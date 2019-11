Medien und nationale Sicherheit

Sind Journalisten und Abgeordnete für Behörden unantastbar oder darf versucht werden, nach Leaks zu fahnden? Vielen ist nicht bewusst, dass „nationale Sicherheit“ und „öffentliche Ordnung“ Ausnahmen von ansonsten garantierten Rechten darstellen, was man natürlich auch missbrauchen kann. Es wäre aber falsch, von vornherhein vorauszusetzen, dass Beamte nichts Besseres zu tun haben, als Unschuldige zu verfolgen. Im Focus steht die derzeit karenzierte „Presse“-Redakteurin Anna Thalhammer und die NEOS-Abgeordnete Stephanie Krisper, für deren Smartphones sich Korruptionsbekämpfer im Innenministerium interessiert haben. Gerne wird die Vermutung geäußert (nicht immer mit großer Detailkenntnis), dass beide sich eh nur instrumentalisieren ließen. Dies mag einen sexistischen Touch haben, wenn nicht auch erkannt wird, wie man(n) Männer einspannen kann.

Leider bewegt sich alles im Umfeld des Verfassungsschutzes, der gewisse nachrichtendienstliche Komponenten hat, aber kein Geheimdienst ist. Das führt dazu, dass manche Männer in den Redaktionen gerne James Bond spielen und einige Frauen unbedingt mithalten wollen. Das bedeutet auch, sozusagen von der Couch aus in einem Milieu mitzuschnuppern, das im Ernstfall gefährlich ist, wie u.a. internationale Beispiele zeigen. Da geht es nicht darum, daass Krisper Angst um ihr Handy hat oder Thalhammer sich vor Beschattung fürchten, sondern um das eigene Leben und das anderer Personen. Das hat der frühere britische Botschafter in Usbekistan Craig Murray gut anhand des Todes von James Le Mesurier (des Gründers der White Helmets) ausgedrückt: „Le Mesurier leaves a wife and children who will be mourning. We should not forget that.Unfortunately he worked in a profession where you can very quickly move from an asset to a liability. Le Mesurier’s usefulness to Western security services, Israel and their Gulf allies came to an end when the jihadist headchoppers to whom Le Mesurier had been providing logistic support and invaluable propaganda, lost their last secure footing in Syria. That the white helmets worked hand in glove with the extreme jihadists, and moved out wherever they moved out, is beyond dispute as a matter of fact, whatever the state of denial of the mainstream media.“

Weil sich das Kräfteverhältnis in Syrien geändert hat, wurde Le Mesurier, der einst (?) für den britischen Geheimdienst tätig war, wohl überflüssig bis lästig. Ein „asset“, den man im Sinne einer verdeckten Agenda einsetzt, kann jederzeit zur „liability“ werden, also wörtlich übersetzt zu einer „Haftung“, einem störenden Zeugen. Wenn man sich mit verdeckter Einflussnahme in Österreich befasst, was Geheimdienste und/oder Formen organisierter Kriminalität meint, liegt oft nahe, dass jemand ein „asset“ ist und eines Tages entbehrlich wird. Nebelkerzen gehören dazu, die aus dem BVT einen Geheimdienst machen: „Der angezählte Geheimdienst-Chef ist immer noch im Amt, die gefährlichen Mängel im BVT sind noch lange nicht behoben: ‚Die Performance des Innenministers ist mau‘, kommt dazu nun aus der FPÖ. Die eigentlich streng geheime Analyse ‚Security Assessment of BVT‘, die der geheime europäische Nachrichtendienst-Verbund ‚Berner Club‘ heuer erstellen ließ, liegt am Tisch im ÖSTERREICH-Newsroom. MI5-Spezialisten, Experten des deutschen Bundesverfassungsschutzes und Schweizer Nachrichtendienstler stellten bei ihrer Kontrolle der österreichischen Kollegen ziemlich viele besorgniserregende Defizite fest, über mögliche Hacker-Angriffe aus dem Internet könnte sogar das Leben verdeckter Ermittler des BVT und auch der europäischen Partner-Dienste gefährdet sein. Und – wie berichtet – vertraut die österreichische Geheimdienst-Führung nach wie vor auf vier russische (!) Anti-Viren-Programme des Unternehmens Kaspersky.“

Richard Schmitt, der von der (Benko-) „Krone“ zu oe24 wechselte, kriegt sich kaum mehr ein vor Freude über einen geheimen Bericht des Berner Clubs über Sicherheitsmängel beim BVT. Er stellte zuerst das gesamte Dokument ins Netz und postete dann immer wieder Schnipsel daraus, was offenbart, dass er nicht viel mehr als dieses Paper hat bzw. kennt. Auch da fragt sich, was mit dem Interesse der Republik Österreich ist und warum jetzt das BVT geframed wird. Geht es um alle Nachrichtendienste, zumal das Bundesheer ja unbestritten über zwei verfügt? Rund um dieses Thema tummeln sich auch diverse Herren, die mit Sonnenbrillen und entsprechenden Abbildungen geradezu klischeehaft zeigen, wie gerne sie dazugehören würden, während echte Nachrichtendienstler das nicht nötig haben. Jede mediale / politische Kampagne gegen eine Institution kann auch der Destabilisierung dienen, was sich entkräften oder aber erhärten lässt, wenn ein Zusammenspiel zwischen Akteuren deutlich wird. So förderte der BVT-U-Ausschuss zwar einiges zutage, war zugleich aber Teil einer Inszenierung, die sich gegen Ex-Innenminister Herbert Kickl richtete, der selbst angeblich nur Mißstände beseitigen wollte.

Addendum über Geheimdienste

Ein deutscher U-Ausschuss zum Anschlag am Berliner Breitscheidplatz gibt Einblicke in die wirkliche Welt der Geheimdienste, denn ein V-Mann, der Zugang zu Anis Armi hatte, wurde vorsorglich (auf Weisung aus dem Ausland?) abgeschaltet. Dies sagte der nordrhein-westfälische Kriminalhauptkommissar M.: „Innenministerium und Bundeskriminalamt (BKA) sollen zehn Monate vor dem Anschlag angewiesen haben, den damals engsten Spitzel aus dem Umfeld des späteren Attentäters Anis Amri loszuwerden. Und diese Entscheidung sei, so berichtet der NRW-Ermittler, von ‚ganz oben‘ autorisiert gewesen. Konkret nennt M. den Namen eines leitenden BKA-Abteilungsleiters – und den damaligen Bundesinnenminister: Thomas de Maizière.“ Der Spitzel „VP-01“ ist „für die Ermittler in NRW jene Quelle gewesen, ‚die am tiefsten in solche Szenen eingestiegen‘ sei. Verlässlich habe der Mann ihnen über Jahre Informationen aus dem islamistischen Milieu geliefert. Mitunter seien die Infos sogar in Strafverfahren eingeflossen.“ Anders als M. hatten manche aber Zweifel an ihm: „Zum einen seien die Infos von ‚VP-01‘ bei Anschlagsplanungen fast unheimlich detailliert gewesen. Zum anderen sei es nicht ausgeschlossen, dass der Mann selbst junge Männer wie Amri anstiftet, Taten zu begehen. Womöglich, um selbst bessere Infos geben zu können.

Ex-CIA-Agentin Amaryllis Fox

Im Gegensatz dazu entstand bei Ermittlern des LKA Berlin in den Monaten vor dem Anschlag der Eindruck, Amri habe sich gemäßigt. Sie taten den jungen Mann als kleinkriminellen Drogendealer ab; ein Ermittler sagte im Untersuchungsausschuss vor Monaten wörtlich, man wollte Amri ‚drogenmäßig‘ drankriegen. Eine, von heute aus betrachtet, fatale Fehleinschätzung.“ Von außen läßt sich die Lage aufgrund des Medienberichts wohl kaum, beurteilen. Und es wird auch darauf hingewiesen, wie heikel die Arbeit mit Vertrauenspersonen ist: „Geht es um Vertrauenspersonen, geht es für Sicherheitsbehörden oftmals um ihre entscheidenden Informanten. Im Idealfall dringen sie bis zum Kern von extremistischen Vereinigungen durch, führen ein Vertrauensverhältnis zu Hintermännern. V-Personen sind keine angestellten Mitarbeiter der Behörden, sondern Quellen. Der Deal zwischen Ermittlern und V-Personen: Geld gegen Informationen.“ Die „Welt“, deren Artikel ich zitiere, erklärt auch: „Die Sicherheitsbehörden in Deutschland sind in den vergangenen drei Jahren mehreren Anschlagsversuchen zuvorgekommen. Die Zahl islamistischer Gefährder habe sich seit 2013 mehr als verfünffacht – auf heute rund 680, so BKA-Chef Holger Münch.“

Geheimdienste von „Generalstabsdenken“ geprägt?

So betrachtet ist auch nicht von der Hand zu weisen, dass Mängel z.B. beim BVT dazu führen können, dass V-Leute oder verdeckte Ermittler enttarnt werden. Doch auch beim U-Ausschuss gab es Pannen: „Eine Liste an Mitarbeitern war dem U-Ausschuss übermittelt worden, die Namen könnten daraufhin an gefährliche Kreise gesickert sein. Ein BVT-Mitarbeiter soll sogar gemeinsam mit seiner Familie nach Deutschland gebracht worden sein.“ Doch auch BVT-Chef Peter Gridling verhielt sich denkbar ungeschickt, mahnt jedoch mehr Sorgfalt in eigener Sache ein: „Was aber tut Behördenleiter Gridling, wenn er mit einem mäßig gehaltvollen Vorwurf gegen einen Mitarbeiter konfrontiert ist? Er erstattet rasch Anzeige bei der Justiz – die zu Razzien, zur Gefährdung sensibler Daten und zu einer Suspendierung führt.“ Warf der U-Ausschuss trotz allem auch etwas Licht auf eine Welt im Schatten, galt dies umso mehr für die Ibiza-Affäre. Doch da haben wir immer mehr lose Enden in der Hand, und statt dass sich Puzzleteile zu einem verständlichen Bild zusammenfügen, wird der Eindruck immer widersprüchlicher.

PK der NEOS am 14.11.2019

Klar ist, dass alles irgendwie mit allem zusammenhängt, etwa wenn die NEOS jetzt vorpreschen und einen U-Ausschuss nach mehreren Hausdurchsuchungen bei den Casinos Austria fordern. Parallel zu Ermittlungen der Staataanwaltschaft ist das vielleicht nicht sinnvoll, weil Beschuldigte ja die Aussage verweigern können. Dennoch sollte man das Video von der NEOS-Pressekonferenz ansehen, denn es macht deutlich, wer zur Disposition stehen soll – möglicherweise auch als vom „asset“ zur „liability“?! Natürlich sind die NEOS nicht „die“ parlamentarische Kontrolle, da sie von Hans Peter Haselsteiner finanziert werden, was sie an die Gusenbauer-Seilschaften anbindet. Außerdem ist alles Nebelkerze, was eine Spionageabwehr gefährdet sieht, die Österreich nicht wirklich praktizieren darf. Damit ist Krisper, aber auch ihr Pendant bei den Grünen Alma Zadic (früher bei Jetzt/Pilz) keine Aufdeckerin/Expertin, weil sie nie das nötige Rüstzeug dafür bekommen konnte. Bei den letzten U-Ausschüssen hat sich gezeigt, dass zwar von Anfang an ein bestimmtes Narrativ verfolgt wird, sich aber auch so zahlreiche wichtige Details enthüllen ließen – die freilich selten entsprechende Beachtung fanden.

Das Benko-„profil“ und Martin Schlaff

Dazu kommt, dass auch Medienleute oft Teil einer Agenda sind, was dann umso eher der Fall scheint, je mehr etwas mythenumwoben ist (wie Geheimdienste).Immer mehr Menschen sind aber wachsam und einige beginnen, selbst Fakten zusammenzutragen – im Grunde ist das nichts anderes als „open source intelligence“, die einen Löwenanteil der auch von Diensten gesammelten Infos ausmacht. Dabei ist größtmögliche Objektivität von großem Vorteil, weil man dann bereit ist, jeder Spur nachzugehen. Man erkennt meistens, dass „alle“ irgendwie drinnenhängen und sollte daher auch frühzeitig wahrnehmen, ob manch einer geopfert werden soll, wenn etwas unvermeidlich öffentlich wird. Dies läßt Schlüsse zu, wer wirklich von Bedeutung ist und wer immer nur – egal wie man ihn auftreten ließ – Handlanger war. Zur derzeitigen Lage von Akteuren sei bemerkt, dass Innenminister Wolfgang Peschorn unter Druck gerät, jedoch bei Landeshauptmann Hans Peter Doskozils Kampf gegen Airbus noch als Leiter der Finanzprokuratur mitmachten.

Heute ist Peter Pilz, der Dritte im Bunde, nicht mehr im Nationalrat, während der Verbündete Alfred Gusenbauer u.a. in Chile Geschäfte macht. Doskozil selbst laboriert an Stimmbandproblemen, soll aber in zwei Monaten eine Wahl schlagen. Ausgeknockt wurde dabei Ex-Verteidigungsminister Norbert Darabos, der mittels Kabinettschef Stefan Kammerhofer abgeschottet wurde, den das Abwehramt nicht sicherheitsüberpüft hatte. Darabos wurde gegen seinen Willen (c Wolfgang Schüssel) 2007 Minister nach einem Wahlkampf mit den israelischen Ex (?) Agenten Tal Silberstein und Chaim Sharvit. Letzterer solle EADS (heute Airbus) Belastendes zutage fördern, das man einsetzen wollte, um das Versprechen „Sozialfighter statt Eurofighter“ zu erfüllen. Gerade brachte Rabbiner Moishe A. Friedman, der früher in Wien lebte, eine Anzeige gegen die „Mörder“ Jörg Haiders ein. Diese wird belächelt, doch er verweist auf sein eben erschienenes Buch, in dem er auch Sharvit nennt. Die SPÖ ist (noch) damit unter Kontrolle, dass viele Angst haben, Aufarbeitung sei „antisemitisch“; sie wird aber von der US-Komponente von Gusenbauers Ukraine-Lobbying überrollt werden.