Trump und die Regierung im Bann von Coron(oi)a

Gestern nachmittag wurde durchaus triumphierend verkündet, dass die Regierung alle Termine abgesagt habe, dass sie und die Kabinette auf Corona getestet wurden. Zugleich richtete sich die Aufmerksamkeit auf US-Präsident Donald Trump, der nach einem positiven Test in einem Militärspital behandelt wurde. Trumps Gegner ärgerten sich unter anderem auf Twitter darüber, dass er in seinem Lieblingsmedium unverdrossen weiter postete, sogar sagte, dass er sich seit 20 Jahren nicht mehr so gesund gefühlt habe. Hingegen erschien die österreichische Regierung defensiv, während Medien uns scheinbar auf dem Laufenden hielten; fast wirkte es, als seien Sebastian Kurz und Co. Geiseln der üppig mit staatlichen Geldern gefütterten Presse. Es sei auch apropos „Contact Tracing“ oder „Lockdown“ daran erinnert, dass zum Beispiel der Chef der Finanzprokuratur Wolfgang Peschorn davon sprach, dass er immer wieder das Abschotten von Ministern erlebte. Deshalb bestand er als Übergangs-Innenminister 2019 auch darauf, parlamentarische Anfragen selbst zu beantworten. Im Zuge des Ibiza-U-Ausschusses wurde bekannt, dass der ehemalige FPÖ-Staatssekretär im Finanzministerium Hubert Fuchs von bestimmter Materie und von Beamten abgeschottet wurde; diese durften ihn nicht informieren.

Im Verteidigungsministerium wurde Norbert Darabos abgeschottet, der ebenfalls von der SPÖ gestellte Kabinettschef spielte illegal Minister; auch hier ging es um Hochverrat, der jedoch von der Beamtenschaft gedeckt und mitbegangen wurde und denn auch Justiz und Verfassungsschutz bzw. Nachrichtendienste stets okay fanden. All das ist nicht nur ein Prätext zur Plandemie und deren Umsetzung, es macht auch frösteln, wenn verkündet wird, dass alle Minister zum Corona-Test müssen. Hier ist nicht der richtige Ort, um über Viren, Tests, Masken usw. zu diskutieren; wir wissen natürlich, dass es genug substanzielle Gegenargumente zur Coronoia gibt. Es geht aber darum, besser zu verstehen, wie all dies mit so wenig Widerstand umgesetzt wird. Man kann aber feststellen, dass die Bevölkerung immer öfter tiefgreifende Einsichten hat, die bei auf Video festgehaltenen Kundgebungen geteilt werden. Beim Ticker von oe24 sehen wir, dass sofort „alle Termine abgesagt“ wurden und dass es unterschiedliche Kategorien von Kontakten gibt, je nachdem, wie intensiv man miteinander zu tun hatte: „Diejenigen, die mit einem der beiden positiv getesteten Mitarbeiter im Kontakt waren sind Kontaktpersonen der Kategorie 1 und müssen sich umgehend in Quarantäne begeben.“ Um es auf die Vor-Coronoia-Zeit umzulegen: Peschorn wollte als Innenminister nicht, dass andere seine Kontakte bestimmen, also Personen zu Angehörigen der „Kategorie 0“ erklären; bei Herbert Fuchs verfuhr man so und auch bei Norbert Darabos; dies spricht natürlich der in der Verfassung festgelegten Ministerverantwortung Hohn.

oe24-Screenshot vom 5. Oktober 2020

Man muss dabei auch an Überwachung von Kommunikation und Bewegungen und an Druck und Drohungen denken; wer mit wem essen geht, wusste man bei Politikern auch ohne Registrierungspflicht in der Gastronomie, oder wer wohin fährt. Bei „Regierung zum Corona-Test, alle Termine abgesagt“ sollte klar sein, dass dies ein einfacher, öffentlicher Wink zur Disziplinierung ist und auch ausreicht – und dass diese Regierung Österreich ganz sicher nicht dient. Natürlich wird keiner, der eigentlich nicht mehr mitmachen will, jetzt aufstehen und sich auf die Seite der schikanierten Bevölkerung stellen; das ist kein Hollywoodmovie voller Helden, sondern die Realität. Unten sehen wir Vincent Wernert, der bei einer Kundgebung in Leipzig sehr gut auf den Punkt bringt, wie alles auf den Kopf gestellt wird, beispielsweise, indem Isolation von anderen Menschen gepriesen wird. Was auch immer gut, hilfreich, motivierend ist und glücklich macht, wird sanktioniert und stigmatisiert; fast wirkt es so, als sei Trump auf der richtigen Schiene, wenn er jetzt betont, dass niemand Angst vor Corona haben müsse. Doch ihm wird diesbezüglich auch gerne „magisches Denken“ unterstellt, und zwar von denen, die selbst an eine Pandemie glauben wollen, egal welch wissenschaftliche Daten dagegen sprechen. Nach der US-Wahl erschien das Buch „Dark Star Rising„, das Trumps erfolgreiche Strategien unter anderem mit Chaosmagie in Verbindung brachte; außerdem erfahren wir, dass er von der New Thought-Bewegung geprägt wurde.

Vincent Wernert in Leipzig

Man kann auch sagen, dass Trump und sein Team nicht fremden Narrativen folgten, sondern selbst einige kreierten; dies verselbständigt sich dann, wie man an fahnenschwingenden Anhängern vor dem Walter Reed Hospital beobachten konnte. Trump spricht in einem neuen Interview davon, dass man die Menschen gut behandeln muss, dass sie einen umarmen wollen usw. Yasin Schwarz hat Migrationshintergrund und sprach bei der letzten Kundgebung gegen die Coronadiktatur in Wien; er war früher im Sicherheitsbereich tätig und weiss, dass etwa Einbruchsopfer wollen, dass ihnen jemand die Angst nimmt. Doch die „Regierung“ macht genau das Gegenteil, indem sie uns immer mehr traumatisieren will; dies kann niemals einem guten Zweck dienen. Man kann auch von Brainwash sprechen, was für jeden leicht nachvollziehbar ist, der Zeitungen von März oder April aufgehoben hat oder auch aktuelle Berichte verfolgt. Natürlich wird im Mainstream alles eifrig diffamiert, was derlei Propaganda in Frage stellt; wir müssen davon ausgehen, dass auch bei politischen Skandalen sehr viel verdreht und verschwiegen wird. Man kann dies nachrecherchieren, wie ich es immer wieder tue; dies gehört auch zu den Hintergründen der generalstabsmässigen Umsetzung der Plandemie.

Yasin Schwarz am 3. Oktober 2020 in Wien

Es ist durchaus ernsthaft die Rede davon, dass Hexen in den USA einen bindenden Zauberspruch über Trump aussprechen; damit befasst sich auch das Video unten von Louisa, einer australischen Wicca. Sie macht deutlich, dass man die Wahlentscheidung einer Mehrheit als deren freier Wille respektieren muss, statt zu versuchen, anderen den eigenen Willen aufzuzwingen; so eine Aktion ist eben nicht neutral für ein höheres Ganzes. Im Grunde sind es auch bindende Zaubersprüche, wenn wir daran gehindert werden sollen, uns frei zu bewegen, uns mit anderen zu treffen – das gilt nicht nur für eine mit Ordnungsstrafen geplagte Bevölkerung, sondern auch für eine Regierung unter Quarantäne bzw. Einzelquarantäne für ehemalige Regierungsmitglieder vor Coronoia. Vielleicht helfen manchen Videos von Louisa und anderen, von den Auswirkungen dieser Gehirnwäsche frei zu werden; denn gerade Wicca-Anhänger betonen auch in Kommentaren, dass sie recht gut mit Lockdown und Co. psychisch klarkommen, weil für sich sein für sie nicht belastend ist. Befasst man sich mit politischen Hintergründen und auch damit, wie u.a. mit Stars „Stay Safe – Stay at Home“ gepredigt wurde, so kommt man zu einigen okkulten Bezügen.

Video von Louisa

Louisa geht auf das Buch „Magic for the Resistance“ ein, auf dessen Titel eine stilisierte Freiheitsstatue abgebildet ist. Sie zeigt die Göttin Hekate mit ihrer Fackel in der Hand, die entscheidet, wer in die Unterwelt eingelassen wird und im Fall der USA Einwanderer auf Ellis Island willkommen heisst, die ja Freiheit suchen und ihr Leben gestalten wollen. Die Bedeutung von Lady Liberty und Hekate wird also pervertiert, was auch eine gute Beschreibung der politischen Situation nicht nur in Nordamerika ist. Im aktuellen X22-Report wird darauf eingegangen, dass auch CIA-Chefin Gina Haspel offenkundig zu Trumps Gegnern gehört, weil sie wichtige Russiagate-Dokumente zurückhält, welche die Obama-Administration belasten. All dies hat sehr viel mit Österreich zu tun, denn es gab russische Unterstützung für Hillary Clinton, auch weil das Steele-Dossier von einem Geschäftspartner des Oligarchen Oleg Deripaska verfasst wurde. Es ist sicher kein Zufall, dass Deripaska lautstark verkündet, dass er mit einer Wahl Joe Bidens rechnet. Als vor ein paar Wochen die FinCEN Files weltweit medial behandelt wurden (Geldwäscheverdachtsmeldungen beim US-Finanzministerium), gab es sehr viel Österreich-Bezug, der jedoch nur im Ausland und von mir thematisiert wurde. Joe Bidens Sohn Hunter erhielt übrigens Zuwendungen von der Oligarchin Elena Baturina, deren Anwalt Leo Specht Geschäftspartner von Alfred Gusenbauer ist.

Michaelerplatz, Wien, 5. Oktober, 16:55 Uhr

Die leere Wiener Innenstadt fast ohne Tourismus geht auch auf die Kappe jener Netzwerke, zu denen Oligarchen, Organisierte Kriminalität und fremde Geheimdienste gehören. Es ist zunächst ein widersprüchliches Bild, etwa wenn Gusenbauer für den Deripaska-Geschäftspartner Paul Manafort für die Ukraine lobbyierte. Denn Manafort leitete ja zeitweise den Trump-Wahlkampf, doch viele meinen, er sei immer ein U-Boot gewesen, das man vielleicht wegen seiner früheren Tätigkeit für Republikaner leicht platzieren konnte. Es gab in den USA Widerstand gegen Coronoia auf Basis der Bundesebene und jener Bundesstaaten, die nicht von Demokraten regiert werden. Man kann die Vermutung nicht von der Hand weisen, dass Lockdown und Angstmache auch Kalkül waren, um einen möglichst hohen Briefwahlanteil zu erreichen; dies spielt damit, dass man dabei in den USA stark manipulieren kann. In Österreich steht am 7. Oktober eine Sondersitzung des Nationalrates an, an der Finanzminister Gernot Blümel teilnehmen wird; er war früher ÖVP-Generalsekretär und bekam durchaus mit, dass Minister siehe Darabos abgeschottet werden können, ohne dass jemand eingreift. Mit welchen wechselseitigen Abhängigkeiten, Eitelkeiten, auch Erpressung haben wir es zu tun, wenn eine Regierung zum Exekutor der Zerstörung der staatlichen Grundlagen wird? Wir müssen auch immer aufpassen, nicht mit unseren Reaktionen selbst Teil einer über Jahre durchgezogenen Zersetzung zu werden.

PS: Sehr seltsam war, dass die Doomsday Planes, die mobilen Gefechtsstände, im Luftraum über Washington waren, als bekannt wurde, dass Trump positiv getestet wurde. Dies erinnert an den 11. September 2001…