, dass man sehr wohl Hintergründe bzw. Hintermänner benennen kann. Dazu gehört auch, dass man sich der Rolle von Geheimdiensten und ihrer Methoden bewusst werden muss; dies hat nichts mit James Bond-Vorstellungen zu tun, wie es auch nicht um konventionellen Krieg geht. Oft wird der Begriff 4th Generation Warfare verwendet, was zu Industrie 4.0 passt; immer ist das Internet involviert, was für uns sowohl Fallstricke als auch Chancen mit sich bringt. Ich werde im Folgenden exemplarisch die Geheimdienst-Komponente des Corona-Regimes in Österreich beleuchten, die ein Muster und eine Blaupause auch für andere Länder darstellt, von internationalen Verbindungen ganz abgesehen. Aktuell begreifen viele, dass jene Menschen recht haben, die medial als „Verschwörungstheoretiker“ geframed wurden; man kennt inzwischen den Begriff Great Reset und auch hybride Kriegsführung wird zu einer vertrauten Bezeichnung.

In nicht einmal 24 Stunden wird Joe Biden als neuer Präsident der USA vereidigt sein; dies begrüssen viele, die über seine Performance und seine bisherige Politik hinwegsehen, während es für andere bedeutet, auch mit QAnon verbundene Hoffnungen zu begraben. Wie eine Geheimdienstoperation aussieht, konnte man beim „Sturm auf das Capitol“ am 6. Jänner recht gut analysieren; doch dass immer mehr dazu ans Licht kommt, ändert nichts an den geschaffenen vollendeten Tatsachen. Für uns ist auch wichtig, dass Medien, ohne deren Dauerpropaganda niemand an Corona glauben würde, QAnon bewusst mit Gegnern der Corona-Regime in Verbindung bringen. Je mehr die USA (vielleicht) auf bewaffnete Auseinandersetzungen zusteuern, desto mehr wird auch bei uns Demonstranten zugesetzt, die absolut friedlich spazierengehen. Wer der geheimnisvollen Aura von Q erlegen ist, fühlt sich auch geschmeichelt, dass sie/er an der größten Geheimdienstoperation der Geschichte mitwirken darf; freilich erinnert Q an „Operation Trust“ als Honeytrap für Widerstand gegen die Bolschewiken der 1920er Jahre. Nun kann man sich bei Aufmärschen in real life am Rand halten und überlegen, wohin man sich bewegt (was einige am 6. Jänner in Washington tun hätten sollen), doch virtuelle Begegnungen Provokateuren und falschen Fuffzigern sind fast unvermeidlich. Vieles kann man erst im Rückblick erfassen, auch wenn man in einer Situation ein ungutes Gefühl haben mag, zumindest „weiss“, dass etwas nicht mit rechten Dingen zugehen kann. Es ist jedoch von großer Bedeutung, genau da anzusetzen und sich beispielsweise die Karriere von Bundeskanzler Sebastian Kurz neu anzusehen.

Sebastian Kurz über Cambridge und Asiaten

Auch in unseren Breiten zählen sich viele zu Anhängern der QAnon-Bewegung, die inzwischen Aushängeschilder wie Praying Medic hat, die man weitgehend von Twitter und Facebook entfernt hat. Praying Medic wird z.B. vom X22-Report interviewt, der sich nach wie vor unter anderem auf „Q-Drops“ bezieht; in einem Artikel im Sommer 2020 befasste sich Praying Medic mit Medienberichterstattung über Q und erklärt, wie aufwändig es ist, viele Stunden lang diese rund 5000 mehr oder minder kryptischen „Drops“ neu zu ordnen und zu interpretieren. Allerdings finden einige, die sich auch damit beschäftigen, dann doch interessante Zusammenhänge; dies macht jedoch in den USA selbst am meisten Sinn, während man bei uns doch an die hiesigen Bedingungen anknüpfen muss. Q soll jedoch genau das verhindern, indem Hoffnung geweckt wird, dass der scheidende Präsident Donald Trump als Anführer auch uns alle „retten“ werde. Ohne Hopium sieht man sich aber z.B. den oben eingebundenen Clip aus einem Beitrag des ORF über Sebastian Kurz an und beginnt zu recherchieren. Offiziellen Quellen entnehmen wir diese Infos: „Nach der Matura im Jahr 2004 leistete er den Grundwehrdienst beim österreichischen Bundesheer ab und begann 2005 mit einem Studium der Rechtswissenschaften an der Universität Wien. 2007 absolvierte er ein Praktikum in der Kulturabteilung der Österreichischen Botschaft in Washington und 2008 besuchte er Sommerkurse in Cambridge.“ Nicht nur, dass er Sommerkurse im ORF wie ein Studium erscheinen lässt; er lobt ausdrücklich den Fleiß der Asiaten nicht nur an der Uni.

Enthüllung über KP-Mitglieder im Westen

Man landet dann nämlich sofort beim CCP-Leak, das über australische Medien vor ein paar Wochen thematisiert wurde; rund zwei Millionen Mitglieder der Kommunistischen Partei, die einen Eid zu schwören haben, sind weltweit in Konzernen, Regierungsbehörden, in der Wissenschaft usw. zu finden. Zur Spionage Chinas, die auf Zersetzung ausgerichtet ist, gehört auch, jedes Jahr viele tausende Studenten in den Westen zu schicken. Wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass auch „Corona“ eine verdeckte Operation in dem Sinn ist, dass man de facto die Grippe umbenannt und Angstpropaganda betrieben hat. Dabei fällt auf, dass Kurz China mit „Corona“ verbundene Geschäfte zukommen lässt, was nun wieder bei FFP2-Masken zu sehen ist. Wir können alles aus heutiger Perspektive aufrollen, denn als Kurz 2007 ein „Praktikum“ in Washington absolvierte (im zarten Alter von 21), war Alfred Gusenbauer Bundeskanzler, Wilhelm Molterer Vizekanzler und Wolfgang Schüssel ÖVP-Klubobmann, während die Außenministerin Ursula Plassnik hieß (2000-2004 Schüssels Kabinettschefin, von 2004 bis Dezember 2008 Ministerin). Wenn 2021 viele enttäuscht sind, weil SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner Kurz im Grunde zuarbeitet und ihm so den Rücken stärkt, so waren auch Gusenbauer und Schüssel nur scheinbar Gegner. Wir können uns auch die Komplizenschaft des Bundesheers bei hybridem Krieg gegen Österreich aus Vorgängen in jener Zeit erklären, denn 2007 wurde Ex-SPÖ-Wahlkampfmanager Norbert Darabos Verteidigungsminister, der kein Lakai kommunistischer Geheimdienste sein wollte.

Heute 10.00 Uhr auf https://t.co/Y2f8bLeVb2 – Pressekonferenz Verteidigungsministerin Klaudia Tanner, General Robert Brieger und Generalleutnant Karl Schmidseder: Präsentation der Einsatzbilanz des #Bundesheeres 2020. — Michael Bauer (@Bundesheerbauer) January 19, 2021

Tweet des BMLV-Sprechers

Die letzte Pressekonferenz mit Verteidigungsministerin Klaudia Tanner sagt uns alles, was man wissen muss; wie ihr deutsches Pendant Annegret Kramp-Karrenbauer hat sie keinen Bezug zu konventioneller oder hybrider Kriegsführung. Es gab allerdings auch keinen Widerstand z.B. im Generalstab gegen einen Einsatz des Bundesheers im Rahmen der Plandemie. Dies macht aber klar, welche Bedeutung der Person des Befehlshabers zukommt, ob am Ende gar ein Betriebsunfall passiert und jemand da ist, der das „Spiel“ durchschaut (falls ja, werden auch die Medien gegen ihn eingesetzt). Bei der erwähnten PK war auch Karl Schmidseder anwesend, der davon profitierte, dass Darabos abgeschottet, bedroht, überwacht und nicht vom Abwehramt geschützt wurde. Denn vor der Wehrpflicht-Volksbefragung am 20. Jänner 2013 eilte er als fanatischer Anhänger eines reinen Berufsheers von Diskussion zu Diskussion, während Darabos fast nie auftreten durfte. Damals erlebten wir Hegelsche Dialektik in Reinkultur: These („Profiheer“ via SPÖ pushen) – Antithese (ÖVP für das bestehende System) = Synthese (Volksbefragung mit egal welchem Ergebnis, Landesverteidigung wird abgebaut). Verkörpert wurde dies in Personenkomitees, „Einsatz für Österreich“ mit Erwin Hameseder von Raiffeisen, der stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender der Strabag ist und „Unser Heer“ mit dem Globalisten Hannes Androsch, einem Genossen des Strabag-AR-Vorsitzenden Gusenbauer. Detail am Rande: Ex-Landwirtschaftsminister Niki Berlakovich sagte zwar, dass Darabos gegen ein „Profiheer“ war, wollte aber nichts davon wissen, dass man ihn unter Druck setzt. Hat das vielleicht auch damit zu tun, dass Berlakovich der Austrian-Chinese Business Association verbunden ist (hier mehr zu diesen Netzwerken)?!

Der #Rechnungshof wird die Abwicklung und Auszahlung der milliardenschweren Corona-Hilfsmaßnahmen der Regierung genau überprüfen. RH-Präsidentin Margit #Kraker berichtete dem Bundespräsidenten über die anstehenden Prüfungen. @rhsprecher pic.twitter.com/Q7A1KqYxSl — A. Van der Bellen (@vanderbellen) January 19, 2021 Wurde auch Zeit….

Vor einem Jahr wurde am traditionellen Tag der Wehrpflicht, der an die Volksbefragung erinnert, über hybride Bedrohungen gesprochen, ohne jedoch über die Versorgung mit Strom und Benzin hinauszugehen. Wohlweislich wurde mein Versuch einer Wortmeldung ignoriert, hätte ich doch auf das Kapern des Ministeriums und fehlende Spionageabwehr hingewiesen. Es überrascht daher nicht, dass der Tag heuer fügsam virtuell stattfindet; mit dem Motto beweisen die Veranstalter aber unfreiwillig Humor: „Sicherheitspolitik 2021: Sind unsere Antworten zeitgemäß?“ Dass alles mit allem zusammenhängt, sehen wir auch daran, dass die Bevölkerung nicht nur von Rendi-Wagner enttäuscht ist, sondern auch von Bundespräsident Alexander van der Bellen. Er verteidigt Grundrechte nicht, sondern verliert keine Worte über sie; dies ist nur erklärbar eingebettet in eine jahrzehntelange Geschichte der Subversion. Man beachte auch, wie er auf Ibizagate 2019 reagierte und dass er Brigitte Bierlein von der ACBA zur Kanzlerin machte, ehe Sebastian Kurz wieder übernehmen konnte. Die Rechnungshofprüfung der undurchsichtigen COFAG ist zwar sicher eine gute Idee, doch auch der RH will vieles lieber nicht so genau wissen, wie man z.B. beim Stichwort Eurofighter sieht oder bei mit Ex-Finanzminister Karl Heinz Grasser verbundenen Privatisierungen.

Doku über die Cambridge Five

Während sowohl beim Q-Kult als auch beim C-Kult widerspruchsfreie Erzählungen mit klarem Gut und Böse generiert werden, gibt es sowas in der Realität nicht. Beziehungsweise sind solche Narrative das, was Geheimdienste als Kompartmentalisieren bezeichnen, man teilt eine Operation in getrennte Segmente, schafft Gruppen, die nicht übereinander Bescheid wissen. Ein gutes Beispiel für interessante Details ist die Verbindung der Cambridge Five zu Wien, der Stadt der Spione. Der „Kurier“, zu dem auch „Profil“ und „Trend“ gehören, ist zum Teil in Händen von Raiffeisen und von Rene Benkos Signa Holding, die u.a. von Raiffeisen, der Bank of China, der Sberbank Kredit bekommt; Aufsichtsratsvorsitzender beim „Kurier“ ist Erwin Hameseder. Am 16. Jänner war in der Samstagsbeilage ein Interview mit Charlotte Philby zu finden, die Spionagethriller mit Heldinnen und Rollenumkehr schreibt. Wie ihr Vater ist sie stolz auf ihren Grossvater Kim Philby, der zu den Cambridge Five gehörte und den 12. Februar 1934 in Wien erlebte. Bei Sebastian Kurz fällt auch auf, dass ihn Antonella Mei-Pochtler 2011 unter ihre Fittiche nahm, die jetzt eine Stabsstelle für strategische Planung im Bundeskanzleramt leitet. Und dass er Gernot Blümel zum Finanzminister machte, der sich beim eigenen Budget nicht auskennt und in seiner Dissertation Sympathien für das Dollfuss-Regime erkennen lässt. These und Antithese = Synthese?

.