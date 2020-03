The Corona Diaries (6): 26. März 2020

Erleben wir gerade eine Durchführung des Milgram-Experiments mit mehreren Milliarden Menschen als Testpersonen? Der Verdacht drängt sich auf, wenn man sich ansieht, wie bereitwillig sich so viele unterwerfen. Man könnte ohne weiteres offen die Diktatur einführen, ohne dass es nennenswerten Widerstand gäbe. Es bringt auch nichts, darüber aufzuklären, dass Viren nichts Besonderes sind, dass sich unser Körper dagegen wehren kann und dass jeder irgendwann stirbt. Denn Selbstverständliches wird ausgeblendet, wenn die Bevölkerung mit dem Schüren von Todesängsten getriggert wird. Hannah Arendts Warnung vor der „Banalität des Bösen“ erscheint aktueller denn je, denn Blockwarte und kleine Nazis haben Hochkonjunktur. NIcht nur bei kaltem Wetter wagt es kaum mehr jemand, spazieren zu gehen, um seine Abwehrkräfte zu stärken und den Kopf freizubekommen. „Lieber“ überbieten sich die Menschen in Postings und Videos vom scheinbar so glücklichen Zuhausebleiben mit Online-Kommunikation.

Rüdiger Lenz bietet bei KenFM Infos zum natürlichen Verhältnis zwischen uns, Viren und Keimen, was wir mit dem israelischen Mediziner Yoram Lass ergänzen können, der „selbstverständlich“ wie andere angefeindet wird. Wollen wir, dass die Reichen wieder einmal auf unser aller Kosten noch reicher werden? „A recent analysis by the Wall Street Journal shows that top executives in the United States sold a total of roughly $9.2 billion worth of stock between the start of February and the end of last week, saving the executives a potential loss of $1.9 billion. Jeff Bezos sold three percent of his Amazon holdings, worth $3.4 billion, at the beginning of February“, erfahren wir. Man wird den Begriff des Insiderhandels ergänzen müssen, da man ja auch unfairen Vorteil hat, wenn man zu Netzwerken gehört, die Panik verbreiten und damit kalkulieren können, wer sich dadurch Gewinne verschaffen kann. Bei entsprechenden Youtube-Videos wird man in Österreich übrigens mit Werbungen des Gesundheitsministeriums behelligt, nach deren Kosten man auch fragen muss.

Rüdiger Lenz bei KenFM

Wer Widerwillen gegen die pausenlose Propaganda im Mainstream entwickelt hat, sollte sich dennoch ganz kurz den Clip unten ansehen. Die Freundin des Ibizagate-Anwalts Ramin M., Katia Wagner, interviewt für die „Kronen Zeitung“ Minister Rudi Anschober. Sie soll auf ihn Druck ausüben, dass er Vorgaben der WHO folgt, deren größter Geldgeber Bill Gates heisst. WHO-Direktor Tedros Adhamon stammt aus Äthiopien, wo er u.a. Barack Obamas Berater John Podesta traf und es eine Kooperation mit der Clinton Health Access Initiative gibt. Podesta, die Clintons und Bill Gates verbindet auch, dass sie in Kontakt mit Jeffrey Epstein waren, von fragwürdigen Initiativen ganz abgesehen. Druck wird auch über Ex-Gesundheitsministerin Pamela Rendi-Wagner ausgeübt, deren Gatte österreichischer Botschafter in Israel war; auch sie liegt auf WHO-Linie und weicht kritischen Fragen aus. Zum Zusammenfügen des Puzzles gehört auch, dass wir uns bewusst sind, dass sich Rene Benko an der „Krone“ (und am „Kurier“ und damit auch an „trend“ und „profil“) beteiligt. Bei Benkos Signa Holding finden wir Ex-SPÖ-Chef Alfred Gusenbauer, der wiederum Connections in Richtung Clintons, Podesta und Co. hat.

Katia Wagner und Rudi Anschober

Man fragt sich, ob Politiker zum Beispiel über Frau Wagner Anordnungen live entgegennehmen sollen, umso mehr, als dass ihr Partner von der Justiz wegen des Ibiza-Videos mit Samthandschuhen angefasst wird. Nachdem die Gerichtsbarkeit mehr oder weniger zum Erliegen kam, aber auch die Tätigkeit des Parlaments so beeinträchtigt ist, dass beim U-Ausschuss nichts weitergeht, sind die Ibiza-Hintermänner scheinbar sicherer denn je. Sie gehören zu jenen Kreisen, die man als Deep State bezeichnen kann und sind international vernetzt, gerade auch, was die USA betrifft. Man kann ihre Ziele als kommunistisch, sozialistisch oder bolschewistisch bezeichnen, eben in modernem Gewand mit Totalüberwachung der Bevölkerung. Auch mit Reichtum sehr weniger ist dies durchaus vereinbar, wenn man an die sowjetische Nomenklatura denkt. Gehen wir drei Jahre zurück zum ersten Termin Donald Trumps als gerade vereidigter US-Präsident, denn da besuchte er das CIA-Hauptquartier in Langley. Medienberichte gaben bewusst nicht wieder, was er damit wirklich bezweckt hatte.

"How many? None. Okay. How many deaths are acceptable to me? None, if that's…your question."@realDonaldTrump says to him zero deaths are acceptable to get the economy back open after being asked by a journalist. pic.twitter.com/3ypkNjCpeT — Washington Examiner (@dcexaminer) March 25, 2020

Trump und die Medien

ich schrieb damals dazu: „Es ist pure Desinformation, wenn wir lesen: ‚Trump nannte die Arbeit der Geheimdienste vor seinem Amtsantritt merkwürdig. Seinen ersten vollen Arbeitstag als Präsident nutzte Trump für einen Besuch im CIA-Hauptquartier in Langley, wo er – neben seiner Prahlerei – auch versicherte, niemand unterstütze die CIA stärker als er selbst.‘ Tatsächlich kritisierte er jene Kräfte in der CIA und bei anderen Diensten, die das Clinton-Lager unterstützen und mit Fake News gegen ihn vorgehen und deren Agieren man im Rest der ‚westlichen Welt‘ ebenso wie in den USA erkennen kann. Es ist bezeichnend, dass die ‚Welt‘ eine kryptische Ansage des neuen Präsidenten nicht erwähnt: Er griff auf, dass in der Halle nur 400 CIA-Mitarbeiter Platz hatten und sprach davon, eine neue und größere Halle zu bauen, ‚ohne Pfeiler, ihr versteht, was ich damit meine?!‘. Im Englischen steht nämlich der Begriff ‚column‘ sowohl für ‚Pfeiler‘ als auch für ‚Kolonne‘, also für ‚fünfte Kolonnen‘, die gegen das eigene Land arbeiten. Dass Trump darauf Bezug nimmt, etwas von Konstruktion und Bau zu verstehen, ist keine Ego-Sache, sondern die Warnung, dass er sehr gut Bescheid weiss…“

How can POTUS suggest a time frame for reopening our country in the midst of an escalating pandemic? Nearly 10K new US cases today alone. You are watching a movie. 4.10.20. #QAnon pic.twitter.com/Te1tTrKMRM — Rob (@WheelLV) March 24, 2020

Wird Trump sein Versprechen halten?

Ehe die Corona-Panik alles lahmlegte, rekonstruierte ich z.B., was wirklich bei den Eurofightern abgelaufen ist; dies hat auch Bedeutung weit über Österreich hinausgehend. Um die Details sinnvoll einzuordnen, teilte ich in Teams ein, !Team Russland“, „Team USA“ und immer auch eine israelische Komponente. Dabei blieb freilich manches widersprüchlich, nicht nur deshalb, weil viele mauern und mir keine Auskunft über ihre Rolle geben wollen. Was aber, wenn CIA-Aspekte zu einer jener fünften Kolonnen gehören, denen Trump den Kampf angesagt hat? DIes müssen dafür eingesetzte Personen gar nicht einmal selbst wissen, die annehmen, sie wurden dem fremden Staat USA dienen, was grundsätzlich abzulehnen ist. Ihre „handler“ aber dienten nicht dem eigenen Land bzw. deren Vorgesetzte, was jedoch keineswegs so einfach zu erkennen ist. Damit würde sich dann auch im Sinn Hegelscher Dialektik eine Synthese mit dem Agieren von russland-affinen Kräften geben. So kann man Gusenbauer einordnen, der 2007 nicht nur seinen heimlichen Deal mit EADS (später Airbus) umsetzte, sondern auch Bill Clinton zu einer Gala zum Life Ball nach Wien einlud, bei der Spenden für die Clinton Foundation gesammelt wurden. Ein Podesta-Konnex ergibt sich nicht nur, weil John Podesta Clinton beraten hat, sondern auch, weil Gusenbauer u.a. mit der Podesta Group später für die russlandfreundliche ukrainische Regierung lobbyierte. Die Podesta Group lobbyierte auch für die Sberbank, von der Rene Benko einen Kredit bekam, um – vorausschauend? – Online-Händler zu übernehmen. Wie ein Mentor Benkos wirkt Siegfried Wolf, der Aufsichtsratsvorsitzender der Sberbank Europe und von Oleg Deripaskas Russian Machines ist. Die 100%-Tochter der Sberbank ist auch eine Front des SWR; es war Wolf, der EADS dabei half, den russischen Markt zu sondern, noch ehe Österreich Eurofighter kaufte.

Hab' eine super Grafik gefunden, die Q darstellt und die unterschiedlichen Aufgaben um die es im Rahmen des Sturms geht. Ich hab' jetzt nur mal einen Ausschnitt fotografiert. Das Ding ist der Wahnsinn. Hier der Link:https://t.co/cOVyL88TsZ#QAnon #DeepState #DeepStateExposed pic.twitter.com/DGYhAV0I1t — Manuela Forster (@manuelaforster) March 25, 2020

Is Q real?

Man kann unterschiedliche „Teams“ daran messen, ob sie bereit sind, das umzusetzen, was die Demokraten in den USA fordern. Sie wollen möglichst rigide Maßnahmen auch gegen die Bevölkerung und dass die Krise möglichst lange dauert. Trump hingegen versichert, dass es nach Ostern wieder bergauf geht; per Fake News wird immer wieder behauptet, er führe „Martial Law“ ein. Wo die Demokraten Bundesstaaten regieren, wird mit aller Härte im vermeintlichen „Kampf gegen das Virus“ vorgegangen. Natürlich zeigen sich Schwächen einer globalisierten Wirtschaft, aber auch des Gesundheitssystems, was beides heilsam sein kann. Vieles spielt sich gerade jetzt auf der Ebene von Andeutungen via Twitter ab, die man so oder so interpretieren kann. Jede und jeder kann sich selbst ein Bild machen, etwa ausgehend vom Tweet unten, der zeigt, was Barack Obama gepostet hat. Man bedachte, dass das Weiße Haus bei ihm auf dem Kopf steht; dreht man das Bild um, wirkt es wie ein Q (für QAnon); Obama verlinkt zu „The Atlantic“, einem (scheinbar?) Kremlkritischen Medium. Werden so die Absichten auch von Obama deutlich, der ja wie das Magazin mit George Soros und Co. verbunden ist?

What do you see when you flip the image? I see a Q. And a veiled threat… https://t.co/BgUIC2E6of pic.twitter.com/2xISXSSaBI — Julian's Rum 🥃 (@JuliansRum) March 26, 2020

Obama-Tweet umgedreht

In den USA wird auch behauptet, es werde „Martial Law“ aktiviert, was jedoch kaum möglich ist, wie die Geschichte des Posse Comitatus Act aus dem 19. Jahrhundert zeigt. Allerdings ist auch die Rede davon, dass versucht werde, den PCA wieder einmal zu verändern. Natürlich kann man so die Panik erst recht steigern, während Trump davon spricht, dass sich alles nach Ostern wieder normalisieren werde. warum fordert der Bürgermeister von New York Bill de Blasio aber den Präsidenten dazu auf, den PCA zu verletzen? Steve Piecznik, der für mehrere US-Administrationen garbeitet hat, sagt in einem Interview, dass die Nachkommen alter Mafia-Familien in die Politik gegangen sind. Die italienische Mafia hat sich mit der russischen/jüdischen arrangiert, die wiederum bei diversen Aktivitäten von Oligarchen berücksichtigt werden muss – und all dies hat auch geopolitischen Bezug. Für unser Verständnis ist jedenfalls befremdend, dass viele in den USA vor allem daran denken, Waffen zu kaufen. Andere Erfahrungen teilen wir aber mit Menschen in einigen anderen Ländern, etwa dass wir Big Brother lieben sollen (und viele Mitmenschen ihm begeistert folgen). Immer mehr Mediziner sagen, dass die Behandlung von (auch) Corona-Erkrankungen viel gefährlicher ist als diese selbst, und dies nicht nur wegen der wirtschaftlichen Folgen, sondern weil die Menschen irgendwann durchdrehen, wenn man ihnen fast alles verbietet. Dass sie sich so viel gefallen lassen, Teil einer fiktiven sie beherrschenden Familie sein wollen, erklärt eine von Kindheit an eingetrichterte Autoritätsgläubigkeit. Das ist auch ein starkes Argument gegen die Q-Fangemeinde; andererseits findet man in deren Videos oder Postings immer sehr interessante Zusammenhänge.