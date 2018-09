Meinungsfreiheit? Facebooks absurde Zensur

Angeblich habe ich im Jänner 2010, soweit ich das vom Zusammenhang her datieren kann, das Wort „Neger“ in Anführungszeichen auf Facebook verwendet. Es ging stets um den damaligen Kärntner Landeshauptmann Gerhard Dörfler, der bekanntlich einen „Negerwitz“ machte, als er Roberto Blanco zu Gast hatte – an Unsensibität wohl kaum zu übertreffen. Rein zufällig werden jetzt uralte Postings verwendet, um mich zu sperren, nachdem ich outete, wie ich auch via Facebook von Usern gezielt verleumdet und gestalkt werde. Mit dem Wort „Neger“ wurden schon aberwitzige Zensuraktionen gerechtfertigt, wie der Fall des Users Thomas Neger und anderer „Neger“ zeigt. Gestern poppte bei mir auf, dass ich für 29 Tage gesperrt sei, heute sind es schon 29 Tage und 4 Stunden; wenn das so weitergeht… doch bei Facebook kommuniziert man offenbar nur mit Artifical Intelligence, die danach geht, aha, N-Wort kommt vor, behauptet jemand, egal wann, egal welcher Zusammenhang, Sperre.

Angebliches Posting vom Jänner 2010

Daher wird auch nur stereotyp geantwortet, dass ich angeblich Gemeinschaftsstandards verletzt hätte, und es ist auch egal, ob das für „recent activities“ zu gelten hat, was auch bei mir aufpoppt, wenn ich posten will. Wie leicht findet man alte Postings von jemandem? Die Suchfunktion kann ich verwenden, aber mit niemandem kommunizieren; daher stelle ich fest, dass die Ergebnisse bei Dörfler in Kombination mit „Neger“ und „Negerwitz“ immer unterschiedlich sind. Es gibt auch einen User Roland Dörfler, der zu einem Blogbeitrag von Rudi Fussi verlinkt (und nicht gesperrt wird), der den Titel trägt „Herr im Himmel, wir danken dir, dass die Neger hungern und nicht wir“. Nun ist Fussi sowieso ein Kapitel für sich und es gibt auch User, die gesperrt wurden, weil sie diesen Link teilten, während es bei anderen nicht beanstandet wird. Leider sind „Neger“-Postings (oder eben Überschriften siehe Fussi) gang und gäbe und meistens nicht ironisch gemeint, wie man an einem Beispiel in der FPÖ sehen kann.

Angebliches Posting vom Jänner 2010

Facebook oder die AI dahinter weigerte sich, mir einen Beleg dafür zu geben, dass ich die inkriminierten Postings getätigt habe; ich erfahre auch nicht, wer sie gemeldet haben soll. Immer wieder dreschen andere User verbal auf eine/n ein, um dann das Posting zu melden, mit dem man sie in die Schranken weist; das habe auch ich einmal getan, um für eine Woche gesperrt zu werden; auch da half kein Protest, doch ich konnte nachvollziehen, was dem vorangegangen war, weil es sich tatsächlich um „recent“ handelte, Heute würde ich keinen Begriff mehr ironisch mit Anführungszeichen verwenden, um die Denkweise anderer zu kritisieren, das versteht sich von selbst. Denn längst wird tendenziell alles und jedes zensiert, das irgendjemand in die falsche Kehle bekommen haben will. Ich kann nicht beurteilen, wie einfach es ist, rein zufällig über Postings von jemandem zu stolpern, die fast neun Jahre alt sind. Man wird auch nicht immer den Zusammenhang so leicht rekonstruieren und damit datieren könne wie in diesem Fall, da eine kleine Suche nach Gerhard Dörfler und Erdbeben in Haiti genügt.

Ein von mir gefundenes kritisches Posting zu Dörfler und Haiti

„Facebook löscht Eintrag über Alltagsrassismus in Österreich“ ist eine neuere Meldung zur aberwitzigen Zensur, denn eine schwarze Bayerin beschrieb ihre Erfahrungen, wenn sie bei uns Dirndl trägt. Viele nahmen daran Anteil, machten ihr Komplimente, weil ihr das Dirndl auch super passt, doch Facebook befand, es handle sich bei ihrer Beschwerde über Rassismus um „Hate Speech“. Kann es sein, dass die Facebook-Software sich durch die Abermillionen an Postings deutschsprachiger User wühlt, in denen in welchem Zusammenhang auch immer das Wort „Neger“ vorkommt und irgendwann alle erfasst hat, die ernstgemeint oder in Ironie gegen Rassisten das N-Wort verwendeten? Ein Bericht vom Juli 2017 legt dies nahe: “ Seit einigen Tagen werden Postings tausender Facebook-Nutzer im deutschsprachigen Raum gelöscht. Die betroffenen Nutzer fassen zudem Straf-Sperren von bis zu 30 Tagen aus. Weshalb genau, erfahren sie wie gewöhnlich nicht. Es würde sich um einen Verstoß gegen die ‚Gemeinschaftsstandards‘ handeln. Oftmals können sie sich an die betroffenen Postings nicht einmal mehr erinnern – diese müssen in der Sichtbarkeitseinstellung nicht einmal ‚öffentlich‘ sein. Technische Insider vermuten einen Automatismus. Wahrscheinlich auf Betreiben der von der deutschen Regierung Zensurwelle wurden bestimmte Begriffe auf den Index gesetzt.“ (Ich fand nichts anderes, wo von – wie? – alten Postings die Rede war.)

User Roland Dörfler darf Fussi teilen

Merkwürdiger Weise ist aber nicht alles verpönt; so wird etwa Judenhass durchaus geduldet und man weiss, dass sich auch Islamisten und Jihadisten über Facebook vernetzen. Ein deutscher Jurist sammelt willkürliche Sperren auf seiner Webseite Facebook Wall of Shame, sodass man dort melden kann, was bei Facebook weggewischt wird. Joachim Nikolaus Steinhöfel weist darauf hin, dass laut u.a. von ihm erwirkten Spruch des Oberlandesgerichts München bei Facebook keine „Meinungsfreiheit light“ gelten darf. Steinhöfel teilt zum Beispiel die Meldung, mit der ein User wegen von Facebook vermutetem, von außen nicht nachvollziehbarem Sexismus gesperrt wurde. Wenn man gesperrt wird, kann man keine Screenshots mehr hochladen, um zu belegen, wie absurd diese Zensurmaßnahmen sind, sodass ich Facebook dann den Link zu diesem Artikel schicken werde. Bekannt ist, dass das Netzwerk „Correctiv“, das Facebook im deutschsprachigen Raum nach inkriminierten Inhalten durchsucht, u.a. von George Soros unterstützt wird und mit der Amadeo Antonio-Stiftung zu tun hat.

„recent activity“ angeblich im Jänner 2010

Was passiert wohl jenen Schwarzen heute auf Facebook, die sich über Rassismus lustig machen? „Wer will schon Afrogermane, Afroafrikaner oder Maximalpigmentierter genannt werden? Dann schon lieber trotzig zum ‚bösen N-Wort‘ – ‚Neger‘ – greifen. Meint Marius Jung, schwarzer Comedian aus Köln. Er spottet provozierend und amüsant über Vorurteile, Rassismus, aber auch übertrieben-krampfige politische Korrektheit bei der Wortwahl“, berichtete der „Tagesspiegel“ im Jahr 2014. Probleme müssten auch jene Österreicher bekommen, die meinen, sie seien „neger“, es sei denn, sie verpacken es in einen Satz im Dialekt, den Facebooks AI nicht verstehen wird. Müssen Firmen Angst haben, wenn sie Rassisten zitieren, um Rassismus anzuprangern? „Armedangels ist ein Modelabel mit Sitz in Köln (NRW), das jetzt mit einem Post auf Facebook ganz klar Stellung zum Thema Rassismus bezogen hat. Ursprung der Geschichte war der Erhalt einer E-Mail. Darin fragt jemand unter anderem: ‚Sie sind ganz offensichtlich ein deutsches Unternehmen mit Sitz in Köln. Warum werben Sie auf Ihrer Website dann bitte mit ekelhaften Negern?‘ Die betreffende Mail stellte das Unternehmen am 7. September 2018 als Screenshot auf seine Facebookseite“, so das Kasseler Portal HNA.

Facebook-Fund zum Thema Dörfler

Was passiert den Usern, die Armedangels zustimmten und dabei ganz wie ich es 2010 getan haben soll, sich über Rassismus lustig machten, die Zuschrift zitierten? Es wird wohl so sein, dass einige wie ich mit Behauptungen einer Software konfrontiert sind, die keine Belege liefert, sondern unterstellt. Unten zeige ich, wie Antworten aussehen, die immer bis auf jeden Buchstaben gleich formuliert sind, wobei von echtem „Überprüfen“ von Postings keine Rede sein kann. Facebook bietet auch an, dass man reuig-demütig eine Sperre von 30 Tagen akzeptiert, und wenn die „Überprüfung“ negativ ausfällt (sofern man sie zu verlangen wagt), gilt „case closed“. Niemand weiss, was er irgendwann geschrieben hat, denn wer wird alle Postings aufheben? Zeitweise tippte ich diese nebenbei in einem Textprogramm, weil es schneller ging, sie hineinzukopieren, als direkt auf Facebook zu tippen. Damit konnte ich vor Jahren einmal belegen, dass mich eine Userin, die Tatsachen nicht zur Kenntnis nehmen wollte, zu Unrecht meldete (was auch nichts geholfen hat).

Artificial Intelligence am Werk

„Gemeinschaftsstandards“ ist ein Euphemismus, wenn es viele „Gemeinschaften“ von im wesentlichen Gleichgesinnten gibt, aber auch diskutiert wird und man früher alles selbst regeln konnte. Spielt bei der Facebook-AI auch eine Rolle, wie man von manch anderen Usern attackiert wird, egal ob Vorwürfe berechtigt sind oder nicht? Für einige ist ja jeder schon Rassist, wenn er etwas für Arme tun will oder Asyl und Migration unterscheidet. Und wir wissen alle, wie inflationär die Bezeichnung Nazi verwendet wird. Somit wird nicht sensibilisiert, sondern abgestumpft, sodass wirklich Beängstigendes, dem Widerstand entgegengesetzt werden muss, nicht erkannt werden wird. Es ist wie wenn dauernd „Feuer“ gerufen wird, bis die Feuerwehr eines Tages nicht mehr kommt, wenn es tatsächlich brennt. Und bis dahin wird Facebook weiterhin vollkommen willkürlich User sperren, die man nicht als Menschen wahrnehmen will (was z.B. Präsident Trump ablehnt). Hoffnung macht eine neue Meldung: „Wegen eines harmlosen Posts zur Erklärung 2018 wurde ein User bei Facebook gesperrt. Der Hamburger Rechtsanwalt Joachim Steinhöfel klagt dagegen in Bamberg. In dem Verfahren werden voraussichtlich auch die Zensurmethoden des Internetkonzerns durchleuchtet.“

PS: Weitere Infos für Betroffene: „In den meisten Fällen sind diese Facebook Sperrungen schlicht rechtswidrig, weil die Beiträge weder gegen die Nutzungsbedingungen von Facebook noch gegen deutsches Recht verstoßen haben. Entgegen mancher im Netz kursierender Irrtümer kann man sich als Nutzer durchaus hiergegen wehren– jedenfalls dann, wenn man über eine Privatrechtsschutzversicherung verfügt, die auch solche Fälle deckt. Ein weiteres Feld ist die Nutzersperre auf den Facebook-Seiten des öffentlichen Rundfunks oder staatlicher Stellen. Auch dort versuchen die Online-Redaktionen, die Diskussionen durch Ausschluss unerwünschter Meinungen zu steuern. Das ist meistens rechtswidrig und kann vor Gericht angefochten werden.“ Bei Sperren ohne Begründung hat man als Kunde übrigens Anspruch auf Auskunft. 2015 wurde der „Stern“-Kolumnist Micky Beisenherz gesperrt, weil er sich gegen rassistisches Posting wehrte. Man fragt sich, welche Regie da im Hintergrund geführt wird: „Dies kann jedoch fragwürdig sein, wenn sich die Sperrung des Accounts als ungerechtfertigt herausstellt mangels Vorliegen eines hinreichenden sachlichen Grundes. So war es laut einer Meldung bei heise.de in einigen Fällen, bei denen Facebook den Account des jeweiligen Nutzers aufgrund von kritischen Dokumentationen über die Türkei gesperrt und die jeweiligen Postings entfernt haben soll. Dies soll aufgrund eines Antrages der türkischen Regierung geschehen sein. Ähnlich soll es laut einer Meldung bei Spiegel Online einem Nutzer ergangen sein, dem Facebook einen Verstoß gegen die Klarnamenspflicht vorwarf. Das soziale Netzwerk nahm ihm nicht ab, dass sein Nachname Islam war. Dies änderte sich erst nach dem erwähnten Bericht bei Spiegel Online. Nach einer Meldung bei tagesspiegel.de soll Facebook aus Versehen ein Portal gesperrt haben, das Hasskommentare gegen Flüchtlinge angeprangert hat. Facebook soll diese Maßnahme erst nach einer scharfen Kritik durch den Bundesjustizminister zurückgenommen haben.“

