Coup Teil 2: Zugriff auf die Sicherheitsministerien

Nach dem erfolgreichen Coup gegen die österreichische Bundesregierung wird nun versucht, Neuwahlen nicht erst abzuwarten und Zugriff auf die Sicherheitsministerien und die Justiz zu verlangen. Es scheint plausibel. dass so eine Aufklärung der Video-Inszenierung gegen den zurückgetretenen Vizekanzler Heinz Christian Strache verhindert werden soll, weil man dazu Verfassungsschutz und Heeresdienste benötigt. Auch wenn versucht wird, die Geheimdienstspur zu verwischen, ist sie doch die wahrscheinlichste Erklärung, wobei man an eine Zusammenarbeit von Israel und Deutschland denken kann. Wir müssen uns bewusst sein, dass der Einsatz von Lockspitzeln nur unseren Sicherheitsbehörden gestattet ist, dass die Aufnahmen illegal gemacht wurden, dass ein Regierungsmitglied zum Rücktritt gezwungen wurde und dass geheimer Nachrichtendienst zum Nachteil Österreichs strafbar ist. Immerhin soll die Korruptionsstaatsanwaltschaft nun nach einer Anzeige der SPÖ untersuchen, ob sich Strache mit Aussagen auf Ibiza etwas zuschulden kommen ließ. Wenngleich wir uns – noch – im spekulativen Bereich bewegen, ist doch bezeichnend, dass die Opposition sich auf die Sicherheitsministerien und die Justiz einschießt. Dabei sind SPÖ und NEOS durch ihre Verbindungen zu Tal Silberstein kompromittiert, während bei Jetzt/Pilz erinnert werden muss, dass Innenminister Herbert Kickl Peter Pilz durch die Blume als Agenten einer fremden Macht bezeichnete.

Das im Juli 2017 auf Ibiza aufgenommene Video wurde sorgfältig vorbereitet, indem der weibliche Lockvogel sich im November 2016 an Johann Gudenus wandte (was wohl aufgezeichnet und ausgewertet wurde), der unter dem Tod seines Vaters am 14. September litt. Noch dazu interessierte sie sich angeblich für eine Jagd im Familienbesitz dort, wo John Gudenus die letzten Jahre gelebt hatte, hielt also auch die Trauer des Sohnes wach. Man blieb in Kontakt und sie äußerte den Wunsch, doch einmal Strache kennenzulernen, was dann in der nun berühmten via Airbnb zu mietenden Finca realisiert wurde. Es war schon notwendig, die Schwachstellen von Gudenus und Strache zu kennen und zu wissen, was bei ihnen am besten funktioniert und eiskalt stundenlang kompromittierende Äußerungen provozieren zu wollen. Medien erledigten nun den Rest, wie wir in Artikeln uund Diskussionen sehen können. Wäre die Aufnahme bereits im Wahlkampf 2017 gespielt worden, hätte man sie sicher anders als heute an die Öffentlichkeit gebracht. Doch wie es jetzt auch immer geschah, inwieweit Jan Böhmermann und das Zentrum für politische Schönheit, das den Rücktritt Kickls erzwingen soll, involviert waren, ändert dies nichts an der Geheimdienst-Handschrift. Wer allzu sehr auf andere verweist, lenkt davon ab, dass es ja wohl kaum auf den Webseiten von Mossad, CIA oder BND zum Anklicken bereitgestellt werden wird.

Rendi-Wagner auf Twitter

Heute erscheint beachtenswert, dass es genau dann platzte, als in Israel wegen des Song Contest die mediale Aufmerksamkeit für Vorgänge in Österreich relativ gering war; ein Journalist stellte aber dennoch die Frage nach dem Mossad. Auch Martin Sellner von den Identitären sieht am ehesten Kanzler Sebastian Kurz hinter dem Video (bzw. meint, es sei in die Hände der ÖVP gelangt). Ironischer Weise ist er sich da einig mit Ex-Kanzler Christian Kern, der den verhängnisvollen Fehler beging, sich von Silberstein „beraten“ zu lassen: „Nun gibt es den Verdacht, dass das Video aus dem Nachlass von Silberstein stammt. Kern wies das in der ‚Welt‘ zurück. ‚Das halte ich für Propaganda. Was jetzt passiert ist, trägt die Handschrift jener, die damals im Wahlkampf unsere Daten gestohlen haben. Teile meiner Reden, Teile unserer Wahlkampfstrategie landeten beim politischen Gegner. Der ganze Wahlkampf war zerfressen von Intrigen‘, so Kern. ‚Die Frage ist, warum wurde das belastende Material, das jetzt gegen die FPÖ aufgetaucht ist, nicht schon im Wahlkampf ausgespielt.‘ In dem Video spricht Strache auch von Material, welches Kern belaste. Auch das wies der Ex-Kanzler zurück: ‚Das Einzige, was ich weiß, ist, dass Strache davon spricht, dass ich in Südafrika, in Kapstadt, mit schwarzen Minderjährigen zugange gewesen wäre. Das alleine ist so was von hirnrissig, dass mir keine weitere Kommentierung einfällt.'“

Martin Sellner zur Causa (siehe auch hier und hier)

Kern blendet natürlich aus, dass er sich mit dem Mossad eingelassen hat und daher das von ihm skizzierte Szenario durchaus zulässig gewesen wäre. Wenn österreichische Dienste einen Maulwurf in seiner Umgebung hatten, um Mossad-Infiltration zu beobachten und gegenzusteuern, wäre das schlicht ihre Aufgabe gewesen, weil es – siehe etwa Botswana – Einmischung in die Politik eines fremden Staates ist. Zwar rief die SPÖ – z.B. der damalige Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil – im Herbst 2017 noch laut nach einem U-Ausschuss, wollte dann aber auch selbst keinen mehr einsetzen (warum nicht?). Wenn nun das gleiche Spiel puncto #Ibizagate inszeniert wird, sollten die anderen Parteien (wenn der Nationalrat neu gewählt ist) ihre Zustimmung geben. Es ist nicht völlig auszuschließen, dass Österreich israelisches Material sicherte und über Deutschland spielte – doch plausibler ist freilich, dass es eine Aktion war, um die Koalition in die Luft zu jagen, damit nichts Besseres nachkommt. Kern hat übrigens vergessen, dass er nicht zurückgetreten ist, als die Machenschaften der Silberstein-Leute 2017 aufgeflogen. Weil Martin Sellner selbst im Visier ist, versteht er die Situation von Spitzenpolitikern besser als viele andere, denn sie können jederzeit durchs Dorf getrieben werden. Er hat recht, wenn er meint, dass man nicht viel darüber nachdenken sollte, ob sich Gudenus und Strache nicht geschickter verhalten hätten können.

Beate Meinl-Reisinger auf Twitter

Denn hätte diese Falle nicht geklappt, dann eben eine andere; wenn man will, kann man jeden zu Fall bringen, sodass dies nur als grundsätzliches Problem für die Demokratie angegangen werden kann. Haß, Häme und Freudentaumel „berichtender“ Journalisten deuten aber in eine andere Richtung, zumal man es in Richtung „Selbstzerstörung“ der FPÖ und unsagbarer Dummheit Straches dreht, auch um die eigene Rolle zu kaschieren. Außerdem hat die FPÖ keinerlei Krisenkommunikation, ist praktisch von der Bildfläche verschwunden, attackiert ein wenig die ÖVP und der designierte Strache-Nachfolger Norbert Hofer klingt wie im Bundespräsidentenwahlkampf. Beate Meinl- Reisinger sollte den Ball aber flach halten, denn sie führte 2015 in Wien Wahlkampf mit Tal Silberstein und einige Mitarbeiter waren dann 2017 bei der SPÖ-Kampagne dabei. Die NEOS sind transatlantisch ausgerichtet, wollen Vereinigte Staaten von Europa und vertreten zu 100% den Anti-Airbus-Kurs (cui bono?) von SPÖ und Jetzt/Pilz. Rendi-Wagner sollte erklären, warum Norbert Darabos, als er nach dem Silberstein-Wahlkampf von 2006 („Sozialfighter statt Eurofighter“) das Amt als Minister nicht ausüben „durfte“, sodnern sich dem Kabinettschef „fügen“ musste, was Aushebeln der Befehlskette und Unterwanderung ist.

Norbert Hofer, sehr zahm

Rendi.Wagner hat immer noch ein ungelöstes Silberstein-Problem und über die Kerns und Alfred Gusenbauer ist die SPÖ auch mit dem NEOS-Sponsor Hans Peter Haselsteiner verbunden. Jan Böhmermann kannte die Aufnahme bereits, als er vor einem Monat Anspielungen bei der Romy-Verleihung per Video machte; dem Vizekanzler musste da das Herz in die Hose gerutscht sein und er war wochenlang unter extremem Druck. Man agierte auch mit anderen Mitteln verdeckt gegen die Bundesregierung, wobei jedoch immer mehr Menschen dies durchschauten und in den sozialen Medien Contra gaben, auch als Medien sogar den verurteilten Neonazi Gottfried Küssel hypten, der Strache mit Enthüllungen drohte. Zu Rücktrittsaufforderungen an KIckl passt, dass der von den Amerikanern gegründete deutsche Verfassungsschutz Österreich „das Misstrauen“ aussprach, was entsprechende Anträge im Parlament vorwegnimmt. Man sieht unten, wie sehr Starche unter Druck steht, weil er sehr schnell redet, es wirkt wie eine Mischung aus Schock und Angst. Per „character assasination“, wofür Geheimdienste Fälschungen, Lügen und eben Lockvögel verwenden, wird er von Medien fertiggemacht, die mit dem Material „spielen“. Es ist gut möglich, dass sich nun auch Hofer fürchtet, der ja ohnehin in keiner beneidenswerten Lage ist.

Straches Rücktritt

Über Agents Provocateurs wird Negativ-Berichterstattung ebenso angeregt wie zu Anfragen der Opposition angestiftet wird, die z.B. das Bundesheer in Mißkredit bringen und das Abwehramt beschäftigen sollen. Kickl ist in Wahrheit notwendig, um sicherzustellen, dass das BVT Österreich dient, was zumindest Teilen der Beamten vollkommen fremd zu sein scheint. Böhmermann wird eingesetzt, um Spannungen auszulösen, etwaa inderm er den türkischen Ministerpräsidenten Recep Tayyib Erdogan beleidigte, oder um zu Denuziation und Menschenjagd aufzurufen. Das hat weit mehr mit einer Agentenrolle als mit Satire zu tun, ebenso wie das Zentrum für politische Blödheit eine Frontorganisation und kein Kulturverein ist. Aktionen wie „Die Toten kommen“ für illegale Masseneinwanderung oder „Flüchtlinge fressen“ machen frösteln, wennn man drüber nachdenkt, zumal das ZPS für No Fly-Zones in Syrien und Libyen agitierte und damit Handlanger einer Regime Change-Strategie ist. Als Björn Höcke von der AfD mit Mini-Holocaust-Mahnmal belagert und überwacht wurde, gab es kurzfristig Ermittlungen, die jedoch eingestellt wurden. Es ist kein Zufall, dass das ZPS auch in Chemnitz hetzte und denunzierte, wo dem damaligen Vefsssungsschutzchef Hans Georg Maaßen wahrheitsgemäße Aussagen zu den Ereignissen nach dem Mord an einem Deutschkubaner sein Amt kosteten (übrigens sprach er auch beim Berner Club, den die Opposition gerne gegen Kickl anführt).

An Silberstein-Partner Puller zu Drohposting gegen Darabos

Der Chefredakteur der Schweizer Weltwoche wurde vom ZPS mit einem „War ja nicht so gemeint“-Aufruf „Tötet Roger Köppel. Köppel Roger tötet“ ins Visier genommen. Die Weltwoche ist nicht NATO-affin, anders als z.B. Spiegel und Süddeutsche, über die der Vernichtungsschlag gegen die Bundesregierung startete. Man rief zum „Exorzismus“ auf und wollte die Schweiz „entköppeln“, dabei soll dieser Satz gefallen sein: „Wir kämpfen für die Menschenrechte. Wenn Roger Köppel umgebracht wird, können viele Leben gerettet werden. Das ist das kleinere Übel.“ – dies wird nun aber bestritten. Köppel wurde zum Feindbild auserkoren, als er 2015 (wie die FPÖ und andere) gegen Masseneinwanderung war. 2016 konnten wir dann lesen: „Am Mittwoch konnte man Roger Köppel neben Ebola, Impotenz, Maul- und Klauenseuche, zwanghaftem Onanieren, Blitzeinschlag oder einem Autounfall auch noch Querschnittlähmung, Schizophrenie und Alzheimer im fortgeschrittenen Stadium an den Hals wünschen. Die letzten drei Verwünschungen sind seit heute Donnerstag nicht mehr möglich. Direkt oder indirekt Betroffene haben sich beschwert.“ Zum Skandal wurde auch, dass diese Aktion als „Kunst“ subventioniert wurde, obwohl/weil sie einen Menschen und seine Familie wegen seiner Meinung mobbte und bedrohte.

Erklärung von Kickl auf Facebook

Weil sich die meisten Menschen nicht wirklich vorstellen können, was eine Honeytrap ist – man (Geheimdienste) erstellt ein psychologisches Profil und geht sorgfältig vor, dockt bei Interessen, Bedürfnissen, aber auch Defiziten an. Dies erfolgte einmal in den Grünen, als Johannes Voggenhuber, nun Pilzscher EU-Spitzenkandidat, formaler Parteichef war. So erklären sich auch heute seltsame Meldungen von ihm wie diese auf Twitter: „Ich hoffte bis vor einer Stunde, dass die FPÖ-Minister ihre Büros nicht mehr betreten, keine Anordnungen mehr treffen und keinen Amtscomputer mehr benutzen können. Leider habe ich mich getäuscht.“ Oder: „Heute werden hier am Ballhausplatz rote Linien gezogen. Nein, nicht im Bundeskanzleramt. Davor! Von abertausenden Menschen, die hier für die Demokratie einstehen. Von Stunde zu Stunde werden es mehr, die hier am Heldenplatz die Republik verteidigen.“ Als vermeintlicher Demokrat redet Voggenhuber unverhohlen einem Putsch das Wort (mind controlled?), was jeden denkenden Menschen, egal wie er sich politisch einordnen mag, das Gruseln lehren sollte. Man beachte: es geht um Innen- und Verteidigungsministerium, i.e. Verfassungsschutz, Abwehramt, Nachrichtenamt und die Justiz – alle drei Bereiche sollen unter keinen Umständen den Coup gegen die Regierung aufklären, und auch nicht die Hintergründe des Krieges gegen Airbus und des Umgangs mit Ex-Minister Darabos. Denn wenn dies geschieht, sind die Oppositionsparteien in ihrer heutigen Form Geschichte. Man muss bei Geheimdienstspuren auch an die angloamerikanische Integrity Initiative dneken und an das Vorgehen der Clinton-Kampagne gegen jene von Trump. Denn es gibt Verbindungen vom MI 6 und CIA unterstützten Clinton-Lager zu Gusenbauer und damit zu den Oppositionsparteien.

