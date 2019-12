Ibizagate und der Mainstream

Während die Pseudoaufdecker von der „Süddeutschen Zeitung“ gefeiert werden, recherchieren andere wirklich und werden dafür ins Eck gestellt – dies umso mehr, je weniger man sie ignorieren kann. Gerd Schmidt von EU-Infothek beschreibt dies so: „Zwischenzeitlich werden die beiden medialen Boten, welche sich in die Dienste der Video-Produzenten stellen haben lassen, von einer kleinen Szene wie Helden gefeiert. Selbstverständlich hat auch eine Wiener Uni – ja, da sind wir Österreicher immer und sofort und gerne dabei – die Umkehr der Werte als Vorbild dargestellt und für einige Vorlesungen einen Hörsaal zur Verfügung gestellt – zur Feier dieser angeblich ‚investigativen Großtat‘.“ Gemeint ist eine Theodor Herzl-Dozentur für drei Auftritte von Frederik Obermaier und Bastian Obermayer am Institut für Publizistik, dessen stellvertretender Leiter Fritz Hausjell vom BSA ist. Man mag über ein Profilfoto mit Balken vor den Augen der „Oligarchennichte“ lächeln, aber Obermaier/Obermayer sprachen mit ihr Anfang Mai, ohne sie heimlich zu fotografieren, ihre Stimme aufzunehmen oder sie zu identifizieren. Die „Maklerin“ filmte bei der Besichtigung des Gudenus-Grundstücks, was die Soko seit September weiss.

Während Schmidt und wenige andere wenigstens den Handlangern auf die Spur kamen, was zu den Auftraggebern führen sollte, werden andere zu Handlangern dieser Handlanger. Damit erntet man viel Zuspruch, grast Medienpreise ab und füllt das Audimax der Universität Wien. Es kann frustrierend sein, diese Diskrepanz wahrzunehmen, zumal echte Aufdecker, aber auch integre Ermittler in Österreich in Gefahr sind und keinerlei Schutz haben, wenn es darauf ankommt (was an Malta erinnert). Immer geht es um eine Agenda im Hintergrund, etwa darum, wer eine Regierung sprengen wollte, um ganz andere Machtverhältnisse herbeizuführen. Denn Ibizagate muss selbstverständlich am Einsatz des Materials 2019 gemessen werden, egal wer die Falle 2017 wirklich stellen ließ. Immerhin kommen die Ermittlungen auch langsam in die Gänge, sodass Obermayer und Obermaier von der Polizei befragt wurden.

Jetzt, ab 08.05: Die neuesten Fakten zum Ibiza-Krimi – alles dazu in unserer großen Morgen-Newsshow auf https://t.co/TTDNDuvKqw. Thema auch: Warum wird nach der falschen Oligarchin, die sich wegen mutmaßl. Betrugs, Täuschung, Urkundenfälschung verantworten muss, nicht gefahndet? — 🇦🇹 Richard Schmitt (@RichardSchmitt2) December 4, 2019

Richard Schmitt auf Twitter

Eine Ausnahme in der Medienlandschaft stellt Wolfgang Fellners oe24 dar, auf das jedoch andere genau deswegen herabsehen. Hier trägt man ebenfalls Puzzleteile unter anderem zu Ibiza-Enthüllungen bei, schätzt aber auch Alternativmedien. Es ist absolut notwendig, sich selbst Gedanken zu machen und Verbindungen zwischen Personen nachzugehen, denn Ibizagate sollte einen Paradigmenwechsel herbeiführen, was bereits bei der Planung 2017 wohl im Hintergrund stand. Deshalb sind meine Analysen auch nicht abgeschlossen, sondern immer noch Work in Progress, wobei jedes kleine Detail hilfreich sein kann. Was sagt es z.B. aus, wenn Jan Böhmermann, der bekanntlich 2019 Vorkenntnis hatte, in Deutschland dazu eingesetzt wird, die SPD zu verhöhnen? Und wenn er einen Film über Ibiza mit Regisseur David Schalko machen soll? Er setzt noch eins drauf auf eine geschmacklose Aktion des Zentrums für Politische Schönheit, das behauptet, es habe die Asche von Holocaustopfern gestohlen und in eine Stele vor dem Reichstag geschüttet.

Böhmermann hat eine „Superidee“

Wer all dem nüchtern gegenübersteht und sich nicht mitreißen läßt, sieht eine auf den Kopf gestellte Welt, weil diejenigen, die angeblich Antifaschisten sind, mit den Füßen auf Opfern und Überlebenden herumtrampeln. Ehe das Ibiza-Video in kurzen Ausschnitten publik wurde – nur sehr wenige kennen alles -, provozierte Böhmermann immer wieder bezahlter Weise damit, uns quasi als Nazis abzustempeln. Das Zentrum für Politische Schönheit machte durch abgründigen Aktionismus von sich reden, der so sehr auf die Eingeweide abzielt, dass man an eine Frontorganisation denken muss, wie sie z.B. Geheimdienste nutzen. Es passt ins Bild, dass die Liste Jetzt/Pilz das ZPS vor der Wahl 2019 nach Wien einlud und dass es einmal bei einer Veranstaltung in der österreichischen Botschaft in Berlin mit Philippe Narval vom Forum Alpbach eingeladen war (der auch dem Kuratorium des ZPS angehört). Wir dürfen nicht vergessen, dass darüber spekuliert wurde, ob das ZPS nicht auch bei der Veröffentlichung des Ibiza-Videos eine Rolle spielte. Beim Wien-Aufenthalt verabsäumten es die Ermittler aber, mal nachzufragen, ob das Video angeboten wurde und wer als Mittelsmann auftrat.

Produktion hat bereits begonnen: David Schalko und Jan Böhmermann verfilmen Straches #Ibiza-Affäre https://t.co/9SyRJdzixd pic.twitter.com/GrqILPse9i — Medienmagazin DWDL (@DWDL) November 29, 2019

Ibiza als Film?

Jene Handlanger von Netzwerken im Hintergrund, die sich Journalisten nennen, sehen sich gerne in internationaler Tradition, etwa wenn die New York Times etwas erwähnt. Doch dort gibt es andere Kriterien, was das Veröffentlichen von anonym Angebotenem betrifft. Das wurde eben deutlich, als jemand an die Redaktion mit Infos über Jeffrey Epstein herantrat und man eine begrenzte Ausnahme machte. Denn es wurde ein Video aufgenommen, wo man diese Person (den „Mystery Man„) zwar nicht erkennen kann, aber seine Stimme hört; Leser/innen werden dazu aufgefordert, sich zu melden, wenn sie ihnen bekannt vorkommt. Man scheint auch eher auf der Hut zu sein, was Fakes betrifft und die Gefahr, in ein Spiel anderer involviert zu werden. Daher stellt sich die Frage, ob die NYT einen Ibiza-Zusammenschnitt von Unbekannt verwendet hätte; auch sie berichtete jedoch über die unmittelbaren Folgen. Es war sicher nicht beabsichtigt, dass Netzwerke ans Licht kommen, die zumindest in den Randbereich der Ibiza-Affäre gehören; von jenen abgesehen, deren politische Existenz vernichtet werden sollte.

Es sei die Story des Jahres: Der #Reporterpreis für Investigation geht an die Arbeit, die 2019 zu den größten Konsequenzen in der Politik und zu einer Erschütterung Österreichs und darüber hinaus geführt hat: „Die Ibiza-Affäre“, gemeinsam eingereicht von @DerSpiegel und @SZ pic.twitter.com/6jhvQb3CbZ — Reporter-Forum (@reporterforum) December 2, 2019

Medienpreise für Handlangerdienste

Es ist hier nicht Thema, wie sehr diese selbst dazu beigetragen haben, sodass es nicht wirklich schade ist um sie. Denn es geht darum, dass man über jeden Belastendes ausgraben oder konstruieren könnte, wenn man nur will; Medien werden immer willig mitmachen, weil Recherchen längst durch den Transport von Diskreditierendem ersetzt wurden. Dies wirft die Frage auf, ob nicht jene noch weniger charakterlich geeignet sind, die sich als Hüter politischer Moral aufspielen – sei es in der Presse oder in der Politik. Es ist durchaus interessant, dass es im Ibizagate-Randbereich die Sektion Ohne Namen der Wiener SPÖ gibt oder das ehemalige Liberale Forum des Hans Peter Haselsteiner – wobei das eine mit dem anderen durchaus zu tun hat. Beim diesjährigen Forum Alpbach im Sommer wurde eim Vertreter der Webseite Zoom Institute akkreditiert, die sich offenbar auf Sebastian Kurz einzuschießen hatte. Florian Schweitzer, das einzig bekannte Gesicht von Zoom, war mit Zoltan Aczel und Alexander Zach beim LIF, die beide als Strabag-Lobbyisten galten. Aczel ist mit Tal Silberstein befreundet, während Zach von Alfred Gusenbauer ein Nationalratsmandat (2006 bis 2008) erhielt.

Johann Gudenus bei Fellner

Stets deckte und unterstützte der Mainstream jedes Verschleiern von Zusammenhängen, während alternativ gerade deswegen erst recht recherchiert wurde. Man beachte bei Ibizagate und den Folgen, dass auch für die SPÖ und nicht nur für die FPÖ regieren in weitere Ferne denn je rückt. Nach bewährtem Strickmuster gibt es jetzt wieder einen „Whistleblower“, der die Justiz mit Infos zu den Eurofightern füttern soll; unter anderem geht es um Elisabeth Kaufmann-Bruckberger. Auf sie und andere war im Gusenbauer-Wahlkampf 2006 der israelische Ex(?) Agent Chaim Sharvit angesetzt worden, sodass sich fragt, ob er wieder ins Spiel kommt oder wer sonst (der Beleg siehe unten ist von 2006). Moishe A. Friedman bringt ihn mit dem Tod Jörg Haiders in Verbindung und erstattete auch Anzeige – vielleicht sollten sich die Staatsanwaltschaften mal zwischen den Causen Eurofighter und Haider austauschen? Es ist bezeichnend, dass wieder einmal der „Falter“ mit Leaks auftrumpft, zumal es sich bei den EF um einen Verschlussakt handelt. Meine hier zusammengefasste Sachverhaltsdarstellung hatte ebenso wenig irgendwelche Konsequenzen wie eine vom Juli 2017 nach dem U-Ausschuss.

Ein offenbar exzellent informierter Whistleblower legt der Justiz erstmals konkrete Spuren, wie 1,5 Millionen Euro von Eurofighter an die damalige Regierung geflossen sein könnten. Ermittler der Taskforce Eurofighter nehmen die Hinweise "sehr, sehr ernst" https://t.co/6VvQ3cr8oo — falter.at (@falter_at) December 3, 2019

Der „Falter“ für ein Netzwerk im Hintergrund

Stattdessen wurde und werde ich auch über Mafia-Netzwerke in der Justiz eingeschüchtert, verleumdet und beraubt und Cyberstalker und Spitzel haben freie Hand mir gegenüber. Zu diesen gehört auch Ex-Polizist Uwe Sailer, der sich gerade an Heinz Christian Strache abarbeitet oder Hannes Brandl, der heute einer der SPÖ-Wahlkampfhelfer in der Steiermark war, und der Agent Provocateur Dietmar Müllböck. Das Wichtigste bei den Eurofightern ist ein verdeckter Kampf gegen Airbus, den Konkurrenten u.a. von Boeing, und dass der Eurofighter-Vergleich nicht auf den Kappe des unter Druck gesetzten, illegal überwachten und abgeschotteten Ex-Ministers Norbert Darabos ging. Man muss dazu schon die Seilschaften befragen, zu denen Alfred Gusenbauer gehört – und die auch mit Hans Peter Haselsteiner verbunden sind, dessen Abgeordneter Michael Bernhard eifrig Darabos basht. Es ist kein Zufall, dsss sowohl Julia Herr (SPÖ) aus auch Bernhard (NEOS) per Zug zum UN-Klimagipfel nach Madrid reisten. Auch sonst machen die beiden Parteien vieles gemeinsam – zum Beispiel Wahlkampf mit Tal Silberstein oder einen U-Ausschuss zu den Casinos Austria beantragen.

Buchpräsentation. „Mut zum Recht!“ mit Autor Scheiber und Klenk. Ich lerne, Recht = Strafrecht. Justiz ist mutig, weil es Hausdurchsuchungen bei Politikern gibt. Fragen erlaubt, Diskussion wird mit Falter Abo bestraft. Resümee: Mut zu Lücke! pic.twitter.com/DiqiPSk5CH — Peter Kolba (@KolbaPeter) December 2, 2019

Plädoyer für den Unrechtsstaat beim „Falter“

Weil es kurz nach Ibizagate eine anonyme Sachverhaltsdarstellung zur CASAG gab, die unter anderem zu Hausdurchsuchungen führte, muss man sich fragen, was wirklich erreicht werden sollte. Ging es darum, die Novomatic zu vergrätzen, damit die tschechische Sazka Group Mehrheitseigentümer werden und den Konzern ins Ausland verlagern kann? So oder so hat Österreich viel Nachholbedarf beim Kampf gegen Geldwäsche, was bei einem Vortrag kürzlich deutlich wurde. Damit sind wir auch beim obigen Posting, denn der vom „Falter“ protegierte Richter Oliver Scheiber gehört zu jenen Netzwerken, die das Vermögen und den Besitz Tausender Opfer in die Hände von Anwälten legen, die Opfer quälen und verrecken lassen. Richter, Anwalt und Gutachter spielen perfekt zusammen, das Justizministrium sieht ebenso weg wie Menschenrechtsorganisationen. Hier gilt auch Geldwäsche (u.a. via Immobilienkauf und Glücksspiel) potenziell leicht gemacht, weil es statt Abrechnungen nur Kaszettel gibt, auf die kriminelle Anwälte irgendwelche Zahlen kritzeln, die von korrupten Richtern abgenickt werden. Damit solche Mafiamachenschaften kaschiert werden, wird „refugees welcome“ aufgeblasen auch via SOS Mitmensch, wo Scheiber im Vorstand sitzt (und man den Hetzer Sailer einmal auszeichnete).

PS: Auch via „Whistleblower“ nahm der „Falter“ letztes Jahr Darabos wegen des 2013 von Gerald Klug abrupt beendeten EInsatzes am Golan ins Visier, der Israel ein Dorn im Auge war.

PPS: Fritz Hausjell findet es natürlich in Ordnung, dass ich u.a. von Answer Lang (heute AK-Wien-Kommunikationschef, lehrt/e am Institut für Publizistik) verleumdet und bedroht wurde im Interesse des Druckes auf Darabos. Kein Zufall ist es auch, eine Dozentur, die nach einem der Begründer des Zionismus benannt ist, für Ibizagate zu verwenden.

PPPS: Der „Falter“ spricht von einer zwei Seiten umfassenden Sachverhaltsdarstellung zu den Eurofightern, die er natürlich auch hat und die alles andere in den Schatten stellen soll – das klingt wie eine direkte Reaktion auf meine fünf Seiten vom August 2019 (mit Verweis auf diverse Links). 14. August 2006 auf dem Scheck ist genau elf Jahre, ehe Tal Silberstein und Beny Steinmetz, die Geschäftspartner Gusenbauers, in Israel verhaftet wurden. Es fragt sich, welchen Sinn es machte, Frau Kaufmann-Bruckberger (zwecks Weiterleitung an das BZÖ?) vor der Wahl am 1. Oktober 2006 Geld zukommen zu lassen, wenn der Eurofighter-Kaufvertrag mehr als drei Jahre zurücklag. Man beachte, wie sehr Florian Klenk generell gehypt wird und denke sich sein Teil dazu…