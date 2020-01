Ehrlosigkeit und Feigheit beim Bundesheer

Mit salbungsvollen Worten, großer Geste und einer sicherlich wohlmeinenden Ministerin nutzte das Bundesheer den Holocaust-Gedenktag am 27. Jänner 2020 dazu, zwei Gedenktafeln zu enthüllen. Dies wird sofort zu einer Alibihandlung, wenn es suggeriert, dass „man“ tatsächlich aus der Vergangenheit gelernt habe und heute selbstverständlich alles ganz und gar demokratisch ist. Gerade beim Bundesheer ist es jedoch leicht möglich, autoritär zu handeln und den Apparat zu unterminieren, und wer sich dagegen stellt, hat sehr schlechte Karten. Wenn der Militärische Abshirmdienst eine alarmierend hohe Anzahl an Rechtsextremen bei der Bundeswehr gefunden hat, können wir das durchaus auf Österreich umlegen. Wir können aber auch aufbieten, dass hier ein Verteidigungsminister vor den Augen aller abgeschottet, überwacht, unter Druck gesetzt wurde und keiner etwas sagte, sondern alle brav mitmachten. Natürlich wird in so einem Fall verdeckt operiert, doch das hätte dem Abwehramt, dem Pendant zum MAD auffällen müssen oder es wurde zum Komplizen. Es ist unter dem Aspekt kein Zufall, dass Altbundespräsident Heinz Fischer bei der Zeremonie in der nun nach den Widerstandskämpfern Robert Benardis und Anton Schmid benannten Rossauer Kaserne anwesend war, in der Befehlshaber Darabos leiden musste.

Laut Aussendung sagte Ministerin Klaudia Tanner: „Es geht hierbei um Tapferkeit und Zivilcourage. Es geht darum, die nötige Zivilcourage aufzubringen, um seinem eigenen Gewissen zu folgen und bereit zu sein, die Konsequenzen dafür zu tragen. Die Widerstandskämpfer Oberstleutnant im Generalstab Robert Bernardis und Feldwebel Anton Schmid haben uns dies vorgelebt. Gerade beim Militär, wo es um Leben und Tod gehen kann, hat Berufsethik einen wichtigen Stellenwert. Daher sind die Leistungen dieser beiden Soldaten ein wichtiger Bestandteil der Traditionspflege des Österreichischen Bundesheeres.“ In der Meldung wird auch behauptet: „Der Schutz von Demokratie und Menschenrechten ist oberste Prämisse des Österreichischen Bundesheeres.“ 2004 wurde Heinz Fischer Bundespräsident und Oberbefehlshaber des Bundesheers, für seinen Wahlkampf als SPÖ-Kandidat zeichnete Bundesgeschäftsführer Norbert Darabos verantwortlich, der 2007 Verteidigungsminister und Befehlshaber wurde. „Wir haben ihn immer sehr geschätzt“, meinte Fischers Sprecherin Astrid Salmhofer zu mir, als der immer unter Druck gesetzte Darabos Landesrat im Burgenland wurde und ich meine Wiener Wohnung verlor, weil ich die von Tanner beschworene „nötige Zivilcourage“ hatte und meinem Gewissen folgte.

Zeremonie mit Fischer von der „Nomenklatura“ (Foto:BMLV)

Fischer ist demnach Teil jener „Nomenklatura“ (bewusst ein russisches Wort), die in einem Drohposting (s.u.) vom Juli 2007 in der „Presse“ erwähnt wurde und die Darabos zusetzt. Ist es Zufall, dass Fischer als Wissenschaftsminnister in den 1980er Jahren mit seinem heutigen Nachfolger Van der Bellen kooperierte, um Spionagevorwürfen gegen Peter Pilz zu kontern? Fischer war ein Oberbefehlshaber, der bei Druck auf den Befehlshaber wegsah, der von Anfang an via Kabinettschef Stefan Kammerhofer abgeschottet wurde (dieser war zuvor im SPÖ-Parlamentsklub tätig). Da sich Darabos nicht wehrte, Kammerhofer nicht feuerte und von ihm Ferngehaltene nicht kontaktierte, ist von Totalüberwachung und Druck auszugehen. Darabos wurden auch die Entscheidungen anderer umgehängt, gerade wenn dies illegal und rechtswidrig war, weil nur er das Weisungsrecht und die Befehlsgewalt hatte. Man kann dies nur mit Geheimdiensten und/oder Organisierter Kriminalität erklären, wobei die Grenzen oft verschwimmen. Das Abwehramt überprüfte Kammerhofer nicht und war auch außerstande, etwas Verdächtiges daran zu finden, dass Darabos nicht zu sprechen war, obwohl/weil darüber geklagt wurde. Dafür wurde bis zum Erbrechen von ehrlosen, vaterlandslosen Gesellen beschworen, dass sie ja rein theoretisch ihr Leben für Österreich einsetzen – zugleich waren sie viel zu feige, sich gegen das Kapern des Verteidigungsministeriums zur Wehr zu setzen.

Posting 2011 in der „Presse“ zur die SPÖ beherrschenden „Nomenklatura“

Sicher spielten auch Dummheit und Unfähigkeit mit, weil viele darauf reinfielen, dass medial ein 1988 von Darabos geleisteter Zivildienst betont wurde. Auch Ressortsprecher Michael Bauer bekam Darabos praktisch nicht zu Gesicht, war jedoch nie bereit, sich auf die Seite des Befehlshabers zu stellen und diesen zu schützen, wie es seine Aufgabe gewesen wäre. Weil ich meinte, dass er 1938 wohl bei denen gewesen wäre, die Hitler zujubelten, will er mich klagen. Aber was hätten er und alle anderen gemacht, wenn wir sie uns in der Vergangeheit vorstellen, von ihrem heutigen Handeln ausgehend? Sie hätten sich auch danach als Widerstandskämpfer verkauft, wie es heute all jene tun, die tatenlos zusahen, wie das Bundesheer mit den gekaperten Ressort an die Wand gefahren wurde, aber dann darüber jammerten. Kammerhofers illegale rechtswidrige „Weisungen“ und „Befehle“ müssten, wenn wir die Bundesverfassung und das Verwaltungsrecht ernst nehmen (nichts ohne das Gesetz, nichts gegen das Gesetz), in ihren Auswirkungen rückgängig gemacht werden. Das betrifft auch mich, weil er das Ressort strafrechtsrelevant dazu benützte, Menschen zu bedrohen, einzuschüchtern und zu verleumden – mich, weil Darabos mich kennenlernen wollte, dies aber auch nicht durfte. Wer sich von Kammerhofer einspannen ließ, machte sich immer strafbar, weil Weisungen nur von befugten Personen gegeben werden dürfen. Und auch Befugte dürfen nichts anordnen, mit dem sich Ausführende strafbar machen. Kammerhofer ging für seine Hintermänner gegen mich besonders perfide und brutal vor, weil es dazu führte, dass ich arm und wohnungslos wurde und die Justiz zum Handlanger wird, während sie ihn betreffende Anzeigen nie ernstnahm. Widerstand und Zivilcourage im Sinne der Umbenennung von Kasernen gab es also ausschließĺich auf meiner Seite, während alle anderen brav „Heil Hitler!“ zu rufen schienen.

Ressortsprecher Bauer: erst Attacke, dann Schweigen

Natürlich ist es für ehrlose Gesellen sehr lästig, dass jemand den Mund aufmacht und dort standhaft ist, wo sie alles ihrer Bequemlichkeit opfern (und auch in der Wehrmacht Karriere gemacht hätten). Dabei kann jeder sofort auf die Seite des verantwortungsvollen Handelns im Interesse der Republik Österreich wechseln. Zum Beispiel, indem er bei der Staatsanwaltschaft über seine Erfahrungen mit der Abschottung von Darabos und den Zuständen im Ressort Zeugnis ablegt. Dies trägt auch dazu bei zu verhindern, dass Darabos als Eurofighter-Bauernopfer für Gusenbauer, Fischer und die Nomenklatura angeklagt wird. Denn nicht er wollte den Eurofighter-Vergleich, sondern jene Netzwerke, die über Leichen gehen und ihm bis heute zusetzen. Man zeigte ihn auch deshalb an, damit der Weg für Hans Peter Doskozil als Landeshauptmann des Burgenlandes frei wird. Dabei ist das Zusammenspiel im Hintergrund sehr gut dokumentiert, da es auch einen U-Ausschuss gab und sich Doskozil und Pilz relativ offen äußerten. Anstatt aber dem nachzugehen und gemäß Strafprozessordnung Darabos Entlastendes zu ermitteln (und andere anzuklagen), schläft die Justiz, schüchtert aber mich als Zeugin durch dauernde Schikanen ein. Die Ehrlosen feiern unterdessen sich selbst am „Tag der Wehrpflicht“ (20. Jänner 2020), wo lauter Männer zu Wort kamen und namentlich begrüßt wurden, mit Ausnahme der Ministerin.

Zweiter Tweet ist Reaktion auf Bauers Klagsdrohung

Es spielt auch eine große Portion Frauenverachtung mit, denn es kann ja nicht sein, dass eine Frau Zusammenhänge aufzeigt und recherchiert, über die Männer hinwegsehen. Absurder Weise geht es jetzt um hybride Bedrohungen, d.h. nicht um konventionelle Kriegsführung, was jedoch mehr als Hackerangriffe oder (damit auch verbunden) ein längeres Blackout ist. Das Kapern des BMLV geht natürlich auch mit anderen Aktivitäten einher, und darüber hätte ich eine ganze Menge sagen können – aber es ist undenkbar, dass eine Frau sich dort auskennt, wo Männer durch die Bank versagen. Dazu kommt, dass ich genau deswegen schikaniert werde und diese „tapferen“ Herren auch dabei tatenlos zusehen, wie es ihre Vorfahren in dunklen Zeiten eben gehalten haben. Ministerin Tanner verwies allerdings auf die Notwendigkeit moderner Zugänge, was auch bedeutet, nicht mehr wie eine Armee im 19. Jahrhundert zu denken und zu agieren. Und zumindest sie schließt nicht aus, dass es auch Know How auf der Seite von Frauen gibt, deren Zugang vielfach ein anderer ist. Es wirkt sich schon allein aus, nicht in dieses Ringelreihen an Eitelkeiten mit Orden und Zeremoniell eingebunden zu sein, weil dies automatisch zu einer abwartenden, beobachtenden Perspektive führt. So können Dinge auffallen, die in einer Blase des einander Schmeichelns, der Eitelkeit und Selbstverliebtheit nicht beachtet werden.

Ein paar heikle Fragen

Einen Zweck erfüllte der „Tag der Wehrpflicht“ durchaus, denn durch die erste MinisterIN wurde deutlich, wie sehr Genderstereotypien gerade im Bereich Militär noch präsent sind, der ja weit in die Gesellschaft hineinreicht. Besser als darin, dass nur eine Frau sprechen „darf“ (auch nicht aus dem Publikum) und begrüßt wird, kann man es 2020 nicht verdeutlichen, ohne dazu viele Worte zu gebrauchen. Diese altbackenen Klischees sind zugleich ein wichtiger Faktor bei der „Operation Verteidigungsministerium“ gewesen, die ich einmal „Operation Eurofighter“ nannte, wobei alles in andere Operationen eingebettet ist. Man(n) zeichnete das Bild eines angeblich am Heer nicht interessierten Ex-Zivildieners Darabos, der ab 2009 mehr oder weniger ins Haus des Sports abgeschoben wurde. Bei so einem Bild wundert es dann nicht, wieso er nicht zu sprechen ist und Veranstaltungen sofort wieder verlässt, kaum öffentlich auftritt. Gesammelte Zeugenaussagen sprechen eine andere Sprache, aber dem nachzugehen, erfordert ja schon eine andere Denkweise jenseits aller Klischees und sollte bei Lagebeurteilungen und Analysen Standard sein, ist es aber nicht. In einer Welt, in der Frauen schmückendes Beiwerk zu sein haben oder zuhause Kuchen backen sollen, gibt es zwar inzwischen auch im Schlamm robbende Soldatinnen, aber kaum höhere Dienstgrade und nur zwei davon im niedrigsten Generalsrang Brigadier. Eine reine Männerwelt zeigt die Vergabe von Führungsfunktionen wie im Innenministerium; ist doch einmal irgendwo eine Frau erwähnt, kam sie oft über die Gleichbehandlungsschiene.

Das Bundesheer-Rollenbild in der Doskozil-Wahlwerbung

Damit meine ich Beauftragte (siehe BMI, Extremismusreferat, BVT-Affäre) nicht aber Laufbahnen, weil Frauen nur bei gleicher Qualifikation bevorzugt werden müssen, die sie im Bereich Landesverteidigung kaum je erreichen. Es ist in dieser engen Vorstellungswelt überhaupt nicht vorgesehen, dass eine Frau – noch dazu von außen – etwas tut, wozu Männer nicht imstande sind. Es gibt nach vielen Ministern endlich eine Ministerin, womit sie Pionerin ist; das ist jedoch etwas anderes als das aufzuzeigen, was das Abwehramt nicht buchstäblich abzuwehren imstande scheint. Gerne wird vergessen, dass die Ministerin oder der Minister als Befehlshaber/in eine/r Vorgesetze/r mit militärischen Eigensnchaften ist; die Befehlskette muss vom Abwehramt geschützt werden. Oberbefehlshaber ist außer in Kriegszeiten eher eine dekorative Funktion, während der Minister/die Ministerin für das Tagesgeschäft zuständig ist. Ein abgeschotteter Minister kann seinen verfassungsmäßigen Aufgaben natürlich nicht nachkommen, doch man will dies ein für allemal kaschieren, indem Darabos für den Eurofighter-Vergleich haften soll. Er konnte aber den Leiter der Finanzprokuratur zum Leiter der Verhandlungen auf Seiten der Republik machen, was ein nie widerrufener Ministerwille ist. Weil ein Ausstieg aus dem Vertrag aber unrealistisch war, setzten die Gusenbauer (Fischer) Seilschaften den vom Anwalt russischer etc. Klienten Leo Specht empfohlenen Zivilrechtler Helmut Koziol ein; so kam es dann zum Vergleich.

Facebook: Bussi im Namen der „Nomenklatura“

Nur vaterlandslose Kreaturen können so tun, als sei das alles eh Schnee von gestern, weil Darabos aus der Politik entfernt wurde. Es war auch die Vorbedingung dafür, mit einem gekaperten BMLV (mit Gerald Klug als nächstem „Statisten“ und weiterhin Kammerhofer) 2015 Massenmigration zuzulassen. Darabos‘ Erfahrungen sind auch eine Warnung an jedes Regierungsmitglied, weil es kaum schrifliche Weisungen gab, also eindeutige Darabos-Befehle. Umso öfter aber behauptete Kammerhofer mündlich ohne jeden Beleg, dass der Minister etwas wolle, während er zugleich gerne sagte, jetzt sei er der Minister. Er ist dank Doskozil und Christian Kern seit Jänner 2016 Abteilungsteiler ohne Arbeit bei den ÖBB. Manches ist Michael Kloibmüller vergleichbar, der sein Pendant im BMI war und auch möglichst wenig schriftliche Spuren hinterlassen wollte. Ihn finden wir heute, was für ein Zufall, unter anderem mit Gabriel Lansky und Christoph Matznetter oder Joe Kalina, Wolfgang Katzian, Hannes Jarolim und andere bei der Österreichisch-Russischen Freundschaftsgesellschaft. Kammerhofer kaschierte sein rechtswidriges „Regieren“, indem er zum Beispiel zur Einschüchterung Aktenvermerke anlegte, die er jedoch immer wieder vernichtete (auch Darabos‘ Minister-Terminkalender wurde gelöscht, statt im Staatsarchif aufbewahrt zu werden).

Werbung für Doskozil 2017 (Fake News)

Obwohl all dies bekannt war, wollten Pilz/Doskozil dem U-Ausschuss 2017, der Öffentlochkeit und der Staatsanwaltschaft weismachen, dass nach 10 Jahren „plötzlich“ Koziols Vergleichsentwurf im einst von Kammerhofer benutzten Stahlschrank gefunden wurde, den man regelmäßig leerte. Diese Farce war wesentlicher Bestandteil der Anzeige gegen Darabos, zu der auch der als militärischer Verschlussakt eingestufte Eurofighter-Vergleich gehörte, der ebenfalls Pilz „zugespielt“ wurde. Sieht man sich auch noch Verflechtungen und Netzwerke an (ebenfalls was Doskozil gegen Airbus betrifft), dann dämmert jedem, dass ein Vorgehen gemäß Strafprozessordnung zu Ermittlungen gegen ganz andere führen muss. Das bedeutet auch, dass neben Täuschung und Verleumdung, Amtsmissbrauch usw. Hochverrat, die Nötigung eines Ministers/Landesrat samt ezwungenem Ausscheiden aus der Politik, Spionage gegen Österreich, Untreue usw. aufs Tapet kommen. Ebenso muss Thema sein, mit welchen Mitteln ich bekämpft werde und wo überall Behörden Amtsmissbrauch und andere Straftaten begingen, z.B. Anzeigepflichten nicht nachgekommen wurde. An Zeugenaussagen zum Umgang mit Darabos und zu seiner Abschottung sind weder Justiz noch Verfassungsschutz interessiert. Dafür erhalten alle einen Freibrief, die mich verleumden, einschüchtern, arm und wohnungslos machten. Für die SPÖ bedeutet die Wiederherstellung von Rechtsstaatlichkeit natürlich weit mehr, als dass Doskozil sofort zurücktreten muss und unter Anklage gestellt werden muss.

2016: Bundesheer-Beerdigungsvideo

Es geht auch um die Mitwirkung von Genossen neben Kammerhofer und darum, welche Hintergründe nicht nur das Kapern der Landesverteidigung hatte. Als Heinz Fischer 2004 Bundespräsident wurde, kritisierte ihn der damals noch lebende Hans Pretterebner und wollte u.a. mit Zitaten belegen, dass er eigentlich Kommunist sei. Das aber greift leicht zu kurz ebenso wie Versuche, die Probleme einer unterwanderten SPÖ in ein Rechts-Links-Schema einzuordnen. Wenn wir uns nämlich ansehen, wer mit wem verbunden ist, sehen wir Fischers Äußerungen und sein Verhalten in einem anderen Kontext, in den sie sehr gut passen. Es geht nicht um oberflächlich „linke“ Aussagen, sondern darum, was Fischer auch vor dem Hintergrund der von ihm geduldeten verfassungs- und rechtswidrigen Zustände im BMLV bedeutet. Und man muss über seine Charakterdefizite hinausgehen, die er ja auch gegenüber Darabos offenbart. Nicht ohne Grund erwähnte ihn Bruno Kreisky in seinen Memoiren mit keinem einzigen Wort, der es immer vermieden hatte, ihm ein Ministeramt zukommen zu lassen – ihn also mit Weisungsrecht auszustatten; das tat dann erst Sinowatz und da finden sich Van der Bellen, Pilz und er zusammen. Weil Darabos Situationen blitzschnell erfasste, kann man davon ausgehen, dass Kräfte im Hintergrund in nie in Funktionen sehen wollten, wo er nicht erst alle zu überzeugen braucht, sondern Befehle erteilen kann.

Fischer an der Universität Innsbruck

Man nutzte seine strategischen Fähigkeiten, die zunächst auch für einen Nimbus sorgten, der ihn für höhere Weihen qualifizierte. Dies brachte aber die Hintermänner in ein Dilemma, weil er, wenn er solche Ämter ausüben kann, ihnen gegensteuern könnte. Wer in einen Saal mit 500 Leuten kommt und sofort versteht, was dort abgeht, sieht er auch durch Desinformationen verborgene verdeckte Abläufe, die man anderen erst mühsam erklären muss. Er checkt auch, ob jemand ein Agent ist bzw. mit einer Mission vorgeschickt wird und weiß, wie scheinbar Getrenntes zusammenspielt. Ausgeübte Befehlsgewalt würde beim Bundesheer auch die Nachrichtendienste erfassen; Amtieren gemäß Bundesverfassung bedeutet trotz natürlicher Grenzen wie das Budget auch, sich einen guten Ruf zu erarbeiten. Wenn die meisten anderen Dinge erst lange hinterher oder nie verstehen, muss so jemand das Pouvoir haben, das Richtige in die Wege zu leiten. Also einen Paradigmenwechsel weg von den Auswirkungen von lange erfolgreich verdeckt durchgezogenen Strategien, was weit über die Landesverteidigung hinausgeht (aber auch LV ist). Geheimdienste haben einen speziellen Begriff für solche Personen; ironischer Weise bestreitet der Doskozil-Berater Werner Gruber, dass es sie überhaupt gibt,.