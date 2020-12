Corona: neue Ordnung aus dem Chaos?

Die meisten Menschen sind mit dem überfordert, was derzeit in der Welt vor sich geht. Dazu reicht es schon, aus Corona-Viren, die keine neue Erfindung sind, eine Krise zu machen und alle ständig daran zu erinnern, damit sie es nur ja nicht vergessen. Es spielt keine Rolle, dass man z.B. mit der Hongkong-Grippe 1969/70 ganz locker fertig wurde, ohne alle in Panik zu versetzen, das System zu verändern und zu behaupten, sie werde nie wieder verschwinden. Dabei wird mit Zahlen gelogen, dass sich die Balken biegen – ob es nun um „Neuinfektionen“ geht, die mittels ungeeignetem PCR-Test festgestellt werden oder um „Corona-Tote“, die nur sehr selten „an“ Corona sterben. Vielen fällt nicht auf, dass die Grippe „verschwunden“ scheint und dass bereits die permanente Angstmache gegen echte Gefahr in signifikantem Ausmaß spricht, weil man in einer wirklich bedrohlichen Situation ohne viele Worte begreift, was Sache ist. Andere haben hingegen den Eindruck, dass immer mehr Menschen es durchschauen, dies aber nicht damit Schritt hält, dass täglich neue „Maßnahmen“ verkündet werden, die alles erst recht ad absurdum führen. Wer sich nach wie vor an die Corona-Legende klammert, ist nicht empfänglich für Fakten, die durchaus zugänglich sind, auch wenn sie im Mainstream kaum vorkommen und Kritiker oft eingeschüchtert werden. Das bedarf ebenso der Erklärung wie die P(l)andemie als solche, da man ja leicht erkennen kann, dass „Lockdowns“ die Wirtschaft an die Wand fahren und die Bevölkerung zunehmend genervt und teilweise auch wirklich verängstigt ist. Wer aber würde so perfide sein, und das nicht nur bei uns, und welche Rolle spielt die Bundesregierung tatsächlich?

Hier ist die Bezeichnung „hybride Kriegsführung“ angebracht; man kann auch asymmetrisch oder subkonventionell sagen; jedenfalls stehen sich nicht Panzer oder Soldaten gegenüber, sondern es geht um Kräfte, die Staaten unterwandern und zersetzen und Zug um Zug die Macht übernehmen. Würden plötzlich Chinesen vom Bundeskanzleramt aus Maskenpflicht und Lockdowns verkünden, sich mit dem Ellenbogen begrüßen und hinter Plexiglas sprechen, würde wohl jedem etwas komisch vorkommen. Man riecht jedoch nicht sofort Lunte, wenn Sebastian Kurz und Rudi Anschober sich so verhalten, weil man einen entsprechenden, nicht gerade unbedarft-naiven Zugang zu Ereignissen braucht, um es korrekt einzuschätzen. Würden Kurz und Anschober uns nach dem wöchentlichen Ministerrat erzählen, dass es im Sommer eine Woche lang schneit, würden alle rasch feststellen, dass es nicht stimmt. Wenn aber ein Virus unter Verweis auf Bilder auch via Social Media aus China (so ganz ohne Zensur?) zur tödlichen Gefahr erklärt wird, das uns gerade wegen der „Informationen“ aus Fernost schon geläufig ist, reagieren wir anders. Bei Punkt.Preradovic spricht der Medienwissenschafter und Intellektuelle Norbert Bolz über seine Erfahrungen, aber auch die Vorgeschichte der systemkonformen Reaktionen der meisten auf den Trigger Corona.

Milena Preradovic spricht mit Norbert Bolz

Es erweist sich als fatal, dass kritisches Denken sowohl an den Universitäten als auch in der Öffentlichkeit inzwischen verpönt ist; man kann die geforderte „politische Korrektkeit“ auch schlicht als marxistische Umerziehung bezeichnen. Vom Selbstverständnis her bewerten Intellektuelle auch aktuelles Geschehen und ordnen es unter ideengeschichtlicher und historischer Perspektive ein; das ist mit Denkverboten schwer möglich, die meist nicht einmal bewusst sind. Auch bisher hatten viele schlicht Angst, gewisse Standpunkte einzunehmen, weil sie auch sahen, wie an anderen Exempel statuiert wurden; dies ging dann natürlich nahtlos „bei Corona“ weiter. Dies erfasst auch Medien, die wir bisher als Alternative zum Mainstream betrachteten und beweist außerdem, dass Rainer Mausfeld die gezielte Fragmentierung von Zusammenhängen in der Presse gut beschreibt; so abgelenkt kann man sich auch nicht überlegen, wohin das alles führen soll. Propaganda wirkt selbst bei medienkritischen Menschen, wie ein Selbstversuch der NachDenkSeiten mit einer Woche Verzicht auf die MSM zeigt. Fast alle Personen oder Organisationen, die meinen, selbständig zu denken und zu handeln, sind doch im Corona-Raster gefangen, wie man z.B. an Stellungnahmen des Deutschen Gewerkschaftsbundes sieht, von dem sich etwa der ÖGB in nichts unterscheidet. Wir können so weitermachen, wenn wir daran denken, wie seltsam die CDU zu einem neuen Vorsitzenden kommen will oder daran, dass SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner Bundeskanzler Sebastian Kurz an Corona-Treue noch übertreffen will.

Neulich in Nürnberg: „Hier spricht die Polizei!“

Erfahrungen mit den Grünen in Deutschland, wo sie als künftige Regierungspartei gehandelt werden, und in Österreich, wo sie Steigbügelhalter einer der Merkel-CDU vergleichbaren ÖVP sind, gleichen sich. Noam Chomsky prägte den Begriff „Manufacturing Consent“ (bei uns mit extrem viel Regierungswerbung in Medien), der dann um „Manufacturing Dissent“ ergänzt wurde, da man auch abweichende Meinungen dazu verwenden kann, ein Ziel zu erreichen; es sind dann auch keine wirklich unabhängigen Standpunkte zugelassen. Man sieht dies, wenn es zwischen der ÖVP und der SPÖ ein wenig Hick-Hack gibt um Aussagen von Landeshauptmann Hans Peter Doskozil. Wie Kanzler Kurz gehört er zu russsischen Netzwerken, die auch Verbindung zu China haben, und meint mit Kritik am „Krisenmanagement“ der Bundesregierung, dass er „einen kompletten Lockdown“ will. Dass Angst von Enge kommt, wird deutlich, wenn wir uns vergegenwärtigen, dass mit Bildern wie „ihr bringt euren Großeltern den Tod, wenn ihr sie seht“ oder „Ersticken ist die schlimmste Art zu sterben“ (siehe Regierungskampagnen in Deutschland und Österreich) Urängste stimuliert werden, was verstandesmäßige Beurteilungen ausschalten soll. Man kann hier von Psychologischer Kriegsführung sprechen, die keine Regierung jemals für ihr Volk einsetzte, sehr wohl aber gegen es; auch die (anfängliche) Kriegsbegeisterung früher kam so zustande. Für die meisten ist es schon starker Tobak, bei Corona von Kriegsführung zu sprechen und damit gar nicht mal zu meinen, dass man doch über einen künstlichen Ursprung des Virus spekulieren sollte. Sie wären damit überfordert, dann auch noch im Detail auf Geopolitik einzugehen und dabei diesem und jenem Hinweis zu folgen, um ein möglichst umfangreiches Bild zu bekommen.

Michael Flynn bei Epoch Times

Tatsächlich sollten wir weder je in die Lage gelangen, dass uns seitens einen Regierung Angst gemacht wird noch uns selbst mühsam Puzzleteile zsuammenzusuchen. Für die Gefahrenabschätzung gibt es die Landesverteidigung, die jedoch bei der Corona-Panik mit an Bord ist; man vergleiche einmal, was der Brigadier i.R. Walter Feichtinger schreibt mit meinen Analysen. Wer sich alternativ informieren will, landet auch bei der Auseinandersetzung mit der Wahl in den USA und ihren Folgen; Donald Trump wird da meist als Retter der westlichen Welt gesehen, der auch uns „befreien“ wird. Man kann sich recht gut einen Überblick über die Situation in Amerika verschaffen, wenn man sich das Interview der Epoch Times mit Michael Flynn anhört. Flynn war unter anderem Chef der Defense Intelligence Agency und wird bei Wikipedia so beschrieben: „Am 22. Januar 2017 wurde Flynn Nationaler Sicherheitsberater des US-Präsidenten Donald Trump, trat aber bereits am 13. Februar 2017 unter Druck von dem Amt zurück, weil ihm Kontakte mit ausländischen Stellen nachgesagt wurden, die er zuvor nicht angegeben hatte. Ein Schuldbekenntnis von 2017 dazu zog Flynn im Januar 2020 zurück. Am 8. Mai 2020 wurden alle Vorwürfe gegen ihn von der Anklage fallengelassen, jedoch ordnete der zuständige Bundesrichter an, den Fall zur weiteren Entscheidung zurückzustellen, da Flynn sich bereits schuldig bekannt hatte. Am 25. November 2020 wurde Flynn von Präsident Trump begnadigt.“

Der „Gesundheitsmechaniker“ zu falschen Zahlenspielen

Für Flynn zeichneten sich die Angriffe schon vorher ab, weil er Barack Obama und Joe Biden in der vorherigen Administration nicht nach dem Mund reden wollte. Konkret ging es etwa darum, dass er im expandierenden Islamischen Staat eine Gefahr sah und wusste, dass er von den USA unterstützt wurde, und dies bei Obama nicht besonders gut ankam. In einer Demokratie müsste man erwarten, dass Dissens geschätzt wird, doch man wollte nur Jasager; bei Donald Trump schätzt er hingegen, dass man bekommt, was man sieht und dass er immer an alle Menschen denkt, Angestellten dankt, sie nach ihrer Meinung fragt. Flynn war im Visier unter anderem der Spitze des FBI; es ist in solchen Organisationen immer von großer Bedeutung, welche „Kultur“ von oben nach unten getragen wird („Group Think“, das auch den Blickwinkel verengt). Dass man ihn wegen Kontakten zu Russland verfolgte, ist nicht nur wegen der Verstrickungen der Demokraten unverständlich; diese haben übrigens auch sehr viel mit dem Sumpf in Österreich zu tun. Für ihn selbst war es so, als habe ihn der Deep State sechs Fuß unter der Erde vergraben, aber das amerikanische Volk rettete ihn mit einem Strohhalm zum Atmen. Für Flynn ist klar, dass die Wahlen manipuliert wurden; er weist auch darauf hin, dass es jüngst Enthüllungen zu chinesischer Spionage gab, die man in einem Gesamtbild sehen muss, das über die Nachrichtendienste hinaus z.B. in den Bereich Wirtschaft geht. In der Twitteria macht gerade ein Biden-Clip von 2007 (zu Wahlmanipulation durch Electronic Voting die Runde, den alle im Geiste mit Aufnahmen von 2020 vergleichen – er soll fit fürs Präsidentenamt sein? Jemand mit einer Laufbahn wie Flynn wird niemals immer nur Handlungen gesetzt haben, denen wir vorbehaltlos zustimmen können; entscheidend ist aber, auf welcher Seite er jetzt steht. Denn es geht um alles, und dabei spielt auch die P(l)andemie eine Rolle; es sollte sich von selbst verstehen, dass Flynn etwaige Operationen nicht preisgeben wird, auf die zahlreiche Menschen hoffen.

Der Club der klaren Worte zur schönen neuen Welt

Das bedeutet natürlich nicht, dass nichts passiert; wenn man damit bestmöglich umgehen will, setzt man dort an, wo man etwas bewirken kann. Man bemerkt meist nicht sofort, dass man Einfluss nimmt, besonders wenn es um Überzeugungsarbeit bei anderen geht. Aber einige sehen in den weltweiten Vorgängen eine Art Dritten Weltkrieg, der ein Informationskrieg und asymmetrisch ist – da wird dann auch wichtig, was man z.B. in den sozialen Medien publiziert. Man kann Flynns Anmerkungen zum Deep State noch hinzufügen, wie tief dieser in Österreich verwurzelt ist, das als Brückenkopf auch in Richtung USA dient. Diesen kann ich anhand der Rolle der Grünen zeigen, bei denen ich einst selbst war, aber auch, was die Funktion des Bundesheers betrifft, dessen Befehlskette schon lange gekapert ist. Damit man aber auch nur aufnehmen kann, was es dazu an Recherche gibt, muss man sich vom Corona-Narrativ lösen, das uns alle seit März gefangen nehmen soll. Immer wieder fällt auf, dass einige ausscheren wollen, aber wesentliche Prämissen übernehmen, etwa dass man „die Alten“ besonders schützen müsse, die sich nicht bevormunden lassen wollen. Plötzlich verkündete „Maßnahmen“ haben nichts mit steigenden „Fallzahlen“ zu tun, deren Erhebung auf mehr als tönernen Füssen steht, sondern mit der fortschreitenden Demaskierung von Politikern, die man nur mehr als Marionetten bezeichnen kann. Dazu gehört auch, die Werbetrommel für „die Impfung“ zu rühren, über die man sich umfassend informieren kann und muss.

Der aktuelle X22-Report auf Rumble (von Youtube verbannt)

Mittlerweile wurde publik, dass „Lockdowns“ im Voraus bis November 2021 geplant wurden, was zu Aussagen von Bill Gates passt, der übrigens sehr gute Beziehungen zu China hat (wer hat Gates eigentlich gewählt?). Gegen WHO-Direktor Tedros Adhamon, der von China und Gates eingestezt wurde, wird nun wegen Genozid ermittelt; Alternativmedien thematisierten seine dunkle Seite schon vor Monaten. Selbst Studien, die eigentlich deswegen erstellt wurden, weil man alles legitimieren wollte, kommen oft zu ganz anderen Ergebnissen und stärken Kritiker. Wir sehen auch immer wieder, dass Christian Drosten und Co. die Dosis steigern wollen, weil schon neue „Pandemien“ in der Pipeline sind (und war da nicht auch etwas mit Haustieren und Corona?). Obwohl Intensivstationen angeblich überfüllt seien (was Zahlen dann nie belegen; sehr beliebt ist auch „Übersterblichkeit„, ein guter Trigger, der aber mit Manipulation arbeitet), wird das Gesundheitssystem heruntergespart bzw. instrumentalisiert. Schon vieles war – vor Weihnachts-Verhaltensregimes – ein Angriff auf uns alle, auf unsere Art zu leben, auf unsere Beziehungen – warum wurde propagiert, dass „anständige“ weiße Frauen sich gefälligst mit „Schutzsuchenden“ einzulassen haben? Mittlerweile wird eingesperrt, wer Quarantäneanordnungen basierend auf dem ungeeigneten PCR-Test missachtet, sei es, um seine Liebste zu sehen oder eine Runde mit dem Hund zu drehen. Alles kann bewusst medial platziert worden sein, auch das jüngste Bekenntnis von Medienfrauen zur Quote, denn nicht von ungefähr wird betont, dass Jill Biden ja ein „Doktor“ sei. Dabei dissertierte sie erst mit 55 Jahren; Auszüge erheitern gerade einige kritische Beobachter im Netz. Wie sie sich mit Studenten im Community College befasst, ist mit eigenwilligen Formulierungen und Schlussfolgerungen gespickt und weckt auch den Verdacht, dass sie da und dort abgeschrieben hat; man kann es vielleicht als Ehrendoktorwürde bezeichnen; es heisst ja auch Ersatzdissertation. Es soll in den USA immer wieder vorkommen, dass die Ehefrauen von Senatoren mal eben eine Dissertation hinlegen, die man ihnen an der jeweiligen Uni schwer nicht abnehmen kann. Wir sprechen hier von den Geisteswissenschaften, in denen nicht nur Norbert Bolz schon seit Jahren ein Wegdriften von Wissenschaft zu Meinung feststellt.

WTH Is This, For The Love Of God Let Your Child Breathe 👇🤪👍🎯😇🙏🌪️🌪️🌪️ pic.twitter.com/rQb4P4Hzc6 — CHRISTOS ESSENE KNIGHT (@TheArchitect009) December 14, 2020

„Mr. and Ms. Covid and their children“, in ihrem natürlichen Habitat, so ein User

Hier die „moderne Frau DOKTOR Biden“, dort Melania Trump, die medial immer noch jeden Tag gebasht wird… und dann sagt sich noch Mitch McConnell von Trump los, der „majority leader“ der Demokraten im Senat – da hilft schon ein Blick auf seinen Wikipedia-Eintrag beim Verständnis weiter. Unter jenen, die auf Trump hoffen und sich von ihm die Befreiung u.a. von Merkel erwarten, ist es üblich, Puzzleteile zur Entwicklung in den USA zusammenzusetzen. Dabei wird auch versucht, Operationen im Hintergrund zu erahnen, gar zu erraten, wo bereits andere die Kontrolle haben, alles aber zum Schein an der Oberfläche so weitergeht wie bisher. Daraus resultiert leicht falsche Sicherheit, dass Merkel und Co. ohnehin schon Geschichte seien; wir erfahren auch von angeblichen Operationen des US-Militärs in Deutschland und Österreich, die schwer vorstellbar sind. Wenn man aber Mike Flynn zuhört, bekommt man ein Gefühl dafür, was tatsächlich möglich ist, ohne dass man es uns auf die Nase binden wird; auch im X22-Report wird vernünftig argumentiert. Dort ist aktuell u.a. Thema, dass ein Hackerangriff auf die Softwarefirma SolarWinds stattfand, die Backdoors und sehr viele Geschäftspartner auch bei Regierungsstellen hat; interessanter Weise wird die Attacke (die Trojaner erst ermöglichten) auf den 1. November datiert und man versucht zu verbergen, dass man auch Dominion Voting Systems als Kunden hatte. Sind hier die „White Hats“ im Spiel, wie bei X22 vermutet wird?

Die Agitatoren des Jahres wurden gewählt

Patrick Byrne ist der CEO der Firma Overstock und sagt in einem Interview, dass er Hillary Clinton in einer „Sting Operation“ (auch „White Hats“ gegen SolarWinds wäre dies) für Obama 18 Millionen Dollar Bestechungsgelder anbot und sie in die Falle ging. Ausgangspunkt war, dass Clinton laut FBI 20 Millionen von der Türkei genommen habe und man sie auf frischer Tat ertappen wollte; das Pay-to-Play-Schema der Clinton Foundation ist ohnehin bekannt (auch in Österreich siehe u.a. Gusenbauer). Das FBI habe Byrne beschrieben, wie Obama das Justizministerium als „Bunsenbrenner“ verwenden würde, um Clinton auszuhebeln, falls sie aus der Reihe tanzt (auch sie war eine „starke Frau“ siehe Jill Biden oder unsere Medien-Quotenfrauen). Je nachdem, ob sie ein braves oder ein schlimmes Mädchen ist, wollte Obama im Hintergrund die Fäden ziehen; man denke daran, dass er jetzt davon sprach, Biden aus dem Off zu lenken, als dritte Amtszeit. 2016 war es die „Operation Snowglobe“, da Obama und CIA-Direktor John Brennan wollten, dass Clinton quasi in eine Schneekugel tritt und erpressbar ist. Übrigens sagte Biden, dass er vorgeben soll, krank zu sein, wenn es Meinungsverschiedenheiten mit Kamala Harris gibt, sodass sie ihm nachfolgt. Man bedenke auch, dass Minister Rudi Anschober dem Gesundheitsausschuss fern bleibt und Bundeskanzler Sebastian Kurz zu krank ist, um sich den streichelweichen Fragen des ORF zu stellen. Sehen wir hier ein Zurückweichen, nachdem das Corona-Narrativ auch am PCR-Test zerbricht? Das ist dann denjenigen geschuldet, die aufstehen und den Mund aufmachen. Uns wird aber eingeredet, dass nur die eine Rolle spielen, die eine Rolle spielen, die also so tun, als wären sie Journalisten oder Politiker; man deckt derlei auch mit Medienpreisen jedes Jahr zu.

PS: Am Ende soll eine komplett umgestaltete Gesellschaft weltweit stehen, die wir uns als Überwachungsstaat wie China vorstellen sollten, in dem wir keinerlei Rechte mehr haben. Wollen wir das? Dann müssen wir uns entgegenstellen, indem wir zunächst einmal NEIN zur Plandemie sagen…