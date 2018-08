Überstrahlt Sebastian Kurz alle anderen?

Umfragen zur Beliebtheit von Politiker/innen sind mit Vorsicht zu genießen, weil man nicht weiss, wie konkret gefragt wurde und das Sample meist eher klein ist. Dennoch wird etwas dran sein, wenn Bundeskanzler Sebastian Kurz (von Kritikern auch Schweigekanzler 2.0 genannt) unangefochten in Führung liegt und alle anderen unter ferner liefen sind. Bei der „Sonntagsfrage“ liegt die ÖVP zwar auch vorn, die SPÖ ist jedoch stabil an zweiter Stelle. Wenn Politiker nur geringe Positiv- oder Negativwerte haben, zeigt das auch, dass sie kaum auffallen und sich fragt, wieviele der Befragten überhaupt ein konkretes Bild mit ihnen verbinden. Im „Politbarometer“ von „Österreich“ verzeichnet Kurz 39 % Nennungen im Plus, während Peter Pilz mit 35 % im Minus das andere Extrem verkörpert. Nach Kurz kommen Bundespräsident Alexander Van der Bellen (12 %) und Außenministerin Karin Kneissl (11 %); der Rest wird ausgewogen bewertet bzw, fiel nicht weiter auf. Im Minus befinden sich auch Vizekanzler Heinz-Christian Strache (19 %), Werner Kogler von den Grünen (16 %), Innenminister Herbert Kickl (15 %) und Sozialministerin Beate Hartinger-Klein (13 %). Bei genau 0 % liegt übrigens SPÖ-Chef Christian Kern, der demnach kein wahrnehmbarer Oppositionsführer ist.

Nun sind Aussagen und Auftritte von Kurz wohldosiert, sodass er sich nicht die Mühe macht, zu heikleren Fragen Stellung zu beziehen. Es wäre dann aber Aufgabe der Opposition, ihm das nicht durchgehen zu lassen – nur wo ist sie abgeblieben? Und langsam wird auch die FPÖ unzufrieden, weil sie einiges abkriegt, während ÖVP-Minister/innen unbeschadet über die Runden kommen, auch wenn sie nichts tun wie Justizminister Josef Moser (parteifrei, aber von Türkis nominiert). Die Grünen kriegen scheinbar so rasch kein Bein auf die Erde, egal wie sehr sie sich bemühen mögen. Pilz wurde zwar mit Hängen und Würgen ins Parlament zurückgebracht, ist aber inzwischen als Negativerscheinung punziert, was sich auch auf die Chancen(losigkeit) seiner Liste bei der „Sonntagsfrage“ auswirkt (wo sie auf 2 % kommt). Christian Kern scheint Opposition zu locker und zu spielerisch zu betrachten, zumal er davon ausgeht, dass die SPÖ lange von der Regierungsbank fern bleiben muss. Wären jetzt Wahlen, käme die SPÖ auf 27 %, die ÖVP auf 33 % und die FPÖ auf 24 %; so betrachtet hat sich nichts im Vergleich zur Wahl im Oktober verändert. Wenn es um politische Maßnahmen geht, lehnt die Bevölkerung manches zwar mehrheitlich ab, würde aber dennoch wieder exakt so wählen wie vor einem Jahr,

„Österreich“ am 5.8.2018

Wenn man sich über eine andere Partei und deren Erfolg ärgert, wird nichts nutzen, wütend zu reagieren, sondern man muss sich fragen, ob die eigenen Strategien korrigiert werden müssen, es vielleicht an einem Gesamtkonzept fehlt. Dass man leicht Aufmerksamkeit der Medien mit ein paar Postings auf Twitter erreicht, verführt dazu, das schon mit Oppositionsarbeit zu verwechseln und um darauffolgenden Schlagabtausch auch via Presseaussendungen Terraingewinn zu vermuten. Tatsächlich kann die Regierung aber niederstimmen, was sie will, wobei sie immerhin keine Verfassungsmehrheit hat. Bislang waren Mainstreammedien meist sehr skeptisch gegenüber dieser Regierung, doch auch das beginnt zu bröckeln. Mit dauerhaftem Rückhalt dort kann die Opposition also nicht rechnen, die bislang gemeinsam fast nur auftrat, um einen U-Ausschuss über den Verfassungsschutz durchzusetzen. Sich eloquent geben reicht nicht, wenn man als Chef der größten Oppositionspartei Tritt fassen und das Kanzleramt in Angriff nehmen soll, das man letztes Jahr verspielt hat. Denn es genügt ein Artikel, in dem laut darüber nachgedacht wird, was wäre, wenn Kern geht, und schon wird munter weiterspekuliert. Bislang hat ihn niemand offen herausgefordert, doch er wird sich beim Parteitag im Herbst der Wiederwahl stellen müssen.

Das sorgfältige Kurz-Marketing, an dem alles abzuprallen scheint, lässt sich durchaus ins Wanken bringen, wenn man weiss, wie man es angeht. Damit sind keine Silberstein-Methoden gemeint, die auf persönliche Schwachstellen abzielen, sondern konsequente inhaltliche Opposition, die alles auf den Alltag der Menschen herunterbricht und klare Kante macht. Es muss in der Regierung auch zahlreiche Konfliktfelder geben, wie man zum Beispiel an der Eurofighter-Causa sehen kann, wo die FPÖ noch immer dem Pilzschen Narrativ folgen will, nachdem Strache und Pilz sich 2017 für einen U-Ausschuss einsetzten. Die ÖVP ist aber anders als die jetzige FPÖ noch direkte Nachfolgerin der Schüssel-ÖVP, die einstmals die Kampfjets kaufen wollte. Es kann auch nicht sein, dass alle in der ÖVP sozialen Kahlschlag a la Sozialministerin Hartinger-Klein mitragen wollen, zumal es bei Schwarzblau auch immer wieder internen Widerstand gab. Dass den Menschen Sozialpolitik mittlerweile wichtiger ist als alle gehypten Flüchtlingsthemen, kann nan Umfragen ja ebenfalls entnehmen. Mit dem Kampf gegen den 12 Stunden-Tag bekam die Opposition einen aufgelegten Elfmeter, von dem sie noch nicht wirklich profitiert hat, Wie üblich aber hört man von Kurz immer dann wenig, wenn ein Thema das Potenzial hat, zu Gegenwind für ihn zu werden.

PS: Wie hier beschrieben werde ich seit Jahren wegen kritischer Berichte attackiert; nun suchen die Kater Baghira und Gandalf und ich DRINGEND ein neues Quartier, bevorzugt in Wien oder Wien-Umgebung. So kann ich die von euch geschätzte Arbeit auch viel effizienter und mit euch gemeinsam fortsetzen, denn nachdem ich meine Wohnung in Wien verloren habe, bin ich auf dem Land gelandet. Wer etwas für mich hat oder weiss hilft mir damit sehr. Auf den Wunsch vieler treuer Leserinnen und Leser hin ist finanzielle Unterstützung jederzeit willkommen: Alexandra Bader, Erste Bank BLZ 20111, BIC GIBAATWWXXX, IBAN AT592011100032875894. Ihr erreicht mich unter 06508623555, alexandra(at)ceiberweiber.at und ich bin auf Facebook und Twitter (cw_alexandra).

