Doppelstandards bei der Pressefreiheit

Groß ist die Empörung bis in die deutsche Medienszene hinein, weil das Innenministerium den Umgang mit „kritischen Medien“ einschränken wolle; diese hatten allerdings Minister Herbert Kickl von Anfang an im Visier. Nun ist nichts einzuwenden gegen ein engagiertes Bekenntnis zur Pressefreiheit, doch es muss immer und in jeder Situation gelten. Es darf keine Rolle spielen, welches Parteibuch jemand hat, der die Rechte von Journalisten beschneidet und der Sachverhalte zudecken will. Wenn die NEOS bei Kickl aufschreien, muss man sie fragen, warum sie nichts zum Vorgehen von Ex-Verteidigungsministeriums-Kabinettschef Stefan Kammerhofer auch gegen Berichterstattung sagten. SPÖ-Mediensprecher Thomas Drozda ist zwar gegen einen „Maulkorberlaß“ Kickls, blockiert mich aber lieber auf Twitter, als z.B. zu erklären, warum der scheidende Parteichef Christian Kern Kammerhofer mit einem ÖBB-Abteilungsleiterposten belohnte. Alma Zadic von der Liste Pilz schießt sich auf Kickl ein, teilt aber zugleich Tweets eines Users, der mich seit Längerem wie bestellt stalkt und verleumdet, weil ich Kammerhofers Machenschaften und deren Hintergründe thematisierte. SOS Mitmensch ruft zu „Mediensolidarität“ auf, war aber bereits bei der Kampagne gegen „Sicherheitsministerien“ in den Händen einer „autoritären Partei“ zur Regierungsbildung nicht bereit, beim SPÖ-Verteidigungsressort näher hinzusehen.

Der Österreichische Journalisten Club fordert von Kickl „Maßnahmen zum Schutz der Pressefreiheit in seinem Ressort“, sah aber immer weg, wenn ich Unterstützung gegen Kammerhofers Drohungen, Verleumdungen, Einschüchterungen und sein „Kasernenverbot“ wollte – das Gleiche gilt auch für die Journalistengewerkschaft. Natürlich geht es um eine wichtige Agenda, wenn Machenschaften wie im BMLV tabuisiert bzw, verschleiert werden, im Mainstream nur verzerrt vorkommen und eine Aufdeckerin wie Freiwild behandelt wird, keinerlei Rechte und keinerlei Solidarität hat. Knackpunkt ist die Übernahme des Ministeriums durch die SPÖ 2007, bei der Minister Norbert Darabos nur Statist sein sollte auch beim Versuch, den Eurofighter-Vertrag platzen zu lassen, was mit Alfred Gusenbauer, Tal Silberstein und Interessen der US-Rüstungsindustrie zu tun hatte. Darabos war das Gesicht nach außen, wurde aber von Kammerhofer von Personen und Infos ferngehalten bzw. diese von ihm. Zwar wird immer mehr bekannt über Gusenbauer und Silberstein, doch das offizielle Eurofighter-Narrativ wird nach wie vor via Peter Pilz vorgegeben. Man muss wissen, dass durchgängiges Mauern und demonstratives Wegsehen nie persönlich gemeint ist, auch wenn es Personen trifft; es stecken immer verdeckt verfolgte Interessen dahinter.

Dabei spielen jene Medien eine wichtige verschleiernde Rolle, die sich gerne als „kritisch“ bezeichnen, z.B. wenn von Anfang an klar war, dass Kickl abgeschossen werden soll. Nun werden sich auch zu Recht von Berichterstattung Betroffene mit aller Kraft wehren, sodass man immer selbst prüfen muss, wer eher die Wahrheit sagt bzw. wie die beiden Seiten einer Medaille aussehen – mit Betonung auf „beide“. Nach Berichten reagierte das Innenministerium: „Bei dem thematisierten Schreiben handelt es sich um ein Mail des BMI-Ressortsprechers an die Kommunikationsverantwortlichen in den neun Landespolizeidirektionen. In diesem Mail werden zahlreiche aktuelle Themen angesprochen. Es handelt sich dabei um Anregungen und Kommentare ohne jeden Verbindlichkeits- oder gar Weisungscharakter. Dem Schreiben wohnt in vielen Passagen die Absicht inne, einen einheitlicheren Auftritt der Polizei und des Innenministeriums in bestimmten Bereichen der Medienarbeit anzuregen. Insbesondere die Erläuterungen zur Nennung der Nationalität ausländischer Tatverdächtiger und zur Information über Sexualverbrechen fußen auf teils bisher sehr unterschiedlichem Umgang in den Landespolizeidirektionen.

Ziel der diesbezüglichen Empfehlungen ist es, dem Anspruch der Bürgerinnen und Bürger auf umfassende und klare Information im Sinne größtmöglicher Transparenz Rechnung zu tragen. Ausdrücklich wird in diesen Zusammenhängen in dem Schreiben auf die Rechtslage verwiesen.“ Natürlich ist es ein heikles Thema, über die Herkunft Tatverdächtiger zu berichten, da dies immer Emotionen auslöst. Es klingt wie Zurückrudern: „Selbstverständlich ist es das Recht und sogar die Pflicht aller Medien, die Arbeit der Polizei, des Innenministeriums und auch des Innenministers kritisch zu beleuchten. Doch es ist ebenso das Recht von Kommunikationsmitarbeitern, sich angesichts der von ihnen gegebenen Informationen und der daraus resultierenden Berichterstattung ein Bild zu machen und daraus qualitative Schlüsse zu ziehen.“ Und es kommt eine Retourkutsche: „Dass der Verdacht der Voreingenommenheit gegenüber gewissen Medien durchaus nicht aus der Luft gegriffen ist, zeigt sich übrigens auch anhand der aktuellen Berichterstattung: Bereits durch die Betitelung (Kurier: ‚Geheimpapier: Kickls brisante Medienkontrolle‘; Standard: ‚Innenminister Kickl greift die Medienfreiheit frontal an‘) wird eindeutig der Eindruck erweckt, diese Empfehlungen würden persönlich vom Innenminister stammen und/oder seien zumindest in seinem Auftrag geschrieben worden. Tatsächlich war der Innenminister weder Auftraggeber noch Empfänger dieser Mitteilung – ebenso wenig wie Mitglieder aus dem Kabinett des BMI.“

Mir ist nicht bekannt, dass Kickl Journalisten bedroht, verleumdet, ihnen die Existenz raubt oder im Vergleich zu Kammerhofer und anderen wirklich etwas zu verbergen hätte. Selbst die BVT-Affäre, die auch unvoreingenommen viele Anhaltspunkte für Kritik bietet, muss man in Relation zu dem sehen, was z.B. bei den Eurofightern akzeptiert und vorangetrieben wird. Denn letztes Jahr wurde ohne Widerspruch in Politik und Medien mit Ex-Minister Darabos ein Bauernopfer auch in Form einer Anzeige erbracht, wobei Peter Pilz immer wieder medial unterstützt „Ermittlungsdruck“ ausübt. Selbstverständlich darf man mir als Einziger, die beharrlich widerspricht, auch alles antun, ohne dass jene auch nur mimimal solidarisch sind, die immer dann die Demokratie in Gefahr sehen, wenn das Hashtag (Hasstag?) #Kickl auftaucht. Und es ist keineswegs so, dass der Minister oder andere es honorieren, dass ich immer zuerst den Anlaßfall prüfe und nicht in Bashing einstimme, sondern abwäge. „Rechte Medien“ setzen allerdings selbst Narrative und übersehen, dass auf der anderen Seite Verallgemeinern auch falsch am Platz sind, denn das würde bedeuten, zwischen Linken und „Linken“ wie z.B. Gusenbauer zu differenzieren.

Es ergibt sich ein klares Muster: erwünscht ist, die BVT-Affäre aufzuklären, verboten ist es, die wahre Eurofighter-Affäre zu recherchieren; erwünscht ist, Kickl des Amtsmissbrauchs zu verdächtigen, verboten ist, Kammerhofers Amtsanmaßung zu thematisieren. Wer abweicht und ausschert, wird zum Freiwild und kann neben denen verrecken, die groß „Pressefreiheit“ und „Solidarität“ rufen. Es ist also nicht echte Pressefreiheit, sondern Repression, die meist kaschiert ist und die viele unbewußte Handlanger hat. Eine Repression, der auch die Regierungsparteien nicht entgegentreten, wie es ja auch frühere Regierungen nicht getan haben. Somit bleibt, dass auch via Medien Aufregung generiert wird – mal in diese, mal in jene Richtung, und politische Karrieren von einem Tag auf den anderen gestoppt werden. Dabei wird sich jemand, der sich schon länger im Visier sieht wie Kickl, natürlich nicht unbefangen verhalten und Fehler machen, die dann wiederum andere bestätigen. Die aber auch einige in eine Verteidigungshaltung bringen, die keinen objektiven Umgang mit Fakten darstellt. Kern steht übrigens nach wie vor dazu, dass Kammerhofer gut verdienen muss, während ich in Not bin….

