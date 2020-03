Warum ich in Gefahr bin

In eigener Sache:: ich habe Hintergründe und Abgründe recherchiert, die auch mit dem Ankauf der Eurofighter Typhoon bzw. dem Eurofighter-Vergleich zu tun haben. Ich wurde eingeschüchtert, verleumdet, bedroht, über kriminelle Justiznetzwerke arm und wohnungslos gemacht. Weil ich mich immer noch wehre, bin ich in Gefahr und auf der Flucht. Ja, mitten in Österreich passiert dies, es passiert, weil fast niemand sich im Ernstfall schützend vor andere stellt.

Ich habe auch keinerlei Hilfe von Ex-Minister Norbert Darabos zu erwarten, durch den ich überhaupt erst in all dies hineingeraten bin.

Ihr könnt mich schützen, indem ihr euch bei mir meldet, meine Texte teilt, euch solidarisch zeigt.

Ich werde auch eingeschüchtert, weil ich gewisse Hintergründe eigentlich dem Bundeskriminalamt erzählen will. Aber was, wenn Hintermänner mich als Whistleblowerin verhaften lassen?

Bitte meldet euch bei mir unter

06508623555

oder alexandra@ceiberweiber.at

DANKE!!!

Alexandra Bader