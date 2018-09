SPÖ: Gibt es erstmals eine Parteichefin?

Vielleicht bekommt die SPÖ erstmals in ihrer Geschichte eine Parteichefin, doch noch ist alles offen und es mobilisieren verschiedene Lager, wenn man Berichten glauben darf. Nachdem Christian Kern seinen Rückzug angekündigt hat, werden Namen in die Diskussion geworfen, darunter auch die zweier Frauen, von Doris Bures und Pamela Rendi-Wagner. Manche sind grundsätzlich für eine Frau an der Parteispitze, andere wollen erst ein Anforderungsprofil erstellen, das Frauen wie Männer erfüllen sollen, ehe sie bereit sind zu kandidieren. Einige fordern eine Entscheidung der Mitglieder bzw. sind dafür, dass die Wahl zwischen mehreren Personen erfolgt, statt wie bisher üblich jemanden von oben zu designieren. Die Suche nach der Nachfolgerin oder dem Nachfolger wurde übrigens Christian Kern selbst übertragen, der dafür offiziell ein paar Wochen Zeit hat. Entgegen einem in manchen Medien zu beobachtenden Trend wettet Wolfgang Fellner in oe24 auf den Kärntner Landeshauptmann Peter Kaiser, der freilich schon abgewunken hat. Kaiser wäre zwar ein Mann, hat aber unbestritten ein modernes Frauenbild, was die Grundvoraussetzung bei jedem Bewerber sein muss (und schon mal den kommenden burgenländischen Landeshauptmann Hans Peter Doskozil ausscheidet).

Viel wird spekuliert, warum es am Dienstagnachmittag stundenlang unwidersprochen hieß, Kern werde zurücktreten, bis er dann um 18 Uhr vor die Presse trat um zu verkünden, dass er Spitzenkandidat bei der EU-Wahl wird und den Parteivorsitz spätestens bei der Wahl im Mai 2019 abgibt. Es wird vermutet, dass eine interne Intrige aus dem Vorhaben zu kandidieren den Plan machte, jetzt alles hinzuwerfen. Offenbar befasste sich Kern aber schon konkret damit, wer ihm nachfolgen soll: „Am Samstag signalisierte Christian Kern seinem politischen Vertrauten Landeshauptmann Peter Kaiser, dass er sich aus der heimischen Politik zurückziehen wolle. Bestärkt wurde der Ex-SP-Kanzler von seiner Frau Eveline Steinberger-Kern, die mit ihm am Millstätter See über das Vorgehen beriet.“ Dagegen ist nichts einzuwenden, da sich der 2016 aus dem Amt gemobbte Werner Faymann ja auch mit seiner Frau Martina besprochen hat, ehe er am 9. Mai 2016 zurückgetreten ist – dies, indem er die fünf Landeschefs, unter ihnen Kaiser, die sich auf Kern eingeschworen hatten, praktisch vor vollendete Tatsachen stellte. Kern wusste anscheinend schon, wer ihn beerben soll, nämlich Ex-Gesundheitsministerin Pamela Rendi-Wagner, die erst seit März 2017 Parteimitglied ist.

Wahlkampf 2017: Rendi-Wagner, Kern, Doskozil

„Am Sonntag beginnt Kern dann auch mächtige SPÖ-Vertreter, darunter Wiens Bürgermeister Michael Ludwig und ÖGB-Boss Wolfgang Katzian, anzurufen. Die beiden Herren halten offensichtlich dicht. Ebenso wie Kaiser. Der SPÖ-Chef erklärt, dass er bei der EU-Wahl als Spitzenkandidat antreten und als SP-Chef zurücktreten wolle. Es könne aber auch sein, dass er ganz aus der Politik ausscheide. Er schlägt Pamela Rendi-Wagner als seine Nachfolgerin vor, weil die Zeit ‚für eine Frau reif‘ sei“, schreibt oe24 (und stellt Bures implizit als undichte Stelle hin). Man muss wissen, dass ihr Gatte Michael Rendi ehemals österreichischer Botschafter in Israel war und als Kabinettschef bei Kanzleramtsminister Thomas Drozda tätig war, der im verhängnisvollen Silberstein-Wahlkampf mitmischte und den manche auch als künftigen SPÖ-Chef sehen. Laut oe24 wollte Michael Ludwig, der sich im Jänner dieses Jahres bei der Wahl des Wiener Parteichefs gegen den geschäftsführenden Klubobmann im Parlament Andreas Schieder durchsetzte, am Mittwoch ein Parteipräsidium auf Wiener Ebene ohne Angabe von Gründen abhalten. Dies ließ einige kombinieren, dass der Rücktritt Kerns bevorstehe, was sofort die Runde machte. „Indes sitzt Kerns engstes Team gerade in der Parteizentrale in der Wiener Löwelstraße und bastelt an seiner Parteitagsrede“, da Kerns Wiederwahl am 6. Oktober stattfinden sollte: „Sie wissen zu diesem Zeitpunkt noch nichts über Kerns Rücktrittspläne. Sie sind selbst von Gerüchten abhängig.“

Am Dienstagnachmittag hätte Kern bei einer Aktion der Sektion Ohne Namen, der u.a. Niko Kern angehört, gegen Abfall und Plastikmüll auftreten sollen, doch selbst der Sohn wusste nicht, was los war. Es erscheint plausibel, dass der SPÖ-Chef seiner Demontage Einhalt gebieten wollte, indem er sich zum Spitzenkandidaten ausrief, noch ehe Gremien darüber befinden konnten. Man ließ ihm diesen „Triumph“ auch bei der Sitzung von Präsidium und Vorstand am Mittwoch, dem eine Sitzung der europäischen Sozialdemokraten in Salzburg folgte, bei der sich Kern als möglicher EU-weiter Spitzenkandidat ins Spiel brachte. Wenn rekonstruiert wird, was in den letzten Tagen in der SPÖ passierte, werden auch (siehe Silberstein-Affäre) Verbindungen zur ÖVP vermutet: „Aus dem engsten Kreis drang die Information nach außen und landete – Achtung, große Überraschung! – in den höchsten Kreisen der Volkspartei. Konkret soll ein Mitarbeiter der SPÖ direkten Kontakt zu einem Mitarbeiter der Bundes-ÖVP gehalten haben, um Kerns Rücktritt vorab zu verkünden. Klingt irrational? Wäre es auch. Faktum ist, dass die ÖVP nachweislich bereits zu einem Zeitpunkt über Kerns Demission Bescheid gewusst hat, als selbst hochrangige Gewerkschafter und Parteifunktionäre in der SPÖ noch im Dunklen tappten.

Kerns Kandidatur wurde, soviel ist klar, aus den eigenen Reihen ‚geleaked‘, sprich vorab und gegen Kerns Willen kommuniziert. Diese Tatsache wird in der SPÖ nicht einmal mehr dementiert. So bestätigte etwa Tirol SPÖ-Chefin Elisabeth Blanikgerade heraus, ‚dass Halbbotschaften an die Öffentlichkeit gelangt seien‘. Das Verhalten jener Genossen mit ‚einem besonderen Mitteilungsbedürfnis‘ sei ‚unsinnig und schädigend‘. Bleibt die Frage: Wem in der Sozialdemokratie konnte es nutzen, wenn vorschnell der Rücktritt des Parteichefs ventiliert wird?“ Wie bei der Silberstein-Affäre, wo Fussi der Übersetzerin (für Silberstein) Anna J. bei Medienauftritten und in WhatsApp-Nachrichten zusetzte (weswegen er im Oktober auch vor Gericht stehen wird), denkt der Ex-Kern-Berater jetzt laut nach, wer der Verräter sein könnte und spielt siehe oben immer wieder auf Raphael Sternfeld an. Sternfeld arbeitete bei Faymann, dann bei Doskozil, den er auch für ein paar Monate ins Burgenland begleitete und ist jetzt Kommunikationschef der Wiener SPÖ. Sieht oder hört man sich an, was jetzt veröffentlichte Meinung wird, kommt wie üblich nur ein relativ kleiner Personenkreis zu Wort.

Zum Beispiel Anton Pelinka auf Ö1 oder sein Bruder Peter (u.a. mit Ex-Kern- und jetzt NEOS-Berater Johannes Vetter) beim „Krone“-Brennpunkt; Ersterer spricht von einer bösartigen Intrige gegen Kern, was aber nur eine Vermutung sein könne. Es kann nicht „die Spionage der ÖVP gewesen sein“, wenn Leute etwas durchsickern haben lassen, was „parteischädigendes Verhalten sei“. Das trifft es zwar, wirft aber auch die Frage auf, warum z.B. Alfred Gusenbauer noch SPÖ-Mitglied ist, der Partei in Ybbs an der Donau vorsteht und Vizepräsident der Sozialistischen Internationale ist. Mithin verhalten sich nur allfällige Angehörige des Faymann-Lagers parteischädigend, nicht aber die des Gusenbauer-Kern-(Silberstein-)Flügels. Pelinka hat aber Recht, dass es Rote gibt, die meinen, Faymann sei „bitter Unrecht getan“ worden und die noch offene Rechnungen haben. Der „Kurier“ fügt dem Kreis der von Kern in den EU-Plan Eingeweihten noch Doris Bures, Michael Ludwig und ÖGB-Chef Wolfgang Katzian hinzu; es war da auch davon die Rede, EU-weiter Spitzenkandidat zu werden und dies beim PSE-Treffen in Salzburg als Kontrast zum informellen EU-Rat bekanntzugeben. Es sei aber nicht 100 % fix gewesen, Kern habe noch etwas geschwankt und die Idee mit anderen am Dienstagabend besprechen wollen. Es fällt auf, dass wieder einmal Doris Bures dabei ist, die schon als „Vertraute“ von Alfred Gusenbauer, dann Werner Faymann und schließlich eben Christian Kern galt, den sie 2010 als Infrastrukturministerin zum ÖBB-Chef machte.