Der Weihnachtsmord – eine Justizgeschichte

Arisierung und Euthanasie treffen einander im sogenannten Erwachsenenschutzgesetz, das bedeutet, Menschen Mördern auszuliefern, die auf ihren Besitz scharf sind. Da gibt es etwa Verein Death Support, der in Wirklichkeit anders heißt, was aber den Zusammenschluss von Ariseuren verschleiert. Bei Death Support will man zahlungskräftige Opfer anlocken, deren Angehörige meinen, sie seien in guten Händen. In Wirklichkeit wartet nur unendliches Leid und der Tod auf sie. Death Support besteht aus Untoten aus der NS-Zeit, die Opfer mit Falschgutachten (siehe Massnahmenvollzug) zwangsentrechten, wobei ein endloser Strom von den Bezirksgerichten zu den Nazis fließt. Sie rauben Wohnungen, Schmuck, Antiquitäten, sie lassen ihre Opfer hungern und sorgen mit erfundenen Berichten dafür, dass sie nie wieder die Freiheit erlangen, sodass sie nichts zurückfordern können. Jedes Bezirksgericht arbeitet ihnen willig zu, denn die Opfer sind keine Menschen mehr, sondern wie damals lebensunwertes Leben. Die Verbrechen der Nazis gelten als sakrosankt, sodass hungernde Opfer der Hohn und die Verachtung der Schreibtischtäter in den Bezirksgerichten trifft (und alle sehen weg). Die UNO drängte Österreich, die Sachwalterschaft abzuschaffen, die wie der Maßnahmenvollzug eine Hintertür in einem staasvertragskonformen Rechtssystem ist ( damit wir noch teilweise Nazi sein können).

Statt abzuschaffen, wurde es mit dem „Erwachsenenschutzgesetz“ frei nach Goebbels aber noch schlimmer, denn Nazis wie von Death Support blockierten den Zugang zu ihren Konten. Schutz also wie die Schutzhaft der Nazis, sodass Opfer ohne die Hilfe anderer sterben, weil die Nazizombies selbst ihre Pensionen stehlen? Dann treten Schreibtischtäterinnen auf, die Goebbels ebenfalls erfreut hätten, denn sie meinen zu vom Hungertod bedrohten Menschen, dass es schon seine Gründe habe, wenn sie keinen Zugang zum eigenen Geld haben. Sie verstehen einfache Fragen nicht, wie sie auch Juden 1938 gestellt haben: ich habe Hunger, ich brauche das Geld auf meinem Konto. Goebbels‘ kleine Unrechtspflegerinnen sind empört, wenn ein Opfer meint, es bestehe ein Unterschied zwischen ihnen und bedrohten Juden im Dritten Reich, und ihr eigenes Geld fordern, wenn sie nicht verhungern wollen. Sie sind zu dumm um zu verstehen, dass sie Menschen die Kontrolle über ihr Leben verwehren, die aber zugleich selbständig und kreativ sein müssen, andere um Hilfe zu bitten, damit sie nicht sterben. Was aber, wenn ein Opfer sagt, ich kann das nicht, ich bin ja so unselbständig – dann verreckt es eben (endlich!).

Die Schreibtischtäterinnen rechtfertigen die Verbrechen, indem sie erklären, warum Opfer klein Geld zur Verfügung haben (und auch nichts zu essen bekommen und mit dieser menschenverachtenden Begründung diese gleich ad absurdum führen – als nicht fähig, Geld zu beheben (sonst wären ja Großkriminelle wie bei Death Support Verbrecher), aber zugleich fähig, andere anzuflehen, sie vor dem Hungertod zu bewahren. Und sie können guten Gewissens stehlen, was ja auch Selbständigkeit erfordert. Die Nazissen legen schockiert auf und hoffen wohl, dass das Opfer bald verhungert. So müssen sie sich nicht Ende noch Gedanken machen über die Nazizombies von Death Support, ob dies vielleicht doch stehlen, lügen, betrügen. Aber sie können beruhigt sein, denn die Richtervereinigung, die Anwaltskammer, die Volksanwaltschaft, die Ärztekammer, das Parlament und das Justizministerium decken alles, wie damals beim Adolf eben…

Dies passiert vieltausendfach in Österreich, auch an Weihnachten, die Opfer wurden zu lebensunwertem Leben gemacht, das keinerlei Menschlichkeit verdient. Diese Geschichte steht hier, damit ihr aufhört, nach „Refugees!“ zu suchen, um den Flüchtlingen nebenan zu helfen, die sterben, wenn ihr sie nicht schützt. Es gibt derzeit kein Gericht, das bereit wäre, die Nazidiebe anzuklagen, die Opfer sind in Östereich vollkommen vogelfrei. Das bedeutet, dass Östereich niemals Mitglied der EU sein könnte, aber dies nur am Rande.

