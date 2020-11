Nein, wir sind nicht alle Wien!

Gestern abend fand in der Wiener Innenstadt ein Terroranschlag statt, gerade als viele Menschen noch einmal ausgehen wollten, ehe es einen „Lockdown“ gibt. Von Anfang an war ein islamistischer Hintergrund naheliegend, der sich auch bestätigt hat, weil ein erschossener Täter, der wahrscheinlich allein handelte, sich dem IS anschliessen wollte. Weil er nach Syrien reisen wollte, um dort zu kämpfen, wurde er bereits vor Gericht gestellt und zu 22 Monaten Haft verurteilt, aber im Dezember 2019 nach acht Monaten vorzeitig entlassen. Sein Anwalt Nikolaus Rast ist nicht nur ziemlich prominent, er ist auch Geschäftspartner von Martin Ho, dem Freund von Sebastian Kurz, Rene Benko und einigen anderen. Wir werden uns jetzt aber nicht mit gewissen Netzwerken befassen, sondern diese nur im Hinterkopf behalten; sehr wohl fällt wieder einmal auf, dass islamisten wie auch gewalttätige Muslime oft teure Anwälte haben, wovon einheimische Opfer von Willkür nicht zuletzt der Justiz selbst nur träumen können. Unweigerlich wurden auch Spekulationen laut, dass es sich um eine False Flag handeln könnte; man muss aber auch berücksichtigen, dass jedes Ereignis instrumentalisiert werden kann.

Zumindest liegt auf jeden Fall vor, da sofort Narrative geschaffen wurden, die eine ohnehin entstandene Gerüchteküche anheizten. Es sprach von Anfang an sehr viel dafür, dass nur eine Person wild um sich schoss (man spricht von vier Toten) und mehrere Orte in der Wiener Innenstadt aufsuchte. Er verbreitete natürlich Panik unter Lokalbesuchern, die wegen des warmen Wetters im Freien saßen; man weiss jetzt, dass er in Wien geboren wurde und aufwuchs, aber wie einige andere hier radikalisiert wurde. Es heisst, der Islamische Staat rekrutiere nun vermehrt über Tschetschenen, von denen es in Österreich ja einige gibt, deren generelles Gewaltpotenzial oft hoch ist. Nicht zu ertragen sind „Wir müssen jetzt alle zusammenhalten“-Bekundungen von Leuten, die eifrig „refugees welcome“ riefen und die meinen, anderen alles vorschreiben zu können. Sie scheinen ernsthaft zu glauben, dass man mit ein paar Tweets schon echte Solidarität mit anderen zeigt, sehen aber immer dann konsequent weg, wenn sie nicht mit etwas getriggert werden. „welcome“ diente der Destabilisierung, was man besonders 2015 sehen konnte, als diejenigen ungeheuer „mitmenschlich“ taten, die gerne über die Leichen anderer gehen. Übrigens ist Islam auch nicht gleich Islam, weil (vielleicht auf den ersten Blick paradox) etwa Saudi Arabien vor Islamisierung warnt und dabei u.a. Qatar im Visier hat.

Anwalt über Schützen: „Ich hätte das nie für möglich gehalten, dass er zum Attentäter wird“, so der Wiener Strafverteidiger Nikolaus Rast.https://t.co/C3VdFKeHma pic.twitter.com/OiDtvDckaS — Kronen Zeitung (@krone_at) November 3, 2020

Tweet der „Kronen Zeitung“

Weil Wolfgang Fellners oe24 Bilder bzw. Videos von den Tatorten brachte, die einige verständlicher Weise verstörten, grenzten sich viele von ihm ab. Dazu gehörte auch „Heute“, das auch eine andere, gefälligere Titelseite hat; übrigens in zwei Varianten, weil man nach einem Pressestatement von Innenminister Karl Nehammer dazu aufrufen wollte, dass man besten alle Wiener daheimbleiben (siehe unten). Fellners Methoden sind problematisch, doch kaum jemand will dazu namentlich Stellung nehmen, mit Ausnahme von Ex-Aussenministerin Karin Kneissl oder Ex-Bundeskanzler Christian Kern. Ähnlich wie Rene Benko, der permanent bei Fellner inseriert, hat auch Fellner selbst etwas mit Briefkastenfirmen in Delaware zu tun. Gerald Grosz verteidigt Fellner nun, weil den Menschen die Wahrheit zumutbar sei; auch wenn man dieser Ansicht ist, so ist Fellners Agieren aber nicht nur jetzt mehr als grenzwertig. Denn bei ihm wurde maßlos übertrieben, als ob es überall Schüsse von „bis zu zehn Tätern“ gab an „sechs Tatorten“ und „sieben Tote“ zu beklagen seien. Es wurde nicht nur bei Fellner betont, dass alles in der Nähe der Synagoge in der Seitenstettengasse begann, wo jedoch niemand mehr war. Immer wieder wurden Smartphoneübertragungen von Fellners jungen und ziemlich verschreckten Reporterinnen gezeigt; etwa die menschenleere Innenstadt in der Dunkelheit.

Heute "Heute": 2 unterschiedliche Titelblätter, eines fordert dazu auf, dass alle Wiener zuhause bleiben pic.twitter.com/iIVdBkCXzN — alexandra bader (@cw_alexandra) November 3, 2020

Die beiden Titelseiten von „Heute“

Panik brach auch bei Benkos Goldenem Quartier an der Tuchlauben aus; die Polizei forderte die Menschen dazu auf, z.B. den Gastgarten des Schwarzen Kameel gegenüber vom Park Hyatt zu verlassen. Auch die Berichterstattung anderswo und von Usern auf Twitter trug dazu bei, dass die meisten an mehrere Täter dachten. Die Pressestatements nach Mitternacht von Nehammer und Polizisten waren seltsam vage, was man nicht allein „ermittlungstechnisch“ erklären kann. Dies erweckte den Eindruck, dass der Täter zu einer Gruppe gehört; man konnte es aber andererseits zu dieser Zeit wohl noch nicht verifizieren oder widerlergen. Nun ist zwar von zahlreichen Hausdurchsuchungen die Rede, jedoch unter der Prämisse, dass nur der „nach neun Minuten neutralisierte“ c Nehammer Attentäter geschossen hat. Nur Fellner ignorierte die mehrmalige Aufforderung der Polizei, Clips von den Tatorten nicht zu veröffentlichen, die man natürlich auch nicht auf Twitter posten, sondern auf die Webseite der Polizei hochladen sollte. Einen scheinbaren Gegenpol bildete Florian Klenk vom „Falter“, der gerne Hilfssheriff spielt und rasch einen Artikel über den Täter bastelte, den er nach dem Ausruf eines Augenzeugen als „Oaschloch“ bezeichnete. Alle Medien betreiben nicht nur die Welcome-Multikulti-Agenda mit, die zu einem auf vielfältige Weise durchgezogenen Plan gehören, der manche davon reden lässt, dass wir uns bereits im Dritten Weltkrieg befinden.

Kurz am 3.11.

Wir werden dabei über die Massenmedien verblödet, sodass wir nicht merken, wer unsere Gegner sind und uns gegeneinander ausspielen lassen. Weil vieles auf mehreren Ebenen passiert, kann jede konkrete Analyse nur unvollständig sein; außerdem muss jeder sich dessen bewusst sein, was vor sich geht, sonst verpuffen noch so sorgfältig zusammengetragene Fakten. Die großen „Welcomer“ in den Medien und nicht nur dort sind auch Lockdown-Fans und übersehen bei politischen Skandalen Wesentliches, das dürfen wir niemals vergessen. Dass Angstmache Wirkung zeigt, sieht man am heutigen Tag in Wien, wo weniger Menschen auf der Strasse sind als beim „ersten Lockdown“ im März, wo viele Geschäfte zusperren mussten. Nicht nur Ex-Innenminister Herbert Kickl fragt sich, was eigentlich der Verfassungsschutz so treibt, der ja „Gefährder“ nicht nur passiv „beobachten“ kann. Gerade BVT-Chef Peter Gridling verharmloste jedoch, wo er nur konnte, was auch fehlende Spionageabwehr verständlich macht, die auch ein Problem ist für das Bundesheer. Man kann auch ohne False Flag eine Gelegenheit beim Schopf ergreifen, wenn nun alle soooo dankbar sind für Polizei, Bundesheer, Rotes Kreuz und ein vermeintliches „Verteidigen von Grundwerten“ durch die Plandemie-Regierung. Wir dürfen nicht aus den Augen verlieren, dass mit neuen Gesetzen gegen „Hass im Netz“ Kritik und Meinungsfreiheit abgeschafft werden sollen; ganz vorne mit dabei ist Justizministerin Alma Zadic, die von manchen als erste Muslima in der Regierung gefeiert wurde.

Wiener Innenstadt heute pic.twitter.com/wEEOB3hye3 — alexandra bader (@cw_alexandra) November 3, 2020

Leere Straßen….

Zu Recht weist Kickl darauf hin, dass man wohl einiges über den Täter wusste, wenn nun so viele Informationen parat sind; außerdem fragt sich, wie er sich die verwendeten Waffen besorgen konnte. Er wollte so manches von Kanzler und Co. wissen, doch man pflegte zu mauern – die nächste Gelegenheit zur Konfrontation ist der Nationale Sicherheitsrat. Gestern abend war auch der Bürgermeister von Ybbs, der Heimatgemeinde des Benko-Aufsichtsrats Alfred Gusenbauer, bei Fellner zugeschaltet; Alois Schroll ist auch Abgeordneter und hat daher eine Wohnung beim Schwedenplatz in Wien. Es ist sicher sehr passend, dass nun das Bundesheer den Objektschutz in der Bundeshauptstadt vollständig übernimmt, um die Polizei freizuspielen. Bei vielen wird die Gleichung immer noch aufgehen, dass man in Stunden wie diesen „zusammenhalten“ und doch bitte jedwede Kritik an der Regierung bleiben lassen solle. Doch bei einigen kommt die Botschaft nur als leeres hohles Gerede an, weil sie den Regierenden keine ehrlichen Absichten mehr abnehmen, egal was gerade geschehen ist. Sie meinen, dass „wir“ nicht eh alle „Wien“ sind, solange eine kleine Gruppe uns beständig oktroyieren will, was wir denken, solange illegale Einwanderer hofiert werden und man die Bildung von Parallelgesellschaften zulässt.

PS: Drei junge Männer griffen ein und schützten Menschen bzw. brachten verletzte Polizisten in Sicherheit; alle haben Migrationshintergrund. Bei oe24 kam auch der PR-Berater des Oligarchen Dmytro Firtash, Daniel Kapp zu Wort, da die Welt nun mal sehr klein ist.