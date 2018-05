Matthias Strolz verlässt das NEOS-Schiff

Es ist schwer nachvollziehbar, dass der angekündigte Abgang von NEOS-Chef Matthias Strolz bedauert wird, denn sein betontes Anders-Sein kann man nicht als Bereicherung empfinden. Eher schon war es Selbstzweck bzw. lässt seine Reden wie Werbebotschaften eines Gurus erscheinen. Auch bei seinem Pressestatement am 7. Mai 2018, das der ORF live übertragen hat (siehe Tvthek) hielt Strolz es nicht anders. Wir hörten Bekenntnisse wie „ich liebe Politik“, was Strolz immer schon wusste und auch der Titel eines Buches werden sollte. Na und, liebt sie dich zurück, würde ich da gerne fragen. Doch dann kommt schon, dass Strolz „positiv mit meiner Angstlust“ umgehen wollte, was wohl in erster Linie sein Problem ist und was? mit der Politik zu tun hat. Gehts um die Mühen der Ebene oder darum, dass so manch ein heikleres Thema Mut erfordert, man aber dann auch eine Art Lustgewinn hat, wenn man es riskiert? Dieser Altruismus ist aber bei den NEOS generell fehl am Platz, die sich nach transatlantischem Wind richten. Jedenfalls wusste Strolz schon vor der NEOS-Gründung im Herbst 2012, dass er in der Politik sein wird und sagt jetzt, dass „ungelebtes Leben vergiftet“, er also deswegen eine „neue politische Kraft der Mitte“ ins Leben rufen musste.

Ob Politik an sich beinahe ungelebtes Strolz-Leben gewesen wäre, interessiert relativ wenig, wenn es doch auf Inhalte ankommen sollte. Wenn man sich ansieht, was alles nicht vertreten wird oder wo andere Parteien doch mehr als konventionell unterwegs sind, könnte man Handlungsbedarf erkennen – aber nicht um Leben nicht ungelebt zu lassen oder irgendwas mit Angstlust zu machen. „Das mit in die Welt zu bringen war große Lust für mich“ meint Strolz zum angepassten Projekt NEOS (PESCO, Soros und „Vision einer Republik Europa“). Vielleicht ist es ja altmodisch und hat mit linker Prägung zu tun, Politik nicht als Accessoire des Hedonismus zu sehen, sondern als Aufgabe. Ich habe mir am Nationalfeiertag 2012 die Gründungsversammlung der NEOS angesehen und da eine Strolz-Rede erlebt, die nach Motivationstrainer klang und danach de facto endlos wiederholt wurde. Auch am 7. Mai gab es Versatzstücke daraus, von wegen, dass aus einer Idee rasch eine Bewegung geworden sei oder dass angeblich tausende Menschen in MIllionen Stunden ihrer Zeit zur Programmatik beitrugen. Den 26. Oktober zu belegen, ist kein Zufall gewesen, riefen die (NATO?-) NEOS doch später, als sie im Parlament waren, den 4. Juli zum „Unabhängigkeitstag“ aus – das ist aber der Feiertag der USA, was etwas über die Ausrichtung dieser Partei verrät.

Strolz-Erklärung

Im Herbst 2012 ging es in der politischen Debatte um das Thema Bundesheer, und da hätte sich Strolz mit seinem Elan einbringen können, da vieles im Verteidigungsressort u.a. SPÖ-bedingt im Argen lag – aber weit gefehlt, eine entstehende Bewegung kann sich ja nicht um Aktuelles bemühen. Und sie kann auch nicht mit den Ressourcen ihrer Leute etwas dort bewirken, wo es massive Mißstände gibt, nicht versuchen, noch ehe sie ins Parlament kommt, Einfluss zu nehmen. Das wäre beispielsweise im sozialen Bereich notwendig gewesen (und ist es nach wie vor), doch der hat die NEOS ohnehin nie interessiert. Deutlich entstand das Bild von „typischen“ NEOS-Leuten, wohlhabend, gebildet, ohne Sorgen und nach Kaffeehauspolitisiererei vollkommen davon überzeugt, dass sie alles ganz anders und viel besser machen. „Bester Oppositionspolitiker“ jetzt als Lob für Strolz kann man nur mit Medien als Höflingen erklären, die Rollen in „Des Kaisers neue Kleider“ einnehmen und die den Text für eine Scharade liefern, die das Volk täuschen soll. Aber man kann sich ja ganz nüchtern Strolz‘ Auftritt ansehen, bei dem er auch Worthülsen wie diese lieferte: Er ist für ein erfülltes Leben für alle, er will für das gute Leben in Österreich kämpfen (dann hätte er etwas tun müssen für andere), „Politik ist der Ort, wo wir uns ausmachen, wie wir leben wollen“, er ist für „Freiheitsliebe, Eigenverantwortung, Nachhaltigkeit“.

Er ist für Bildung nicht nur in den Schulen, auch bei Erwachsenen, die NEOS können in Allianzen denken und handeln, deswegen haben sie Irmgard Griss an Bord geholt, von 9 Millionen Menschen in Österreich wird sich „eine Million hinter uns versammeln“; Strolz ist „nicht Passagier, sondern Pilot“ seines Lebens, „auf zur Freiheit und zum Glück!“ (und jetzt geht mal alle raus und verkauft Tupperware!). Die NEOS waren immer sehr sehr angepasst und machten Aktionen wie „Europa, wir lieben dich!“ (imitiert die SPÖ gerade: „Ein Europa zum Verlieben„), ließen sich vom berüchtigten Tal Silberstein im Wiener Wahlkampf 2015 beraten und verteidigen verbissen die Interessen von George Soros. Sie sollen uns den Blick dafür vernebeln, was Opposition sein kann, ja was Politik sein kann, da sie nur als Scheinalternative angeboten werden, die Unzufriedenheit kanalisiert. Mit seinen hyperaktiven Auftritten a la Duracell-Hase wirkte Strolz an der Oberfläche vielleicht „anders“ und „erfrischend“, ist auf den zweiten Blick aber so selbstbezogen, dass er sich einen Mut zuschreibt, den er niemals anhand heikler Themen bewiesen hat. Bei den letzten Rücktrittsreden war stets mehr Substanz in weniger Zeit zu finden, was erneut unterstreicht, dass Strolz nicht einmal in die Nähe der Selbstbeherrschung und Selbstdisziplin gelangt ist, die sich Werner Faymann, Reinhold Mitterlehner oder Eva Glawischnig auferlegen mussten. Eine Partei als Selbsterfahrungsgruppe, als Bühne für Guru-Gehabe?

Mehrfacher Strolz auf Instagram

Dass in der Politik etwas fehlt, merken selbst die Höflinge, wenn sie sie Kleidung des Kaisers in prächtigen Farben schildern: „’Für eine ohnehin schon schwache Opposition ist der Rücktritt von Matthias Strolz eine weitere substanzielle Schwächung‘, erklärt der Politologe Fritz Plasser. Denn Strolz, so der Experte zum KURIER, ‚war zuletzt der wohl stärkste oppositionelle Kommunikator. Er hat das gemacht, was eigentlich die SPÖ als stärkste Oppositionskraft hätte tun sollen.‘ OGM-Chef Wolfgang Bachmayer stößt in dasselbe Horn: ‚Die kleinen Neos hatten bisher mehr oppositionelle Wirkung als die fast fünfmal so große SPÖ.‘ Letztlich seien die Neos auch die einzige Oppositionskraft, die zuletzt eine erkennbare Strategie und personelle Ordnung aufzuweisen hatten – bis jetzt, denn mit dem Abgang von Strolzverlieren die Pinken eines ihrer zentralen Wahlmotive. Und die anderen? Die SPÖ, das haben die ersten Schritte in der Opposition gezeigt, tut sich laut Plasser in ihrer neuen Rolle ’noch sehr, sehr schwer‘. Dies betreffe auch und vor allem den Oppositionsführer Christian Kern, der zwischen Brachial-Opposition und Kanzlertauglichkeit pendelt.“ Dann sollte die SPÖ Kern austauschen, der ohnehin immer mehr Anklänge an Strolz zeigt, mit scheinbar starken, in Wahrheit aber nur peinlichen Sagern.

Bei Strolz fragt man sich, ob er unter einem Defizit an Aufmerksamkeit leidet, wenn er sich nicht einmal, sondern immer wieder in Game of Thrones-, Star Wars- und anderen Szenen montieren lässt und dies dann stolz auf Instagram postet. Mit „nicht schwanger“ reißt er jetzt Witze über das Nachfragen der Medien, warum er geht, und spricht von einer „Start Up-Phase“ der Partei, die für ihn sehr anstrengend war. Das mag ja sein, aber welche Vergleiche er bringt, ist wieder einmal bezeichnend. All die künstlichen Heldenbilder stehen in scharfem Kontrast dazu, wie die NEOS wirklich mit Skandalen umgehen, denn da steht Zudecken über allem, wenn es opportun ist (siehe z.B. Eurofighter). Aus den NEOS Ausgeschiedene sagen, dass die Partei im Grunde nur ein Marketingprojekt ist für bestimmte Interessen, bei denen sich auch fragt, von wem sie eigentlich kommen. Dazu gehört auch die Vermarktung des Produktes Matthias Strolz, das auffällt, wenn es z.B. in eine Sound of Music-Szene montiert wird und im Dirndl zu tanzen scheint. Ein geflügeltes Strolz-Wort handelt davon, dass man Kindern die Flügel heben müsse (von wegen „unser System enkelfit machen); er könnte es einfacher haben mit „Red Bull verleiht Flügel“.

„Österreich“ am 8. Mai 2018

In der Partei war man offenbar nicht vorbereitet: „Mit wem auch immer man am Tag der überraschenden Erklärung bei den Neos spricht: Alle beteuern, sie hätten erstens nichts vom Rücktritt gewusst, und es gäbe zweitens keine Intrigen oder Skandale, die den 44-jährigen Bergbauernsohn zur Demission gezwungen hätten. ‚Da war kein Schlüsselerlebnis, sondern viele Mosaiksteine, die die Überzeugung haben reifen lassen, dass der Zeitpunkt jetzt gekommen ist‘, sagt Neos-Generalsekretär Nikola Donig.“ Da Strolz immer vom Mainstream gehypt wurde, setzt sich dies auch im Abgang fort. Dazu gehört auch der Narrativ von einer „Opposition so schwach wie nie“ und das Rätseln, ob es nicht doch „Geheimnisse“ gibt, die Strolz bestreitet. Raum für Spekulation gibt es jedenfalls genug: „Den richtigen Grund für einen Polit-Rücktritt gibt es auch nicht. Wobei Matthias Strolz weder wie seine oben genannten Mai-Rücktritts-Vorgänger (Anm: 2016 bzw. 2017 und von mir auch erwähnt) von seinem Nachfolger über Monate gezielt abgesägt worden ist noch schwerwiegende gesundheitliche Probleme für den Rücktritt namhaft machen dürfte. Auch ein Mega-Finanzskandal und eine schwere Wahlniederlage wie vor dem Burgstaller-Rücktritt haben Strolz nicht aus dem Amt gedrängt.“ Wolfgang Fellners „Österreich“ ist nicht nur darum bemüht, das Bild von einem Rücktritt „aus Liebe“ zu zeichnen, Fellner legt auch auf Facebook nochmal nach. Mainstreammedien haben nie Politiker und ihre Aufgabenbereiche fair und objektiv beschrieben, sondern sind stets einer Agenda gefolgt.

So wurden die einen hochgehoben und andere dauernd gebasht, je nachdem, wie sehr sie sich einspannen ließen oder von dem tatsächlich überzeugt waren, was man vertreten darf. Die NEOS wurden denn auch nie kritisch betrachtet, sondern man kauft ihnen die „Bewegung“ ab, die so groß nicht ist, dass sie ohne Zuwendungen von Gönner Hans Peter Haselsteiner (auch Alfred Gusenbauer freundschaftlich/geschäftlich verbunden) wahlkämpfen kann. Und „Allianzen“ mit anderen beschränken sich auf Ex-Oberstrichterin Irmgard Griss, die krasses Justizunrecht und dessen brutale Folgen für Zehntausende immer duldete und ermöglichte. Wenn jetzt Beate Meinl-Reisinger als Nachfolgerin von Strolz gehandelt wird, relativiert sich ihre angeblich so großartige Oppositionsarbeit in Wien dadurch, dass sie nur längst Fälliges zur Sprache bringt, zudem auf dem Soros-Trip ist und 2015 mit Tal Silberstein Wahlkampf machte, was die SPÖ eingefädelt haben könnte. Dennoch sieht es in Summe nach Erosionsprozessen der Opposition auf Bundesebene aus, die mit Angriffen der grünen Jugend auf Eva Glawischnig letztes Frühjahr begonnen haben; nach ihrem Rücktritt wich auch Mitterlehner ÖVP-Querelen; als dann Neuwahlen beschlossen wurden, kam Peter Pilz nicht auf den gewünschten Listenplatz und kandidierte gegen die Grünen, die aus dem Parlament flogen. Die SPÖ katapultierte sich selbst mit dem falschen Spitzenkandidaten und einem verhunzten Wahlkampf aus der Regierung und zeigt jeden Tag aufs Neue, dass Kern auch kein Oppositionsführer ist; die Liste Pilz hat ihren Parteichef zumindest als Abgeordneten vorerst verloren, und was wird aus den NEOS?

