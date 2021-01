Widerstand ist ansteckend!

Am 16. Jänner gab es in Wien einen großen Protest gegen die Bundesregierung und ihre „Corona-Massnahmen“, was auch Menschen in anderen Ländern registrierten, weil Tweets und Videos die Runde machten. Von Mainstream-Medien, die Steuergeld für Propaganda erhalten, wurde nichts unversucht gelassen, um den Widerstand in ein schiefes Licht zu rücken. Zugleich aber kann eine Bewegung von unten bereits so stark mobilisieren, wie es bei von oben gewollten politisch korrekten Bewegungen der Fall ist. Diese wiederum kann man nach Kunstrasen als Astroturfing bezeichnen, weil sie künstlich entstanden sind und eine bestimmte Agenda pushen sollen. Auch der grüne Juniorpartner in der Bundesregierung ist Astroturf, wenngleich er einst als Graswurzelbewegung startete. Heute reicht es der Bevölkerung echt, was auch bei Kundgebungen zu hören war; da sprach der Pastor aus Vorarlberg davon, dass gegen ermittelt wird, weil er eine Messe abhielt. Ein Anwalt erzählt, dass eine medial zur „Wut-Wirtin“ degradierte Linzerin in zehn Monaten gerade mal 1500 Euro Entschädigung erhielt. Weist man die Polizei auf Entscheidungen des Verfassungsgerichtshofes hin, bekommt man zu hören „lassen’S mi in Ruh mit dem Schas“.

Man muss schon selbst dabeigewesen sein oder zumindest Livestream gesehen haben, um beurteilen zu können, wie es war. Im Vorfeld gab Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka zu verstehen, dass er einen Sturm auf das Parlament fürchte, was auf Ereignisse in den USA anspielt, mit denen er sich wohl nicht so genau befasst hat. „Natürlich“ gab es Gegendemonstranten in Wien, die sich als Antifa verstanden und stören wollten. Man kommt in dieser Szene gar nicht erst auf die Idee, anderen ihr Recht auf Meinungsfreiheit zu lassen und selbst an einem anderen Tag auf die Strasse zu gehen. Es wirkt wie nach einem Script ausgeführt, das man auch in den USA kennt, wo es wiederum an die Bolschewisten der 1920er Jahre erinnert. Wie in Amerika kreieren Linksradikale genau das mit, was sie ihren Gegnern wie Trump vorwerfen. Dabei ist ihre Aggression gegenüber Menschen, die für unsere Freiheit demonstrieren, noch nicht das Schlimmste, wie die Initiative Zero Covid zeigt. Man muss schon gehirngewaschen sein, wenn man meint, es sei möglich, ein Virus auszulöschen, mit dem wir immer koexistierten. Zero Covid steht für den totalen Zusammenbruch unserer Gesellschaft und Wirtschaft, den neben irregeleiteten Ärzten auch Seenotretter, das Kollektiv Peng (das „Ibiza-Detektiv“ Julian H. versteckte) oder Natascha Strobl unterstützen.

Eine Momentaufnahme aus Wien

Weil inzwischen – per Pressekonferenz an einem Sonntag – eine Verlängerung des „Lockdowns“ verkündet wurde, empören sich doch auch einige, die zuerst die Demos medienkonform kritisierten. Sie nehmen der Regierung nichts mehr ab, lassen sich aber noch davon beeinflussen, dass Kundgebungen verbal attackiert werden. Freilich sind manche so dermassen unter der Gürtellinie, dass man sie nur ignorieren und ihren „coronisierten Wahnsinn“ ausleben lassen kann. Damit sind wir strategisch noch unterlegen, weil es keine organisierte Vertretung der Menschen gibt, die diese Farce durchschauen. Aber wir können uns verbinden und verbünden, während andere mit immer dringlicheren Forderungen an bestehende Vertretungen appellieren, von denen sie sich verraten fühlen. Mittlerweile verstehen auch viele, dass vermeintliche Verschwörungstheorien oft doch zutreffen, etwa wenn es um den Great Reset oder die Rolle Chinas geht, das von jedem „unserer“ Lockdowns profitiert.

Wir können uns gut vorstellen, welche Mechanismen 1933 am Werk waren, als die Demokratie schrittweise ausgeschaltet wurde. Auch an Irrationalität siehe heutige Viren-Furcht bestand kein Mangel, war man doch entweder durch Herkunft oder durch Glaubensbekenntnis „jüdischer Rasse“. Stets geht es um Behauptungen, die keinem Faktencheck unterliegen dürfen und die Unsichtbares oder Personen betreffen, die sich nicht wehren dürfen. Airey Neave schreibt über seine Erfahrungen bei den Nürnberger Prozessen 1945/46 im Buch „Nuremberg“ (1978 erschienen) und bemerkt zur Komplizenschaft der deutschen Bevölkerung: „Most of these men and women began life in ordinary circumstances. As their power increased, they learned to wield it without restraint. Manipulation, perversion and corruption of the law, allied to absolute rule unchecked by legal or democratic sanction, turned many of them into beasts.“ Es liegt auf der Hand, dass hier Charaktere zum Zug kamen, die unter normalen Umständen der Konkurrenz Fähiger nicht gewachsen wären, wie wir auch bei Mitläufern heute sehr gut erkennen können. Diese lassen schon durchblicken, dass sie anderen alles anzutun bereit sind, wenn es eine „Autorität“ will, und sind darin geübt, bei Gewalt und Willkür einfach wegzusehen.

Wir wissen gerade aus der Geschichte, dass es einen entscheidenden Unterschied gemacht hätte, wären die Deutschen rechtzeitig aufgestanden. Nicht zu Unrecht meinen jetzt manche, dass Sebastian Kurz ja bei dem mithalten soll, was Angela Merkel verkünden wird. Wenigstens jetzt erkennen einige, dass die Wirtschaft zerstört werden soll, was China und den Globalisten nutzt. Das Schlüsselwort bei einer Analyse scheinbar irrationaler und für ein Land selbstmörderischer Schritte ist hybride Kriegsführung, die leider vom Bundesheer unterstützt und nicht abgewehrt wird. Einige meinen wie der Wiener Psychiater Raphael Bonelli, dass es um einen Ausgleich zwischen „Gesundheitsaposteln“ und „Freiheitskämpfern“ gehe. In Wahrheit aber kann es keinen Kompromiss geben zwischen Täuschung und Realität, was auch der Grund dafür ist, dass sich Regierungen nicht der Bevölkerung stellen, sondern alle einschüchtern und Standhafte besonders ins Visier nehmen.

PS: Die Komplizenschaft von Ärzten und ihren Standesvertretungen bei Impf-Experimenten (und -Zwang) verletzt den Nürnberger Kodex, der nicht zufällig so heisst, da es nie wieder Mengeles geben sollte.

