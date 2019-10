Koalitionen und Machtkämpfe

Es wird spekuliert, dass die Regierungsbildung erst im nächsten Jahr abgeschlossen ist. Nicht von ungefähr meinen manche, dass die Expertenregierung ruhig noch eine Zeitlang weitermachen könnte. Selbst aus dem Rennen nahm sich die FPÖ, in der jedoch vielleicht ein Machtkampf zwischen Herbert Kickl und Norbert Hofer ansteht. Während Bundespräsident Alexander Van der Bellen sich Klimaschutz als Priorität wünscht, sieht es Sebastian Kurz etwas anders, der den Regierungsbildungsauftrag erhalten hat. Zugleich gibt es Kundgebungen der radikalen Klimatruppen von Extinction Rebellion auch in Wien sowie Proteste von Kurden gegen den Einmarsch der Türkei in Syrien. Widerstand gegen türkische Politik kann zur Folge haben, dass Millionen „Flüchtlinge“ auf Europa „losgelassen“ werden. Auch in Österreich schlägt Wellen, dass ein Rechtsradikaler in die Synagoge von Halle eindringen wollte und zwei Menschen davor erschossen hat.

Abseits dieser Rahmenbedingungen zerlegt sich gerade (neben der FPÖ) auch die SPÖ, die wohl bald eine/n neue/n Chef/in haben wird. Was den Klimahype betrifft, kann man SPÖ und Grüne nicht mehr unterscheiden – dies merkt man auch, wenn man Festreden zuhört z.B. als der Wiener Hauptbahnhof eben fünf Jahre alt wurde und Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) ebenso gratulierte wie Vizebürgermeisterin Birgit Hebein (Grüne). Auf Bundesebene wird Türkisgrün zwar gepusht, doch nun geht es erstmal um ernsthafte Sondierungen. Wer sich wundert, dass nicht mehr aufs Tempo gedrückt wird, muss sich daran erinnern, dass manche die Übergangsregierung von vornherein für länger auslegen wollten. Auf jeden Fall konstituiert sich der Nationalrat bald neu mit dem Wiedereinzug der Grünen und ohne die Liste Jetzt/Pilz, die ihre Tätigkeit mit Jahresende einstellen wird. Manche Abgeordnete scheiden unfreiwillig aus, weil ihre Partei Verluste hinnehmen musste; andere sind neu oder wurden wiedergewählt.

Sebastian Kurz zu den Sondierungsgesprächen

Immer ist es schmerzlich, eine politische Funktion zu verlieren, was umso mehr für Regierungsämter gilt. Viele schwelende (und bei Bedarf ausbrechende) Konflikte in Parteien lassen sich auch daraus erklären. In der Regel wird eher gemurrt, wenn man bei Listenerstellungen übersehen wird, während der Verlust eines Sitzes in einer Regierung meist hingenommen wird. Manchmal kommt späte Rache siehe Reinhold Mitterlehner bzw. die ganz große Karriere erst hinterher wie bei Alfred Gusenbauer. Nicht von ungefähr kritisiert etwa Gerald Grosz, dass viele in der FPÖ nur durch Heinz Christian Strache Mandate erhielten, nun aber eifrig nach ihm treten. Ist es allein Straches Schuld, dass sich gewisse Menschentypen bevorzugt ihm scharten? Erinnert es nicht an Haider, und kommt das nicht auch in anderen Parteien vor? Sieht man sich an, wer Pamela Rendi-Wagner angeblich beerben soll, stellt sich die Frage nach möglichen Motiven (auch derer, die Gerüchte verbreiten). Was ist mit ÖGB-Sekretär WIlli Mernyi, auch Sprecher des Mauthausen-Komitees? Oder Doris Bures, schon als Weggefährtin sowohl von Alfred Gusenbauer als auch von Werner Faymann verkauft? Es geht um „Macht“, wenn man Regierungsämter zu verteilen hat, was jedoch jetzt nicht das Ziel der SPÖ sein sollte, geht es etwa nach Landeshauptmann Hans Peter Doskozil.

Ewald Stadler vs. Gerald Grosz

Diesem wiederum war Peter PiIz behilflich, der nun nur mehr wenige Tage parlamentarischer Immunität geießen kann. Außenstehende konnten nicht ganz nachvollziehen, wie Pilz es schaffte, immer noch Anhänger/innen um sich zu scharen. Doch selbst in Aussicht gestellte Mandate sind verlockend genug, um zu kandidieren, und dann am Wahlabend bitter enttäuscht zu sein. Bei der SPÖ wurde Thomas Drozda zuerst (2017) Kanzleramtsminister, war dann Abgeordneter und wurde zusätzlich Bundesgeschäftsführer. Er nahm nun aber die Wahlniederlage auf sich, nicht ohne provokant einen Porsche zu verwenden, als er sein Büro räumte. Minister/innen wissen, dass sie nicht nur von einem Tag auf den anderen ihr Diensthandy abgeben müssen, sondern damit auch viele Kontakte weg sind – auch in dem Sinn, dass sie weit weniger EInladungen bekommen. Wie verführerisch ein Nationalratratsmandat ist, sieht man an Maria Stern von Jetzt/Pilz, die das Parlament schon als ihren Arbeitplatz betrachtete. Bei oe24 gibt es regelrechte Philippa Strache-Festspiele, nachdem klar ist, dass sie doch ein Mandat erhält, ob die FPÖ es will oder nicht. Es klingt altbacken, aber es wird auch damit argumentiert, dass sie ja einen erfolgreichen Politiker mit Regierungsoption geheiratet hatte.

Jörg Haider vor der Wahl 2008

Die obige Aufnahme Haiders erinnert nicht nur daran, wie schnell sich in der Politik alles ändern kann. Sie macht uns auch klar, dass manche eben nicht ersetzbar sind, sondern eine einzigartige Rolle spielen und ohne sie alles etwas anders wird. Das kann so dramatisch sein wie dass es die von Haider angestrebte Neuauflage von Schwarzblau eben lange nicht mehr geben konnte. Oder es schleicht sich eher auf leisen Sohlen an wie der Untergang der SPÖ, der sich allmählich vollzieht, auch weil die falschen Personen am falschen Platz sind. Pamela Rendi-Wagner wird nicht als längstdienende Parteivorsitzende in die Geschichte eingehen, ihre Person soll aber bei einer Sitzung morgen nicht zur Debatte stehen. Jede/r wird behaupten, dass es immer nur um Inhalte gehen und dabei nicht ganz aufrichtig sein, denn ein Zug zum Tor ist erforderlich. Freilich fiebern manche geradezu, wenn Ministerposten in Aussicht sind, wie man es bei einem ersten Versuch 2003 erlebrn konnte, eien Koalition zwischen ÖVP und Grünen zustande zu bringen.

Julia Herr im Interview

Julia Herr ist sich nicht nur nicht bewusst, dass „refugees welcome“ und „Klima retten“ eben auch eine Soros-Agenda ist. Sie und ihre Fans halten sich für kritisch, weil sie Druck auf die eigene Partei machen, die sie damit noch mehr von ihren Wurzeln enfremdet als dies ohnehin schon der Fall ist. Und sie kennt auch nicht die Welt mediaier, von Usern/innen verstärkter Bösartigkeit und diverser Honey-Traps a la Ibiza. Inzwischen hat auch Ungarn sein Ibiza, da der Bürgermeister von Györ, Zslotz Borkai, bei sexuellen Handlungen gefilmt wurde. Man stellte dies anonym mit ähnlich aggressivem Unterton ins Netz, wie wir es vom Zoom Institute (gegen Kurz) kennen. Herbert Kickl fragte ganz richtig, was noch alles in Petto gehalten wird eingedenk der punktgenauen Platzierung von ein paar Minuten aus Ibiza. Es gibt daher Macht und „Macht“ – Letztere besteht zum Schein nach Außen, doch der Amtsinhaber wird unetr Druck gesetzt, was nicht bedeuten muss, dass er sich etwas zuschulden kommen hat lassen. Solange Parteien dafür nicht sensibel sind und „Macht“ mit Macht verwechseln, ist es für einige in der Politik ziemlich einsam, weil ihnen niemand zur Seite steht.