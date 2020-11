Terror in Wien: Das Cover Up

Dass ein Terrorist, der sich dem IS in Syrien anschließen wollte, in Wien vier Menschen erschossen hat, ist auch auf ein Versagen der Sicherheitsbehörden zurückzuführen. Als Antwort auf Rücktrittsforderungen in Richtung Innenminister Karl Nehammer haben ÖVP und Grüne nun eine „unabhängige“ Untersuchungskommission eingesetzt, die auch gleich die peinliche Rolle der Justiz zudecken soll. Es ist Ex-Innenminister Herbert Kickl sicher auch Genugtuung, dass er nun profund Stellung nehmen kann, doch die von ihm thematisierten Vorgänge sind ein ungeheurer Skandal, weil man hier tatsächlich etwas verhindern hätte können. Es ist besser, man sieht sich die in meinem Blog eingebundenen Videos an und bildet sich dann selbst ein Urteil, als sich z.B. auf Twitter das unerträgliche Betroffenheitsgetue einiger Akteure reinzuziehen. Denn wir müssen davon ausgehen, dass auf vielerlei Ebenen destabilisiert wird, nicht zuletzt durch die von der FPÖ gerne thematisierte Masseneinwanderung. Kickl spricht an, dass für den 3. November in den Morgenstunden eine Razzia bei Islamisten geplant war und durchgeführt wurde, sodass man davon ausgehen kann, dass er davor gewarnt wurde und deswegen auf etwas improvisierte Weise die Wiener Innenstadt in Angst und Schrecken versetzte. Im Bereich des Innenministeriums tut man nun gerne so, als seien einem die Hände gebunden gewesen, als ob der Täter als bedingt entlassener Straftäter immer noch in Obhut der Justiz sei.

Man verweist auch auf den eigenen Rechtsschutzbeauftragten, der eine Überwachung eines potenziellen IS-Kämpfers erst genehmigen müsse. Doch wie die slowakische Polizei an die Europol-Dienststelle im Innenministerium meldete, versuchte er im Juli 2020, in ihrem Land Munition zu kaufen. Diese Informationen – in die offenbar Auskünfte von österreichischen Kollegen eingearbeitet waren – lagen dann dem Bundeskriminalamt vor; seine Beobachtung fiel in die Kompetenz des Landesamtes für Verfassungsschutz Wien. Zur Zeit von Herbert Kickl als Innenminister wurde der spätere Mörder festgenommen und zu 22 Monaten Haft verurteilt; nach Ibizagate im Mai 2019 gab es aber eine Übergangsregierung mit Clemens Jabloner als Justizminister, in dessen Amtszeit seine vorzeitige Entlassung aus der Haft fiel. Inzwischen ließ sich der Anwalt des Täters Nikolaus Rast, ein Geschäftspartner von Martin Ho, von Wolfgang Fellners oe24 interviewen und verharmloste alles. Mit Sozialwohnung und Mindestsicherung lebte der Mörder wie viele andere Menschen, die jedoch schon etwas geleistet haben und keine Gelüste entwickelten, ihre Mitbürger hinzurichten. Mit teurem Anwalt, Deradikalisierungsprogramm und Rundumversorgung ging es ihm bestimmt besser als zahlreichen Menschen, die Opfer krimineller Netzwerke in der Justiz selbst wurden und um die sich sicher keine Anwälte reissen.

Der Auftritt Kickls kommt bei Minute 10

Wer sich nun fragt, wie der Verfassungsschutz sich so blamieren kann und deswegen Menschen starben, so sei auf den Fall Wirecard verwiesen, der zeigt, dass man bei BVT auch Spionage gegen Österreich nicht bekämpft, sondern unterstützt. Alles lässt sich zu einem Bild zusammenfügen, in dem scheinbar Getrenntes gemeinsam Sinn ergibt: die Refugees Welcome-Multikulti-Agenda verbunden mit russischen und chinesichen Netzwerken, die immer mehr Einfluss gewinnen und nicht zuletzt auch der Corona-Lockdown. Nehammer ist schon deswegen rücktrittsreif, weil er uns dafür bestrafen soll, dass wir andere Menschen treffen, was auch auf fatale Weise Polizeikräfte bindet. Wer auf den Straßen Wiens unterwegs ist, wird besonders wenn es gegen 20 Uhr (Beginn der „Ausgangssperre“) ist, das Gefühl einer radikalen Veränderung nicht ausblenden können. Dies bedeutet sicherheitspolitisch, dass wir immer mehr unser bisheriges Leben und damit auch die Bereitschaft aufgeben, es gegen Angriffe zu verteidigen. Man müsste dies gar nicht unter dem Aspekt einer bewussten Verteidigung sehen, wenn wir die nötige Präsenz in eigenen Land selbstverständlich zeigen, statt uns von den nützlichen Idioten der Destabilisierungs-Agenda mit politisch korrekten Worthülsen piesaken zu lassen. Wir haben es längst mit Regierungen von Stepford zu tun, bei denen einzelne Mitglieder mit medialen Narrativen verkauft werden, die wir mit den realen Personen verwechseln sollen. Auch dank „Falter“ wurde Justizministerin Alma Zadic zu „Ich bin ein Flüchtlingskind“, damit man die mit ihr als Statistin verfolgte knallharte Agenda nicht erkennt. Sie soll Meinungsfreiheit endgültig abschaffen unter dem Deckmantel eines Vorgehens gegen „Hass im Netz“ und alle sogenannten Corona-Gesetze abnicken, den Einsatz der Justiz gegen die Bevölkerung gutheißen und Kriminalität und Korruption in großem Stil decken. Wer das nicht wahrhaben will, arbeitet sich leicht an ihr ab, was wiederum den Eindruck erweckt, dass hier eine „echte Politikerin“ auch „wirklich bedroht“ werde.

Die Sicherheit der österreichischen Bevölkerung würde durch sofortigen Rücktritt von #Nehammer nachhaltig erhöht – dessen Behörde in Kenntnis einer drohenden Gefahr monatelang untätig war! Besonders nach dieser bizarren Pressekonferenz! https://t.co/0m8hsc9Qfk #Wien #WienTerror pic.twitter.com/zyFAgyWaDl — Michael Ziesmann (@M_Ziesmann) November 4, 2020

Nehammer im Erklärungsnotstand

Das hat auch eine Parallele, weil auch der burgenländische Landeshauptmann Hans Peter Doskozil nie in Gefahr war; man musste aber mit Komplizen bei der Polizei, beim Verfassungsschutz und in der Justiz so tun, als sei es anders. Dies diente dazu – was den dabei eingesetzten Handlangern wohl nicht klar war -, davon abzulenken, dass Ex-Verteidigungsminister Norbert Darabos tatsächlich bedroht wird, weil man dies auch an seinem Verhalten erkennt. Hier weigerten sich alle eigentlich zuständigen Institutionen, Sachverhalte zu überprüfen, Zeugen einzuvernehmen und auch im Kontext Eurofighter Verleumdungen zu untersuchen und Ermittlungen gegen bisher mit Desinformationen geschützte Personen einzuleiten. Das Versagen im Bereich Polizei, Justiz, Bundesheer usw. ist so massiv, dass Fakten, die man in wenigen Minuten erklären kann, nicht zur Kenntnis genommen werden. Obwohl das BVT für den Schutz von Politikern zuständig ist, tat dessen Chef Peter Gridling so, als gehe ihn dies nichts an, als ich in einmal öffentlich darauf ansprach; ich wandte mich ohnehin vergeblich an das BVT und dann als das LVT Burgenland.. Entweder sitzen überall vollkommen Unfähige, die man nur sofort entfernen und zur Verantwortung ziehen kann oder es wird immer dann aus dem Hintergrund eingegriffen, wenn es da und dort doch jemanden gibt, der Gehirnzellen hat und weiss, was seine Aufgabe ist. Sicher nicht, bestimmte Medien mit Infos zu füttern, damit Narrative aufgebaut werden, die Ermittlungen in die richtige Richtung und einen Schutz Österreichs verhindern.

Der Ex-Anwalt des Attentäters von #Wien vergleicht dessen Radikalisierung auf #OE24 gerade mit Heirat und Scheidung. Was ist mit dem passiert, bitte? Montessori-Schule besucht? Beim Tanzen des eigenen Namens ein Schütteltrauma erlitten? 🤦‍♂️ — • Hᴇɪɴᴢ Cᴏɴʀᴀᴅꜱ • (@ConradsHeinz) November 4, 2020

Nikolaus Rast kommt nicht bei allen gut an…

Für einen Deep State, der bewusst in Kauf nimmt, dass das BVT seit Jahren „Gefährder“ halt „beobachtet“, wie es der überforderte Langzeit-Direktor Peter Gridling nennt, macht auch das Agieren Jabloners Sinn. Und es hat seinen Grund. dass die türkisblaue Regierung gesprengt wurde, der eine Übergangsregierung eben u.a. mit Jabloner folgte. Bei einer bizarren Veranstaltung im Kreisky-Forum der SPÖ zu Jahresbeginn gab Jabloner seine Erfahrungen im Gespräch mit Isolde Charim zum Besten. Beide schwelgten darin, dass die Expertenregierung eigentlich ein Idealzustand war, der freilich nur einen wichtigen weiteren Schritt in Richtung des global angestrebten totalitären Regimes mit Totalüberwachung darstellte. Charim klang wie ein kleines Mädchen, das bei erwachsenen Männern Gehör finden will; Jabloner nannte als Beispiel für berechtigte Justizkritik die Eurofighter-Ermittlungen. Er wollte aber lieber nicht so genau wissen, was in diesem Bereich wirklich schiefläuft, als ich dies in der Publikumsrunde ansprach; es geht immerhin darum, dass die Rolle Alfred Gusenbauers verschleiert wird und man bei Druck auf Darabos wegsieht. Jabloner eilte jedoch sofort davon, als die Diskussion beendet war, sodass ich ihn nicht nochmal darauf ansprechen konnte. Dass es um eine Agenda geht, wird auch klar, wenn wir uns daran erinnern, dass Bundespräsident Alexander Van der Bellen einmal sagte, dass es eine Zeit geben wird, in der alle Frauen bei uns Kopftuch tragen werden.

Österreich feiert derweil zwei Anhänger der rechtsextremen grauen Wölfe, deren Jubel über den Terror von Berlin aktenkundig ist, als Helden der Republik. Unserem Land ist wirklich nicht mehr zu helfen! pic.twitter.com/3qOWFuiLaL — Gerald Grosz (@GeraldGrosz) November 4, 2020

Gerald Grosz muss immer motschkern…

Wie um die maßlose Heuchelei jetzt auf die Spitze zu treiben, wird kolportiert, dass zwei junge Männer, die am Montag Abend anOrt und Stelle halfen, Anhänger der Grauen Wölfe (man beachte den Wolfsgruß) seien. Nun hat also der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig ganz offiziell Graue Wölfe (?) im Rathaus empfangen können. Inzwischen versuchte der Innenminister, die Öffentlichkeit erneut zu belügen, etwa indem er so tat, dass es sich um geheimdienstliche Kommunikation handelte, was die slowakischen Behörden betrifft. Wenn nun wegen des Verdachts der Beteiligung an einer terroristischen Vereinigung gegen 14 Personen ermittelt wird und einige Migrationshintergrund (auch ohne Staatsbürgerschaft) haben, blenden dies Welcomer gerne aus. Dieses Klientel ist darauf dressiert, immer unserer Gesellschaft die Schuld zu geben und jede Gewalt gegen Einheimische auszublenden, wie man recht gut bei Reaktionen auf den (natürlichen) Tod von Ute Bock sehen konnte. Es gibt wirklich merkwürdige Zufälle, weil einer der beiden jungen Türken bei Fellner erzählte, dass sie es waren, die die Polizei auf den Täter und die Tat aufmerksam machten. Recep Tayyib nicht Erdogan, sondern Gültekin hat auch eine Kugel ins Bein bekommen, eh nur 10 Millimeter, wie er sagt; deswegen wollte er nicht ins Spital, wenn andere schwerer verletzt sind; offenbar ist die Kugel noch immer dort.

Recep Tayyib Gültekin

Immerhin werden so pasende und leicht zu fassende Bilder von Zivilcourage erzeugt, die zugleich jedwede Kritik an Masseneinwanderung neutralisieren sollen. Ein dritter junger Mann heisst Osama Joda (nicht nach Erdogan, aber vielleicht nach Bin Laden) und ist ein Palästinenser, der bei McDonalds am Schwedenplatz arbeitet. Interessant ist auch, wer quasi ein Monopol auf Deradikalisierung hat, denn hier gibt es auch Verbindung zum Einsatz gegen „antimuslimischen Rassismus“, der an die Stelle von Antisemitismus zu treten scheint. Das bedeutet, dass man alles als „antimuslimisch“ bezeichnen kann und dies genauso schlimm sein soll wie das Label „antisemitisch“, wie ja auch Kritiker von mit Corona verkauften Maßnahmen als „Coronaleugner“ (= wie „Holocaustleugner“) tituliert werden. Apropos Corona: ehe die Regierung alles brav mitmacht und uns oktroyiert, hätte es eigentlich eine Analyse geben müssen, ob hier nicht für fremde Interessen hybrider Krieg gegen uns geführt wird. Man versagte wieder einmal völlig, was auch das Bundesheer betrifft, das seit Jahren unterwandert wird. Auf jeden Fall können nun Sebastian Kurz und Co. so tun, als würden sie „Grundwerte“ verteidigen und nicht unsere Rechte jeden Tag mit Füßen treten. Obwohl man übrigens relativ bald sicher sein konnte, dass der Täter allein um sich schoss und dann erschossen wurde, rief Nehammer dazu auf, am 3. November, dem ersten Tag des „2. Lockdown“, möglichst zu Hause zu bleiben – „how convenient“?