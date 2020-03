The Corona Diaries (3): 20. März 2020

Langsam wird den Menschen klar, dass es doch nicht so easy ist mit Home Office und „Stay at Home – Stay Safe“, denn Hotlines für Gewaltopfer sind alarmiert. Die Stadt Wien versichert per Presseaussendung, bei Bedarf mehr Plätze in Frauenhäusern zur Verfügung zu stellen. Das Procedere widerspricht dann natürlich dem eingeforderten „Social Distancing“, was deutlich macht, was für ein Irrsinn gerade stattfindet. Die Leute werden regelrecht programmiert – sie verbreiten atemlos Meldungen über „Coronatote“, schweigen, wenn man sie darauf hinweist, dass auch SARS-Cov letztes Jahr bei Grippetoten festgestellt werden konnte (heute ist das Virus eben mutiert) und posten es dann wieder. Zugleich findet ein lange geplantes Manöver der NATO statt, für das tausende US-Soldaten eingeflogen wurden, was manche schon vermuten lässt, die USA hätten das Kommando in Deutschland übernommen. Wie allumfassend der Verrat der POlitik an der Bevölkerung ist, zeigen z.B. Aussagen der SPÖ: „‚Die Corona-Pandemie ist eine der größten Gesundheitskrisen unseres Landes‘, sagt Pamela Rendi-Wagner. ‚Medizinisch gesehen sind die bereits beschlossenen Maßnahmen notwendig‘, ob sie ausreichen werden, könne zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht gesagt werden. Man müsse sich darauf einstellen, dass der ‚Notbetrieb in Österreich und gewisse Einschränkungen für längere Zeit bestehen bleiben‘, so Rendi-Wagner, die betont, dass es auch das gemeinsame Ziel in Österreich sein müsse, eine Massenarbeitslosigkeit aufgrund der Corona-Krise zu verhindern: ‚Auch diesen Kampf müssen wir gemeinsam führen‘, so die SPÖ-Chefin.“

Gerade Pamela Rendi-Wagner als Tropenmedizinerin müsste es besser wissen, doch sie ist hier nur Statistin in einem „Spiel“, wie sie es auch vor der „Coronakrise“ war. Sozialdemokraten, die das Ende der Ersten Republik erlebt haben, werden im Grab rotieren, wenn sie Rendi-Wagners Stellvertreter Jörg Leichtfried zuhören: „‚Genau darum geht‘s. Wir müssen gemeinsam dafür sorgen, dass in Österreich niemand zurückgelassen wird, dass jedem geholfen wird.‘ Die SPÖ wird daher die Regierungsvorschläge bei der Plenarsitzung morgen (20.3.) bei vielem unterstützen und zugleich eigene Gesetzes- und Entschließungsanträge einbringen. Zugleich verlangt die SPÖ, dass die Ausweitung der Befugnisse der Regierung befristet wird. Denn zu beachten sei, dass die Regierungsvorschläge der Bundesregierung ‚eine Fülle von Macht zuschreiben, wie das einzigartig in der Zweiten Republik ist‘, erläuterte Leichtfried. Deswegen die Forderung der SPÖ, dass diese Machtbefugnisse befristet sind auf die Zeit der Corona-Krise. ‚Nur solange es unbedingt notwendig ist‘, betonte Leichtfried.“ Die SPÖ wurde in Wahrheit nicht als Einzige schon vor Jahren unterminiert und aufgegeben, was deutlich wird, wenn man sich den Umgang mit den Eurofightern ansieht, wo Ex-Bundeskanzler Alfred Gusenbauer bis heute damit durchkommt, einen heimlichen Deal mit EADS einem Sündenbock anzulasten.

#COVID19 > #Österreich, Herbst 2020: Wer einen Job (behalten) will, muss sich (regelmäßig) testen lassen und Bewegungsprofile vorlegen. Die 1-Meter-Abstand-Regel ist sowieso klar > https://t.co/VObEDKtC23 — Johannes Huber (@Johannes_Huber1) March 19, 2020

„Journalismus“ pro Diktatur?

Immerhin heisst es aber, dass es auch gegen ihn ein „Sealed Indictment“ des US-Justizministeriums gibt, allerdings wegen Lobbying für die frühere ukrainische Regierung. Wenn das DOJ wissen will, mit wem er vernetzt ist und wie weit das reicht – und welchen Zusammenhang es mit US-Politik hat -, braucht es sich nur meine Recherchen anzusehen. Es gelten in gewisser Weise immer noch die gleichen Regeln, denn Mainstream macht Propaganda und unter Journalisten und Politikern scheint Hirn eine absolute Ausnahme zu sein. Wenn nun aber User immer mehr auf kritische Stimmen gegen die Corona-Panik aufmerksam machen, wird mit Diffamierungen reagiert. Es ist gefährlich für die Panikmacher, die Machtübernehmer, die Wirtschaftzerstörer, die Diktatoren, auf simple Fakten hinzuweisen: „Wichtige Referenzwerte sind die Anzahl der jährlichen Grippetoten, die in der Schweiz bei bis zu 1000, in Italien bei bis zu 8000 und in Deutschland bei rund 10 000 mit Spitzen bis 25 000 Personen liegt; die normale Gesamt­sterblichkeit, die in Italien bei bis zu 2000 Personen pro Tag liegt; sowie die durch­schnitt­liche Anzahl an Lungen­ent­zündungen pro Jahr, die in Italien bei über 120 000 liegt. Die aktuelle Gesamtmortalität in Europa und in Italien liegt weiterhin im Normalbereich oder sogar darunter. Eine erhöhte Mortalität sollte im europäischen Monitoring sichtbar werden.“

It appears that George Soros owns the pharmaceutical/Biotech company in Wuhan where the Coronavirus broke out!

Address: 666 Goaxin Road🤔 pic.twitter.com/VS8Q8gVtN5 — brexit🇬🇧babe (@marcus94543161) March 12, 2020

Sieh mal einer an!

Außerdem ist Norditalien nicht nur überaltert, es weist auch die höchste Luftverschmutzung in Europa auf; wenn man sich die normale Sterblichkeit in Italien oder jedem anderen Land an einem Tag bewusst macht, wird vielleicht klar, dass dies normalerweise von uns verdrängt wird. Wie bei jedem Krieg oder Regime Change beschweren sich diejenigen über Fake News, die diese selbst verbreiten, wenn sie von „Corona-Toten“ sprechen. Man weiss inzwischen aus China, dass Tests oft jene Corona-Viren anzeigen, die es schon bisher gab und die zu rund 15 % bei Grippeinfizierten der letzten Saison feststellbar gewesen wären, wenn man denn danach gesucht hätte. Es werden vermeintliche Experten und -innen für Fakes durchs Dorf getrieben, die sich noch nie mit einem Thema befasst haben, bei dem sie angeblich wahr und falsch unterscheiden können. In den Morgennachrichten in Ö1 war die Rede von einem „Krisenstab gegen Fake News“ im Bundeskanzleramt, für den Polizeischülerinnen und -schüler arbeiten, die im Internet posten; „wer Falschnachrichten verbreite, spiele mit Menschenleben“. Geleitet wird der Krisenstab vom Medienbeauftragten von Bundeskanzler Sebastian Kurz, Gerald Fleischmann, der bisher nichts gegen Fake News in anderen Bereichen unternommen hat, weil diese ja von den „guten“ Mainstreammedien verbreitet wurden. „Böse“ ist es, im Virus eine Biowaffe zu vermuten und auch, sich mit QAnon und seiner Fangemeinde zu befassen, ohne alles gleich entrüstet abzulehnen.

Manche hoffen, dass das wahr ist

Es klingt paradox, aber einige Deutsche (und Österreicher) hoffen, dass mit dem Manöver Defender2020 auch unfähige Regierende abgelöst werden und Trump die das „Herunterfahren“ Europas dazu verwenden werde, vollendete Tatsachen zu schaffen. Zugleich aber ist die Wahrscheinlichkeit bei Q-Fans gross, dass sie sich nicht in Corona-Panik versetzen lassen und keine Blockwarte ihrer Nächsten werden. Wie gehirngewaschen die Bevölkerung sonst ist, sieht man am fehlenden Widerstand gegen das Verbot an persönlichem Kontakt zu nicht im eigenen Haushalt Lebenden; glücklich ist da wohl, wer noch zur Arbeit gehen darf und nicht zum Homeoffice gezwungen wird. Dass man stärker kaum in Menschenrechte eingreifen kann, ist denen nicht bewusst, bei denen Corona jeden natürlichen Reflex überlagert, bei denen auch nicht ankommt, wie es von der medizinischen Seite her aussieht und was Statistiken sagen. Die Seite Swiss Propaganda Research erklärt: „Entscheidend zur Beurteilung der Gefährlichkeit der Krankheit sei daher nicht die in den Medien oft genannte Anzahl der testpositiven Personen und Verstorbenen, sondern die Anzahl der tatsächlich und unerwartet an einer Lungenentzündung Erkrankten oder Verstorbenen (sog. Übersterblichkeit). Dieser Wert liege in den meisten Ländern weiterhin sehr tief.“ Wenn Sterbefälle scheinbar aus dem Muster fallen, muss man genau hinsehen: „Bei den jungen testpositiven Verstorbenen handle es sich weiterhin größtenteils oder sogar ausschließlich um Personen mit schwersten Vorerkrankungen. So sei ein 21-jähriger spanischer Fußballtrainer testpositiv verstorben. Die Ärzte stellten indes eine unerkannte Leukämie fest, zu deren typischen Komplikationen eine schwere Lungen­ent­zündung gehöre.“

Kinder dürfen derzeit den Haushalt des betreuenden Elternteils bis auf weiteres nicht verlassen. Auch ein Besuch dort ist nicht erlaubt, heißt es aus dem Justizministerium. https://t.co/yh3ydG8OVm — Die Presse (@DiePressecom) March 19, 2020

Das war so vorgesehen

Außerdem wird auf das italienische Gesundheitsinstitut ISS und dessen neuen Bericht zu den testpositiven Verstorbenen verwiesen: „Das Medianalter liegt bei 80.5 Jahren (79.5 bei den Männern, 83.7 bei den Frauen). 10% der Verstorbenen waren über 90 Jahre alt; 90% waren über 70 Jahre alt. Höchstens 0.8% der Verstorbenen hatte keine chronischen Vorerkrankungen. Ca. 75% der Verstorbenen hatten zwei oder mehr Vorerkrankungen, ca. 50% hatten drei oder mehr Vorerkrankungen, darunter insb. Herzkrankheiten, Diabetes und Krebs. Fünf Verstorbene waren 31 bis 39 Jahren alt, alle mit schweren Vorerkrankungen. Das Gesundheitsinstitut lässt weiterhin offen, woran die untersuchten Patienten starben, und spricht allgemein von ‚Covid19-positiven Verstorbenen‘.“ Und wegen solcher Daten sollten bei uns Kinder getrennt lebender Eltern Vater oder Mütter nicht sehen dürfen, je nachdem, bei wem sie sich gerade aufhalten? Der oben verlinkte Bericht ist nicht mehr aktuell, weil die Regierung zurückruderte; allein dass es so vorgesehen war, offenbart aber, dass der Wahnsinn Methode hat. Man redete uns die letzten Jahre ein, dass es falsch ist, weiß zu sein, auch dass heterosexuelle Beziehungen unter Weißen Rassismus belegen; wer erinnert sich nicht an all die Berichte über deutsch-syrische Paare, an Werbungen usw.? Nun sind alle Beziehungen verboten, die nicht schon bestehen und bei denen man nicht zusammenwohnt. Und kein Aufstand in der Bevölkerung, die sich stattdessen darin überbieten will, gute Miene zum bösen Spiel zu machen.

Riesigen Dank an alle Frauen, die gerade im Einsatz sind und damit zur Systemerhaltung beitragen.

Wir erinnern uns auch hoffentlich alle daran, wenn wir wieder über ungleiche und viel zu schlechte Bezahlung reden!https://t.co/vqJB2W9Lpt — Judith Schwentner (@JSchwentner) March 20, 2020

Man/frau kann allem etwas abgewinnen…

Nahezu jede/r ist vom Panikvirus erfasst und versucht, diesem eigene Aspekte abzugewinnen; der Auflistung von weiblicher und männlicher Tätigkeit steht aber gegenüber, dass Gewalt aufgrund der sozialen Isolation auch zunimmt. Natürlich kann man/frau auch da beschwichtigen und wieder einmal etwas organisieren, was aber Anpassung an eine irreale Realität bedeutet. Es fällt aber auf, dass die (Marionetten-) Regierung da und dort zurückrudert, weil sie ja einen Schein zu wahren hat; vielleicht sollte man sich an Online-Sprechstunden usw, beteiligen und die Dinge auf den Punkt bringen. Dies gilt auch für Leidtragende der Stilllegung der Gerichtsbarkeit, denn Menschen werden aufgrund von Gesetzesbrüchen durch Richter en masse in Not gestürzt, was gerade dann dramatisch ist, wenn man zu niemandem hingehen darf. Es ist auch absurd, dass man zwar Verwaltungsstrafen bekommt, wenn man anderen zu nahe tritt und die Polizei patrouilliert, aber weder Kriminalpolizei noch Staatsanwaltschaft bisher in der Lage waren, mich als Zeugin puncto Eurofighter einzuvernehmen. Gibt es Hoffnung in all dem Irrsinn? Ja, wenn wir selbst mit unseren Mitteln auf Herdenimmunität durch Schwarmintelligenz setzen, denn Denken und Artikulieren schützen vor dem Panikvirus.