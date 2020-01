Braucht die Politik Heinz Christian Strache?

Viele lächeln über das politische Comeback von Heinz Christian Strache bei einer Veranstaltung der neuen Partei DAÖ. Er kam mit schwarz gefärbten Haaren, schwarzem Pulli, Sakko und Jeans und sah (bewusst?) existentialistisch aus. Manche waren dann empört, dass er die FPÖ kritisierte, denn sie habe ihm immerhin Anwaltskosten in der Höhe von einer halben Million Euro bezahlt. Selbst mit gewissem Widerwillen – weil man ihn nicht aufwerten will oder von ihm enttäuscht ist – lohnt es sich aber, sich mit ihm auseinanderzusetzen. Was er beschreibt von einer abrupten Verhaltensänderung in der FPÖ ihm gegenüber, kann man auch anderswo sehen und muss außerhalb der Politik diskutiert werden. Zuerst verschanzten sich viele hinter ihm, dann kannten sie nicht einmal mehr seine Telefonnummer; die Kehrseite dessen ist, dass gehypten Personen zugejubelt wird und Einwände beiseite gewischt werden, auch wenn von Korruption die Rede ist. Außerdem ist es bezeichnend, dass sich die einstige FPÖ schon oft gespalten hat: Liberales Forum, dann BZÖ und jetzt DAO, was Die Allianz für Österreich sein soll. Und wieder wird eine Bürgerpartei versprochen, ohne Funktionärskader, die sich dauernd auf Facebook miteinander fotografiert zeigen (Strache); „mit Menschen aus dem Leben“.

Da sie Veranstaltung bestens besucht war, können wir davon ausgehen, dass dss Modell Strache trotz allem für manche attraktiv ist. Das mag uns gefallen oder nicht – es hat mit der Politik auch anderer Parteien zu tun, mit der Art der Berichterstattung und damit, wie die Leute nun mal drauf sind. Strache gehört auch indirekt dazu, weil es ja ohne ihn kein Ibizagate gegeben hätte und ohne dieses keine Grünen in der Regierung. Wenn wir uns die Berichterstattung ansehen, haben zwar Ministerinnen und Minister schon die Chance, mit Sachpolitik vorzukommen; zugleich aber ist alles sehr focussiert auf Bundeskanzler Sebastain Kurz und Vizekanzler Werner Kogler (setzen wir im Rückblick Strache ein). Man merkt dies auch aufgrund des Versuchs der SPÖ, mit einen ab nun wöchentlichen „roten Foyer“ dem Pressefoyer nach dem Ministerrat etwas entgegenzusetzen. Strache ist zumindest ein Hätte, wäre, wenn-Faktor, der wegen eines besoffenen Abends zwei Jahre später aus dem Amt katapultiert wurde. Wenn ihm die FPÖ jetzt zu zahm ist, kann das auch daran liegen, dass sie sich von ihm distanzierte oder aber Ibiza auch anderen in die Knochen gefahren ist.

Heinz Christian Strache am 23. Jänner 2020

Es muss niemandem gefallen, aber es wird die Strache-Partei zumindest bei der Wiener Gemeinderatswahl im Herbst geben. Wie an den Reaktionen der Besucherinnen und Besucher zu erkennen ist, nehmen zumindest sie Strache weder Ibiza übel noch die daran anschließenden Ermittlungen gegen ihn. Letztlich scheint unsere Innenpolitik immer von wenigen Personen geprägt, sodass mit dem Ausfall eines einzigen Akteurs die Karten schon neu gemischt sind. Wenn Strache auf Ibiza Bezug nimmt, sagt er zu Recht, dass „ein einziger Abend auf Ibiza“ 2017 danach alles auf den Kopf gestellt hat. Wichtiger nicht unbedingt im positiven Sinn war er wohl niemals, auch weil wir immer noch nicht wissen, wer das kompromat in Auftrag gab und warum es dann am 17. Mai 2019 medial gezündet wurde. Was änderte sich dadurch, auch wenn nicht alles so beabsichtigt war? Die Grünen kamen nicht nur wieder ins Parlament, sondern erstmals in eine Bundesregierung. Die FPÖ nahm natürlich Verluste hin; die SPÖ verlor immer mehr an Zustimmung; nur für die NEOS bleib alles im Wesentlichen gleich. Dass nun anderes auf der Agenda der Regierung steht, wird bei Straches Ausführungen deutlich, weil er sich auf Türkisblau bezieht, aber auch befürchtet, dass nun der Islamisierung nichts mehr entgegengesetzt wird.

Viel zu stark spürte man, dass Strache keine große Vision von der Zukunft hat, sondern aus Rachemotiven handelt. Die schärfsten Angriffe ritt Strache gegen die FPÖ, die ihn "verraten" hat. Kommentar: https://t.co/jj0zHiLhRu — Fabian Schmid (@fabian_schmid) January 24, 2020

Kritik im „Standard“

Strache sieht sich als Opfer einer Hetzjagd, spricht von medialen Verleumdungen, der Verletzung der Privatsphäre und der Verwendung von Verschlussakten, in die er selbst keine Einsicht hat. Er dachte, die FPÖ würde wie eine Familie reagieren, statt ihn im Stich zu lassen. Sie besorge nun im wahrsten Sinn des Wortes das Geschäft der Linken und wird zu einer „anbiedernden zweiten ÖVP“. Auch wenn Strache kein neues Programm entwickelt, greift er aktuelle Entwicklungen auf bzw. warnt vor illegaler Einwanderung; er erinnert auch an den Holocaust-Gedenktag am 27. Jänner. Damit dockt er an das an, was die FPÖ auch mit ihm vertreten hat und überwiegend ja auch nach wie vor vertritt. Strache hat immer wieder Medienanfragen mit seiner Darstellung nach absurden Gerüchten: „Das ist eine Riesenschweinerei: Dieser Schmarrn, dass ich eine ,Alpenfestung‘ geplant hätte, oder diese blöde Anfrage, ob wir mit 500.000 Euro im Kofferraum nach Konstanz fahren wollten – da sieht doch jeder, wie verkrampft, wie verrückt das alles abläuft. Aber noch ärgerlicher ist, dass die Ibiza-Täter noch immer in Freiheit sind. Dieser Anwalt M., einer der Drahtzieher im Video-Krimi, hat ­sogar weiterhin seine Zulassung als Rechtsanwalt, obwohl er alles gestanden hat.“ Strache bezeichnet Ibiza als Teil seines Privatlebens, was es aber nicht sein kann, wenn er sich mit einer vermeintlichen Oligarchennichte trifft, denn der vorgebliche Onkel Igor Makarow ist auch nicht irgendwer.

„Kronen Zeitung“ im Herbst 2019

Und manchmal kann man sogar FPÖ-Reaktionen etwas abgewinnen: „Der Comeback-Auftritt von Heinz-Christian Strache am Donnerstagabend bei der ‚Allianz für Österreich‘ (DAÖ) hat bei seiner Ex-Partei für Empörung gesorgt. Es sei klar geworden, dass Egoismus Straches politisches Programm darstelle, sagte Michael Stumpf, Landesparteisekretär der Wiener FPÖ, dem STANDARD. Stumpf bezeichnete seinen langjährigen Ex-Chef als ‚Egomanen‘, der an ‚Selbstüberschätzung‘ leide. ‚Die FPÖ ist mehr als Herr Strache.‘ Stumpf reagierte damit auf Aussagen Straches als ‚Gastredner‘ der DAÖ vor mehreren Hundert Fans in den Wiener Sofiensälen, wonach die FPÖ mit Straches Ausscheiden ‚Kopf, Herz und Seele verloren‘ habe. Der Ex-Blaue meinte zudem, dass die Wiener Freiheitlichen ohne ihn bei unter zehn Prozent liegen und ‚in der Bedeutungslosigkeit verschwinden‘ würden. Strache würde allein aus Selbstverwirklichungszwecken bei der Wien-Wahl kandidieren, meinte Stumpf.“ – „Strache zwischen dem Sein und dem Nichts“ ist der punktgenaue Titel einer Glosse der „Presse“ zu seinem Auftritt. Selbst kritische Kommentare bestätigen ihn, sind Balsam auf seinen Wunden, denn sie beweisen, dass er „ist“. Seine neue Partei wird wohl in den Wiener Gemeinderat einziehen; so schwach steht die FPÖ aber auch nicht da, dass sie nicht weit vor ihr liegen würde.

Willkommen Österreich (auch zu Van der Bellen)

Wenn er daran erinnert, wie die FPÖ 2005 dastand, als Haider das BZÖ gründete, so ist er vom (irrealen?) Wunsch beseelt, den Aufstieg der FPÖ bis zur Regierungsbeteiligung zu wiederholen. Aber hat man in der Politik eine zweite Chance? Wenn sogar die Rückkehr des nunmehrigen Vizekanzlers Werner Kogler von sich selbst als das „größte Comeback seit Lazarus“ bezeichnet wird? Wenn man Christine Bauer-Jelineks Buch über „Die dunkle und die helle Seite der Macht“ liest, so gibt es mehrere Formen der Macht, ohne die niemand auskommt; die Kunst ist es, die richtige Balance zu finden und sich noch in den Spiegel schauen zu können. Strache scheint vor allem auf die Macht der Kontakte und der Netzwerke zu setzen (und die der Überzeugung), weniger auf jene des Wissens. Das unterscheidet ihn von anderen, etwa von Herbert Kickl, der pointierter reden kann als er selbst, auch wenn er das Bad in der Menge nicht braucht. Kickl meinte zu Ibiza, dass er nur dort Gespräche mit Menschen führt, die er nicht kennt, wo er sich auf seinem Terrain befindet, etwa in einem Beisl. Ibiza wäre sowieso No Go für ihn, erst recht mit „Honigfalle“. Nicht von ungefähr beklagte Strache, dass er die Koalition retten habe wollen mit seinem Rücktritt am 18. Mai 2019, aber dann wurde der Kopf von Innenminister Herbert Kickl gefordert.

Strache und NIki Fellner

Es ist noch zu vieles nicht aufgeklärt, doch ein Hinweis ist eine Aussage des Ministers beim Pressefoyer im April 2019, wo er Peter Pilz als Agenten bezeichnete; er kann auch andere mitgemeint haben. Mag sein, dass man so auch die Dynamiken mit erklären kann, die sich nach Ibizagate auch unter Mitwirkung von Bundespräsident Alexander Van der Bellen entfalteten. Man kann Türkisblau sehr kritisch gegenüber gestanden sein und Türkisgrün mehr abgewinnen und dennoch wissen wollen, was hinter den Kulissen vor sich ging. Denn was einmal hingenommen wird, womit jemand durchkommt, ist leicht die Blaupause dafür, wie man auch andere loswird. Ironischer Weise gibt es beim Trump-Impeachment einerseits Wien-Verbindungen, andererseits auch eine Art Mini-Ibiza. Kommt uns so eine Schlagzeile nicht irgendwie bekannt vor? „A secret recording of a Trump dinner confirms one of Lev Parnas’s allegations“: „When Rudy Giuliani’s fixer Lev Parnas publicly claimed last week that President Donald Trump knew everything he was doing with regards to Ukraine, he was greeted with some skepticism. And Trump has repeatedly denied even knowing who Parnas is.

Die Ankündigung der geheimen Aufnahme

But ABC News has reviewed a recording that seems to back up one of Parnas’s claims — that, at a 2018 donor dinner, Parnas urged Trump to fire Ambassador Marie Yovanovitch, and Trump agreed. ABC News has not published the recording, only reviewed it. But per its reporters Katherine Faulders, John Santucci, Allison Pecorin, and Olivia Rubin, Parnas can be heard disparaging Yovanovitch on it. Then a voice that ‚appears to be President Trump’s‘ can be heard on the recording saying: ‚Get rid of her! … Get her out tomorrow. Take her out. Okay? Do it.'“ Parnas wiederum trat in einem langen Interview bei MSNBC auf, um Trump zu belasten; vielleicht ein bißchen, wie wenn wir Mäuschen wären bei Einvernahmen von Straches Maulwurf-Bodyguard. Nun werden seine Behauptungen also untermauert bezogen auf die US-Botschafterin in der Ukraine, Marie Yovanovitch. Die Familie von Parnas erhielt Geld von Dmytro Firtash über seinen Schweizer Anwalt Ralph Isenegger, der seit langem Oligarchen (auch mit Mafia-Connections) vertritt. Der Name Firtash ist bei uns mit über Jahre etablierten Netzwerken verbunden, die auf russische Einflussnahme hindeuten, aber von den Medien (inklusive „Ibiza-Aufdecker„) nie umfassend thematisiert werden. Man kann damit allerdings nicht unbedingt die FPÖ in Bedrängnis bringen, sehr wohl aber ganz andere.

Pilz und Strache 2017

Wird Strache hier auf Aufklärung dringen oder nur auf Rache auch an der FPÖ aus sein? Dass er eher an Kontakten als an Wissen interessiert ist, wurde nicht nur auf Ibiza zur Falle, denn man benötigt dann ein loyales kompetentes Umfeld, das sich eben nicht bloß um einen drängt. Straches Auftritt jetzt wurde von Gernot Rumpold gemanagt, der eine andere Sicht auf die Eurofighter haben wird als Strache, der 2017 mit Peter Pilz (damals noch bei den Grünen) einen 2. U-Ausschuss startete. Auf der Ebene des Wissens und der Recherche ergibt sich da ein ganz anderes Bild als jenes, das via Pilz vorgegeben wurde; zudem paktierte er mit dem jetzt (noch) bejubelten Landeshauptmann Hans Peter Doskozil auch gegen Ex-Landesrat Norbert Darabos. Weil Doskozil noch nicht derjenige ist, mit dem man nicht mehr für Selfies posiert und dessen Nummer man nicht mehr kennt, kommt bei vielen sein nachweisbar rücktrittsreifes Agieren nicht an. Genau aus dem selben Grund wurden in der FPÖ Warnungen nicht gehört, die Straches Umfeld betrafen, sodass der Verrat eines Leibwächters kein Wunder ist oder auch ein Spesenskandal. Strache hat zumindest die Funktion, uns daran zu erinnern, dass ihn betreffendes Geschehen nur zum Teil mit seiner Persönlichkeit (und deren Schwächen) zu tun hat. Das Hackl ins Kreuz gibt es natürlich auch über Parteigrenzen hinweg; so geschehen, als Pilz es dem 2016 so nützliche Strache 2019 reinhaute.