Mit Maulkorb gegen Homophobie

Weil bei einer Kundgebung gegen mit Corona verkaufte Maßnahmen eine Regenbogenfahne zerrissen wurde, gab es am 7. September eine Kundgebung gegen Homophobie. Dabei trugen nahezu alle brav Masken, ohne den Widerspruch zum demonstrierten Freiheitsgebaren zu bemerken. Das beliebte „virtue signalling“ besteht aber auch nur daraus, vermeintliche Werthaltungen besonders selbstgerecht zu inszenieren, setzt also Pose vor Authentizität. Es gab nie Widerstand in der gerne zitierten „Community“ der LGBTQ-Personen gegen Lockdown, die Absage von Veranstaltungen, Einschüchterung und Existenzverlust. Anti-Corona-Proteste sind abseits von auch medial gehätschelten Anliegen entstanden und werden von Menschen getragen, die sich früher meist nicht politisch engagierten. Von Anfang an dabei war „die Jenny“, eine Frau, die bei der Regenbogenfahne mit Herzen, die ein Teilnehmer am 5. September trug, nur daran denken konnte, dass zwei Herzen zu den Symbolen der Pädophilie gehören und deswegen diese Fahne auf der Bühne zerriß. Mit keinem Wort attackierte sie dabei aber „die Community“, auch wenn dies dann bewusst so interpretiert wurde.

Wahrscheinlich hätte George Orwell seine Freude an Menschen, die sich brav vermummen, um „gegen homophobe Angriffe“ aufzustehen, die also Sklaverei als Freiheit bezeichnen. Wie groß die Heuchelei ist, zeigt auch die rotgrüne Koalition in Wien, die sich noch nie den Kopf darüber zerbrochen hat, wie es den Opfern von auch sexueller Gewalt und Ausbeutung einst in städtischen Kinderheimen geht (Stichwort Wilhelminenberg). Die Stadt setzte zwar eine Kommission ein, diese wurde jedoch von einer roten Richterin geleitet, die zu einem Netzwerk an Organisierter Kriminalität im Bereich der Bezirksgerichte gehört, das Menschen entrechtet, um sie auszurauben und zu quälen. Man nennt das alles „Menschenrechtsstadt Wien“, in der „jeder so leben und lieben kann, wie er möchte“. Es geht ja auch nur darum, progressiv zu erscheinen, nicht aber, sich selbst weiterzuentwickeln oder gar tatsächlich gegen Unrecht aufzustehen. „Dem Hass keinen Platz“ nannten die Grünen die Kundgebung, die sie für Montag Abend auf der Wiener Mariahilferstraße anmeldeten.

Kundgebung am 7. September 2020

Von der dabei von der Abgeordneten Ewa Ernst-Dziedzic beschworenen „Solidarität“ haben die Menschen nie etwas, die tatsächlich Opfer von Menschenrechtsverletzungen sind, denn es bleibt stets bei großen Gesten, denen nie Taten folgen. Bei manchen Rednern und -innen fragte man sich schon, ob sie merken, was vor sich geht, etwa wenn entsprechende Herzensbildung in Schulen gefordert wurde, Kindern aber zugleich zugemutet wird, mit Maske tragen diszipliniert zu werden. Dziedzic war nicht nur höchst selbsgerecht, ihr strömte auch der Stolz darauf, dass die Grünen auch der Bundesregierung angehören, aus jeder Pore. Ob sie aber ohne Wladimir Putin dabei wären, dessen Freund Siegfried Wolf Bundeskanzler Sebastian Kurz fördert? damit wird Dziedzic dann zur Anhängerin jenes (Macho-) Staatschefs, den sie in der Causa Nawalny (scheinbar?) attackiert. Das Problem hat auch die SPÖ etwas abgewandelt, die immer wieder gegen den Umgang Russlands mit Homosexuellen auftrat, sich aber längst zum Handlanger des Kreml machen hat lassen. Fände jene „Verfolgung“ statt, die Dziedzic und Co. von der Bühne aus suggerierten, so wären sie selbst die ersten, die sich dieser unterwerfen.

Plakat der Grünen

Hingegen ist es leicht, sich abstrakt mit den Menschen zu solidarisieren, die im Alltag da und dort Anfeindungen ausgesetzt sind. Dabei wird dann aber der allgemeine dramatische Jobverlust durch sogenannte Corona-Maßnahmen und deren Folgen nicht beachtet. Was Corona-Proteste betrifft, so kann man am selbstgebastelten Weltbild einiger so manches aussetzen, darf aber nicht vergessen, dass sie sich abseits von Vorgaben via Politik und Mainstream-Medien orientieren wollen. Am Samstag fehlten die Parteien, am Montag waren bis auf die FPÖ und das Team Strache alle dabei: Grüne, SPÖ, NEOS und auch ÖVP (deren Teilnahme einige mit Buh-Rufen kommentierten). Unten argumentiert Dziedzic mit vermeintlichem „Hass“, was gefährlich ist, denn man kann alles als solchen deklarieren oder von „Hetze“ sprechen, eben von „Hass und Hetze“. Nicht von ungefähr sollen Strafen speziell ür Postings im Netz verschärft werden, was Andreas Unterberger sehr gut kommentiert. Man muss, wenn man in der Öffentlichkeit steht, bis zu einem gewissen Grad auch Unmutsäußerungen aushalten; das hat auch damit zu tun, dass halt nicht jeder sich gewählt ausdrücken kann. Diese Regierung steht aber dafür, dass man sich alles gefallen lassen muss, ohne dagegen aufzumucken – Einschränkungen, Maskenzwang, persönliche Verluste – und Organisieren abseits gewohnter Pfade sofort ins Visier genommen wird.

Dziedzic bei oe24

Selbst bei vergleichsweise kleinen Kundgebungen in Österreich versuchte man es mit Untersagung; üppig gefütterte Medien framen dann die Teilnehmenden. Gegen abstruse Vorstellungen hilft Aufklärung, doch man kann es niemandem verdenken, dass er sich von einer Show abwendet mit gewollten – systemkonformen – Demonstrationen und Aktionen, bei der alle Rollen fix verteilt sind. Auf der Systemebene sind LGBTQ-Menschen nicht bedroht und gefährdet, sondern privilegiert als brave Unterstützerinnen und Unterstützer der Gleichschaltung. Ewa Dziedzics Wikipedia-Eintrag weist auch auf ihre Tätigkeit beim Österreichischen Frauenring hin, der am Montagabend seine Generalversammlung im Dachfoyer der Hofburg hatte. In der Presseaussendung wird erklärt, dass die Vorsitzende Klaudia Frieben, eine SPÖ-Gewerkschafterin, bestätigt wurde; es gibt keinerlei Kritik an „Corona-Maßnahmen“: „Die Coronakrise hat die Lage für Frauen zuletzt weiter verschärft: Sie haben überwiegend die zusätzliche Erziehungs- und Pflegearbeit gestemmt, hinzu kommt die Gefahr, dass sie zusehends vom Arbeitsmarkt verdrängt werden.“ Es macht einen Unterschied, ob man von „Maßnahmen“ spricht, die ja menschengemacht sind, oder von einer „Krise“, die irgendwie über uns gekommen ist. In der Gleichschaltung haben wir wieder virtue signalling von wegen Gleichberechtigung, während reale Politik das Gegenteil schafft, nämlich mehr Belastungen für Frauen.

Kundgebung am 7.September 2020

Wenn wiederum Unterberger die Grünen in der Regierung als „infam bis überfordert“ bezeichnet, benennt er das System dahinter noch nicht. Sicher wirkt Rudi Anschober, den man auf Plakaten in Wien sehen kann, als Gesundheitsminister fehl am Platz, aber das zeigt nur, dass noch nicht alles bis ins letzte Detail perfekt durchorchestriert ist.Mit virtue signalling erreicht man, dass eine bestimmte Szene, die für eine lange Liste an vermeintlichen Werten eintritt, wie einst ein Kanarienvogel im Bergbau wirkt. Sie ist der Indikatur dafür, dass etwas angeblich in die falsche Richtung läuft oder aber vollkommen richtig ist (siehe „Maulkörbe“ bei der Kundgebung). So kann man Fehlentwicklungen überhaupt erst herbeiführen, wie man beim bewussten Verwechseln von illegaler Einwanderung mit Flucht sehen kann. Am Montag durfte auch der disziplinierende Nazi-Vergleich nicht fehlen, denn SPÖ-Stadtrat Jürgen Czernohorszky fühlte sich vom Zerreißen der Fahne an dunkelste geschichtliche Zeiten erinnert. Was das Verstehen von Zusammenhängen betrifft, steht es nicht zum Besten um „unser“ politisches Personal; so meinte Dziedzic einmal, dass ich dankenswerter Weise die Regierung gegen Airbus unterstütze, wo meine Recherchen das exakte Gegenteil tun, aber auf die wahren Hintergründe des Kaufs der Eurofighter verweisen.

PS: Ich freue mich über finanzielle Unterstützung für meine Arbeit: Meine Konto Nr. ist AT592011100032875894 BIC GIBAATWWXX (Erste Bank, Alexandra Bader) DANKE!