Afrika: Reinhard Bösch und Empörung der Heuchler

Oft fragt man sich, was Politikern da wieder eingefallen ist, und das scheint überdurchschnittlich oft bei der FPÖ der Fall zu sein. Deren Wehrsprecher Reinhard Bösch sprach von der „Besetzung von Boden“ in Nordafrika, was die Twitterblase in helle Wüstenfuchs Rommel-Wehrmacht Empörung versetzt und zu Rücktrittsaufforderungen führt. Er umschreibt es so: „Dort könnte mit militärischen Kräften ein Raum in Besitz genommen werden. Dieser muss gesichert werden.“ Und er meint die Verhinderung weiterer illegaler Migration, welche nicht nur die FPÖ als größtes gegenwärtiges Sicherheitsproblem betrachtet. Was aber ging zu sicherndem Raum voran, so sehr man seinen Vorschlag auch ablehnen mag? Der Regime Change 2011 in Libyen, bei dem für viele unverdächtige „NGOs“ wie Avaaz eine Flugverbotszone forderten, schuf die Voraussetzungen dafür, dass man sich über „Anlandeplattformen“ Zitat FPÖ Gedanken machen muss. Auf der Webseite Wrong Kind of Green sehen wir, dass nach diesem Muster auch in Syrien vorgegangen wird, wo Avaaz und das Zentrum für Politische Schönheit (siehe auch Libyen) ebenfalls eine No Fly Zone verlangen. Dem Zentrum sind die rund 90.000 Kriegsopfer in Libyen egal, begleitet es doch Interventionen propagandistisch und fordert offene Grenzen. Avaaz und andere NATO-Frontorganisationen wie Campact oder MoveOn sind Mitglied im OPEN Network wie auch aufstehn.at aus Österreich..

Böschs Vorschlag ist nicht ganz so absurd, wenn Frankreich Asylzentren in Nordafrika eröffnen möchte. Doch es ist nicht zu toppen, dass sich auch Grüne auf Bösch einschießen, wo ihre Parteispitze 2011 eine No Fly Zone in Libyen forderte: „Besonders hervorgetan haben sich damals auch unser jetziger Bundespräsident Van der Bellen und Peter Pilz, die einen Aufruf für diesen Angriffskrieg in Form eines Antrags an den Nationalrat stellten (fein getarnt als ‚Einrichtung einer Flugverbotszone‘), mit lautstarker Unterstützung der Grünen EU-Parlamentarierin Ulrike Lunacek.“ Im US-Wahlkampf 2016 spielte eine große Rolle, dass Hillary Clinton, die am Untergang Libyens schwere Mitschuld trägt, eine No Fly Zone für Syrien verlangte, die man mit Bodentruppen hätte sichern müssen (wie gesagt wie Frontorganisationen a la Avaaz). Weder Grüne noch andere, für die Bösch ein Nazinostalgiker und kriegsgeiler Interventionist ist, gehen darauf ein, dass Forderungen nach militärischem Eingreifen in fremde Staaten normal sind, wenn sie der Mainstream propagiert und die „Guten“, also NATO-Grüne sie stellen.

Auch wenn die meisten jener Menschen, die sich auf Twitter mit dem Stichwort Bösch empören, die Aufmerksamkeitsspanne eines Kleinkindes haben, sollte sich die FPÖ überlegen, ob nicht jemand anderer Wehrsprecher werden kann. Denn es kam auch zu für das Bundesheer wichtige Fragen selten etwas Weiterführendes, etwa was die heikle Frage der Eurofighter in Verbindung mit Mißständen betrifft. Man muss sich auch bewusst sein, dass „Welcomer“ meistens überhaupt nicht gegen Kriege und Regime Changes sind, diese im Gegenteil oft sogar fordern oder nicht realisieren, was sie damit ausdrücken. Dafür gibt es große Betroffenheits-Gratiskonzerte u.a. mit den Toten Hosen wie gerade in Chemnitz und im Oktober 2015 auf dem Wiener Heldenplatz; übertragen von Arte bzw. Puls 4. All das wird unter dem Label „Menschlichkeit“, „Solidarität“ und „Buntheit“ verkauft und ist mit massigem Regierungsbashing verbunden, während mit keinem Wort erwähnt wird, wer andere Staaten destabilisiert oder dass viele dabei sterben. Außerdem wird skeptischen Einheimischen vermittelt, dass sie ja bloß Ängste hätten oder rechts seien, auch wenn sie kritisieren, dass sich vermeintlich so Mitmenschliche von Menschen in Not abwenden.

Wenn wir schon bei Rücktrittsforderungen sind, würde ich euch gerne an den Sager des FPÖ-Politikers erinnern: What's the next step? Die Neutralität Österreich's aufheben? #Bösch pic.twitter.com/GtHz4CWfaO — Berîvan Aslan (@Berivan_Aslan_) September 3, 2018

Wenn nun der leicht ersetzbare Herr Bösch gebasht wird, kommen Heuchler zum Zug: „Kritik an den Vorschlägen kam von SPÖ, NEOS und Grünen. Der Grüne Europaabgeordnete Michel Reimon, Mitglied des Ausschusses für Auswärtige Angelegenheiten im Straßburger Parlament und Co-Delegationsleiter der österreichischen Grünen erklärte in einer Aussendung: ‚Hier träumt eine Regierungspartei vom militärischen Einmarsch in Nordafrika. Wie Putins Truppen auf der Krim sollen europäische Soldaten ein Gebiet in Nordafrika besetzen und Völkerrecht brechen. Die extreme Rechte ist jetzt rhetorisch nicht mehr bei der Abwehr von Menschen, sondern beim Angriffskrieg.‘Bösch habe einen wEid auf die österreichische Verfassung und die Neutralität geschworen, ‚hat aber offensichtlich Rommel im Kopf‘. Verteidigungsminister Mario Kunasek (FPÖ) und ‚Schweigekanzler‘ Sebastian Kurz (ÖVP) sollten klarstellen, dass dies nicht die Linie der österreichischen EU-Ratspräsidentschaft sei. Aus der Sicht des SPÖ-Europasprechers Jörg Leichtfried ’schlägt die FPÖ jetzt eine europäische Invasion in Nordafrika vor.

meanwhile, on the other side: #FPÖ nationalratsabgeordneter reinhard bösch hegt offenbar invasionspläne. er schlage vor, "raum in nordafrika militärisch in besitz zu nehmen", um "von dort aus zu operieren", berichtet die neue vorarlberger tageszeitung. https://t.co/b9Zs95dXB0 — Werner Reisinger (@WernerReisinger) September 3, 2018

Damit ist nach dem Hochzeitsdebakel (umstrittener Besuch des russischen Präsidenten Wladimir Putin bei der Hochzeit von Außenminister Karin Kneissl (FPÖ), Anm.) der nächste außenpolitische Tiefpunkt freiheitlicher Fehltritte erreicht. Dem Bundeskanzler ist die Situation vollkommen entglitten.‘ Das neutrale Österreich werde jetzt ‚als Kriegstreiber in der EU wahrgenommen‘.“ Man fragt sich, um beim Beispiel Libyen zu bleiben, wie ohne Druck wohl seitens der damaligen Bundesregierung argumentiert worden wäre, etwa seitens des Verteidigungsministers, dessen Abschottung Leichtfried und Co. einfach hingenommen haben. Die SPÖ ist immer mehr zur Partei der Kalten Krieger geworden, während aus den Grünen die Menschen gedrängt wurden, die gegen Militärinterventionen sind. Für kindliche Gemüter ist immer alles einzigartig, neu und aufregend und sie appellieren auch naiv an Bundespräsident Alexander Van der Bellen, nicht ahnend, dass er stets für Militärinterventionen war und von sich selbst sagte, nie ein negatives Wort über die NATO geäußert zu haben. Die Beteiligung Grüner an der Empörung wird nur noch getoppt von Alma Zadic von der Liste Pilz, die acht Jahre alt war, als Pilz 1992 die Bombardierung ihrer damaligen Heimat Bosnien forderte. Allerdings ist Zadic auch bloß ein optischer Aufputz des Altherrenklubs, wie man gerade beim begonnenen BVT-U-Ausschuss sehen kann, wo sie auf der Ersatzbank Platz nehmen muss.

Der angeblich so sehr mißverstandene Bösch schrieb dann im Netz: „Liebe Freunde!

Ich werde heute in einem Interview zitiert, wonach ich vorgeschlagen hätte, fremdes Land in Nordafrika militärisch zu erobern. Völliger Unfug! Ich habe lediglich vorgeschlagen, dass Anlandeplattformen für Asylwerber in Nordafrika auch mit Hilfe von europäischen Sicherheitskräften geschützt und abgesichert werden. Nichts soll gegen ein anderes Land gegen seinen Willen, nichts gegen seine Bevölkerung und nichts gegen seine Regierung geschehen. Aber die EU und ihre Sicherheitskräfte sollen andere Länder unterstützen, diese Anlandeplattformen, die immer mehr Staaten und Politiker fordern, endlich auch wirksam umzusetzen. Nur zur Erklärung und Präzisierung, weil gerade das Empörium hochkocht.“ Freilich gibt es auch bedenkliche Positionen in seinem Lager, die auf fehlende Vergangenheitsbewältigung schließen lassen, doch zugleich steht fest, dass FPÖ – BZÖ – Team Stronach alles in allem eher als SPÖ – Grüne – NEOS gegen Interventionen in anderen Ländern waren. Zugleich aber scheinen sie zu erkennen, dass die geforderte „Willkommenskultur“ mit stattlichen staatlichen Mitteln selbst der Destabilisierung dient und Kriege in keiner Weise ablehnt, sondern wegen der „Schutzsuchenden“ braucht. Doch Bösch und andere müssen sich noch der Tatsache stellen, wie vielfältig asymmetrisch Krireg geführt wird und dass dies auch mit Propaganda zu t un hat, deren Spielball man leicht werden kann.

